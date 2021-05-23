В интернете прославились бугринские коты из Новосибирска: откуда они взялись и правда ли, что их больше 10

И вот, наконец, мы нашли женщину, которая смогла поддержать с нами диалог и, как говорится, была в теме.

— Здравствуйте! Мы ищем банду из 10 котов, — говорю я и показываю их фотографию.



— А вы сами-то откуда?



— Журналисты НГС. Хотим рассказать историю их появления.



— Короче: хозяйка в этом доме постоянно не живет, это у нее как дача. У нее была одна стерилизованная кошка, и вроде бы она говорила, что три кота. Эти коты убежали осенью, а потом оказалось, что там не три кота, а одна кошка среди них, которая потом обратно вернулась с котятами. Что с ними делать — непонятно.