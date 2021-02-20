20 февраля суббота
СЕЙЧАС -21°С
Пробки 5/10
usd 73.97
eur 89.54
Тема дняКак в офисах поздравляют с 23 Февраля (фото)

Все новости

Все новости

Чур меня: 11 пугающих легенд Новосибирска, о которых вы не знали (например, призрак невесты возле La Maison)

Часть историй правдивы, а некоторые уже опровергли — но никто не может знать наверняка...

2 539
27Обсудить

Поделиться

К середине текста вам должно стать по-настоящему жутко

К середине текста вам должно стать по-настоящему жутко

Поделиться

Новосибирск, как и любой другой город, полон разных мифов и легенд. Жуткая история о проклятом месте или дом с привидениями — и совсем не обязательно уезжать в глубинку, чтобы знатно испугаться. Мистически привлекательные места существуют прямо в центре города, вы каждый день проходите мимо и даже не подозреваете, что стандартный маршрут «дом — работа — дом» окутан тайной. Мы вспомнили самые яркие и неизвестные истории, связанные с Новосибирском (во время прочтения не исключены мурашки и легкий холодок по спине).

Легенда об иллюзионисте Вольфе Мессинге

В 1943–1944 годах в Новосибирске жил знаменитый предсказатель и иллюзионист Вольф Мессинг. Артист проводил сеансы по чтению мыслей как раз на сцене оперного театра (совсем как господин Воланд в театре «Варьете»). Официально театр еще не функционировал, так как его открытие, назначенное на 1 августа 1941 года, было сорвано войной. Однажды, отвечая на вопрос одного из посетителей о дате окончания войны, Мессинг дал неполную информацию, назвав только число — 8 мая. Через несколько дней, отвечая на аналогичный вопрос, предсказатель назвал год — 1945-й. Как гласит легенда, одному из посетителей удалось побывать на обоих выступлениях. Он, в свою очередь, сложил ответы и поведал друзьям заветную дату.

На экскурсиях по нашему городу эта история самая популярная

На экскурсиях по нашему городу эта история самая популярная

Поделиться

— Вольф Мессинг был очень популярным провидцем в свое время, его называли «чародей Страны Советов». В пятидесятых годах прошлого столетия о нем говорила вся Европа. Известно, что к Мессингу с уважением относился Сталин, а Гитлер объявил на него охоту, когда тот предрек Германии поражение. Предсказание Мессингом дня победы — это непроверенный факт, который считается легендой. Однако некоторые новосибирские историки считают, что Мессинг действительно мог предвидеть события и называть их, в том числе предугадать победу, — комментирует легенду краевед Елена Воротникова.

Елена Воротникова — автор экскурсионных маршрутов по Новосибирску и НСО, преподаватель НГТУ и сотрудник Музея Новосибирска.

Легенда о том, что Даниил Хармс похоронен за НОВАТом

Эта история напечатана в книге «Мифосибирск» автора Игоря Маранина. Суть ее состоит в следующем: из блокадного Ленинграда Даниил Хармс якобы был перевезен в Новосибирск. Говорили, что его вместе с другими заключенными эвакуировали в Новосибирск, где он и умер в пересыльной тюрьме. Косвенным подтверждением данной версии послужило обнаружение фамилии Ювачёв (настоящая фамилия Хармса) в новосибирских спиcках. В годы перестройки, по данным Игоря Маранина, легенда о Хармсе обросла новыми деталями: например, что поэт якобы похоронен в сквере за оперным театром на месте трамвайного кольца.

Жене Хармса Марине Малич было ложно сообщено, что ее мужа вывезли в Новосибирск — вероятно, эта информация и пустила корни нашей легенды

Жене Хармса Марине Малич было ложно сообщено, что ее мужа вывезли в Новосибирск — вероятно, эта информация и пустила корни нашей легенды

Поделиться

Вопреки распространенной версии, ученые установили, что, вероятнее всего, литератор захоронен на Пискарёвском кладбище Санкт-Петербурга. 23 августа 1941 года Даниил Хармс был второй раз арестован за распространение в своем окружении «клеветнических и пораженческих настроений». Чтобы избежать расстрела, писатель симулировал сумасшествие — военный трибунал определил по тяжести совершенного преступления содержать Хармса в психиатрической больнице. Известно, что Даниил Хармс умер 2 февраля 1942 года в возрасте 36 лет во время блокады Ленинграда в отделении психиатрии больницы-тюрьмы «Кресты» в городе Санкт-Петербурге.

