Куда сводить ребенка на новогодних праздниках в Новосибирске, когда закроют детские центры (есть и бесплатные варианты)

В Новосибирской области временно закрывают аттракционы в помещениях, детские развлекательные центры и игровые комнаты из-за распространения коронавируса. Теперь родителям нужно придумать новые развлечения для своих чад с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. НГС готов вам в этом помочь. В этой подборке мы собрали варианты для отдыха с детьми: театры, спорт, наука, активный отдых. Есть и бесплатные развлечения!
Театры и цирк
Ограничения коснулись их лишь частично — взрослые должны предъявлять
НОВАТ. В декабре и январе на большой сцене можно посмотреть балеты «Щелкунчик» и «Золушку» — цены на билеты от 1500–2000 рублей. На малой сцене покажут оперы «Малыш и Карлсон» и «Морозко», цены на билеты — 500–700 рублей.
Театр «Красный факел». В большом зале будут показывать пиратский боевик для детей «Веселый Роджер» и сказку для смелых мечтателей «Высоко». Билеты можно купить от 350 рублей. В малом зале покажут сказку «Лисичка-сестричка и Серый волк» (кстати,
Музыкальный театр. У театра очень насыщенная афиша — почти каждый день новый спектакль. В декабре и на январских каникулах вы сможете посмотреть: «Сказка про Золушку», «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Мэри Поппинс», «Волшебник Изумрудного города», «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Слоненок». Стоимость билетов от 250–350 рублей. Сейчас осталось еще много свободных. Но обратите внимание, что на сайте театра в разделе «Афиша» нужно выбрать кнопку «для детей». Тогда вам станет доступна афиша с детскими спектаклями.
Кукольный театр. Дети могут попасть на новогоднее представление с хороводами и играми «В гостях у Морозко» — стоимость 400 рублей. В комнате сказок покажут «Новогодние подарки» — стоимость 300 рублей. Самые дорогие билеты — на новогоднее представление «Маленький Дед Мороз», 600 рублей.
Театр «Глобус». На большой сцене покажут спектакль «Снежная принцесса» — цена билетов от 550 рублей. На малой сцене можно будет посмотреть: «Злыдень-зловредень в Коробочном царстве», «Кот в сапогах», «Перья и хвосты», «Красная шапочка». Цена билетов — от 350 рублей. В спецпомещении, куда пускают без
Театр «На левом берегу». Дети смогут посмотреть «Снежную королеву» и «Сказку Рождественского леса». Билетов пока достаточно — стоимость от 350 рублей.
Цирк. С 18 декабря идет представление «Кармалуна — повелительница теней», где покажут и дрессированных животных. В конце спектакля Дед Мороз зажигает елку. Билетов в продаже сейчас много — от 800 до 1800 рублей.
Пообщаться с животными — на свежем воздухе и в помещении
Дети обычно очень радуются животным, поэтому общение с ними точно им понравится, да и взрослым тоже в этих заведениях будет не скучно.
Кормим животных в парках
В двух парках Новосибирска — Березовой роще и Парке Кирова есть пони-фермы «Серебряная подкова». Располагаются они на свежем воздухе. Вход бесплатный, но если вы хотите угостить животных, то морковку и другие лакомства придется покупать на месте в киоске. Фотосессии тоже платные. В вольерах можно увидеть свинок, пони, верблюдов, кроликов, коз, страусов и других животных.
Катаемся на лошадках. В Новосибирске несколько конных клубов, которые работают в зеленых зонах города. У многих есть услуга «знакомство с лошадкой или пони», когда ребенку дадут пообщаться с животным и прокатят кружок. Проводятся и фотосессии. Зимой в некоторых клубах можно прокатиться в санях и даже на тройке. Во все клубы нужно предварительно записаться, чтобы приехать в гости.
