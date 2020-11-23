«Я ехала и ревела»: бросившая щенка женщина объяснила свой поступок

Бросившая щенка жительница Новосибирска объяснила свой поступок
На прошлой неделе женщина подбросила щенка в приют для животных в Новосибирске — собака несколько раз просилась обратно в машину, но в итоге ее бросили. Эта сцена попала на камеру видеонаблюдения. После публикации читатели оставили сотни гневных комментариев в адрес сибирячки, поэтому она решила рассказать НГС свою версию событий.
То самое видео:
Автор: приют «Верный друг»
Женщина на видеозаписи — Юлия Балахонова. Выяснилось, что щенка подкинули на завод, где она работает. И такое происходит не первый раз. Сейчас у нее дома живут пять собак и кошки, среди которых есть и подброшенные. Взять еще одного щенка она не могла.
— Я утром пошла на работу. Возле проходной у нас сидел этот щенок. Все выходили-заходили, кто на работу, кто с работы. Он уселся возле дверей, потом как-то попал на территорию завода. Один из шоферов принес его нам. Он спросил: «Можете его чем-то накормить?» Нашли, у кого что было, накормили. Он отогрелся и уснул, — рассказывает Юлия Балахонова. — Стали думать, что с ним делать. Разместили объявление во «ВКонтакте». Просмотров было много, но никто не соглашался его взять. В итоге день закончился, нужно идти домой, а куда девать щенка? На улицу его выкинуть опять? Жалко.
В итоге сотрудники завода нашли адрес приюта «Верный друг». По словам Юлии, сначала они туда позвонили, но трубку никто не взял. В итоге после работы, около 17:30, она приехала к дверям приюта, чтобы отдать щенка.
— Зашла, ворота были открыты, территория освещалась. Я постояла. Смотрю, на заборе написано, что ведется видеонаблюдение. Думаю: сейчас, наверное, меня кто-нибудь увидит и выйдет. Я ворота открыла, но зайти туда сразу побоялась, потому что вдруг там собаки большие бегают. Постояла у ворот, туда-сюда походила, никто не выходит. Я опять заглянула. Смотрю, с правой стороны стоит вагончик, но никого там не было. Я дверь дернула, там закрыто на замок. Я опять постояла, думаю: куда-то же мне его девать, этого щенка. Поэтому я подумала, что оставлю, всё равно его кто-нибудь подберет здесь, приют — это и есть приют. Это было мое мнение, что приют — это приют для вот этих бедняжек-собачек, — объясняет Юлия свои действия.
Она рассказала, что щенок бежал за ней, поэтому она несколько раз возвращалась — боялась, что он снова побежит за машиной и в итоге потеряется где-нибудь в поле.
— Я ехала, ревела, плакала. Я его оставила, потому что мне некуда его взять. У меня дома пять собак. Я не могу каждое животное, которое нам подбрасывают, тащить домой. Я и так уже кошечек этих и собачек насобирала. Кошку тоже взяла с улицы, когда нам ее подбросили на проходную. Три дня мы ее кормили-кормили, искали хозяев, никто ее не взял, пришлось взять мне. Сейчас у меня собака с щенятами, и она в доме. Если я возьму щенка в дом, она просто загрызет эту маленькую собачонку, она не подпустит ее к щенкам, — рассказывает женщина. — Я ехала, сотрудники меня успокаивали по телефону, говорили: не беспокойся, утром кто-нибудь найдет, щенок не замерзнет, потому что на улице 7 градусов мороза, собаки и не в такие морозы на улице живут.
На следующее утро Юлия отпросилась с работы и поехала в приют, чтобы убедиться, что с щенком всё нормально. В тот момент в приюте были сотрудники. Она спросила, можно ли посмотреть собак, ей показали местных животных, но своего щенка она так не увидела. В итоге спросила у сотрудников, находили ли они щенка, но они ответили, что нет. По ее словам, вечером, после работы, она снова поехала на то место, чтобы еще раз поискать собаку.
— Приехала, постояла, нет никого. Зашла туда на территорию, посмотрела маленькие следы, думала, может быть, где-нибудь она спряталась, вылезала откуда-нибудь. И увидела охранника, который там ходит. Я стою. Вижу, подходит, стала спрашивать про щенка, он начал меня материть, оскорблять. Потом достал телефон, начал меня снимать, сказал, что всё выложит в интернет, в ютьюб, во «ВКонтакте». Я у него выхватила телефон, чтобы он меня не снимал. После чего он мне завернул руку, — рассказывает Юлия.
Дома она рассказала всё мужу, который решил съездить в приют и поговорить с охранником. В итоге произошла потасовка, сотрудники приюта вызвали полицию.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что 17 ноября был вызов в краснообский приют.
— Проводится проверка по данному факту. Возник конфликт между гражданами. Вызвали сотрудников, сейчас в ходе проверки будет устанавливаться, что там произошло, какие обстоятельства, кто кого обидел, — прокомментировали инцидент в полиции.
Юлия Балахонова акцентировала внимание на том, что на видео, которое выложили в соцсети, была нарезка фрагментов. На самом деле она стояла у приюта в ожидании, когда кто-то выйдет, не меньше 40 минут.
— Я возьму собаку на руки, говорю: давай я тебя погрею. Сажусь с ней в машину. Думаю: ну, кто-нибудь должен же выйти. Я почему-то думала, что там кто-то есть. Там и был охранник, только он почему-то не вышел. Ведь ворота были не закрыты. Если бы там никого не было, соответственно, закрыли бы ворота. Думаю, может быть, человек кормит, что-то убирает, я ходила долго, — вспоминает она тот момент.
По ее словам, собак к проходной завода подбрасывают часто. Это конечная остановка «ОРЗ», рядом находится частный сектор. Юлия предполагает, что когда у кого-то ощенится собака, то щенков подбрасывают по округе.
Несмотря на все неприятности, женщина уверена, что и дальше будет подбирать таких животных, только перестанет отдавать их в приют. По ее словам, люди, которым отдали щенка на передержку, — это ее коллеги, которые знают всю предысторию.
Проблема подкинутых животных стоит остро. Недавно об этом говорила директор Центра по проблемам домашних животных Светлана Слесарёва, когда в августе им подбросили целую коробку щенков, и делают так регулярно.