20 июля вторник
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 74.35
eur 87.61
Тема дняКак новосибирцы за свои деньги покупают кислород

Все новости

Все новости

Сибирячка сняла вирусный ролик для TikTok — про то, как ребенка отдают бабушке, посмотрели 1,7 млн раз

Ролик собрал более 90 тысяч лайков

1 639
15Обсудить

Поделиться

Из-за видео на сибирячку подписались 4,5 тысячи человек

Из-за видео на сибирячку подписались 4,5 тысячи человек

Поделиться

Веселое видео сибирячки с дочкой набрало 1,7 млн просмотров в TikTok

Жительница Новосибирска Елена Арешкова опубликовала видео в TikTok, которое набрало 1,7 миллиона просмотров.

— Сама идея видео не оригинальна. Увидела задумку и решила ее адаптировать под себя и свою ситуацию. Ева тогда была на грудном вскармливании, и я не могла от нее никуда уехать. А тут сестра позвала в Томск, и пришло время отучать, поэтому оставили Еву у бабушки в гостях, — рассказала корреспонденту НГС Елена Арешкова. — Видео записала не потому, что оно залетит в тренды, а потому, что подходило под мою ситуацию.

В итоге на сибирячку подписались 4,5 тысячи человек.

— Сыпалась куча комментариев, лайков, и просмотры огромные. Просто залетело видео. Никаких особых хештегов не ставила, — объяснила Елена.

В апреле новосибирец со своим лабрадором Соней снялся в программе Первого канала «Видели видео?». Его ролик, опубликованный в «ТикТоке», приглянулся редакторам — они пригласили Юрия с его домашней любимицей в Москву.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

«ТикТок»тренды
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...