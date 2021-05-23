В интернете прославились бугринские коты из Новосибирска: откуда они взялись и правда ли, что их больше 10

НГС нашел хозяйку знаменитой банды бугринских котов
Эти коты, пожалуй, одни из самых знаменитых в Новосибирске. Фотографии, на которых они сидят на оконных ставнях красивого дома или идут толпой по улице, облетели все соцсети. Их около 10, они очень похожи друг на друга и почти всегда передвигаются вместе. Люди, которые выкладывали снимки, знали только то, что живут коты в районе Бугринского моста, но откуда они взялись, кто за ними ухаживает и как кормит, предстояло узнать. Это и сделали журналист НГС Мария Тищенко и видеооператор Антон Дигаев. Они, как детективы, потратили не один день на поиски хозяйки и всё же узнали историю этой пушистой банды. Подробности — в нашем репортаже.
Но перед тем как узнать всю историю, посмотрите это милое видео с упитанными и красивыми бугринскими котиками. Оно заряжено на хорошее настроение.
Встреча с главарем
Мы с оператором ехали в частный сектор и заранее знали, что нам предстоит долгий путь и поиски дома с фотографии, где сразу шесть похожих коричнево-серых котов греются под мартовским солнцем, сидя на голубых оконных ставнях дома. Предусмотрительно мы взяли с собой сухой корм, хотя, конечно, не знали, что может есть эта пушистая банда.
Правда, идти с этим кормом и техникой в руках нам пришлось долго: на улице никого не было видно, поэтому расспросить было некого. Изредка в каких-то дворах лаяли собаки, и один раз мы увидели кота или кошку, гуляющего по крыше гаража вдалеке от нас. Первую вылазку мы сделали в конце марта, поэтому улицы частного сектора были в снегу и грязи. В этой грязно-серой картине мы искали яркие голубые наличники коричневого дома.
И вот навстречу нам выбежала собака, которая захотела, чтобы ее погладили и покормили, — что мы и сделали. Ее хозяин не смог нам помочь, но пояснил, куда ходить в поисках похожего дома точно не стоит.
Котов по-прежнему не было видно, зато появился указатель, подсказывающий, где найти коня.
И вот, наконец, мы нашли женщину, которая смогла поддержать с нами диалог и, как говорится, была в теме.
— Здравствуйте! Мы ищем банду из 10 котов, — говорю я и показываю их фотографию.
— А вы сами-то откуда?
— Журналисты НГС. Хотим рассказать историю их появления.
— Короче: хозяйка в этом доме постоянно не живет, это у нее как дача. У нее была одна стерилизованная кошка, и вроде бы она говорила, что три кота. Эти коты убежали осенью, а потом оказалось, что там не три кота, а одна кошка среди них, которая потом обратно вернулась с котятами. Что с ними делать — непонятно.
— Красивые такие. Кормить, что ж еще.
— Да что красивые? Обычные. И кормить их тяжело ей одной. А представьте: вечером идешь, они сидят на этих ставнях и светятся глаза-огоньки везде. Страшно, когда столько глаз. Вообще ни к чему это: не специально же человек развел. И как быть?
— В хорошие руки их тогда бы пристроить.
— Так вот! Они же все одинаковые — какие-то серо-коричневые.
— Это тоже интересно же.
— Нам, местным, нету никакого интереса. Они же огороды копают.
— А не знаете, как их найти, какой номер дома?
— Нет, мы же, кто тут живет, номеров домов не знаем.
Поэтому мы снова отправились искать дом самостоятельно.
И наконец увидели издалека заветный дом! Кое-где лежал снег, но больше всего на территории у дома было сухой травы коричневого цвета. Каково же было наше удивление, когда в этих кучках старой травы мы рассмотрели котов! Они сливались с окружающей действительностью, как хамелеоны. И постепенно начали появляться с разных сторон всё новые и новые коты: кто-то выходил из-под забора, кто-то из-за угла дома, а кто-то спускался с крыши. Одну кошку мне удалось погладить, а остальные вели себя настороженно и не давали подойти к ним ближе.
Кода мы начали кормить их сухим кормом, прибежали еще коты, включая самого пушистого, которого в соцсетях называли главарем банды (как мы узнали позже, это кошка).
Хозяев дома, к сожалению, не было — на двери висел замок. Мы оставили записку со своими контактами в надежде, что нам перезвонят, но этого не случилось. Поэтому мы вернулись в мае, когда начался дачный сезон.
Встреча с хозяйкой
Мы приехали к дому и заметили, что сухая трава убрана, а огородом занимаются. Правда, ни одного кота. Я даже немного испугалась за их судьбу. И вот к нам выходит хозяйка дома — Галина Николаевна. И сразу же откуда-то появились два кота.
Галина рассказала, что не живет здесь постоянно, но задумывается об этом. Всю жизнь она работала медсестрой, а потом администратором на лыжной базе. Именно на эту базу около шести лет назад подбросили пятерых котят: часть из них пристроили через интернет, а одна осталась. Эту кошку женщина забрала к себе и назвала Мурой, Мурочкой. Позже она окотилась — три кота. Так кошка стала родоначальницей и получила второе имя — Ева.
— Эти коты исчезли, ее я, конечно, кормила, когда приходила. И вдруг из этой серой помеси с тремя котами приходит, как оказалось, кошка с котятами. Моих, так сказать, восемь, а остальные приходят. У нас и 15 было, но не все выжили. Мы их кастрировали. Это так страшно, когда в кошколовку их помещали. Это такой стресс для них. Я больше не хочу так. Лучше их кормить буду, и пусть они тут сидят, — вспоминает Галина.
По ее словам, к котам прилетает коршун и две сороки, и они дружно едят из одной кастрюли:
— Я им покупаю лапы, головы, молоко. Сейчас они все наелись и где-то разошлись. Скоро опять придут. Раньше овсянку им варила, хлеб сухой в молоко добавляла. Как пойду покупать:
Галина раньше подбирала еще и собак с улицы: как-то у нее было четыре собаки одновременно — одна своя и три подобранных:
— Когда привела четвертого, начали ревновать. Один раз подбросили: приехали домой вечером, а она сидит. Покормили, но она побежала к соседям ночевать, а на следующий день снова сидит. Так и оставили у себя.
О любимых собаках, которых уже нет (одну из них сбила машина), Галина вспоминает со слезами на глазах и добавляет встревоженным голосом:
— Вот так подбираю животных всё время. Куда деваться. «Люблю — не могу» — такого у меня нету. И я с животными не разговариваю так: «Усю-пуси». Но животные и дети меня любят. Уже
С одной стороны, Галине хотелось бы избавиться от котов, но с другой — говорит о них она с любовью:
— Как их кто-то заберет? Они уже взрослые. Это котят можно отдать. Мурочку свою домой утащу, Еву. Она у нас Мура, но поскольку она родоначальница, то Ева. Ее можно на руки взять. И еще трое подходят, а лохматая не подпускает: только шагну, она убегает. Как их поймать и куда-то их отдать — я не понимаю. Если честно, они мне уже осточертели, но всё равно мы с ними дружно живем, — сказала хозяйка и пошла кормить своих питомцев.
Ранее НГС делал фотопроект с портретами новосибирских котов со сложной судьбой, которые сейчас живут в Первом городском приюте. Эти глаза не оставят вас равнодушными.