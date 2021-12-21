Куда сводить ребенка на новогодних праздниках в Новосибирске, когда закроют детские центры (есть и бесплатные варианты)

Кафе со свинками Pighaus_nsk. Тайм-кафе с минипигами пускает посетителей строго по записи. Еду и напитки (безалкогольные) можно принести с собой. Здесь можно пообщаться с маленькими домашними свинками.

Адрес: пр. Димитрова, 6. Время работы: ежедневно с 11:00 до 21:00. Стоимость: за 30 минут — взрослые 400 рублей, дети от 0 до 7 лет 250 рублей, посещение для людей с ограниченными возможностями здоровья бесплатно. Тел.: +7 913 395-58-45 . У нас есть репортаж с этими милыми свинками.

Пёсокафе Dog House. Первое в России тайм-кафе с собачками было открыто именно в Новосибирске. Животных можно гладить и играть с ними. Все собаки социализированы и готовы к пристройству, если вы захотите завести питомца. Здесь также разрешают принести еду и безалгокольные напитки, попить чай и поиграть в настольные игры. В кафе можно прийти без предварительной записи, но лучше все-таки позвонить заранее.

Адрес: ул. Советская, 8. Время работы: ежедневно с 14:00 до 20:00. Стоимость: 1 час — 300 рублей, 2 часа — 400 рублей. Тел.: +7 913 786-40-73 .

Тискаем собак и катаемся в собачьих упряжках

«Долина хаски». Адрес питомника: Заельцовский парк. Время работы: суббота и воскресенье с 12:00 до 20:00. Стоимость: 300 рублей. Катаний в упряжке в Заельцовском парке нет. Они проводятся в поселке «Сибирские просторы» в 12 километрах от Новосибирска. Время по договоренности. Стоимость: катания на упряжке — от 2500 рублей, катания в детской упряжке — 1000 рублей. Тел.: +7 952 914-45-12 .

«Сила сибирских хаски». Адрес: Новосибирский район, пос. Степной, Новая, 3. Время работы: ежедневно с 14:00 до 20:00. Прокат на собачьей упряжке: от 500 до 4000 рублей в зависимости от длины трассы. Прокат на собачьей упряжке в роли каюра (погонщика. — Прим. ред.): от 500 до 100 рублей в зависимости от длины трассы. Экскурсия — 500 рублей (взрослый), 250 рублей (ребенок). Дети до 5 лет бесплатно. Тел.: +7 923 737-07-93 .

Приюты для животных. Приютам для животных в праздники приходится особо нелегко — мало кто о них вспоминает. В приюте можно пообщаться с собаками и кошками, объяснить ребенку, что такое ответственность, и просто сделать доброе дело. Вход бесплатный, но от полезных подарков, конечно, никто не откажется. Адреса приютов в публичном доступе не публикуются и разглашаются только по телефону гостям.

Приют для собак Академгородка регулярно делает призывы приходить к ним в гости, но нужно предварительно позвонить по телефону: +7 913 959-23-33 . Приют «Верность» тоже не прочь принять гостей — +7 983 123-87-35 . «Первый городской приют» — 214-92-91 .

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