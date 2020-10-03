Подставной мачо: бывший бармен жестко разыгрывает женщин и зарабатывает на этом, собирая миллионы просмотров в TikTok

Новосибирец жестко разыгрывает женщин ради просмотров в TikTok
Новосибирец жестко разыгрывает женщин ради просмотров в TikTok
Амир Асланов работал барменом в ресторане и мечтал о популярности. Парень смотрел на известных блогеров и хотел так же, но никак не мог решиться — боялся, искал оправдания и ждал, что вот когда-нибудь точно начнёт, пока из-за пандемии его не уволили с работы. Самоизоляция и карантин сыграли на руку — времени, чтобы разобраться, что к чему, было предостаточно, Амир начал снимать короткие видео для TikTok, а через полгода количество его подписчиков выросло до миллиона, и парня начали узнавать на улицах — публикуем его историю.
Недавно мы уже рассказывали историю студентки, которой удалось стать популярной в TikTok и очень неплохо на этом заработать. Она танцует на камеру под музыкальные хиты с маленькой девочкой, но родители этим не очень довольны.
Начало
— Интерес к блогерству у меня появился примерно в 16 лет, тогда только начал развиваться YouTube, начали появляться блогеры, и я загорелся идеей. Мне нравилась популярность, нравилось то, что можно заниматься тем, что любишь, и зарабатывать на этом. До марта этого года идея была всего лишь идеей, я всё время искал отмазки и не решался начать. Я работал барменом в ресторане, а когда начался карантин, ресторан закрыли, я потерял работу. Вот тут-то и припекло — вариантов не осталось, и я всё-таки решился — сидел в TikTok, увидел, что для того, чтобы снимать видео, достаточно только телефона, попробовал, попёрло, по сей день и снимаю. Пандемия, по сути, сыграла мне на руку, начиная в плане толчка — начать идти снимать, заканчивая тем, что на карантине все сидели дома в соцсетях, и активность повысилась.
TikTok на сегодняшний день — лучшая площадка для развития начинающих блогеров. Кто бы что ни говорил, мол, там сидят одни дети, — это всё бред. TikTok стоит на первых местах среди приложений, из других соцсетей туда пришли блогеры, артисты, хотя раньше кричали и хейтили его. Затем в TikTok пришли крупные рекламодатели — тогда-то к приложению и начали относиться по-взрослому.
С Instagram была такая же история — сначала думали, что это несерьезно, просто публикация фото. А теперь что? Все сливки собрали те, кто вовремя очнулся — Гусейн Гасанов, Настя Ивлеева, хотя контент они делали не гениальный, просто снимали вайны. И посмотрите на них сейчас — каждый миллионер, звезда. Так что, я считаю, есть желание, талант, упорство и трудолюбие — иди в TikTok.
Популярность
— В TikTok у меня сейчас больше 1 миллиона подписчиков. Я верил, что популярность придёт, но не ожидал, что так быстро. Были интуиция и уверенность, что в этом деле у меня всё получится, но не думал, что всё будет так хорошо. За полгода я набрал свой первый миллион. Сложно ли было? В любой работе и ремесле трудно до тех пор, пока ты не станешь профи в этом деле, потом всё становится как по маслу. Ну а популярным я себя до сих пор не считаю, хотя ко мне каждый день подходят фотографироваться и везде узнают. Для меня почему-то это ещё не популярность, мало.
Блогерство началось с TikTok, там я поднялся, потом подтянулся и Instagram — 37 тысяч подписчиков. TikTok мне нравится больше, чем Instagram, потому что он подбирает контент под твои интересы, ты смотришь видео по 15 секунд и не замечаешь, как пролетели полчаса. Instagram более взрослый, монотонный, но если сравнивать по подписчикам, то я бы больше хотел 1 миллион там, чем в TikTok.
О чём блог
— Мой аккаунт обо всём, нет конкретной тематики — пранк (prank — розыгрыш, — Прим. ред.), социальные видео, разное. Я снимаю то, что нравится мне, сам придумываю идею, воплощаю её, сам монтирую и кайфую с этого. Иногда вижу что-то интересное у кого-то, но не повторяю, а переделываю и добавляю что-нибудь своё, так интереснее. Я делаю контент для всех, а не только для одной конкретно аудитории, которая любит пранки. В общем, можно сказать, что я снимаю life style.
