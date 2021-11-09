Легенды Кудряшовского кладбища: таинственный склеп, могилы известных бизнесменов и семьи Карелина

Кладбища мало кого оставляют равнодушными. Здесь прячется много историй, легенд, а мысли о них вызывают абсолютно разные эмоции: от страха до уважения и любопытства. В прошлый раз мы рассказали про популярное и заметное в Новосибирске Заельцовское кладбище, где похоронены многие знаменитости города. В этот раз вместе с автором кладбищенских экскурсий Лидией Королёвой мы исследовали Кудряшовское кладбище, чтобы разгадать секреты одного из самых старых кладбищ. Во время нашей экскурсии мы обнаружили одинокий склеп, невероятно богатые памятники и совсем заброшенные могилы.
Отец убил дочь
Для Лидии Королёвой, новосибирского эксперта по кладбищам, Кудряшовское кладбище — это такая же неизведанная территория, как для нас. Она бывала на нем с местной жительницей, спрашивала у знакомых, кто что о нем знает, но подготовленной четкой экскурсии по нему нет. Мы присоединились к разведывательной экспедиции автора кладбищенских экскурсий.
Кудряшовское кладбище находится в сосновом бору. В середине осени тут светло, бегают только-только посеревшие белки, и в будний день здесь тихо и спокойно. Сама территория кладбища начинается с часовни.
Раньше, по словам экскурсовода, Кудряшовский бор находился на острове. В какой-то момент русло реки Оби изменило свое направление, и Кудряшовский бор оказался на левом берегу.
— Осваивать его начали еще в 8–10 веках. Периодически появляются статьи, что проводятся археологические раскопки и находят здесь достаточно ценные погребения. Но культура, которая раньше здесь была, скорее всего, сжигала останки. Находят прах в курганах, пепел в курганах и какие-то элементы быта, которые передавали в загробную жизнь, — рассказала Лидия Королёва.
По некоторым сведениям, как рассказывает экскурсовод, первое поселение появилось здесь в 1892 году. Это было за год до начала строительства моста через Обь. В Кудряшовском бору было 10–13 хозяйств, и они занимались в основном промыслом.
— Мои знакомые, которые здесь живут, говорят, что самое старое надгробие на кладбище 1903 года. Поселение было основано купцом Кудряшовым, — рассказывает Лидия.
У Кудряшовского бора есть своя легенда. Она гласит, что раньше здесь жила семья Кудряшовых, глава которой был охотником. У него была дочь неописуемой красоты, которая влюбилась в обычного юношу. Но молодой человек не понравился отцу девушки. Он запретил им жениться, и тогда влюбленные решили встречаться тайком в бору. Отец выследил пару и хотел выстрелить в юношу, но попал в свою дочь. По фамилии этой семьи и назвали Кудряши.
На въезде на кладбище стоит огромный православный крест. Как объясняет Лидия, это значит, что здесь исконно живут православные.
Тайные знаки кладбища
— Мы видим границу между современным и советским. Высокие оградки — это наследие советское. Желание людей оградить свою территорию, создать семейное захоронение, — рассказывает Лидия Королёва.
По словам экскурсовода, раньше на селе были деревянные оградки и деревянные кресты. Уже в советское время начали ставить высокие металлические оградки. Сейчас же многие могилки не ограждены.
Лидия присматривается к памятникам и выделяет разные детали. Она читает, кем был человек при жизни, к какой вере относился и насколько скрупулезно подошли родственники к созданию памятника.
— Пятиконечная звезда — считается, что это исконно советский символ. Но на дореволюционных надгробиях они означали пять ран Христа, которые он получил на распятии. А в Советском Союзе значение поменялось, — указывает Лидия на памятник со звездой.
Много на Кудряшовском кладбище небольших скульптур с голубями и их изображений на памятниках. Как рассказывает Лидия, голубь символизирует святой дух, это символ души.
— Есть поверование, что он переносит душу в другой мир. В последнее время распространено делать пару голубков. Когда один голубь склонил голову — это потеря половинки, — делится Лидия.
