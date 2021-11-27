В центре Новосибирска открылось место для необычных экспериментов. Журналистку НГС там побили током и подожгли

— Самая первая экскурсия была очень тяжелой. Папа был доктор наук по физике, мама была кандидатом наук, и ребенок у них очень умный. А я и так волнуюсь. Рассказываю им про теорему Пифагора, а он и так все знает. Я попросил ребенка рассказать мне про теорему. И я понимаю, что он рассказывает лучше, чем я. И я предложил, чтобы он мне рассказывал, но всё трогал. Интерактив — это лучший момент. Рассказать, как работает катушка, интересно, но ты попробуй сам догадаться, — улыбается Василий.



Экскурсия у нас получилась на полтора часа, при этом она была намного более насыщенной, чем мы смогли передать в тексте. Прогуляться по музею можно как вместе с экскурсоводом, так и самому — везде подписаны объяснения. Евгений Зейналов мечтательно рассказывает о том, как будет выглядеть музей в будущем, но даже сейчас там есть на что посмотреть и что потрогать. Током вас сильно бить не будут, нам пообещали.



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