Посмотрите в глаза котам, пережившим полет из окна и предательство хозяев (среди них Гарфилд)

Кошку Лизу привезли из Белокурихи. Девушка, которая там отдыхала, опубликовала фотографии местных бездомных котов. На них Татьяна увидела Лизу, у которой не было хвоста.



— Высокий отрыв хвоста — это всегда травма позвоночника. Сопровождается тем, что не работает мочевой пузырь, также у животных нет стула. Кошка со временем умирает от почечной недостаточности, — объяснила руководитель приюта.



Татьяна написала, что Лиза не выживет без помощи, поэтому ее нужно срочно привезти в Новосибирск. Одна из подписчиц попросила деньги на бензин и за один день со своим парнем съездила за кошкой. Ее привезли в приют. Лизе пожизненно нужно питаться специальным кормом и пить лекарства.



Моисей