Бедный Лёлик: щенок несколько раз просился обратно к хозяйке, которая бросила его у приюта. Этот момент попал на видео

В Новосибирске женщина подбросила щенка в приют для животных — собака несколько раз просилась обратно в машину, но в итоге ее бросили. Эта сцена попала на видеокамеру приюта.

Инцидент произошел 17 ноября вечером, когда на улице уже стемнело. Женщина подъехала к приюту на машине и несколько раз пыталась оставить щенка, который выбегал за ней обратно. По счастливой случайности щенка заметил работник приюта, который иногда задерживается на работе.

— По случайности он пошел в магазин, увидел у ворот щенка. Часа полтора уже наверное прошло, два максимум, — рассказала учредитель приюта «Верный друг» Инга Лебедева. — Ветер был, холодно, щенок на руках дрожал, весь скрюченный лежал, видимо, пытался сам себя согреть. Уже ни на что не реагировал, не плакал. Просто лег и смерти, видимо, ждал. Так что успели вовремя.