Чур меня: 11 пугающих легенд Новосибирска, о которых вы не знали (например, призрак невесты возле La Maison)

— В некоторых вариациях легенды говорится про призрак девушки, который встречали сотрудники La Maison . Но на самом деле история дома совсем другая, это байка. Дом действительно построен по инициативе купца Крюкова, но не для Томашевской. Подвал и первый этаж находились в распоряжении купца, второй этаж был сдан им в аренду Общественному собранию Новониколаевска, которое позднее арендовало также первый этаж. На нижнем этаже находился большой зрительный зал со сценой, в этом зале владелец решил разместить кинотеатр «Одеон», недолго просуществовавший из-за конфликта с Общественным собранием, — комментирует историю краевед Елена Воротникова.



Еще один дом с привидениями