Кладбище, если приглядеться, все усыпано небольшими подсказками. Постепенно благоговение перед кладбищем уходит и начинаешь вместе с экскурсоводом играть в разгадки и замечать детали. Медицинский классический знак на надгробии — человек работал врачом. У архитекторов часто изображают колонны. У молодого человека на надгробии выгравированы боксерские перчатки и множество медалей — спортсмен. Звезда у современного памятника — человек был военным. Звезда может сочетаться с пограничным столбом или якорем. Занавес — человек был артистом.
Лидия также распознает ветеранов Великой отечественной войны. Она смотрит на красную советскую звезду и на год смерти. Практически каждый второй, похороненный на старой территории кладбища, был на войне.
— Кресты с крышами называют староверческими. Вообще староверческий крест восьмиконечный. Изначально голбец — так называют старые надгробия с крышкой — ставился на всех православных могилах, а к староверам относят, потому что их запретили после раскола, но традиция сохранилась. А вообще это сделано больше для того, чтобы крест не страдал от дождя и снега, — рассказывает Лидия Королёва.
Виноград украшает беседку рядом с могилой — символ Христа. Пламя, которое изображали на дореволюционных памятниках, отсылало к пикам Христа, в советской трактовке это признак уважения. Веточка плакучей ивы — знак печали и скорби. А вот пальмовая ветвь значит, что человек при жизни получил почет.
На кладбище, по наблюдению журналиста, очень много проявлений любви: родительской, романтичной или сыновьей и дочерней. Памятники в виде сердца для потерянной любви. Памятник с кованной розой от дочери к отцу. И самые болезненные и трагичные: памятники с ангелами и игрушками для погибших детей.
— Символично, что у нас оставляют игрушки даже спустя много лет после гибели. На Кудряшовском кладбище есть ангел для маленькой девочки. Самые трогательные — это, конечно, детские могилы, потому что сразу понимаешь, что это или трагедия, несчастный случай, либо болезнь, — рассказывает Лидия.
Внимание экскурсовода привлекает памятник совсем маленькой девочки. Он изображает малыша, который сидит на коленях у ангела, спиной к проходящим мимо людям. Ребенок совсем голенький, и он тянется к лицу ангела. На памятнике с задней стороны прописана буква A. Это клеймо, знак или инициалы автора памятника, отмечает Лидия Королёва.
Склеп и огромный памятник
— Кудряши не простой поселок. Здесь люди могут позволить себе достаточно дорогие памятники. В частности здесь жил бывший губернатор Виталий Анатольевич Муха, но похоронен он на Заельцовском кладбище, — рассказала экскурсовод.
В «дорогом» квартале Кудряшовского кладбища первое, что бросается в глаза — кирпичное высокое здание. Первое наше предположение было, что кто-то построил небольшую церковь рядом с памятником. Подойдя поближе, мы неожиданно для себя обнаружили, что это склеп. Внутри он украшен витражами. В склепе валяется мусор и сильно не прибрано, но в углу стоит щетка с совком.
— Жутко. Сюда, видимо, заходят не только родственники. Родственники, я думаю, не оставили бы такой бардак. В Петербурге все старые склепы зарешетили, чтобы туда никто не ходил. Наверное, по этой причине, — комментирует Лидия.
— Раньше такой способ был распространен. Каждый мог прийти и почить память умерших, — рассказала Лидия Королёва про склепы.
В склепе на Кудряшовском кладбище похоронена Ирина Зуркова. Нам не удалось отыскать данные об этой женщине или о ее родственниках. В криминальной хронике Новосибирска засветился человек с такой же фамилией. Владимиру Зуркову, директору строительного холдинга «СУМет», Ленинский суд назначил 13,5 лет колонии и 1 миллион рублей штрафа в 2016 году. Владимир был признан виновным в том, что он с помощью финансовых схем лишил жилья 913 новосибирцев, ущерб от его действий составил около 900 миллионов рублей.
Другой впечатляющий памятник посвящен Геннадию Саркисову — почетному строителю России. Скульптура в полный рост, портрет, голубые елки и беседка. На территории его погребения выделено место для изображения его медали. Саркисов был одним из руководителей ачинской строительной компании «Карат».
