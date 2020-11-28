Что делать, если вы нашли животное, но оставить его себе не можете. Инструкция в карточках

1
Перед вами бездомное животное, что делать
Итак, у вас потеряшка. Вы шли по улице, и за вами привязалась собака, а может, позвонили в дверь и оставили кота у порога. Вариантов много, главное — понять, что с этим делать (про кошек будет отдельная карточка).
Посмотрите, есть ли у животного медальон с контактами хозяина. Иногда номер телефона пишут на оборотной стороне ошейника.
Обратите внимание на то, как выглядит животное. Если пес ухоженный, с ошейником, подбегает к людям, ищет хозяев, значит, потерялся недавно, есть шанс найти его владельцев. Во время поисков нужно обратить внимание на объявления в округе. Обычно кошки не убегают далеко от дома, а собака как раз может проделать большой путь.
Даже если животное выглядит бездомным, не факт, что его не ищут хозяева. Есть вероятность, что потерялся он уже давно.
— Но все-таки есть шанс найти его старых хозяев, немало счастливых историй, подтверждающих это, — говорит директор НЦПДЖ Светлана Слесарёва.
В идеале показать животное ветеринару, чтобы понять, есть ли какие-то повреждения или подозрения на них, а также признаки инфекций. Кстати, ветврач посмотрит, есть ли клеймо или чип у животного, — по ним можно найти старых хозяев. Там же можно узнать про стерилизацию/кастрацию, готово ли животное сейчас или нужно подождать.
На улицах много бездомных собак и кошек, а решить эту проблему (хоть и постепенно) можно стерилизацией животных.
— Самое главное — устранить именно причину. А причиной является перепроизводство собак и кошек, — говорила в прошлом году руководитель НЦПДЖ. — До населения нужно донести информацию о пользе стерилизации. Это связано не только с тем, что собака не будет приносить никому не нужных щенков, кошки — никому не нужных котят, которых либо топят, либо подбрасывают в подъезды. Это также благотворно сказывается на физиологическом здоровье как кошек, так и собак — то есть снижается вероятность воспалений, заболеваний раком, например таких, как пиометра, опухоль молочных желез.
Здесь можно узнать про пункты льготной стерилизации/кастрации животных.
2
Как пристроить животное на передержку
Если есть возможность, возьмите животное до того, как пристроите, к себе домой. Обычно это не так страшно, как кажется, говорят в Центре по проблемам домашних животных. Если нужна клетка, ее можно взять в аренду. Объявления можно найти в группах во «ВКонтакте». Аренда стоит примерно 250 рублей в день, дальше — 25 рублей в день.
Если все-таки не можете приютить у себя, то ищите временное пристанище (передержку), спрашивайте у соседей, друзей, родственников, пишите в социальных сетях и на форумах. Есть люди, которые берут животных на передержку за деньги.
Вот несколько ссылок во «ВКонтакте», где можно пристроить животное на передержку:
https://vk.com/perederzhka;
https://vk.com/fotozoonovosibirsk;
https://vk.com/zoo_hotel_lapa;
https://vk.com/doggydom54.
3
Где найти новый дом собаке или кошке
Итак, допустим, животное здорово и готово к переезду, а вы ищете ему новых хозяев.
Сделайте красивые фотографии животного. Вот несколько советов из группы «Собаки и кошки в добрые руки Новосибирск». Животное лучше фотографировать с уровня его глаз. Для этого нужно присесть (а с щенками и кошками даже прилечь или посадить животное на столик, диван
Если фотографировать на улице, то фоном может быть стена здания, забор, кусты или сугробы. Главное — не снимать против света.
Дальше нужно придумать текст объявления. Опишите животное: пол, возраст, окрас, размер, характер. Вкратце расскажите его историю: как появился, почему отдаете, укажите свои контакты. Объявление должно быть кратким, желательно трогательным и с юмором.
