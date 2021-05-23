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В интернете прославились бугринские коты из Новосибирска: откуда они взялись и правда ли, что их больше 10

Кем оказался главарь банды и как коты дружат с коршуном

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Коты выглядят ухоженными и в целом довольными, но на еду от журналистов НГС набросились с аппетитом

Коты выглядят ухоженными и в целом довольными, но на еду от журналистов НГС набросились с аппетитом

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НГС нашел хозяйку знаменитой банды бугринских котов

Эти коты, пожалуй, одни из самых знаменитых в Новосибирске. Фотографии, на которых они сидят на оконных ставнях красивого дома или идут толпой по улице, облетели все соцсети. Их около 10, они очень похожи друг на друга и почти всегда передвигаются вместе. Люди, которые выкладывали снимки, знали только то, что живут коты в районе Бугринского моста, но откуда они взялись, кто за ними ухаживает и как кормит, предстояло узнать. Это и сделали журналист НГС Мария Тищенко и видеооператор Антон Дигаев. Они, как детективы, потратили не один день на поиски хозяйки и всё же узнали историю этой пушистой банды. Подробности — в нашем репортаже.

Но перед тем как узнать всю историю, посмотрите это милое видео с упитанными и красивыми бугринскими котиками. Оно заряжено на хорошее настроение.

Встреча с главарем

Мы с оператором ехали в частный сектор и заранее знали, что нам предстоит долгий путь и поиски дома с фотографии, где сразу шесть похожих коричнево-серых котов греются под мартовским солнцем, сидя на голубых оконных ставнях дома. Предусмотрительно мы взяли с собой сухой корм, хотя, конечно, не знали, что может есть эта пушистая банда.

Правда, идти с этим кормом и техникой в руках нам пришлось долго: на улице никого не было видно, поэтому расспросить было некого. Изредка в каких-то дворах лаяли собаки, и один раз мы увидели кота или кошку, гуляющего по крыше гаража вдалеке от нас. Первую вылазку мы сделали в конце марта, поэтому улицы частного сектора были в снегу и грязи. В этой грязно-серой картине мы искали яркие голубые наличники коричневого дома.

Мы обошли много домов, прежде чем нашли нужный

Мы обошли много домов, прежде чем нашли нужный

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И вот навстречу нам выбежала собака, которая захотела, чтобы ее погладили и покормили, — что мы и сделали. Ее хозяин не смог нам помочь, но пояснил, куда ходить в поисках похожего дома точно не стоит.

Сначала на пути нам встретился такой проводник

Сначала на пути нам встретился такой проводник

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Котов по-прежнему не было видно, зато появился указатель, подсказывающий, где найти коня.

Вскоре коня мы действительно встретили

Вскоре коня мы действительно встретили

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В общем, животных видели разных, но не тех, которых искали

В общем, животных видели разных, но не тех, которых искали

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Когда мы заметили эту кошку, поиски стали «теплее»

Когда мы заметили эту кошку, поиски стали «теплее»

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И вот, наконец, мы нашли женщину, которая смогла поддержать с нами диалог и, как говорится, была в теме.

— Здравствуйте! Мы ищем банду из 10 котов, — говорю я и показываю их фотографию.

— А вы сами-то откуда?

— Журналисты НГС. Хотим рассказать историю их появления.

— Короче: хозяйка в этом доме постоянно не живет, это у нее как дача. У нее была одна стерилизованная кошка, и вроде бы она говорила, что три кота. Эти коты убежали осенью, а потом оказалось, что там не три кота, а одна кошка среди них, которая потом обратно вернулась с котятами. Что с ними делать — непонятно.

Близко к себе подпускают, конечно же, не все коты

Близко к себе подпускают, конечно же, не все коты

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— Красивые такие. Кормить, что ж еще.

— Да что красивые? Обычные. И кормить их тяжело ей одной. А представьте: вечером идешь, они сидят на этих ставнях и светятся глаза-огоньки везде. Страшно, когда столько глаз. Вообще ни к чему это: не специально же человек развел. И как быть?

— В хорошие руки их тогда бы пристроить.

— Так вот! Они же все одинаковые — какие-то серо-коричневые.

— Это тоже интересно же.

Когда мы все-таки нашли котов, они были повсюду — на крыше, на траве, на кирпичах, на крыльце

Когда мы все-таки нашли котов, они были повсюду — на крыше, на траве, на кирпичах, на крыльце

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— Нам, местным, нету никакого интереса. Они же огороды копают.

— А не знаете, как их найти, какой номер дома?

— Нет, мы же, кто тут живет, номеров домов не знаем.

Поэтому мы снова отправились искать дом самостоятельно.

Хозяйка говорит, что многим из котов уже около четырех лет, а самой первой кошке — шесть-семь

Хозяйка говорит, что многим из котов уже около четырех лет, а самой первой кошке — шесть-семь

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И наконец увидели издалека заветный дом! Кое-где лежал снег, но больше всего на территории у дома было сухой травы коричневого цвета. Каково же было наше удивление, когда в этих кучках старой травы мы рассмотрели котов! Они сливались с окружающей действительностью, как хамелеоны. И постепенно начали появляться с разных сторон всё новые и новые коты: кто-то выходил из-под забора, кто-то из-за угла дома, а кто-то спускался с крыши. Одну кошку мне удалось погладить, а остальные вели себя настороженно и не давали подойти к ним ближе.

