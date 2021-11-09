Легенды Кудряшовского кладбища: таинственный склеп, могилы известных бизнесменов и семьи Карелина

— Допустим, у человека умерли родственники, места рядом похоронить нет, а рядом с семейным захоронением заброшенная могила. Просто убирают памятник, своего рядом хоронят, оградку убирают, хорошо если памятник остается, — рассказывает Лидия Королёва.



Лидия скрупулезно изучает кладбища Новосибирска. Она начала это делать только в этом году. Изначально она поставила цель найти могилы литераторов на Заельцовском кладбище, но потом стала все больше втягиваться. В этом году ходить по кладбищам уже холодно, но Лидия намерена вернуться следующим летом.



— Ничего такого в этом нет: ходить, смотреть, читать. Это сделано для памяти. Люди приходят, вспоминают. Даже если мы их не знали. Считается, что если мы произнесли имя, прочитали, мы его помянули, вспомнили. И по православным традициям считается, что это зачтется душе, — поделилась Лидия Королёва.



Что еще интересно почитать

Если выехать из большого и шумного Новосибирска и проехать 160 километров на север, можно увидеть, как в самом сердце Колыванского района в окружении чернохвойной тайги заканчивается жизнь. Опустела деревушка Воробьи, стоит заброшенной Дальняя Поляна, не стало Жирновки, даже на картах ее теперь не найти. Туда, в глушь и неизвестность, отправились корреспонденты НГС, чтобы узнать, что собой представляет жизнь среди бездорожья и будто бы бесконечного леса.

В спецпроекте НГС рассказывал о малых реках Новосибирска. В том числе о Зырянке. Она одновременно и самая дикая, и самая цивилизованная из них. В ее долине проводят экологические эксперименты, а сама она в буквальном смысле пропадает из своего русла, чтобы позже появиться вновь и встретиться с морем, пусть и Обским.

Новосибирск, как и любой другой город, полон разных мифов и легенд. Это и жуткая история о проклятом месте и о доме с привидениями — и совсем не обязательно уезжать в глубинку, чтобы сильно испугаться. Мы вспомнили самые яркие и неизвестные истории, связанные с Новосибирском (во время прочтения не исключены мурашки и легкий холодок по спине).