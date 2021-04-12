Сибирячка выписала пса из Кургана, но он ей не понравился. Животное просидело 2 дня на вокзале

— Та женщина всем рассказывала изначально, что он вывернулся и убежал, что она его искала. Однако проводник это опровергла, с ней удалось связаться. Она сказала, что встречающая сторона сразу повела себя грубо. Когда она снимала его с поезда, то дернула его с вагона, помните, какая там высота? Пес, естественно, эту женщину не знает, тут его резко дергают, хватают, надевают поводок, он на нее рыкнул, потянул поводок. После этого она решила, что он агрессивный, отцепила поводок и бросила его там. Гром ехал с проводником, во время поездки собака была расслаблена, спокойна, хотя человека не знала. Не представляю, что с ним могло произойти за двое суток, пока он находился на вокзале, что он стал таким. Мне очень его жалко, он такой несчастный сейчас... Пытаюсь с ним найти хоть какой-то контакт.