Семья Геннадия Саркисова, в том числе и дочь Елена Турова, профинансировала и спроектировала памятник отцу, который расположен в Калининском районе Новосибирска.
— Он был не просто замечательным отцом, но и мужем, сыном, братом, другом. И это не мои слова: это может подтвердить каждый, кто был с ним близко знаком. В 2016 году он ушел из жизни… Тогда и возникла идея, что если у нас получится, то обязательно установим памятник в благодарность всем отцам, которые наравне с мамами заботятся о детях, дарят им любовь и внимание, — рассказала о своем отце Елена Турова в интервью изданию «Собака».
Памятник в виде ракушки сделан для Ирины Шипулиной, директора «Сибирской Орхидеи», известной в Новосибирске предпринимательницы. В 2007 году женщина выпала из окна гостиницы.
Ухоженный памятник, на котором кто-то положил игрушку поп-ит, изображает сюжет рождения Венеры, сравнивает Лидия. Ракушка, в которой расположена фотография Ирины, окружена витиеватыми столбами, напоминающими волны.
На Кудряшовском кладбище есть и семейные захоронения. В ряд похоронена часть семьи Карелиных. В 2008 году в автокатастрофе погиб Артем Карелин (крайний справа) — сын главы администрации поселка Кудряши Сергея Карелина и племянника трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина. Его отец скончался в 2017 году.
Забота и кладбище
На кладбище можно заметить много проявлений заботы: за памятниками нужно следить, приходить, оставлять еду по традиции. В родительский день здесь собирается много людей, чтобы почтить память, покрасить оградку и памятник. Но на кладбище есть и одиночество, которое выражается в заброшенных могилах. На Кудряшовском кладбище часто встречаются старые, ободранные оградки и покосившиеся памятники. На могиле одной женщины, которая умерла около 30 лет назад, растет огромное дерево. Ухоженные красивые памятники стоят рядом с заброшенными или полузаброшенными.
— Мне недавно написала девушка и попросила найти ее прабабушку на Заельцовском кладбище. В базе прабабушка была, но у девушки была фотография с похорон. На ней изображен памятник, а рядом стоят братья и сестры, втроем. И видно рядом другие могилы, подобные памятники. Я пришла в этот квартал. Прабабушкин памятник стоит на месте, памятник поставили временный. А рядом захоронения 2010–2015. То есть те, кто рядом на фотографии 1983 года, никого нет. Могилы, скорее всего, есть, но за ними не следили, например. Пришли другие люди, им надо похоронить. Администрация кладбища старые памятники убрала, рядом людей похоронили. Так это происходит. На Заельцовское кладбище приходим, они руками разводят: «Вот крест, наверное упал, мы ничего не знаем», — рассказывает Лидия Королёва.
Экскурсовод вспоминает другую историю с Заельцовского кладбища. На свежей могиле покосился памятник, и администрация пыталась дозвониться до родственников, чтобы они поправили. Родственники приходить отказались, говорят, что заплатят деньги администрации кладбища.
— Люди как могут переживают свою скорбь, — делится Лидия.
Экскурсовод рассказывает, что могилы ликвидируют, если они не востребованы 15 лет. Так стирается история людей, которая никому и не нужна.
— Допустим, у человека умерли родственники, места рядом похоронить нет, а рядом с семейным захоронением заброшенная могила. Просто убирают памятник, своего рядом хоронят, оградку убирают, хорошо если памятник остается, — рассказывает Лидия Королёва.
Лидия скрупулезно изучает кладбища Новосибирска. Она начала это делать только в этом году. Изначально она поставила цель найти могилы литераторов на Заельцовском кладбище, но потом стала все больше втягиваться. В этом году ходить по кладбищам уже холодно, но Лидия намерена вернуться следующим летом.
— Ничего такого в этом нет: ходить, смотреть, читать. Это сделано для памяти. Люди приходят, вспоминают. Даже если мы их не знали. Считается, что если мы произнесли имя, прочитали, мы его помянули, вспомнили. И по православным традициям считается, что это зачтется душе, — поделилась Лидия Королёва.
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