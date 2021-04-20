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Сибиряк придумал, как без проблем подстричь когти лабрадору, и попал на Первый канал (посмотрите забавное видео)

Лабрадор Соня соглашается вести себя тихо во время процедуры только за еду

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Юрий летал на съемки вместе с Соней. В эфир передача выйдет примерно через месяц

Юрий летал на съемки вместе с Соней. В эфир передача выйдет примерно через месяц

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Смешное видео новосибирца с лабрадором Соней попало на Первый канал

Новосибирец со своим лабрадором Соней снялся в программе Первого канала «Видели видео?». Его ролик, опубликованный в тиктоке, приглянулся редакторам — они пригласили Юрия с его домашней любимицей в Москву.

— В тиктоке веду канал про собаку. Отослал видео, как я стригу Соне когти, используя необычный способ, чтобы она никуда не убегала. На голову себе намотал стретч-пленку и намазал рыбную пюрешку. Обычно она убегает при стрижке когтей и ее не достать из-под стола. А здесь всё происходит спокойно, — рассказал НГС Юрий Щербаков. — Когда я отправил видео, то никто из знакомых не верил, что меня выберут. А после того, как мне прислали билеты, все удивлялись и радовались.

Посмотрите то самое видео:

Съемки прошли 17 апреля.

— Перелет был непростой. Соня летела в багажном отсеке в специальном контейнере. Волновалась, но не сильно. Я больше переживал, а зря. Сказали, что эфир выйдет примерно через месяц, — добавил Юрий Щербаков.

В октябре мы рассказывали, как бывший бармен из Новосибирска жестко разыгрывает женщин и зарабатывает на этом в TikTok. Амира Асланова уволили из-за пандемии, но он не отчаялся и придумал необычную идею для блога.

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TikTokсоцсетиПервый канал
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