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Фоторепортаж с берегов малой реки в Новосибирске, где есть уникальная черневая тайга и озеро, сделанное бобрами

Вокруг Зырянки сформировался Ботанический сад, а на берегах живут зимородки и пасутся козы

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Зырянка — единственная городская речка, которая впадает в море, пусть и в Обское

Зырянка — единственная городская речка, которая впадает в море, пусть и в Обское

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Спецпроект НГС о малых реках Новосибирска подходит к концу. Последняя, самая южная в официальном перечне городских речек — Зырянка. Она одновременно и самая дикая, и самая цивилизованная из них. В ее долине проводят экологические эксперименты, а сама она в буквальном смысле пропадает из своего русла, чтобы позже появиться вновь и встретиться с морем, пусть и Обским. Подробности — в материале НГС.

Зырянка, возможно, из-за соседства с Академгородком — одна из немногих городских речек, которая достаточно подробно описана, как минимум в Википедии. Она берет начало в глубоком заболоченном логу между «Горками Академпарка» в Ложке и территорией Историко-архитектурного музея под открытым небом, а потом около 7 км бежит к Обскому водохранилищу. К осени место истока настолько зарастает, а уровень воды в речке так падает, что рассмотреть ее невозможно.

Долина Зырянки в целом глубокая — это может означать, что когда-то речка была более широкой и полноводной. Чтобы добраться сюда, журналисты прошли своего рода тест Тьюринга: добрались по улице Тьюринга через заросли в березовой роще

Долина Зырянки в целом глубокая — это может означать, что когда-то речка была более широкой и полноводной. Чтобы добраться сюда, журналисты прошли своего рода тест Тьюринга: добрались по улице Тьюринга через заросли в березовой роще

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На берегу речки, если верить Викимапии, расположены очистные сооружения. Вопреки такому соседству, маленькая речка загрязненной не выглядит

На берегу речки, если верить Викимапии, расположены очистные сооружения. Вопреки такому соседству, маленькая речка загрязненной не выглядит

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Речка больше похожа на ручей: через нее есть множество бродов, в некоторых местах речку можно просто перешагнуть. Хотя, судя по долине и логу, когда-то она была значительно шире. По данным Википедии со ссылкой на старые карты, до образования водохранилища Зырянка была еще и длиннее примерно на 5 км и впадала в сегодня затопленное болото урочища «Худая забока».

За городом уже совсем осень, и берега реки, и вода в речке усыпаны опавшими листьями

За городом уже совсем осень, и берега реки, и вода в речке усыпаны опавшими листьями

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Вода в речке совсем по-осеннему прозрачная

Вода в речке совсем по-осеннему прозрачная

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Почти весь путь Зырянки проложен в логу и по лесу, и с людьми она встречается нечасто. Но часть ее русла находится среди дачных обществ. Здесь ее как полноценную речку даже не оценивают: «Так, ручей», — смеется владелец одной из дач у речки в обществе «Нива» Анатолий.

Речка иногда оказывается внутри частных владений. Распоряжаются ею по-разному. Например, строят на ее берегу бани и туалеты

Речка иногда оказывается внутри частных владений. Распоряжаются ею по-разному. Например, строят на ее берегу бани и туалеты

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Другие дачники запрудили речку, но пруд без должного внимания зарос и превратился в болотце

Другие дачники запрудили речку, но пруд без должного внимания зарос и превратился в болотце

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Стоит отметить, что часто к речке можно пройти с дороги огородами: заборами путь преграждают далеко не все дачники, и заметно, что академовцы — а дачи здесь получали именно сотрудники институтов — относятся к речке в целом бережно

Стоит отметить, что часто к речке можно пройти с дороги огородами: заборами путь преграждают далеко не все дачники, и заметно, что академовцы — а дачи здесь получали именно сотрудники институтов — относятся к речке в целом бережно

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У соседей Анатолия прямо над водой когда-то была баня, но уже почти развалилась. А на другом берегу, стоит только шагнуть через несущуюся воду, — туалет. К счастью, тоже давно не используемый.

Через несколько участков ниже по течению речки — маленькая фактически частная запруда. Дачники здесь появляются нечасто, и запруда уже превратилась в небольшое зеленое болотце.

Постепенно между дачами запруженная Зырянка расширяется и становится больше похожей на настоящую реку

Постепенно между дачами запруженная Зырянка расширяется и становится больше похожей на настоящую реку

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Дачи спускаются к воде, у многих на берегу есть мостки и купальни

Дачи спускаются к воде, у многих на берегу есть мостки и купальни

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Виды из домов таких дач, конечно, завидные

Виды из домов таких дач, конечно, завидные

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Среди дач пойма речи расширяется, а русло — почти прямое. Многие участки подходят прямо к воде, у некоторых даже оборудованы спуски-лесенки и мостки. В одном месте у пруда есть небольшая зона отдыха со скамейкой. Жительница одной из дач поблизости Ольга Сергеевна рассказывала, что в пруду можно поймать щуку, а летом это популярное место для купания, особенно в жару. Еще одно общедоступное место для отдыха — у соседнего пруда за дамбой: здесь есть мостки с видом на дачи.

