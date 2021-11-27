В центре Новосибирска открылось место для необычных экспериментов. Журналистку НГС там побили током и подожгли

В Новосибирске на втором этаже ЦУМа в октябре открылся интерактивный музей науки «Вау! Музей». За месяц существования у него появились отличные отзывы на Флампе и много комментариев от посетителей в «Инстаграме». Создатели музея обещают досуг нового формата — незаметно научить людей чему-то новому. Мы решили узнать, почему музей так популярен и чем он интересен. Во время экскурсии корреспондентку НГС побили током, положили на гвозди, подожгли и облили жидким азотом.
Ни один корреспондент во время экскурсии не пострадал.
Как сибиряк придумал научный музей
«Вау! Музей» — это проект новосибирца Евгения Зейналова. Это не первый его научный проект в Новосибирске. В 2014 году в городе открылась «Фабрика гениев», но она быстро прогорела. За 7 последних лет после этого Евгений начал самостоятельно создавать экспонаты и выиграл грант.
— Мы выиграли грант фонда «Навстречу переменам». Это фонд поддержки социальных инициатив. Я стал лучшим социальным предпринимателем, который реализует выставки, чтобы помочь детям. Изначально проект был сделан, чтобы выставляться в городах с населением до 200 тысяч человек, — рассказал Евгений.
«Вау! Музей» побывал во многих городах России. Например, в Бийске, Сургуте, Ноябрьске, Чемале. Сейчас Евгений хочет открыть стационарный большой музей науки, аналогов которого, по словам директора музея, нет в России.
— Мы хотим сделать первый большой настоящий музей науки в России. Ни одного настоящего в России нет. Они есть в Париже, Варшаве и так далее. И мы бы хотели сделать такой в Новосибирске с БелАЗами, самолетами и так далее, чтобы дети могли увидеть зарождение науки, вселенной будущего космоса и всего остального, — рассказывает Евгений.
Музей в ЦУМе — это лишь зародыш большого музея. Тут стоят классические для научной выставки экспонаты. Для новосибирцев, по словам Евгения, это будет знакомство с интерактивными музеями науки. В большом музее, как мечтает директор, экспонаты будут усложненными и тематическими.
— Мы потихоньку собираем команду ребят, мы собираем рекламную команду, мы собираем методологию, мы здесь учим, как это показывать. Мы ищем партнеров для того, чтобы, когда мы реализовали большой музей, было все налажено, чтобы мы это не делали в процессе становления музея. Мы разговаривали с губернатором, встречались, он тоже очень хочет сделать музей науки. Это еще при Городецком была такая идея. Потому что в городе науки научного не потрогать, — поделился директор.
Как утверждает Евгений, у детей есть потребность в научном музее. Он приводит популярную среди научных музеев фразу: «Расскажи мне — я забуду, покажи мне — я запомню, дай мне сделать — я пойму».
— Например, у нас есть экспонат — стул с гвоздями, и мы рассказываем, что можно бесконечно смотреть на стул с гвоздями, но пока вы попой не сядете, вы ничего не поймете. В этом смысл обучения. Дети знают, что БелАЗ самый большой. Мы нашли БелАЗ высотой 8 метров. Это для большого музея. Туда можно будет зайти в кузов, — сообщил Евгений.
Также Евгений мечтает собрать по Новосибирску части самолетов.
Сам музей разделен на несколько зон. В нем более 80 интерактивных стендов на площадке 1000 к
Что происходит на экскурсии
Экскурсия начинается с простых вопросов, которые направлены на то, чтобы удивить посетителя. Например, показывают формы, у которых разный размер. Но потом оказывается, что размер у них одинаковый, а это просто оптическая иллюзия. Или просят сравнить разные материалы и сказать, какой из них холоднее.
— Они все в одном помещении и одной комнатной температуры. Но железо забирает больше всего тепла, поэтому оно кажется самым холодным. Поэтому дома не строят из железа, — объясняет экскурсовод Василий.
Первая зона после стартовой — магниты. Ребенок в музее может сам попробовать подвигать магниты внутри воды или подсолнечного масла.
— Здесь у нас находится подсолнечное масло. Дети очень любят «Веном», поэтому мы сделали так, что магнит становится похож на Венома, — рассказал Василий.