Призрак Полины Томашевской в здании ресторана La Maison на улице Советской

В начале XX века Новониколаевск стремительно рос и развивался. По реке Оби съезжались зажиточные купцы со всех частей России. Среди них был Захарий Григорьевич Крюков, один из богатейших купцов Новониколаевска. В 1900 году Захарий Григорьевич, будучи женатым человеком, влюбился. Сердце купца покорила Полина Томашевская, актриса Тобольского театра. Не имея возможности расторгнуть законный, но бездетный брак, Крюков оказался в довольно деликатном положении. Хотя местное общество на этот роман смотрело если не с одобрением, то с пониманием.

Оказалось, эта история — всего лишь местная байка&nbsp;

Оказалось, эта история — всего лишь местная байка 

Поделиться

Для своей любовницы счастливый купец построил двухэтажный особняк с интерьерами в самом модном стиле той поры — art nouveau, с каминами, декоративными росписями, балконом, обрамленным решеткой, чтобы любимая могла отдыхать на свежем воздухе, созерцая живописные окрестности Кабинетской (бывшее название улицы Советской. — Прим. ред.). Но этот счастливый роман был, увы, недолгим. Полина в 1908-м умерла от чахотки, оставив Захария Крюкова в большой печали.

— В некоторых вариациях легенды говорится про призрак девушки, который встречали сотрудники La Maison. Но на самом деле история дома совсем другая, это байка. Дом действительно построен по инициативе купца Крюкова, но не для Томашевской. Подвал и первый этаж находились в распоряжении купца, второй этаж был сдан им в аренду Общественному собранию Новониколаевска, которое позднее арендовало также первый этаж. На нижнем этаже находился большой зрительный зал со сценой, в этом зале владелец решил разместить кинотеатр «Одеон», недолго просуществовавший из-за конфликта с Общественным собранием, — комментирует историю краевед Елена Воротникова.

Еще один дом с привидениями

Легенда, конечно же, выдуманная, но желание заглянуть в окно таинственного дома теперь долго вас не покинет

Легенда, конечно же, выдуманная, но желание заглянуть в окно таинственного дома теперь долго вас не покинет

Поделиться

Самое известное «настоящее» привидение Новосибирска — это призрак купца, который якобы жил в доме № 6 на улице Мичурина и однажды пропал без вести. С тех пор, по легенде, все владельцы или жильцы дома слышат странные скрипы и шорохи, а некоторые даже видели внутри белую полупрозрачную фигуру. Может быть, проходя мимо, вы замечали нечто подобное, но боялись признаться себе в этом.

Легенда о сантехнике с гаечным ключом в башне на площади Маркса

Сейчас всё выглядит довольно спокойным, но разговоры о деятельном слесаре продолжаются до сих пор

Сейчас всё выглядит довольно спокойным, но разговоры о деятельном слесаре продолжаются до сих пор

Поделиться

Одним из самых старых сооружений на левом берегу считается водонапорная башня. Ее возвели в 1939 году. В здании башни в конце XX века проводились ремонтные работы, а параллельно с ними что-то снимали местные телевизионщики. В один из дней там погиб слесарь. Он упал с высоты и разбился. После этого многие работники голубого экрана стали встречать его призрак. Он постоянно пытался обратить на себя внимание. По свидетельствам очевидцев, в башне хлопали форточки, скрипели полы и сами собой открывались двери.

Легенда о бункере Сталина и туннелях под городом

А вы верите в существование туннелей под Новосибирском?

А вы верите в существование туннелей под Новосибирском?

Поделиться

Подземельям оперного театра городские легенды приписывают «бункер Сталина», от которого на полгорода расползаются секретные пути. Согласно городским легендам Академгородка, на острове Тайвань в Обском море военные занимались чем-то секретным и тоже накопали туннелей, соединяющих остров с городом. Ну а старинная гостиница «Метрополь» в тихом центре (Революции, 4), по городской легенде, тоже имела подземный ход, которым пользовались приличные богатые горожане, которым было как-то не к лицу встречаться в отеле с девушками сомнительного поведения. Кстати, из всех трех легенд эта выглядит самой правдивой.

Призрак мужчины с ножом в руке на площади Калинина

Трудно представить лес на месте площади, впрочем, как и мужчину с окровавленным ножом в руке, хотя...

Трудно представить лес на месте площади, впрочем, как и мужчину с окровавленным ножом в руке, хотя...

