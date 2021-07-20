Сибирячка сняла вирусный ролик для TikTok — про то, как ребенка отдают бабушке, посмотрели 1,7 млн раз

Жительница Новосибирска Елена Арешкова опубликовала видео в TikTok, которое набрало 1,7 миллиона просмотров.



— Сама идея видео не оригинальна. Увидела задумку и решила ее адаптировать под себя и свою ситуацию. Ева тогда была на грудном вскармливании, и я не могла от нее никуда уехать. А тут сестра позвала в Томск, и пришло время отучать, поэтому оставили Еву у бабушки в гостях, — рассказала корреспонденту НГС Елена Арешкова. — Видео записала не потому, что оно залетит в тренды, а потому, что подходило под мою ситуацию.