Экскурсовод всё время задает вопросы зрителям. Так приходится вспоминать школьный курс физики, чтобы хоть как-то ответить на вопросы, и то неправильно. Но на экскурсии уверяют и успокаивают: неправильный ответ — это тоже ответ.
— Можно ли соединить два магнита с разными полярностями? Даже если очень сильно надавить, не получится соединить. Правда, если ударить со всей силы магнит, то он может изменить полярность. Даже обычные магниты на холодильнике могут упасть и поменять полярность. Не всегда это срабатывает. А если заморозить магнит, он будет плохо работать, — рассказывает экскурсовод, параллельно давая возможность попробовать соединить два магнита с разной полярностью.
После магнитов посетитель попадает в зону электричества. И первое, к чему подводит экскурсовод, —детектор лжи. Экскурсовод задает разные вопросы и, если наш корреспондент врет, то стрелка шевелится.
— На самом деле, как это происходит: когда вы волнуетесь, вы потеете, когда вы врете, вы потеете, руки начинают потеть, а вода — это самый лучший проводник. Мы прикладываем руки и знаем, что у нас такая проводимость. Но когда я начинаю обманывать, врать, я начинаю волноваться. Назвать это крутым детектором лжи невозможно, но использовать можно, — рассказал Василий.
Наших корреспондентов на детекторе лжи еще раз проверили на эрудицию. Посетителей спрашивают о том, какие материалы проводит электричество, и сразу же показывают, если посетитель ошибся.
— Вопрос, на котором дети часто ошибаются: будет ли карандаш проводить электричество? Дерево нет, а графит да, — делится секретами экскурсовод.
В зоне электричества много игр и развлечений. Например, игра на реакцию. В руки дают специальную штучку, которая бьет током тех, кто последний нажал на зеленую кнопочку.
— Специально для вас мы увеличим ток, — смеется экскурсовод и увеличивает заряд.
Еще один наглядный эксперимент, который показывают в музее, — посетители становятся живыми проводниками для подключения лампочки.
— Сейчас по вам ударит ток, но вы его не заметите. Мы станем проводить электричество. На вас запускается, на вас продолжается, а на мне заканчивается. А когда очень много людей, мы можем все взяться за руки, — рассказал Василий.
Нам также показали, как вырабатывается электричество на гидроэлектростанциях. Корреспондентку НГС посадили в колесо и попросили побегать.
— Родители любят этот экспонат. Дети бегают в этом кругу, и так вырабатывается электричество. Такую систему используют на гидроэлектростанции. Только там вместо детей вода, — рассказал экскурсовод.
После того, как корреспондентка побегала, ее положили на гвозди и пообещали, что больно не будет.
— Ваш вес распределяется полностью по гвоздям, и поэтому не больно, — поделился Василий.
В научном музее также развенчивают мифы из «Звездных войн». В искусственно созданный вакуум поставили звучащий будильник. После того как в колбе пропал воздух, будильник звучать перестал. Как объяснил Василий, в космосе вакуум, поэтому звук стрельбы, как в «Звездных войнах», слышно не будет.
На красивом экспонате, откуда выходит дым и вода, показано, как работает круговорот воды в природе.
— Вода у нас испаряется, она преобразуется в облака, облака дают осадки. Это всё круговорот воды в природе. А вы не думали, что дождя должно быть больше? Куда девается малая доля процентов? Впитывается влага в деревья. Они выделяют кислород, но они же не выделяют влагу, — рассказал Василий.
В зоне, которая посвящена звуку, нас встречают огромные шпионские наушники. С помощью них можно услышать шепот другого человека, как будто он стоит рядом на другом конце комнаты. Как объясняет экскурсовод, звук отражается от больших тарелок и увеличивается.
Из зоны звука также интересно послушать музыку, сжимая железяку зубами.
— Я вам предлагаю вспомнить классику. Бетховен был глухим или слабослышащим? Да, он был слабослышащим. Он слышал благодаря басам, но он использовал маленькую хитрость, — поделился Василий.
На корреспондентку надевают наушники, через которые ничего не слышно. В рот дают железную штучку. И подключают звук. Как объясняет экскурсовод, музыку слышно благодаря «третьему уху». Оно находится в зубах.
По дороге в следующий отдел мы натыкаемся на фотозону. Для взрослых и детей, как объясняет Василий, есть коробки с Барби и солдатиками. Это небольшой перерыв от научного путешествия. Но не всё так просто. После фотозоны мы подходим к отделу, который посвящен фотографии и оптике.
