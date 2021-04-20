Сибиряк придумал, как без проблем подстричь когти лабрадору, и попал на Первый канал (посмотрите забавное видео)

Новосибирец со своим лабрадором Соней снялся в программе Первого канала «Видели видео?». Его ролик, опубликованный в тиктоке, приглянулся редакторам — они пригласили Юрия с его домашней любимицей в Москву.

— В тиктоке веду канал про собаку. Отослал видео, как я стригу Соне когти, используя необычный способ, чтобы она никуда не убегала. На голову себе намотал стретч-пленку и намазал рыбную пюрешку. Обычно она убегает при стрижке когтей и ее не достать из-под стола. А здесь всё происходит спокойно, — рассказал НГС Юрий Щербаков. — Когда я отправил видео, то никто из знакомых не верил, что меня выберут. А после того, как мне прислали билеты, все удивлялись и радовались.