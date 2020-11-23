«Я ехала и ревела»: бросившая щенка женщина объяснила свой поступок

— Я утром пошла на работу. Возле проходной у нас сидел этот щенок. Все выходили-заходили, кто на работу, кто с работы. Он уселся возле дверей, потом как-то попал на территорию завода. Один из шоферов принес его нам. Он спросил: «Можете его чем-то накормить?» Нашли, у кого что было, накормили. Он отогрелся и уснул, — рассказывает Юлия Балахонова. — Стали думать, что с ним делать. Разместили объявление во «ВКонтакте». Просмотров было много, но никто не соглашался его взять. В итоге день закончился, нужно идти домой, а куда девать щенка? На улицу его выкинуть опять? Жалко.

В итоге сотрудники завода нашли адрес приюта «Верный друг». По словам Юлии, сначала они туда позвонили, но трубку никто не взял. В итоге после работы, около 17:30, она приехала к дверям приюта, чтобы отдать щенка.

— Зашла, ворота были открыты, территория освещалась. Я постояла. Смотрю, на заборе написано, что ведется видеонаблюдение. Думаю: сейчас, наверное, меня кто-нибудь увидит и выйдет. Я ворота открыла, но зайти туда сразу побоялась, потому что вдруг там собаки большие бегают. Постояла у ворот, туда-сюда походила, никто не выходит. Я опять заглянула. Смотрю, с правой стороны стоит вагончик, но никого там не было. Я дверь дернула, там закрыто на замок. Я опять постояла, думаю: куда-то же мне его девать, этого щенка. Поэтому я подумала, что оставлю, всё равно его кто-нибудь подберет здесь, приют — это и есть приют. Это было мое мнение, что приют — это приют для вот этих бедняжек-собачек, — объясняет Юлия свои действия.