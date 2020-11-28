Что делать, если вы нашли животное, но оставить его себе не можете. Инструкция в карточках

Итак, у вас потеряшка. Вы шли по улице, и за вами привязалась собака, а может, позвонили в дверь и оставили кота у порога. Вариантов много, главное — понять, что с этим делать (про кошек будет отдельная карточка).

Посмотрите, есть ли у животного медальон с контактами хозяина. Иногда номер телефона пишут на оборотной стороне ошейника.

Обратите внимание на то, как выглядит животное. Если пес ухоженный, с ошейником, подбегает к людям, ищет хозяев, значит, потерялся недавно, есть шанс найти его владельцев. Во время поисков нужно обратить внимание на объявления в округе. Обычно кошки не убегают далеко от дома, а собака как раз может проделать большой путь.

Даже если животное выглядит бездомным, не факт, что его не ищут хозяева. Есть вероятность, что потерялся он уже давно.

— Но все-таки есть шанс найти его старых хозяев, немало счастливых историй, подтверждающих это, — говорит директор НЦПДЖ Светлана Слесарёва.

В идеале показать животное ветеринару, чтобы понять, есть ли какие-то повреждения или подозрения на них, а также признаки инфекций. Кстати, ветврач посмотрит, есть ли клеймо или чип у животного, — по ним можно найти старых хозяев. Там же можно узнать про стерилизацию/кастрацию, готово ли животное сейчас или нужно подождать.

На улицах много бездомных собак и кошек, а решить эту проблему (хоть и постепенно) можно стерилизацией животных.

— Самое главное — устранить именно причину. А причиной является перепроизводство собак и кошек, — говорила в прошлом году руководитель НЦПДЖ. — До населения нужно донести информацию о пользе стерилизации. Это связано не только с тем, что собака не будет приносить никому не нужных щенков, кошки — никому не нужных котят, которых либо топят, либо подбрасывают в подъезды. Это также благотворно сказывается на физиологическом здоровье как кошек, так и собак — то есть снижается вероятность воспалений, заболеваний раком, например таких, как пиометра, опухоль молочных желез.

Здесь можно узнать про пункты льготной стерилизации/кастрации животных.