Котята из новосибирского питомника собирают миллионы просмотров в TikTok
Видео с новосибирскими котятами породы британская «золотая шиншилла» собирают миллионы просмотров в TikTok. Их хозяйка Вероника Акульева уже больше 10 лет держит питомник и признаётся, что у ее питомцев есть поклонники.
— Сначала взяла одну кошечку, мне понравилось играться с котятками. Сначала пара была, сейчас появилось пять кошек. Людям очень нравятся видео с дачи с котятами. У нас на самом деле много поклонников, которые ждут наши посты и ролики, — рассказала корреспонденту НГС владелица питомника Вероника Акульева. — Я всех своих кошек люблю. Один более ласковый, второй более игривый, смешной и потешный. Третий более свободолюбивый и убегает в соседний огород. Другой, наоборот, в цветочках сидит и верно и преданно отдыхает. Все они разные.
Кошки окраса «золотая шиншилла» — удовольствие не из дешевых.
— Котенок стоит от 40 тысяч рублей, если длинношерстный, то от 100 тысяч. Это если он будет как любимец — стерилизованный. А если в разведение, то там и дороже 100 тысяч может быть. Серебристые — от 25 тысяч рублей. Спрос рождает предложение. Золото более популярно, — объяснила сибирячка.
Британцы золотого окраса отличаются от голубых. По словам Вероники, они более ласковые.
— Золотой окрас был выведен относительно недавно. Они тоже британцы, но более ласковые, добрые, практически всегда рядом с хозяином. Коты очень умные. У нас был один, который умел открывать двери: подпрыгивал, нажимал дверную ручку и выбегал, — рассказала Вероника. — И характер, и красота совмещаются. Они золотые не только внешне, но и по характеру. Мы держим их при себе, у нас домашний питомник, живут они с нами, поэтому полностью адаптированы к людям.
Мы выбрали 10 видео, которые набрали большую популярность у аудитории и собрали в целом больше 10 миллионов просмотров. Наслаждайтесь!
Летом мы рассказывали, как сибирячка сняла вирусный ролик для TikTok: про то, как ребенка отдают бабушке, посмотрели 1,7 млн раз.
В апреле новосибирец со своим лабрадором Соней снялся в программе Первого канала «Видели видео?». Его ролик, опубликованный в «ТикТоке», приглянулся редакторам — они пригласили Юрия с его домашней любимицей в Москву.