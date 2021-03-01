Посмотрите в глаза котам, пережившим полет из окна и предательство хозяев (среди них Гарфилд)

В новосибирском приюте рассказали о судьбе бездомных кошек
1 марта — неофициальный День кошек. Эти животные уже давно стали настоящими друзьями для человека — они радуют хозяев своими смешными выходками и милыми мордочками. Но далеко не у всех из них есть владельцы, которые готовы делиться своей любовью и заботой. Часто котов и кошек выбрасывают на улицу, они страдают от человеческой жестокости или несчастных случаев. Некоторым из них везет — они попадают в приют, где за ними ухаживают волонтеры. Другим приходится жить в подвалах, на дачах, часть животных погибает. Ко Дню кошек фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил Первый городской приют и сделал портреты котов со сложной судьбой, которые сейчас живут там. О жизни животных рассказала НГС руководитель приюта Татьяна Палкина. Посмотрите в глаза этих котов и прочитайте, через что им пришлось пройти.
Камея
Кошка на первом фото — Камея — была бездомным маленьким котенком, росла на улице. Еще малышкой ее привезли в приют. Сейчас кошке почти два года, но из-за своего прошлого она с осторожностью относится к людям и старается держаться рядом с такими же дворовыми котами, как она.
Лиза
Кошку Лизу привезли из Белокурихи. Девушка, которая там отдыхала, опубликовала фотографии местных бездомных котов. На них Татьяна увидела Лизу, у которой не было хвоста.
— Высокий отрыв хвоста — это всегда травма позвоночника. Сопровождается тем, что не работает мочевой пузырь, также у животных нет стула. Кошка со временем умирает от почечной недостаточности, — объяснила руководитель приюта.
Татьяна написала, что Лиза не выживет без помощи, поэтому ее нужно срочно привезти в Новосибирск. Одна из подписчиц попросила деньги на бензин и за один день со своим парнем съездила за кошкой. Ее привезли в приют. Лизе пожизненно нужно питаться специальным кормом и пить лекарства.
Моисей
Моисея 11 лет назад подарили ребенку. Он много с ним играл, после этого кот боится людей и прикосновений. Потом «игрушка» стала не нужна, и его забрала нынешняя хозяйка. В этом году в ее доме случился пожар, поэтому Моисея пришлось выбросить в окно. Он очень пугливый, поэтому прятался неделю и отморозил кончики ушей. Сейчас Моисей с другими животными находится в приюте, в будущем владелица планирует его забрать.
Гарфилд
Гарфилд поступил в приют 28 января, его нашел охранник. Мужчина вышел покурить и увидел за углом кричащего кота. Оказалось, что он примерз хвостом ко льду, поэтому пришлось вырубать его лопатой. У Татьяны Палкиной даже сохранилось видео спасения, «но там одни маты», говорит женщина. У Гарфилда отморожен хвост — половина уже отпала, еще часть, судя по состоянию, отвалится позже.
Галина
Когда кошке Галине было около полутора лет, ее нашли в районе дач. Такое, говорят в приюте, происходит довольно часто — хозяева уезжают и не забирают животных с собой. В результате коты погибают, потому что не могут пережить зиму. Но Галину нашли волонтеры, которые ухаживают за ней с прошлой осени.
Кормилица
Летом одна из работниц приюта обнаружила в мусорном баке новорожденных котят в целлофановом пакете, которых пытались утопить. Поэтому пришлось искать кошку, которая сможет их кормить. Татьяна написала об этом в соцсетях, после чего в приют привезли Кормилицу с двумя ее малышами — им приходилось жить в подвале. Кошка выкормила найденышей, а затем других котят, которые тоже попали в приют. Сейчас Кормилицу уже стерилизовали, ей ищут новых хозяев.
Пятнуля
Пятнулю привезли в приют из Евсино 23 декабря. Она жила в доме у пожилой женщины вместе с еще
Богдан
Богдан, судя по всему, был уличным котом, попал под машину на улице Богдана Хмельницкого. Он получил травму, из-за которой теперь не может двигать задними лапами. Кот стал беспомощным, но все равно не доверяет людям.
Чернушка
Чернушку с другими кошками забрали у 90-летней бабушки. Несмотря на тяжелую судьбу, она осталась очень ласковой.
— Хозяйка забыла, что кошек надо кормить, животные были в ужасном состоянии. Всего у нее забрали восемь котов и кошек, — рассказали в приюте.
Ожар
Кот Ожар выпрыгнул из окна первого этажа во время пожара в многоквартирном доме (из-за этого он и получил свое имя). Вместе с ним спаслась и другая кошка, которую уже отдали новым хозяевам. Владельцев для Ожара находили дважды, но в обоих случаях его вернули в приют — людям не нравилось, что кот глухой, это часто встречается у белых кошек. При этом он остается очень активным — сфотографировать его было очень сложно, потому что Ожар все время пытался куда-то убежать.
В прошлом году к 1 марта НГС рассказывал истории кошек, которые уже нашли себе новых хозяев. Почитайте, через что им пришлось пройти, прежде чем это произошло (у некоторых остались травмы).
НГС готовил инструкцию о том, что делать, если вы нашли на улице бездомное животное. Она подойдет и тем, кому подбросили кошку или собаку.