«Фаворит». Адрес: Заельцовский парк, 90. Время работы: ежедневно с 09:00 до 18:00. Стоимость: прогулка по лесу (только с 18 лет) и по манежу — 800 рублей (полчаса), 1400 рублей (час), познакомиться с лошадкой и покормить — 200 рублей за 10 минут, круг на пони — 250 рублей. Тел.:
«Пассаж». Адрес: ул. 2-я Сухарная береговая, 307. Время работы: ежедневно с 09:00 до 18:00. Стоимость: прогулка по лесу — 1000 рублей (полчаса), 1600 рублей (час). Тел.:
«Сосновый бор». Адрес: Учительская, 49, корп. 1. Время работы: ежедневно с 09:00 до 18:00. Стоимость: катание на пони и лошади — 300 рублей (малый круг), 700 рублей (большой круг по лесу), общение с лошадью или пони, которое включает кормление, фотографирование и катание, — 900 рублей (в будни), 1000 рублей (выходные). Тел.:
«Мустанг». Адрес: Бугринская, 13/1. Время работы: ежедневно с 11:00 до 19:00. Стоимость: прогулка по Бугринской роще — 800 рублей (45 минут), 500 рублей (30 минут для детей), катание в санях — 2500 рублей, поздравление от Деда Мороза — от 2000 рублей на ребенка. Тел.:
«Аллюр». Адрес: Речкуновская зона отдыха, Бердск. Время работы: ежедневно с 09:00 до 18:00. Стоимость: катание на лошади — 700 рублей (полчаса в будни), 800 рублей (полчаса в выходные), 1000 рублей (час в будни), 1200 рублей (час в выходные). Катание на русской тройке — 5000 рублей (час). Тел.:
Котокафе «MURCHIM». Здесь можно очень приятно провести время и пообщаться с большим количеством котиков. Кстати, заодно можно и присмотреть себе питомца. В котокафе разрешают приносить свои еду и напитки (безалкогольные). Чаем и печеньками угощают бесплатно.
Сейчас работает два котокафе: на Коммунистической, 45 (тел.
Енотокафе «Лесная братва» и Enotime. В этих заведениях можно пообщаться с живыми енотами. Животные будут свободно гулять по помещению, но за ними смотрит сотрудник кафе. Оба заведения работают по принципу тайм-кафе, то есть платить нужно только за вход и пребывание. Еду и напитки (безалкогольные) можно принести с собой. Чаем и печеньками угостят бесплатно. Записываться на посещение нужно заранее.
«Лесная братва». Адрес: ул. Галущака, 4. Время работы: ежедневно с 11:00 до 23:00. Стоимость: будние дни с 11:00 до 23:00 — 500 рублей первый час, далее поминутная оплата. Выходные и праздничные дни — 600 рублей первый час, далее поминутная оплата. Детям до трех лет вход бесплатный. Тел.:
Enotime. Адрес: ул. Октябрьская, 45а. Время работы: ежедневно с 11:00 до 22:00, у енотов сончас — с 14:00 до 15:00 и с 18:00 до 20:00 Стоимость: за 30 минут — 450 рублей. Тел.:
Страусиная ферма. Если у вас есть машина, много свободного времени и дети, которые не любят сидеть дома, а любят небольшие приключения, то примерно в 40 километрах от Новосибирска есть страусиная ферма. Там живут не только страусы, а еще лошади, пони, домашний як, ослица, лисы, песцы, козлики, верблюд и даже лось и другие животные.
Адрес: Колыванское шоссе, 51-й километр. Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00. Стоимость: экскурсии есть как отдельно для семей, так и групповые. Вход для взрослых — 300 рублей, дети до 14 лет — 200 рублей. Дети до 3 лет бесплатно. Тел.:
Кафе со свинками Pighaus_nsk. Тайм-кафе с минипигами пускает посетителей строго по записи. Еду и напитки (безалкогольные) можно принести с собой. Здесь можно пообщаться с маленькими домашними свинками.
Адрес: пр. Димитрова, 6. Время работы: ежедневно с 11:00 до 21:00. Стоимость: за 30 минут — взрослые 400 рублей, дети от 0 до 7 лет 250 рублей, посещение для людей с ограниченными возможностями здоровья бесплатно. Тел.:
Пёсокафе Dog House. Первое в России тайм-кафе с собачками было открыто именно в Новосибирске. Животных можно гладить и играть с ними. Все собаки социализированы и готовы к пристройству, если вы захотите завести питомца. Здесь также разрешают принести еду и безалгокольные напитки, попить чай и поиграть в настольные игры. В кафе можно прийти без предварительной записи, но лучше все-таки позвонить заранее.
Адрес: ул. Советская, 8. Время работы: ежедневно с 14:00 до 20:00. Стоимость: 1 час — 300 рублей, 2 часа — 400 рублей. Тел.:
Тискаем собак и катаемся в собачьих упряжках
«Долина хаски». Адрес питомника: Заельцовский парк. Время работы: суббота и воскресенье с 12:00 до 20:00. Стоимость: 300 рублей. Катаний в упряжке в Заельцовском парке нет. Они проводятся в поселке «Сибирские просторы» в 12 километрах от Новосибирска. Время по договоренности. Стоимость: катания на упряжке — от 2500 рублей, катания в детской упряжке — 1000 рублей. Тел.:
«Сила сибирских хаски». Адрес: Новосибирский район, пос. Степной, Новая, 3. Время работы: ежедневно с 14:00 до 20:00. Прокат на собачьей упряжке: от 500 до 4000 рублей в зависимости от длины трассы. Прокат на собачьей упряжке в роли каюра (погонщика. — Прим. ред.): от 500 до 100 рублей в зависимости от длины трассы. Экскурсия — 500 рублей (взрослый), 250 рублей (ребенок). Дети до 5 лет бесплатно. Тел.:
Приюты для животных. Приютам для животных в праздники приходится особо нелегко — мало кто о них вспоминает. В приюте можно пообщаться с собаками и кошками, объяснить ребенку, что такое ответственность, и просто сделать доброе дело. Вход бесплатный, но от полезных подарков, конечно, никто не откажется. Адреса приютов в публичном доступе не публикуются и разглашаются только по телефону гостям.
