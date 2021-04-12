Сибирячка выписала пса из Кургана, но он ей не понравился. Животное просидело 2 дня на вокзале

Сибирячка выписала пса из Кургана, сняла с поезда и бросила на
Жительница Новосибирска Юлия захотела взять себе взрослого пса породы мастиф (мастино неаполитано). Трехлетний пес находился в Кургане, но хозяева решили сменить место жительства и не смогли взять его с собой, поэтому стали искать ему нового владельца. Пса отправили поездом — он ехал сутки в одном купе с проводницей. Поездка прошла нормально, однако по прибытии что-то пошло не так и новая владелица оставила его на вокзале. Там он провел двое суток, пока в соцсетях не нашли для него передержку. Взять пса на время согласилась сибирячка Алёна Сивцова. Она называет себя собаколюбом — в ее доме живут три собаки. Алёна рассказала НГС, как себя чувствует Гром (кличка собаки) и какая участь его ждет.
— Та женщина всем рассказывала изначально, что он вывернулся и убежал, что она его искала. Однако проводник это опровергла, с ней удалось связаться. Она сказала, что встречающая сторона сразу повела себя грубо. Когда она снимала его с поезда, то дернула его с вагона, помните, какая там высота? Пес, естественно, эту женщину не знает, тут его резко дергают, хватают, надевают поводок, он на нее рыкнул, потянул поводок. После этого она решила, что он агрессивный, отцепила поводок и бросила его там. Гром ехал с проводником, во время поездки собака была расслаблена, спокойна, хотя человека не знала. Не представляю, что с ним могло произойти за двое суток, пока он находился на вокзале, что он стал таким. Мне очень его жалко, он такой несчастный сейчас... Пытаюсь с ним найти хоть какой-то контакт.
Несмотря на полученную психологическую травму, есть надежда, что всё наладится. Собеседница отметила, что у пса отличный аппетит, а это уже хороший знак:
— Аппетит у Грома хороший, съедает всё, что даю, но боится он меня очень сильно. Мужа так не боится — видимо, хозяйка не жаловала парня. А я только подхожу — он прячется. Гром не совсем запущен, но его состояние оставляет желать лучшего: у него даже прививки ни одной нет.
Также Алёна рассказала о будущем Грома:
— Сейчас он у нас на передержке, пока не придет в себя и ему не подберут хозяев. Сейчас он в глубоком стрессе, не подпускает к себе совершенно. Надеюсь, что за 2–3 недели он оттает. Пока Гром всё еще в шоке. Искать новых хозяев для него будут породники из Москвы. Это группа помощи определенным породам собак. В Новосибирске есть группа помощи алабаям, стаффам и питбулям, хаски, а мастино и мооласам — нет, поэтому их курирует московская группа. Сейчас они обеспечивают Грома полностью: нам купили большой запас корма, все необходимые лекарства, оплатили прием врача и витамины.
Мы попытались связаться с Юлией, но она не вышла на связь. В переписке в группе в соцсети «ВКонтакте» она так объясняет свой отказ:
— Дома у меня живут пять взрослых собак мастино неаполитано. Одному из них пять месяцев. Видя, как он (Гром. — Прим. ред.) на меня кидался, простите, я домой брать его просто боюсь. Мне сказали, что это добрый, социализированный пес. Но в моем доме мало места.
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