Когда ещё я работал барменом, ехал домой после смены, наткнулся на канал блогера, который снимал видео о том, как он находит девушку в соцсетях, начинает с ней общение и снимает реакцию на видео. Я решил попробовать — увидел девушку симпатичную, написал, ну и, конечно же, как блогер, снял всё это на видео. Пришёл домой, смонтировал на тяп-ляп и выложил. Просыпаюсь утром — на видео 3 миллиона просмотров — работает. Вот я и начал снимать такое. Когда увидел, что создал свою гениальную идею, которую начали использовать все блогеры-миллионники, аж гордость за себя взяла. А буквально полгода назад никто и не мог представить, что можно найти кого-то по фото.
Я не хейчу девушек, наоборот, я нахожу их и поднимаю им настроение, а некоторые пранки просто для разбавки, чтобы не было монотонного контента. 90 из 100 девочек — реальные, оставшиеся 10 — постановка, так как порой часами ходишь — и не можешь сделать контент. Люди порой зажатые очень, эмоций не дают, которые нужны.
@oibooy
ТикТок, ты меня в конец задрал🥺То удалять видосы, то банить фиг пойми за что... Может нафиг этот ТикТок?🤔☹️ ##рекомендации♬ оригинальный звук - Амирка✌️
Страхи и переживания
— Страх, волнение, переживание — всё было. Но я никогда не боялся того, что обо мне как-то не так подумают, просто был страх камеры. Потом — как с уколом, боишься, пока видишь. Пробуешь несколько раз и понимаешь, что не так уж страшно, главное — найти людей, которые с тобой за одну идею.
Заработок
— Реклама в TikTok есть, как и везде, есть бренд, которому нужна реклама, — тебе пишут, договариваетесь, работаете. Я рекламирую разные бренды, от одежды до напитков, бывает — музыкальные треки, телеграм-каналы. Зарабатываю по-разному, на покушать, как говорится, хватает, цифры не скрываю — могу 50 000 рублей заработать, а могу и 100 000 рублей.
Цели
— У меня 3 цели — по миллиону на каждой платформе (TikTok, Instagram, YouTube). Одна цель выполнена — пора идти ко второй.
Реакция близких и критика
— На удивление, хейта в мою сторону почти не было, пару раз за всё время, а вот к контенту — бывает. Люди привыкли всегда вставлять свои пять копеек, тем более когда чувствуют безнаказанность, сидят и строчат в комментариях. Я отношусь лояльно, не отвечаю. Могу ответить на один комментарий из ста, и то для того, чтобы донести до человека мысль, что он неправ.
Мои родители знают лишь то, что я блогер, но не знают, что я снимаю и как. Они поддерживают, верят в меня, никогда не говорили мне перестать и пойти на нормальную работу. Что папа, что мама — знают, что я никогда не стал бы заниматься ерундой. С детства сложилось так, что я никого не слушал и делал по-своему, поэтому они поняли, что ставить свои условия смысла нет, и оказали мне поддержку, я им благодарен. А друзья и близкие — это те же самые блогеры, мы живём одной идеей, от них только поддержка и помощь.
Личная жизнь
— С личной жизнью у меня не очень — не могу найти ту самую, а может, и не искал. Сейчас в приоритете карьера, а личные моменты только усугубляют положение. Хотелось бы, конечно, приходить домой, а там любимая и понимающая девушка. Может, пройдёт немного времени, и что-то да будет.
Поклонницы
— Если верить статистике — 68% моих подписчиков — девушки, средний возраст от 15 до 24 лет. Их внимания и до популярности было предостаточно, ну а после (хоть я и не считаю себя популярным) стало чересчур. Поклонницы пишут, слава богу, не караулят. Узнают, часто стесняются подойти. Была одна девочка, лет 19, очень много писала и чуть ли не маньячила за мной. В итоге меня это начало напрягать, и я написал ей напрямую: «Ты меня, конечно, прости, но ты перебарщиваешь, завязывай!», — она не ответила. Спустя два дня, выходя из квартиры, я увидел коробочку подарочную, а на ней моё имя, взял её, зашёл домой, открыл. Там были шоколадка, мармеладки, конфетки и записка «Прости, пожалуйста, я настолько втюрилась, что перестала себя контролировать, ты хороший человек, всего тебе хорошего». Я решил написать ей, зашёл, а она меня в чёрный список кинула.
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