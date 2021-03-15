15 марта понедельник
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 4/10
usd 73.51
eur 87.80
Тема дняФоторепортаж с самой необычной Масленицы-2021

Все новости

Все новости

«Дома он съел всё». Ученая из Новосибирска завела опасных диких кошек и построила им вольер за миллион

Каракалы могут охотиться на детей, выбирают для себя только одного хозяина, а остальных людей — терпят

772
5Обсудить

Поделиться

Каракал Кинг очень привязан к своей хозяйке. Когда она долго его не навещает, то он начинает возмущенно «чирикать»

Каракал Кинг очень привязан к своей хозяйке. Когда она долго его не навещает, то он начинает возмущенно «чирикать»

Поделиться

Жительница Новосибирска построила каракалам вольер за миллион рублей

Сибирячка Маргарита Хоменко завела себе двух необычных питомцев — грациозных каракалов. Кинг и Ляля живут в просторном вольере и питаются получше большинства домашних кошек. В их распоряжении всегда есть свежие перепелки и мыши, а также различные лазилки и игрушки. Парочка каракалов была заветной мечтой девушки-геолога. Она показала НГС, как живут ее питомцы, и рассказала, во сколько обходится их содержание и почему такую кошечку не стоит заводить в квартире.

Маргарита Хоменко живет в частном доме и помимо работы геологом в институте занимается разведением самоедов. В прошлом году сибирячка купила в Вологде котенка каракала — Кинга. Такое приобретение обошлось семье в кругленькую сумму.

— Котенок стоит около полумиллиона рублей. Я очень давно хотела завести их. Моя знакомая, которая покупала собак, завела себе каракала. И когда я его увидела, то сразу влюбилась в этих животных, — рассказывает Маргарита.

Кинг не особо любит фотографироваться. Он постоянно находится в движении

Кинг не особо любит фотографироваться. Он постоянно находится в движении

Поделиться

Рядом с домом семья построила большой вольер для экзотических питомцев. Он обошелся в почти миллион рублей.

— Вольер должен быть теплым, отапливаемым, с различными лазилками. А также с возможностью отселения самки с котятами. Иначе самец может съесть потомство, — рассказывает Маргарита Хоменко.

Девушка хочет разводить каракалов, поэтому купила Кингу подружку — Лялю.

Ляле 1,5 года, и она совсем не ручная

Ляле 1,5 года, и она совсем не ручная

Поделиться

— Лялю взяли в сентябре, ей было уже 1,5 года. Она взрослая. Вообще ее должны были в Германию экспортировать, но из-за коронавируса это сделать не получилось. В итоге мы забрали ее себе. Но думаю, что брать взрослое животное было ошибкой, потому что она совсем не ручная. Диковатая. Когда я глажу Лялю, то она шипит. Один раз даже кинулась на меня. Мы гуляли с детьми, и она раззадорилась. Я зашла к ней в вольер и повернулась спиной. Этого делать категорически было нельзя. К рысям никогда нельзя поворачиваться спиной. Они набросятся на любого человека, — предупреждает хозяйка каракалов.

В среднем корм для двух каракалов обходится примерно в <nobr class="_">10 тысяч</nobr> рублей ежемесячно

В среднем корм для двух каракалов обходится примерно в 10 тысяч рублей ежемесячно

Поделиться

Однажды Маргарите досталось и от Кинга. Котенок укусил ее в губу, поэтому девушка советует перед покупкой хорошо подумать, справитесь ли вы с таким животным.

— Кинг очень ручной и добрый. Но каракалы, как и все кошки, выбирают одного хозяина. Остальных они будут просто терпеть. Могут на детей охотиться. Например, Ляля думает, что они — маленькая жертва. Кинг вырос с детьми, поэтому он ручной. Но, скорее всего, когда наступит этап половозрелости, то его поведение изменится.

Взрослеют каракалы очень поздно — ближе к трем годам.

Кинг, в отличие от Ляли, очень привязан к хозяйке

Кинг, в отличие от Ляли, очень привязан к хозяйке

Поделиться

Недавно Ляля напала на Кинга из-за еды. Хозяйка подстригла ему когти, поэтому защититься нормально он не смог. Но всё обошлось — раны на морде и на лапе Кинга уже зажили.

— Каракалы — хищники, охотники. Самая главная задача в их жизни — поесть. Они кушают все составляющие птицы, суточных цыплят, перепелов. Самая лучшая еда для них — это, конечно, перепела. Живых мышей им также даем. Они съедают примерно 10% от своего веса. Сейчас Кинг весит около 13 килограммов. А вообще они до 20 кг вырастают, — рассказывает геолог.

Недавно Кинг получил по морде от Ляли из-за того, что покусился на ее кусочек пищи

Недавно Кинг получил по морде от Ляли из-за того, что покусился на ее кусочек пищи

Поделиться

— Для Кинга сейчас главное, чтобы его покормили и погладили. Больше ему ничего в жизни не нужно. Когда уходишь, то он начинает чирикать, возмущаться. Они не мяукают, но могут мурчать. Каракалы склонны к ожирению и часто не вяжутся из-за лишнего веса, поэтому я держу их в форме. Видите, какой он у меня поджарый, не худой и не толстый, — берет на руки своего любимца Маргарита.

Кинг сразу начинает прижиматься к хозяйке и аккуратно облизывать ей щеку.

По территории дома Кинг гуляет на поводке

По территории дома Кинг гуляет на поводке

Поделиться

— Всё равно это не квартирное животное. Пока он жил у нас дома, то он съел всё — тряпки, полотенца, мягкие игрушки. И лучше заводить, когда нет в семье маленьких детей. У меня есть дети, но кошки находятся в вольере, и ребятишки не подходят к нему без моего ведома. У супруга моего вариантов не было (смеется) — заводить или нет. Сначала у меня появилась одна собака, потом вторая, третья, а теперь и каракалы.

Маргарита занимается и разведением собак

Маргарита занимается и разведением собак

Поделиться

На корм для двоих каракалов у семьи уходит около 10 тысяч рублей.

— Они только спят вместе, не играют. Это нормально. Надеюсь, что будут котята. В Европе почти во всех странах запрещены каракалы для домашнего содержания. Разрешены только гибриды. У нас в список запрещенных к домашнему содержанию животных попали сервалы. Каракалы в этот список пока не вошли, — рассказывает Маргарита Хоменко. — Я бы не советовала заводить каракала просто как дорогую игрушку. Они могут покалечить и взрослых, и детей, и других животных. Нужно очень хорошо знать каракалов, чтобы их содержать.

Недавно Маргарита устроила Кингу профессиональную фотосессию

Недавно Маргарита устроила Кингу профессиональную фотосессию

Поделиться

В прошлом году мы рассказывали о Наталье Гребневой — она держит дома африканских сервалов. Для своих любимых питомцев она не жалеет ни средств, ни времени: ездит с ними на выставки в Европу, регулярно проходит обучение и учит других особенностям породы. Вместе с семьей даже построила небольшой отдельный домик за полмиллиона для пары сервалов.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

каракалпитомникнеобычные домашние животные
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...