Если всё готово, разместите объявление в группах потеряшек во «ВКонтакте» или в рубриках «Отдам даром», а также на своих страницах в соцсетях. Не лишним будет попросить друзей сделать репост.
Вот список групп, куда можно разместить объявление о пропаже животного:
https://poterjashka-nsk.ru/ — потерянные и найденные животные;
https://do.ngs.ru/categories/animals_plants/dogs/ — НГС;
https://avito.ru/novosibirsk/zhivotnye — «Авито»;
https://ns.barahla.net/207.html — «Барахла.нет»;
https://youla.ru/novosibirsk/zhivotnye — «Юла».
Группы во «ВКонтакте»:
http://vk.com/poterjashkansk (если только нашли животное и ищете старых хозяев);
https://vk.com/zoohelpnsk (если животному требуется помощь в лечении, с передержкой);
http://vk.com/poterjashka_nsk (только кошки);
http://vk.com/poterjashka_nsk_dogs (только собаки);
http://vk.com/ishydom.zoonovosibirsk;
http://vk.com/animalsnsk;
https://vk.com/freedomanimals;
http://vk.com/public62593294;
http://vk.com/nskreklamansk;
http://vk.com/club66018367;
https://vk.com/zoospas_54;
https://vk.com/otdamvdobrieruki;
http://vk.com/public63001027;
http://vk.com/good_nsk;
https://vk.com/public34117979;
http://vk.com/public21859233.
Газеты — это, конечно, несколько устаревший инструмент. Но всё же можно попробовать.
«Навигатор» — звонить
«Из рук в руки» — http://novosibirsk.irr.ru/animals-plants. На сайте также можно подать объявление в печатную версию газеты.
«Доска объявлений» — http://www.do.ru/board/pets/. Если объявление соответствует условиям, то публикуется и в газете. Звонить по телефону:
Можно воспользоваться старым добрым способом — расклеить объявления.
Идеальный размер — А4. Обязательно с фотографией и «лапшой» (на отрывных листах кратко продублировать информацию, номер телефона).
Объявление можно поместить в зоомагазинах, в ветклиниках на специальных досках объявлений. Если отдаете щенков или крупных собак в частный дом, лучше расклеивать в частном секторе, на автовокзале и ж/д вокзале.
Если нет возможности самим заниматься пристроем, попросите тех, кто занимается этим за небольшую плату. Например, группы во «ВКонтакте» «Дорога к дому. НСК» (https://vk.com/nskpets), «Хвост-сервис» (https://vk.com/khvost_servis).
4
Почему не стоит рассчитывать на приют
Многим кажется, что приют — это место, куда можно принести потеряшку и ее заберут. Но это заблуждение. Далеко не все приюты могут взять животное.
— Приютов у нас мало, они переполнены, в них инфекции, мало работников. Волонтеры-зоозащитники также имеют не одно животное на своем кураторстве. И у них также есть семьи, родные, работа. Если есть возможность, то они откликаются на просьбу о помощи, но временные, физические, финансовые ресурсы у них также ограничены, — подчеркивает руководитель НЦПДЖ.
По ее словам, частные приюты не берут животных, так как просто нет мест. При этом желающих отдать, подкинуть животное гораздо больше тех, кто готов приютить собаку или кошку. Кроме того, напомнила она, частные приюты живут на пожертвования, а уход за животными лежит на волонтерах. Животных нужно кормить, лечить, где-то размещать. У большинства просто нет ресурсов брать новых животных.
Новосибирский центр по проблемам домашних животных — тоже не приют, напоминает Светлана Слесарёва. Задачи центра — это отлов взрослых особей собак и проведение всех необходимых манипуляций по программе ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат).
— Поэтому если животному, которое живет в семье, по каким-то причинам нужно искать новый дом, то можно воспользоваться рекомендациями, которые очень просты. Попытаться пристроить его самостоятельно, — говорит Светлана Слесарева. — Да, это может занять какое-то время, но практика показывает, что при выполнении всего нескольких пунктов практически любое животное находит дом. Нужно просто потратить немного времени, приложить определенные усилия и всё.