Поделиться

По легенде, на территории приборостроительного завода (дом-книжка на площади Калинина) работники несколько раз встречали привидение мужчины с окровавленным ножом в руке, во второй версии нож у него торчал из груди. Местные краеведы нашли в архивах разгадку: еще до революции на месте завода был лес, в котором устроила логово-землянку банда разбойников, грабившая поезда. Однажды, что-то не поделив, во время пьяной разборки бандиты зарезали своего главаря Харитона Посохова и там же зарыли его. Теперь неупокоенный Харитон бродит среди факсов и принтеров.

Легенда о проклятом 13-м трамвае

По мнению горожан, трамвай мистическим образом оправдывает свой номер. Он являет собой воплощение неотвратимости наказания для нерадивых водителей за их незнание правил дорожного движения или невнимательность. На этот маршрут берут только самых опытных водителей. Всё потому, что он регулярно фигурирует в сводках о различных происшествиях — ДТП, возгораниях и коротких замыканиях.

Номер транспортного средства как будто заранее определил его судьбу

Номер транспортного средства как будто заранее определил его судьбу

Поделиться

— 13-й трамвай — это не легенда, сюжеты про аварии с его участием постоянно звучат в сводках ДТП. Происшествия с ним случаются с завидной регулярностью, и некоторые связывают это с мистической аурой трамвая, хотя другие объясняют большой протяженностью маршрута и многочисленностью подвижного состава. Трамвай в Новосибирске считают живой легендой, его знают все новосибирцы и рассказывают о нем туристам. Во «ВКонтакте» есть группа, посвященная трамваю, в которой сообщается, что 13-й — это трамвай, на 100% оправдывающий свой номер, а об остановках в нем «оповещает голос из преисподней», — комментирует легенду краевед Елена Воротникова.

Легенда о замурованном прорабе

В районе Академгородка есть улица Звёздная. Часть домов на ней была построена заключенными колонии, которая стоит рядом. Согласно одной из легенд, в 70-х годах, когда шло активное строительство, заключенные заживо замуровали в стене одного из прорабов. В качестве подтверждения истории гостям показывают странную надстройку над одним из домов. Она считается своеобразным памятником, который построили в честь умерщвленного прораба.

Вы когда-нибудь обращали внимание на памятник замурованному прорабу?&nbsp;

Вы когда-нибудь обращали внимание на памятник замурованному прорабу? 

Поделиться

— Это универсальная байка — почти в каждом российском городе имеется дом, где, согласно легенде, разозлившиеся строители замуровали своего слишком строгого прораба в стену. В Новосибирске в эту легенду многие верят. «Замурованного прораба» показывают из окна на автобусных экскурсиях, а жители Первомайки пугают прорабом гостей и приезжих.

— На самом деле дома строили заключенные. Раньше еще, как только появилась Транссибирская магистраль, вдоль соснового бора на кромке стояли тригонометрические пункты. Вышки примерно по 20–25 метров высотой. Потому что раньше был такой уровень геодезии, картографии. Это отправные точки. Впоследствии, когда поставили эти дома, на одном из домов поставили такой тригонометрический пункт. Издалека он и правда напоминает человека, раскинувшего руки, — говорит краевед Елена Воротникова.

Легенда о призраке революционера и сумасшедшем докторе

Одну из самых жутких легенд рассказал писатель Игорь Маранин, автор книги «Мифосибирск»: в снесенном ныне психоневрологическом диспансере на улице 1905 года посетителей пугал призрак революционера, журналиста, историка Вениамина Вегмана. Раньше в здании была пересыльная тюрьма НКВД. В одной из камер, по официальной версии, Вегман повесился после ареста в 1936 году. Позже революционер с петлей на шее бродил по коридорам, издавая свистящие и шипящие звуки.

Как считаете, кто страшнее: революционер с петлей на шее или взбесившийся доктор?&nbsp;

Как считаете, кто страшнее: революционер с петлей на шее или взбесившийся доктор? 

Поделиться

Немногим лучше безумный врач, который вколол двум пациентам, видимо, снотворное и сбросил с лестницы, чтобы инсценировать несчастный случай и завладеть их деньгами. В доме, где работал алчный доктор, в советское время был областной кожно-венерологический диспансер, и его сотрудники якобы видели призрак безумца со шприцем в руках. Сейчас на месте бывшего кожного диспансера строят гостиничный комплекс.

Что еще будет интересно почитать о Новосибирске

Подвалы-банкроты: НГС нашел проклятые площади, где не выжил ни один ресторан города (это мистика).

Звезда через стенку: многие сибиряки жили в одном доме с известными людьми и не подозревают об этом.

Проклятый угол: эксперты назвали здания, в которых магазины и кафе закрываются с пугающей частотой.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новосибирскгородские легендыистория города
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (27)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...