«Три дня лежал на станции»: новосибирцы спасли пса, которого чуть не загрызли другие собаки

В Новосибирске спасли 15-летнего пса, которого потерял хозяин
Сотрудники Новосибирского центра по проблемам домашних животных рассказали историю спасения 15-летней дворняги Грома. В начале января его нашли на железнодорожной станции. У собаки были серьезные раны от укусов сородичей. Его вылечили и назвали Хомой, а через месяц нашелся его прежний хозяин.
— До того как попасть к нам, пес три дня лежал на одной из железнодорожных станций города, замерзал и ждал помощи. В итоге к нам он поступил в крайне тяжелом состоянии, требующем немедленного медицинского вмешательства. При обследовании в клинике у собаки был обнаружен огромный абсцесс, образовавшийся в результате покусов сородичей, — рассказали в центре по проблемам домашних животных. — Все новогодние каникулы мы вместе с волонтерами выхаживали Хому (так назвали собаку из-за опухших щек). Ежедневно возили в клинику для проведения инфузионной терапии и санации ран.
Как уточнили в центре по проблемам домашних животных, во время лечения активно искали хозяина собаки — несмотря на состояние животного, было видно, что пес домашний, о нем кто-то заботился. Через месяц хозяина Хомы удалось найти.
Хозяин Хомы (позже выяснилось, что имя собаки — Гром) рассказал, что пес живет у него в частном доме уже 15 лет. В основном собака всё время на цепи, но иногда ее выпускали гулять за ворота на Пролетарской.
— Он обычно бегал от перекрестка до перекрестка на нашей улице, всё время на глазах у меня был. А тут
31 января Юрию прислали фотографии собаки, спрашивали, его это пес или нет. Сначала он его даже не узнал из-за опухшей морды.
— А потом уже и по ошейнику, и по всем остальным фотографиям. Тут я его уже узнал и, соответственно, в понедельник поехал его забрал, — рассказал Юрий. — Сначала вяло как-то узнал, одичал или что. А потом, когда уже в машину сели, начал облизывать. А когда домой уже приехали, вообще не отходил. До сих пор от меня не отходит.
Юрий рассказал, что взял себе Грома, когда ему было всего два месяца.
— Работал я в свое время в «Технотрейде». И там собачонка ощенилась. И вот было таких два рыжих щенка. Один из них мне понравился. На бирке у него, кстати, было написано «Погранец». Изначально его так называли, потому что он любил в траве прятаться. И прятался так: там граница такая была между территорией и выездом, он в траве обычно прятался и пугал всех своим детским лаем, — рассказал хозяин Грома. — Я решил: всё, поедет со мной. Вот так с тех пор со мной.
Когда Гром приехал домой, отходил от лечения — были проблемы с координацией, но сейчас собака поправляется. Пока Гром живет в доме, на первом этаже. У Юрия еще есть котенок, но пока животных разделяют, чтобы тот не расцарапал незажившие собачьи раны.
— На днях повезу его в ветклинику, он почему-то кашляет. И заодно прививку поставим. А так ничего, ест хорошо, изначально был режим питания — утром и вечером кормил, поэтому он и был упитанным. Поэтому ветеринары и сказали, что это не бродячий пес, — говорит Юрий.
— Как только хозяин получил информацию о местонахождении своего пса, то сразу же примчался за ним. Большое уважение у нас вызывает тот факт, что Юрий не бросил на произвол судьбы своего 15-летнего друга! Разыскивал его и с готовностью забрал домой для дальнейшего лечения и восстановления, — отметили в НЦПДЖ. — Мы часто сталкиваемся с фактами, когда хозяева отказываются от молодых и здоровых животных по каким-то нелепым и легко решаемым причинам. А в сегодняшней истории видим прямо противоположные чувства и поступки. С такими историями мы встречаемся гораздо реже, оттого они ценнее и радостнее.
Сотрудники центра говорят, что если бы не потерялся ошейник с адресником и пес был бы чипирован, то собаку вернули бы в день пропажи.
— Настоятельно рекомендуем всем хозяевам животных надевать на своих питомцев адресники и чипировать. Такие манипуляции в разы увеличивают шансы ваших животных вернуться домой в случае потери, — подчеркнули в НЦПДЖ.
Здесь вы можете почитать инструкцию — что делать, если потеряли или нашли животное.