5
Как найти надежных хозяев
Вам позвонили, но вы не знаете, надежны ли будущие хозяева, не окажется ли животное снова на улице. В разговоре не стесняйтесь спрашивать всё, что считаете нужным, даже если беседа затянется.
Вот список вопросов, которые нужно задать:
1. Почему вы решили завести себе животное?
2. Все ли в семье готовы и будут рады новому питомцу?
3. Было ли раньше животное? Что с ним стало? (Есть люди, у которых постоянно убегают собаки или кошки с патологическим постоянством выпадают из окна, напоминают в Центре по проблемам домашних животных).
4. Знаете о повадках собак/кошек (могут грызть мебель, обдирать углы и так далее)?
5. Есть кому оставить питомца на время отпуска, есть ли время выгуливать питомца? Планируете или нет выпускать питомца в свободный выгул?
6. Где живете: в своей квартире, в съемной или в общежитии?
Не стоит бояться по нескольку раз повторять информацию про возраст животного, его размеры, состояние здоровья, отношение к другим собакам, кошкам, детям
6
Как передать животное
Не передавайте животное на нейтральной территории. Лучше привезти питомца на новое место, чтобы убедиться в том, что там приемлемые условия. Отнеситесь с подозрением к человеку, который хочет забрать нескольких котят или щенков, — скорее всего, он перекупщик (человек, который говорит, что за деньги пристроит животное).
— Говоря всем, что найдут вашим котятам или щенкам новый дом, они изначально говорят неправду, — предупреждает Светлана Слесарёва. — Малыши у них, как правило, сидят все вместе, идет инфицирование друг друга. Через пару дней коробки с непроданным «товаром» оказываются где угодно: в лесу, на обочине дороги, в каком-нибудь подвале. Потому что они потеряли свой товарный вид, а кто захочет взять котенка, у которого текут глаза и слиплась шерсть? Тем более за деньги.
Если вы нашли нового хозяина для животного, в идеале нужно заключить договор о передаче питомца. Также стоит договориться с новыми хозяевами о том, что в первое время будете им звонить или даже навестите, чтобы убедиться, что с животным всё хорошо.
7
Если вы нашли кошку
Потерявшиеся кошки и собаки ведут себя по-разному. Вот несколько советов от сервиса «Потеряшка.НСК» (электронная картотека потерянных и найденных животных Новосибирска) для тех, кто нашел кошку.
Кошки в состоянии стресса никуда не бегут, в отличие от собак. Они ищут, где можно спрятаться поблизости. Чаще всего это подъезды, подвалы, чердаки соседних домов, деревья, кусты, магазины и припаркованные машины. Так что, если вы увидели в подъезде, мусорном баке, в магазине кошку, посмотрите, нет ли рядом объявлений о пропаже. Также можно раздать свои контакты дворникам, людям, которые живут в округе. Если хозяева кошки будут ее искать, наверняка им передадут ваш контакт.
8
Если вы нашли породистое животное
— Если вы нашли породистую собаку или кошку на улице, обязательно заберите ее оттуда. Породистые животные, в отличие от их собратьев метисов, не отличаются крепким здоровьем и сильным иммунитетом. Они практически не выживают в уличных условиях, склонны к хроническим заболеваниям, которые проявляются при стрессе и плохих условиях жизни, — предупредили в Центре по проблемам домашних животных. — Первым делом свозите его к ветеринару и обследуйте на предмет инфекций, вирусов, травм и других заболеваний, которые питомец мог получить во время нахождения на улице или которые могли обостриться в этот период.
Важно понимать, что практически всегда породистых животных ищут их хозяева. Если их все-таки выбросили, новый дом для такого питомца найти довольно просто, так как желающих взять породистую собаку или кошку в разы больше, чем тех, кто готов забрать дворняжку.
И помните, что не стоит торопиться отдать животное первым попавшимся. Хотя бы в течение месяца стоит пробовать найти прежних хозяев.