В новом отделе нам показывают, как работает фотоотражательная доска — такой материал обычно используется в специальной одежде — и шпионский монитор. Увидеть картинку можно только через лупу со специальной пленкой.
— Микроскоп, наверное, самое крутое, чем можно удивить взрослых. Мы здесь можем посмотреть конечности пчел и так далее. Но предлагаю проверить, какие у вас грязные руки, — говорит экскурсовод.
Помимо грязи, на руках корреспондентов мы посмотрели и ранки и сделали самую кровавую фотографию в истории музея. От микроскопа уходить не хочется. Тянет проверить под ним абсолютно все. Под наше исследование попали кофты, футболки, волосы, заусенцы и так далее.
Через ленточный лабиринт мы попадаем в темную комнату, в которой стоит множество наэлектризованных колб.
— Колба практически не бьет толком. Почему колба пытается ударить вас током? Она хочет соединиться с вашим разрядом. Пытается соприкоснуться с вашим зарядом, — рассказывает Василий.
В темной комнате также можно разобрать, как работает свет и цвет.
— Мы с рождения сколько цветов видим? Три. Различаем-то мы все цвета, но видим только три. Какие цвета мы видим? Красный, зеленый, синий. Бык видит только два цвета, каких? Красный и серый. Поэтому он реагирует на красный. Ему не нравится, что перед ним махают тряпкой, — рассказывает экскурсовод.
Что происходит на научном шоу
Помимо экскурсий в музее проводятся научные шоу и мастер-классы. Для нас также устроили научное шоу, сказав лишь фразу: «Руки поджечь?» Руку корреспондентки окунули в мыльную воду и подожгли.
Нашим корреспондентам показали и жидкий азот.
— Азотом лицо можно умыть, руки помыть. Вот салат уже старенький и мягкий, погружаем его в азот и через секунду он ледяной и легко ломается, — рассказывает экскурсовод Василий.
Как объясняет директор музея Евгений, азот не может обжечь, если между вашей рукой и самим азотом есть газовая подушка. Руку нельзя сжимать или хоть как-то прикасаться к самому азоту. Тогда ожог будет невероятной силы, и ткань сразу станет мертвой.
Рядом с экспонатами также лежат тяжелые воздушные шарики. Экскурсовод предлагает нам попробовать вдохнуть газ из шарика.
— Гелий — это легкий газ, от него голос становится высоким, а это гексафторид серы — это низкий газ, и если взять шарик, то он падает. Потому что это тяжелый газ, — рассказывает директор.
Все экспонаты в музее и для шоу, как рассказывает Евгений, они делают сами. Билет стоит 500 рублей на человека, а идти экскурсия будет полтора часа. Научное шоу оплачивается отдельно и стоит 250 рублей.
Экскурсоводы не имеют специального научного образования. Но им и не надо. Как утверждает Василий, в первую очередь важны эмоции.
— Я вижу всегда по глазам, когда приходят два взрослых и ребенок, а уходят три ребенка. Потому что ребенок набегался, наигрался, а родители, наоборот, начинают развлекаться. Самое интересное — это когда получают эмоции. Когда люди уходят с эмоциями и вопросами, — говорит Василий.
Василий, старший экскурсовод, долго работал вожатым. Потом постепенно перешел на музеи и недавно ему предложили поработать в «Вау! Музее». Как признается экскурсовод, дети часто ставят его в тупик своими вопросами.
— Самая первая экскурсия была очень тяжелой. Папа был доктор наук по физике, мама была кандидатом наук, и ребенок у них очень умный. А я и так волнуюсь. Рассказываю им про теорему Пифагора, а он и так все знает. Я попросил ребенка рассказать мне про теорему. И я понимаю, что он рассказывает лучше, чем я. И я предложил, чтобы он мне рассказывал, но всё трогал. Интерактив — это лучший момент. Рассказать, как работает катушка, интересно, но ты попробуй сам догадаться, — улыбается Василий.
Экскурсия у нас получилась на полтора часа, при этом она была намного более насыщенной, чем мы смогли передать в тексте. Прогуляться по музею можно как вместе с экскурсоводом, так и самому — везде подписаны объяснения. Евгений Зейналов мечтательно рассказывает о том, как будет выглядеть музей в будущем, но даже сейчас там есть на что посмотреть и что потрогать. Током вас сильно бить не будут, нам пообещали.
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