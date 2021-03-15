«Дома он съел всё». Ученая из Новосибирска завела опасных диких кошек и построила им вольер за миллион

Жительница Новосибирска построила каракалам вольер за миллион рублей
Сибирячка Маргарита Хоменко завела себе двух необычных питомцев — грациозных каракалов. Кинг и Ляля живут в просторном вольере и питаются получше большинства домашних кошек. В их распоряжении всегда есть свежие перепелки и мыши, а также различные лазилки и игрушки. Парочка каракалов была заветной мечтой девушки-геолога. Она показала НГС, как живут ее питомцы, и рассказала, во сколько обходится их содержание и почему такую кошечку не стоит заводить в квартире.
Маргарита Хоменко живет в частном доме и помимо работы геологом в институте занимается разведением самоедов. В прошлом году сибирячка купила в Вологде котенка каракала — Кинга. Такое приобретение обошлось семье в кругленькую сумму.
— Котенок стоит около полумиллиона рублей. Я очень давно хотела завести их. Моя знакомая, которая покупала собак, завела себе каракала. И когда я его увидела, то сразу влюбилась в этих животных, — рассказывает Маргарита.
Рядом с домом семья построила большой вольер для экзотических питомцев. Он обошелся в почти миллион рублей.
— Вольер должен быть теплым, отапливаемым, с различными лазилками. А также с возможностью отселения самки с котятами. Иначе самец может съесть потомство, — рассказывает Маргарита Хоменко.
Девушка хочет разводить каракалов, поэтому купила Кингу подружку — Лялю.
— Лялю взяли в сентябре, ей было уже
Однажды Маргарите досталось и от Кинга. Котенок укусил ее в губу, поэтому девушка советует перед покупкой хорошо подумать, справитесь ли вы с таким животным.
— Кинг очень ручной и добрый. Но каракалы, как и все кошки, выбирают одного хозяина. Остальных они будут просто терпеть. Могут на детей охотиться. Например, Ляля думает, что они — маленькая жертва. Кинг вырос с детьми, поэтому он ручной. Но, скорее всего, когда наступит этап половозрелости, то его поведение изменится.
Взрослеют каракалы очень поздно — ближе к трем годам.
Недавно Ляля напала на Кинга из-за еды. Хозяйка подстригла ему когти, поэтому защититься нормально он не смог. Но всё обошлось — раны на морде и на лапе Кинга уже зажили.
— Каракалы — хищники, охотники. Самая главная задача в их жизни — поесть. Они кушают все составляющие птицы, суточных цыплят, перепелов. Самая лучшая еда для них — это, конечно, перепела. Живых мышей им также даем. Они съедают примерно 10% от своего веса. Сейчас Кинг весит около
— Для Кинга сейчас главное, чтобы его покормили и погладили. Больше ему ничего в жизни не нужно. Когда уходишь, то он начинает чирикать, возмущаться. Они не мяукают, но могут мурчать. Каракалы склонны к ожирению и часто не вяжутся из-за лишнего веса, поэтому я держу их в форме. Видите, какой он у меня поджарый, не худой и не толстый, — берет на руки своего любимца Маргарита.
Кинг сразу начинает прижиматься к хозяйке и аккуратно облизывать ей щеку.
— Всё равно это не квартирное животное. Пока он жил у нас дома, то он съел всё — тряпки, полотенца, мягкие игрушки. И лучше заводить, когда нет в семье маленьких детей. У меня есть дети, но кошки находятся в вольере, и ребятишки не подходят к нему без моего ведома. У супруга моего вариантов не было (смеется) — заводить или нет. Сначала у меня появилась одна собака, потом вторая, третья, а теперь и каракалы.
На корм для двоих каракалов у семьи уходит около
— Они только спят вместе, не играют. Это нормально. Надеюсь, что будут котята. В Европе почти во всех странах запрещены каракалы для домашнего содержания. Разрешены только гибриды. У нас в список запрещенных к домашнему содержанию животных попали сервалы. Каракалы в этот список пока не вошли, — рассказывает Маргарита Хоменко. — Я бы не советовала заводить каракала просто как дорогую игрушку. Они могут покалечить и взрослых, и детей, и других животных. Нужно очень хорошо знать каракалов, чтобы их содержать.
В прошлом году мы рассказывали о Наталье Гребневой — она держит дома африканских сервалов. Для своих любимых питомцев она не жалеет ни средств, ни времени: ездит с ними на выставки в Европу, регулярно проходит обучение и учит других особенностям породы. Вместе с семьей даже построила небольшой отдельный домик за полмиллиона для пары сервалов.