Приют для собак Академгородка регулярно делает призывы приходить к ним в гости, но нужно предварительно позвонить по телефону:
Активный отдых и спорт
Коньки. В Новосибирске множество мест для катания на коньках — от бесплатных до площадок с платным входом. Среди самых известных и крупных — каток напротив оперного и на Михайловской набережной.
Катания с горок. В этом году в Новосибирске установили только 11 бесплатных горок для катания. Где они находятся, можно посмотреть на карте здесь. Платные горки на Михайловской набережной откроются позже — ближе к 30 декабря.
Лыжи. В Новосибирске есть как минимум 10 мест для того, чтобы покататься на лыжах. Самые популярные — «Первая городская лыжня», «Локомотив», «Сосновый бор».
Аэротруба. В городе несколько компаний предлагают полетать в аэротрубе.
FlySurf. Адрес: Краснообск, ул. Восточная, 31/1. Время работы: с 10:00 до 23:00. Пускают детей с 4 лет. Стоимость: 2 минуты полета — 2000 рублей, 4 минуты — 3400 рублей 6 минут — 4800 рублей, 15 минут —
Free Fly. Адрес: ул. Фабричная, 10, корп. 13. Время работы: с 12:00 до 22:00. Стоимость: 5 минут полета для детей — 2000 рублей, 5 минут полета для взрослого — 3000 рублей, 10 минут — 5000 рублей. Тел.:
Искусственная волна. В Краснообске с ноября можно заниматься и серфингом.
FlySurf. Адрес: Краснообск, ул. Восточная, 31/1. Время работы: с 10:00 до 23:00. Пускают детей с 5 лет. Стоимость: групповой заход на 30 минут в компании 3–7 человек — 3000 рублей, заход на час в компании 8–12 человек — 3000 рублей. Тел.:
Для тех, кто хочет новых знаний
Дети любознательны и многие любят смотреть на научные, занимательные эксперименты. Кстати, программы в этих заведениях заинтересуют и взрослых. Музеи также предлагают посетить их экспозиции.
«Парк чудес Галилео». Адрес: ул. Добролюбова, 16а. Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00. С 30 декабря по 1 января не работает. Стоимость: входной билет — 550 рублей (взрослый), 450 рублей (от 4 до 16 лет включительно). Тел.:
«Большой новосибирский планетарий». Адрес: Ключ-Камышенское плато, 1/1. Время работы: вт. — вс. с 10:00 до 19:00. Стоимость: входной билет на полнокупольный фильм — 280 рублей (взрослые), 196 рублей (дети от 4 до 14 лет). Тел.:
Музей науки «Вау! Музей». Адрес: пр. Димитрова, 5. Время работы: с 10:00 до 20:00. Работают до 30 декабря, а потом с 4 января. Стоимость: входной билет — 500 рублей, просмотр научного шоу — 250 рублей. Тел.:
Новосибирский государственный краеведческий музей. Адрес: ул. Красный проспект, 23. Время работы: пн. — вт. выходные, ср., пт. — с 10:00 до 18:00, чт. — с 12:00 до 20:00, вс. — с 11:00 до 19:00. Стоимость: первый этаж — 100 рублей (взрослые), 70 рублей (школьники), второй этаж — 200 рублей (взрослые), 150 рублей (дети). Тел.:
Музей природы. Адрес: Вокзальная магистраль, 11. Время работы: пн. — вт. выходные, ср. — пт. с 10:00 до 18:00, сб. и вс. — с 11:00 до 19:00. Стоимость: 200 рублей (взрослые),100 рублей (школьники). Тел.:
Информация о ценах, условиях работы и времени действительны на момент публикации. Актуальную информацию можно уточнить в самих заведениях.
На сайте правительства Новосибирской области опубликовали постановление правительства со всеми актуальными ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса. Появилось еще одно важное изменение — новосибирцы теперь должны будут предъявлять документ, удостоверяющий личность, вместе с QR-кодом.