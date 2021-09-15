Фоторепортаж с берегов малой реки в Новосибирске, где есть уникальная черневая тайга и озеро, сделанное бобрами

Спецпроект НГС о малых реках Новосибирска подходит к концу. Последняя, самая южная в официальном перечне городских речек — Зырянка. Она одновременно и самая дикая, и самая цивилизованная из них. В ее долине проводят экологические эксперименты, а сама она в буквальном смысле пропадает из своего русла, чтобы позже появиться вновь и встретиться с морем, пусть и Обским. Подробности — в материале НГС.
Зырянка, возможно, из-за соседства с Академгородком — одна из немногих городских речек, которая достаточно подробно описана, как минимум в Википедии. Она берет начало в глубоком заболоченном логу между «Горками Академпарка» в Ложке и территорией Историко-архитектурного музея под открытым небом, а потом около 7 км бежит к Обскому водохранилищу. К осени место истока настолько зарастает, а уровень воды в речке так падает, что рассмотреть ее невозможно.
Речка больше похожа на ручей: через нее есть множество бродов, в некоторых местах речку можно просто перешагнуть. Хотя, судя по долине и логу, когда-то она была значительно шире. По данным Википедии со ссылкой на старые карты, до образования водохранилища Зырянка была еще и длиннее примерно на 5 км и впадала в сегодня затопленное болото урочища «Худая забока».
Почти весь путь Зырянки проложен в логу и по лесу, и с людьми она встречается нечасто. Но часть ее русла находится среди дачных обществ. Здесь ее как полноценную речку даже не оценивают: «Так, ручей», — смеется владелец одной из дач у речки в обществе «Нива» Анатолий.
У соседей Анатолия прямо над водой когда-то была баня, но уже почти развалилась. А на другом берегу, стоит только шагнуть через несущуюся воду, — туалет. К счастью, тоже давно не используемый.
Через несколько участков ниже по течению речки — маленькая фактически частная запруда. Дачники здесь появляются нечасто, и запруда уже превратилась в небольшое зеленое болотце.
Среди дач пойма речи расширяется, а русло — почти прямое. Многие участки подходят прямо к воде, у некоторых даже оборудованы спуски-лесенки и мостки. В одном месте у пруда есть небольшая зона отдыха со скамейкой. Жительница одной из дач поблизости Ольга Сергеевна рассказывала, что в пруду можно поймать щуку, а летом это популярное место для купания, особенно в жару. Еще одно общедоступное место для отдыха — у соседнего пруда за дамбой: здесь есть мостки с видом на дачи.
Отовсюду в воду тянутся десятки труб: маленькая Зырянка — основной поставщик воды для дачников. Вместе с запрудами водозаборы вполне могут быть причиной сильного обмеления реки. Недалеко от выхода с территории «Нивы» с обеих сторон дороги по дамбе реку невозможно не только рассмотреть, но и расслышать: поток воды здесь совсем небольшой, а берега плотно заросли пыльными кустами и травами.
У СНТ «Флора-1» Зырянка разливается в еще один небольшой пруд. Сегодня он сильно заболочен, а торчащие из него стволы деревьев выглядят угнетающе, особенно осенью. Когда-то этот участок по течению речки был лесом, но в конце нулевых его запрудили бобры — сегодня пруд называют Бобровым.
Бобры часто встречаются на разных участках Зырянки, говорит главный научный сотрудник лаборатории географии и экологии биоразнообразия ЦСБС СО РАН Николай Лащинский. Но, хотя и могут угрожать существованию реки как таковому, в расчет особо не берутся.
— Бобры сильно меняют гидрологию реки, количество минеральных веществ и органики в воде. Они превращаются потихонечку в такое экологическое бедствие, которое, к сожалению, до сих пор в полной мере не осознано, — объясняет эксперт. — В верхней части Зырянки это привело к заболачиванию, к замедлению течения реки. А чем медленнее движется река, тем больше прогревается вода, тем больше в ней появляется органики, тем больше появляется токсичных водорослей.
Хотя кажется, что речка бежит в основном в стороне от людей, по лесу, лес этот хорошо исследован и исхожен, и на популярных тропах через Зырянку перекинуты мостики. За Бобровым прудом речка снова ныряет в лог, поэтому и мостики здесь высокие, а к первому из них дополнительно еще и построена лесенка.
Петляя между тропами в лесу и лыжными трассами, Зырянка добирается до дендропарка Центрального сибирского ботанического сада. Здесь речка играет очень важную роль: вокруг нее в том числе выстроена коллекция дендропарка. На территории попытались сымитировать разные приречные экосистемы, в том числе европейские (например, виды ольхи, которые почти не встречаются в Сибири), есть здесь и сортовые растения, выведенные учеными.
