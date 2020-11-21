Бедный Лёлик: щенок несколько раз просился обратно к хозяйке, которая бросила его у приюта. Этот момент попал на видео

В Новосибирске женщина подбросила щенка в приют для животных — собака несколько раз просилась обратно в машину, но в итоге ее бросили. Эта сцена попала на видеокамеру приюта.
Инцидент произошел 17 ноября вечером, когда на улице уже стемнело. Женщина подъехала к приюту на машине и несколько раз пыталась оставить щенка, который выбегал за ней обратно. По счастливой случайности щенка заметил работник приюта, который иногда задерживается на работе.
— По случайности он пошел в магазин, увидел у ворот щенка. Часа полтора уже наверное прошло, два максимум, — рассказала учредитель приюта «Верный друг» Инга Лебедева. — Ветер был, холодно, щенок на руках дрожал, весь скрюченный лежал, видимо, пытался сам себя согреть. Уже ни на что не реагировал, не плакал. Просто лег и смерти, видимо, ждал. Так что успели вовремя.
Как рассказала Инга Лебедева, щенок — дворняжка, возраст примерно один месяц. Щенка сначала назвали Лёликом, но потом выяснилось, что это Лёля. Сейчас собаку на два дня отправили на передержку к потенциальным хозяевам.
— То есть это случайность, что щенок спасен. На самом деле, на утро он был бы уже замерзший, мертвый, — уверена руководитель приюта.
Вообще у приюта нет возможности принимать животных, так как нет мест и нет средств. Берут только когда старички умирают и освобождаются их места, объяснила она.
Кстати, женщина, подкинувшая щенка, пришла на следующий день в приют и спросила, есть ли у них щенки, объяснив вопрос тем, что хочет взять себе собаку.
— На самом деле, видимо, было любопытно, замерз он всё-таки или мы его забрали, — полагает Инга Лебедева. — Потом женщина вырвала телефон у нашего сотрудника, хотела сесть в машину, чтобы ролик удалить.
Телефон в итоге забрали, но на следующий день эта женщина привела мужчину, который устроил драку, после чего сотрудники приюта вызвали полицию.
— Потому что такое спускать на тормоза нельзя, иначе люди будут думать, что можно прийти и ни за что ударить, забрать телефон, подкинуть щенка. Спасли их же щенка, а Дима еще и получил по голове, — возмущается руководитель приюта.
Проблема подкинутых животных стоит остро. Недавно об этом говорила директор Центра по проблемам домашних животных Светлана Слесарёва, когда в августе им подбросили целую коробку щенков и делают так регулярно.
Момет попал на уличную камеру приюта для животных
Автор: Инга Лебедева