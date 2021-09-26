Видео с новосибирскими котятами породы британская «золотая шиншилла» собирают миллионы просмотров в TikTok. Их хозяйка Вероника Акульева уже больше 10 лет держит питомник и признаётся, что у ее питомцев есть поклонники.

— Сначала взяла одну кошечку, мне понравилось играться с котятками. Сначала пара была, сейчас появилось пять кошек. Людям очень нравятся видео с дачи с котятами. У нас на самом деле много поклонников, которые ждут наши посты и ролики, — рассказала корреспонденту НГС владелица питомника Вероника Акульева. — Я всех своих кошек люблю. Один более ласковый, второй более игривый, смешной и потешный. Третий более свободолюбивый и убегает в соседний огород. Другой, наоборот, в цветочках сидит и верно и преданно отдыхает. Все они разные.