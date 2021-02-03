«Три дня лежал на станции»: новосибирцы спасли пса, которого чуть не загрызли другие собаки

Как уточнили в центре по проблемам домашних животных, во время лечения активно искали хозяина собаки — несмотря на состояние животного, было видно, что пес домашний, о нем кто-то заботился. Через месяц хозяина Хомы удалось найти.



Хозяин Хомы (позже выяснилось, что имя собаки — Гром) рассказал, что пес живет у него в частном доме уже 15 лет. В основном собака всё время на цепи, но иногда ее выпускали гулять за ворота на Пролетарской.

— Он обычно бегал от перекрестка до перекрестка на нашей улице, всё время на глазах у меня был. А тут 2 января пропал. В последний раз его по камерам видел в два часа ночи, он в сторону Автогенной прошел, — рассказал хозяин собаки Юрий Краснояров. — До 6-го числа искал, на машине ездил по кругу. Его все соседи знали, всё-таки 15 лет живет здесь, но никто ничего не видел, не слышал. А потом через соцсети обратились. И вот, получилось, что он, оказывается, был в беде у меня.

31 января Юрию прислали фотографии собаки, спрашивали, его это пес или нет. Сначала он его даже не узнал из-за опухшей морды.