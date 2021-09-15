Фоторепортаж с берегов малой реки в Новосибирске, где есть уникальная черневая тайга и озеро, сделанное бобрами

Спецпроект НГС о малых реках Новосибирска подходит к концу. Последняя, самая южная в официальном перечне городских речек — Зырянка. Она одновременно и самая дикая, и самая цивилизованная из них. В ее долине проводят экологические эксперименты, а сама она в буквальном смысле пропадает из своего русла, чтобы позже появиться вновь и встретиться с морем, пусть и Обским. Подробности — в материале НГС.



Зырянка, возможно, из-за соседства с Академгородком — одна из немногих городских речек, которая достаточно подробно описана, как минимум в Википедии. Она берет начало в глубоком заболоченном логу между «Горками Академпарка» в Ложке и территорией Историко-архитектурного музея под открытым небом, а потом около 7 км бежит к Обскому водохранилищу. К осени место истока настолько зарастает, а уровень воды в речке так падает, что рассмотреть ее невозможно.

