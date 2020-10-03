Подставной мачо: бывший бармен жестко разыгрывает женщин и зарабатывает на этом, собирая миллионы просмотров в TikTok

Недавно мы уже рассказывали историю студентки, которой удалось стать популярной в TikTok и очень неплохо на этом заработать. Она танцует на камеру под музыкальные хиты с маленькой девочкой, но родители этим не очень довольны.

Начало

— Интерес к блогерству у меня появился примерно в 16 лет, тогда только начал развиваться YouTube, начали появляться блогеры, и я загорелся идеей. Мне нравилась популярность, нравилось то, что можно заниматься тем, что любишь, и зарабатывать на этом. До марта этого года идея была всего лишь идеей, я всё время искал отмазки и не решался начать. Я работал барменом в ресторане, а когда начался карантин, ресторан закрыли, я потерял работу. Вот тут-то и припекло — вариантов не осталось, и я всё-таки решился — сидел в TikTok, увидел, что для того, чтобы снимать видео, достаточно только телефона, попробовал, попёрло, по сей день и снимаю. Пандемия, по сути, сыграла мне на руку, начиная в плане толчка — начать идти снимать, заканчивая тем, что на карантине все сидели дома в соцсетях, и активность повысилась.