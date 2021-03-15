«Дома он съел всё». Ученая из Новосибирска завела опасных диких кошек и построила им вольер за миллион

Сибирячка Маргарита Хоменко завела себе двух необычных питомцев — грациозных каракалов. Кинг и Ляля живут в просторном вольере и питаются получше большинства домашних кошек. В их распоряжении всегда есть свежие перепелки и мыши, а также различные лазилки и игрушки. Парочка каракалов была заветной мечтой девушки-геолога. Она показала НГС, как живут ее питомцы, и рассказала, во сколько обходится их содержание и почему такую кошечку не стоит заводить в квартире.

Маргарита Хоменко живет в частном доме и помимо работы геологом в институте занимается разведением самоедов. В прошлом году сибирячка купила в Вологде котенка каракала — Кинга. Такое приобретение обошлось семье в кругленькую сумму.