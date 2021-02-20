Чур меня: 11 пугающих легенд Новосибирска, о которых вы не знали (например, призрак невесты возле La Maison)

Новосибирск, как и любой другой город, полон разных мифов и легенд. Жуткая история о проклятом месте или дом с привидениями — и совсем не обязательно уезжать в глубинку, чтобы знатно испугаться. Мистически привлекательные места существуют прямо в центре города, вы каждый день проходите мимо и даже не подозреваете, что стандартный маршрут «дом — работа — дом» окутан тайной. Мы вспомнили самые яркие и неизвестные истории, связанные с Новосибирском (во время прочтения не исключены мурашки и легкий холодок по спине).
Легенда об иллюзионисте Вольфе Мессинге
В 1943–1944 годах в Новосибирске жил знаменитый предсказатель и иллюзионист Вольф Мессинг. Артист проводил сеансы по чтению мыслей как раз на сцене оперного театра (совсем как господин Воланд в театре «Варьете»). Официально театр еще не функционировал, так как его открытие, назначенное
— Вольф Мессинг был очень популярным провидцем в свое время, его называли «чародей Страны Советов». В пятидесятых годах прошлого столетия о нем говорила вся Европа. Известно, что к Мессингу с уважением относился Сталин, а Гитлер объявил на него охоту, когда тот предрек Германии поражение. Предсказание Мессингом дня победы — это непроверенный факт, который считается легендой. Однако некоторые новосибирские историки считают, что Мессинг действительно мог предвидеть события и называть их, в том числе предугадать победу, — комментирует легенду краевед Елена Воротникова.
Елена Воротникова — автор экскурсионных маршрутов по Новосибирску и НСО, преподаватель НГТУ и сотрудник Музея Новосибирска.
Легенда о том, что Даниил Хармс похоронен за НОВАТом
Эта история напечатана в книге «Мифосибирск» автора Игоря Маранина. Суть ее состоит в следующем: из блокадного Ленинграда Даниил Хармс якобы был перевезен в Новосибирск. Говорили, что его вместе с другими заключенными эвакуировали в Новосибирск, где он и умер в пересыльной тюрьме. Косвенным подтверждением данной версии послужило обнаружение фамилии Ювачёв (настоящая фамилия Хармса) в новосибирских спиcках. В годы перестройки, по данным Игоря Маранина, легенда о Хармсе обросла новыми деталями: например, что поэт якобы похоронен в сквере за оперным театром на месте трамвайного кольца.
Вопреки распространенной версии, ученые установили, что, вероятнее всего, литератор захоронен на Пискарёвском кладбище Санкт-Петербурга.
Призрак Полины Томашевской в здании ресторана
В начале XX века Новониколаевск стремительно рос и развивался. По реке Оби съезжались зажиточные купцы со всех частей России. Среди них был Захарий Григорьевич Крюков, один из богатейших купцов Новониколаевска.
Для своей любовницы счастливый купец построил двухэтажный особняк с интерьерами в самом модном стиле той поры —
— В некоторых вариациях легенды говорится про призрак девушки, который встречали сотрудники
Еще один дом с привидениями
Самое известное «настоящее» привидение Новосибирска — это призрак купца, который якобы жил
Легенда о сантехнике с гаечным ключом в башне на площади Маркса
Одним из самых старых сооружений на левом берегу считается водонапорная башня. Ее возвели
Легенда о бункере Сталина и туннелях под городом
Подземельям оперного театра городские легенды приписывают «бункер Сталина», от которого на полгорода расползаются секретные пути. Согласно городским легендам Академгородка, на острове Тайвань в Обском море военные занимались чем-то секретным и тоже накопали туннелей, соединяющих остров с городом. Ну а старинная гостиница «Метрополь» в тихом центре (
Призрак мужчины с ножом в руке на площади Калинина
По легенде, на территории приборостроительного завода (дом-книжка на площади Калинина) работники несколько раз встречали привидение мужчины с окровавленным ножом в руке, во второй версии нож у него торчал из груди. Местные краеведы нашли в архивах разгадку: еще до революции на месте завода был лес, в котором устроила логово-землянку банда разбойников, грабившая поезда. Однажды, что-то не поделив, во время пьяной разборки бандиты зарезали своего главаря Харитона Посохова и там же зарыли его. Теперь неупокоенный Харитон бродит среди факсов и принтеров.
Легенда о проклятом 13-м трамвае
По мнению горожан, трамвай мистическим образом оправдывает свой номер. Он являет собой воплощение неотвратимости наказания для нерадивых водителей за их незнание правил дорожного движения или невнимательность. На этот маршрут берут только самых опытных водителей. Всё потому, что он регулярно фигурирует в сводках о различных происшествиях — ДТП, возгораниях и коротких замыканиях.
— 13-й трамвай — это не легенда, сюжеты про аварии с его участием постоянно звучат в сводках ДТП. Происшествия с ним случаются с завидной регулярностью, и некоторые связывают это с мистической аурой трамвая, хотя другие объясняют большой протяженностью маршрута и многочисленностью подвижного состава. Трамвай в Новосибирске считают живой легендой, его знают все новосибирцы и рассказывают о нем туристам. Во «ВКонтакте» есть группа, посвященная трамваю, в которой сообщается, что 13-й — это трамвай, на 100% оправдывающий свой номер, а об остановках в нем «оповещает голос из преисподней», — комментирует легенду краевед Елена Воротникова.
Легенда о замурованном прорабе
В районе Академгородка есть улица Звёздная. Часть домов на ней была построена заключенными колонии, которая стоит рядом. Согласно одной из легенд, в 70-х годах, когда шло активное строительство, заключенные заживо замуровали в стене одного из прорабов. В качестве подтверждения истории гостям показывают странную надстройку над одним из домов. Она считается своеобразным памятником, который построили в честь умерщвленного прораба.
— Это универсальная байка — почти в каждом российском городе имеется дом, где, согласно легенде, разозлившиеся строители замуровали своего слишком строгого прораба в стену. В Новосибирске в эту легенду многие верят. «Замурованного прораба» показывают из окна на автобусных экскурсиях, а жители Первомайки пугают прорабом гостей и приезжих.
— На самом деле дома строили заключенные. Раньше еще, как только появилась Транссибирская магистраль, вдоль соснового бора на кромке стояли тригонометрические пункты. Вышки примерно
Легенда о призраке революционера и сумасшедшем докторе
Одну из самых жутких легенд рассказал писатель Игорь Маранин, автор книги «Мифосибирск»: в снесенном ныне психоневрологическом диспансере на улице
Немногим лучше безумный врач, который вколол двум пациентам, видимо, снотворное и сбросил с лестницы, чтобы инсценировать несчастный случай и завладеть их деньгами. В доме, где работал алчный доктор, в советское время был областной кожно-венерологический диспансер, и его сотрудники якобы видели призрак безумца со шприцем в руках. Сейчас на месте бывшего кожного диспансера строят гостиничный комплекс.
Что еще будет интересно почитать о Новосибирске
Подвалы-банкроты: НГС нашел проклятые площади, где не выжил ни один ресторан города (это мистика).
Звезда через стенку: многие сибиряки жили в одном доме с известными людьми и не подозревают об этом.
Проклятый угол: эксперты назвали здания, в которых магазины и кафе закрываются с пугающей частотой.