— При создании дендропарка с самого начала планировалось использовать естественные рельеф и долину реки для создания специфических коллекций тех же ив, ольх, тополей — влаголюбивых деревьев, чтобы показать их разнообразие, — рассказал Николай Лащинский.
В дендропарке на реке образован большой пруд с утками, а чуть выше по течению Зырянки ученые около 40–50 лет назад провели эксперимент: попытались воссоздать черневую тайгу — влажность земли и воздуха здесь как раз подходящие. 1,5–2 миллиона лет назад черневая тайга на территории Сибири была обширной, но со временем почти исчезла, сместившись частично на Дальний Восток, частично — в сторону Европы. Сегодня небольшой островок есть в Салаире и, хоть и созданный искусственно, — в долине Зырянки, где высадили реликтовые пихты, кедры, сибирские липы, ели и ряд травянистых растений.
— Сегодня можно сказать, что эксперимент удался, это сообщество развивается. Но, к сожалению, примерно лет 15 назад отдыхающие устроили там пожар и довольно сильно повредили этот участок, — говорит Николай Лащинский. — Не хочется лишать городковцев возможности отдыхать на этой прекрасной территории, но, к сожалению, люди не всегда ответственно себя ведут.
За озером речка через две большие трубы по небольшим порогам течет дальше по направлению к Обскому морю. В Ботсаду она часто и красиво петляет, ныряя под мостики. За берегами тщательно следят, не давая им зарастать и укрепляя, где это необходимо, поэтому почти везде можно близко подойти к воде. Тропинки то пересекают речку, то идут рядом, то теряют ее в хвощах и деревьях.
В некоторых местах заметно, что Зырянка не всегда мелкая, как ручей — весной она разливается на берега. По словам Николая Лащинского, ее уровень в зависимости от количества снега зимой и скорости его таяния может подниматься на полтора-два метра. Это особенно заметно в районе дороги между Золотодолинской и насосной станцией.
Дальше по течению через реку проходит теплоцентраль, и это самый грязный участок реки: здесь журналисты НГС встретили целую груду старых вещей, сваленных рядом с водой, а в русле Зырянки — типичный для города мусор, пластик и старые покрышки. Сама же река здесь мелеет и местами больше похожа на разлившиеся после дождей лужи, чем на полноценную речку.
Недалеко от поселка Кирова Зырянка и вовсе пропадает. Видно, где проходит ее русло, в нем — характерные для принесенных водой нагромождения веток, но самой речки нет. Как рассказал Николай Лащинский, такие исчезновения рек свойственны районам, богатым известняками: тогда вода просто уходит под землю и какое-то время бежит по каналам, проточенным водой в легко растворимых породах, а потом снова выходит на поверхность. Но у нас таких условий нет, так что Зырянка, скорее всего, просто разделяется на несколько рукавов, которые сложно вычислить в зарослях.
Снова речка появляется в районе улицы Рыбацкой: здесь она бежит в стороне от жилых домов и ныряет сначала в коллектор под Бердским шоссе, а затем — под железнодорожную насыпь. Такого внимания к Зырянке, как на территории Ботсада, здесь нет. После рабочих, обновляющих лестницы на Бердское шоссе, на берегу остались банки с краской, кисти, пластиковые бутылки и прочий мусор. Рабочие, в этот момент обустраивающие тротуары вдоль шоссе, заверили, что это не их зона ответственности.
— У Зырянки хозяина нет. Большая часть проходит по территории Ботанического сада, устье — в совершенно других условиях, самые верховья — тоже за пределами нашей территории. В целом реку никто не мониторит, никто не охраняет, — посетовал Николай Лащинский. — А охранять ее и восстанавливать можно только когда мы контролируем бассейн реки полностью.
Зырянка, когда-то впадавшая в болото, сегодня встречается с настоящим морем: по крайней мере, при сильном ветре Новосибирское водохранилище вполне можно с ним сравнить — такие серьезные поднимаются волны. Водохранилище сегодня — мощный регулятор для всех впадающих в него речек: поднимается уровень воды в нем — автоматически становятся более полноводными маленькие речки.
Водохранилище, в частности, не дает некоторым из них иссохнуть полностью. Но одно Обское море новосибирские малые реки, конечно, не спасет. Людям же заниматься спасением речек, кажется, пока некогда. Да и некому особо: специалистов, разбирающихся в таких водных объектах, в Новосибирске очень мало. А их работа, увы, не финансируется.
Зырянка — не единственная речка в Советском районе. Совсем недалеко от нее, по Нижней зоне Академгородка, течет забытая речка Чербузы, а севернее — Ельцовка.