Зимой коты любят греться на крыше возле трубы

Зимой коты любят греться на крыше возле трубы

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Кода мы начали кормить их сухим кормом, прибежали еще коты, включая самого пушистого, которого в соцсетях называли главарем банды (как мы узнали позже, это кошка).

Многие коты научились двигаться синхронно

Многие коты научились двигаться синхронно

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Хозяев дома, к сожалению, не было — на двери висел замок. Мы оставили записку со своими контактами в надежде, что нам перезвонят, но этого не случилось. Поэтому мы вернулись в мае, когда начался дачный сезон.

Практически все коты серой или коричневой окраски

Практически все коты серой или коричневой окраски

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Так называемый главарь банды, как оказалось, кошка, которая примкнула к основному составу

Так называемый главарь банды, как оказалось, кошка, которая примкнула к основному составу

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Как позже рассказала нам хозяйка, не все ее коты выживали — максимально их было 15

Как позже рассказала нам хозяйка, не все ее коты выживали — максимально их было 15

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Встреча с хозяйкой

Мы приехали к дому и заметили, что сухая трава убрана, а огородом занимаются. Правда, ни одного кота. Я даже немного испугалась за их судьбу. И вот к нам выходит хозяйка дома — Галина Николаевна. И сразу же откуда-то появились два кота.

Галина Николаевна со своей Мурочкой, Евой

Галина Николаевна со своей Мурочкой, Евой

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Галина рассказала, что не живет здесь постоянно, но задумывается об этом. Всю жизнь она работала медсестрой, а потом администратором на лыжной базе. Именно на эту базу около шести лет назад подбросили пятерых котят: часть из них пристроили через интернет, а одна осталась. Эту кошку женщина забрала к себе и назвала Мурой, Мурочкой. Позже она окотилась — три кота. Так кошка стала родоначальницей и получила второе имя — Ева.

Галина Николаевна не знает, что произошло у Евы с ушами, но такими они были не всегда

Галина Николаевна не знает, что произошло у Евы с ушами, но такими они были не всегда

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— Эти коты исчезли, ее я, конечно, кормила, когда приходила. И вдруг из этой серой помеси с тремя котами приходит, как оказалось, кошка с котятами. Моих, так сказать, восемь, а остальные приходят. У нас и 15 было, но не все выжили. Мы их кастрировали. Это так страшно, когда в кошколовку их помещали. Это такой стресс для них. Я больше не хочу так. Лучше их кормить буду, и пусть они тут сидят, — вспоминает Галина.

Несмотря на то что несколько раз Галина сказала, что, может, ей и тяжело и они надоели, видно, что хозяйка котов любит и собирается и дальше с ними жить

Несмотря на то что несколько раз Галина сказала, что, может, ей и тяжело и они надоели, видно, что хозяйка котов любит и собирается и дальше с ними жить

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По ее словам, к котам прилетает коршун и две сороки, и они дружно едят из одной кастрюли:

— Я им покупаю лапы, головы, молоко. Сейчас они все наелись и где-то разошлись. Скоро опять придут. Раньше овсянку им варила, хлеб сухой в молоко добавляла. Как пойду покупать: 5 килограммов костей, 5 килограммов рыбы, молоко, сухой корм. Для меня это накладно, но куда их девать.

Коты привыкли, когда Галина находится дома, — едят по часам, а потом расходятся по своим делам или греются на солнце

Коты привыкли, когда Галина находится дома, — едят по часам, а потом расходятся по своим делам или греются на солнце

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Галина раньше подбирала еще и собак с улицы: как-то у нее было четыре собаки одновременно — одна своя и три подобранных:

— Когда привела четвертого, начали ревновать. Один раз подбросили: приехали домой вечером, а она сидит. Покормили, но она побежала к соседям ночевать, а на следующий день снова сидит. Так и оставили у себя.

Часто к котам прибиваются чьи-то животные и даже птицы — коршуны и сороки

Часто к котам прибиваются чьи-то животные и даже птицы — коршуны и сороки

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О любимых собаках, которых уже нет (одну из них сбила машина), Галина вспоминает со слезами на глазах и добавляет встревоженным голосом:

— Вот так подбираю животных всё время. Куда деваться. «Люблю — не могу» — такого у меня нету. И я с животными не разговариваю так: «Усю-пуси». Но животные и дети меня любят. Уже 20 лет как я участвую в работе трудовых лагерей — ТОСов. Мы чистим дороги здесь.

Когда Галина приближается к дому и, например, разговаривает по телефону, то коты слышат и выбегают к ней

Когда Галина приближается к дому и, например, разговаривает по телефону, то коты слышат и выбегают к ней

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С одной стороны, Галине хотелось бы избавиться от котов, но с другой — говорит о них она с любовью:

— Как их кто-то заберет? Они уже взрослые. Это котят можно отдать. Мурочку свою домой утащу, Еву. Она у нас Мура, но поскольку она родоначальница, то Ева. Ее можно на руки взять. И еще трое подходят, а лохматая не подпускает: только шагну, она убегает. Как их поймать и куда-то их отдать — я не понимаю. Если честно, они мне уже осточертели, но всё равно мы с ними дружно живем, — сказала хозяйка и пошла кормить своих питомцев.

Коты побежали за своей хозяйкой сразу же, как только она отошла от нас

Коты побежали за своей хозяйкой сразу же, как только она отошла от нас

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Ранее НГС делал фотопроект с портретами новосибирских котов со сложной судьбой, которые сейчас живут в Первом городском приюте. Эти глаза не оставят вас равнодушными.

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