Пруды на Зырянке создавали для обеспечения дачников водой, но сегодня они — еще и популярное место для отдыха

Пруды на Зырянке создавали для обеспечения дачников водой, но сегодня они — еще и популярное место для отдыха

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Один из прудов облюбовали утки

Один из прудов облюбовали утки

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На соседнем пруду тут и там от участков в воду выходят мостки

На соседнем пруду тут и там от участков в воду выходят мостки

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Есть и мостки, к которым можно подойти с дорожки

Есть и мостки, к которым можно подойти с дорожки

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Воды у реки забирают немало — это может быть одной из причин ее обмеления

Воды у реки забирают немало — это может быть одной из причин ее обмеления

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На берегу встретился вот такой рукодельный охранник порядка

На берегу встретился вот такой рукодельный охранник порядка

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Отовсюду в воду тянутся десятки труб: маленькая Зырянка — основной поставщик воды для дачников. Вместе с запрудами водозаборы вполне могут быть причиной сильного обмеления реки. Недалеко от выхода с территории «Нивы» с обеих сторон дороги по дамбе реку невозможно не только рассмотреть, но и расслышать: поток воды здесь совсем небольшой, а берега плотно заросли пыльными кустами и травами.

Там, где через речку чаще ездят, чем ходят, русло теряется в пыльных зарослях и мусоре

Там, где через речку чаще ездят, чем ходят, русло теряется в пыльных зарослях и мусоре

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Рассмотреть речку здесь непросто, но она есть — журчит где-то под бревном

Рассмотреть речку здесь непросто, но она есть — журчит где-то под бревном

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У СНТ «Флора-1» Зырянка разливается в еще один небольшой пруд. Сегодня он сильно заболочен, а торчащие из него стволы деревьев выглядят угнетающе, особенно осенью. Когда-то этот участок по течению речки был лесом, но в конце нулевых его запрудили бобры — сегодня пруд называют Бобровым.

Бобры часто встречаются на разных участках Зырянки, говорит главный научный сотрудник лаборатории географии и экологии биоразнообразия ЦСБС СО РАН Николай Лащинский. Но, хотя и могут угрожать существованию реки как таковому, в расчет особо не берутся.

— Бобры сильно меняют гидрологию реки, количество минеральных веществ и органики в воде. Они превращаются потихонечку в такое экологическое бедствие, которое, к сожалению, до сих пор в полной мере не осознано, — объясняет эксперт. — В верхней части Зырянки это привело к заболачиванию, к замедлению течения реки. А чем медленнее движется река, тем больше прогревается вода, тем больше в ней появляется органики, тем больше появляется токсичных водорослей.

Образованный бобрами в лесу пруд выглядит сегодня довольно депрессивно

Образованный бобрами в лесу пруд выглядит сегодня довольно депрессивно

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Не менее тоскливо смотрится дом на берегу Бобрового пруда

Не менее тоскливо смотрится дом на берегу Бобрового пруда

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С высокого мостика через речку и лог можно осмотреть запруженную пойму

С высокого мостика через речку и лог можно осмотреть запруженную пойму

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Лог, по которому бежит Зырянка, здесь такой глубокий, что и к без того высокому мосту ведет еще и длинная лестница

Лог, по которому бежит Зырянка, здесь такой глубокий, что и к без того высокому мосту ведет еще и длинная лестница

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Хотя кажется, что речка бежит в основном в стороне от людей, по лесу, лес этот хорошо исследован и исхожен, и на популярных тропах через Зырянку перекинуты мостики. За Бобровым прудом речка снова ныряет в лог, поэтому и мостики здесь высокие, а к первому из них дополнительно еще и построена лесенка.

Петляя между тропами в лесу и лыжными трассами, Зырянка добирается до дендропарка Центрального сибирского ботанического сада. Здесь речка играет очень важную роль: вокруг нее в том числе выстроена коллекция дендропарка. На территории попытались сымитировать разные приречные экосистемы, в том числе европейские (например, виды ольхи, которые почти не встречаются в Сибири), есть здесь и сортовые растения, выведенные учеными.

— При создании дендропарка с самого начала планировалось использовать естественные рельеф и долину реки для создания специфических коллекций тех же ив, ольх, тополей — влаголюбивых деревьев, чтобы показать их разнообразие, — рассказал Николай Лащинский.

Ближе к Ботаническому саду пойма речки выглядит совсем по-европейски ухоженно: вроде, почти без явного присутствия человека, но явно не без его участия

Ближе к Ботаническому саду пойма речки выглядит совсем по-европейски ухоженно: вроде, почти без явного присутствия человека, но явно не без его участия

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Выше по течению от Ботсада около полувека назад решили создать черневую тайгу, которая на территории Сибири почти не сохранилась

Выше по течению от Ботсада около полувека назад решили создать черневую тайгу, которая на территории Сибири почти не сохранилась

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На речке у Ботсада обнаружился даже шалаш. Но необитаемый

На речке у Ботсада обнаружился даже шалаш. Но необитаемый

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Деревья здесь старые, некоторые река активно подмывает, и они падают поперек русла

Деревья здесь старые, некоторые река активно подмывает, и они падают поперек русла

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Большой пруд на территории дендропарка — одно из самых популярных мест для отдыха у жителей Академгородка

Большой пруд на территории дендропарка — одно из самых популярных мест для отдыха у жителей Академгородка

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В дендропарке на реке образован большой пруд с утками, а чуть выше по течению Зырянки ученые около 40–50 лет назад провели эксперимент: попытались воссоздать черневую тайгу — влажность земли и воздуха здесь как раз подходящие. 1,5–2 миллиона лет назад черневая тайга на территории Сибири была обширной, но со временем почти исчезла, сместившись частично на Дальний Восток, частично — в сторону Европы. Сегодня небольшой островок есть в Салаире и, хоть и созданный искусственно, — в долине Зырянки, где высадили реликтовые пихты, кедры, сибирские липы, ели и ряд травянистых растений.

— Сегодня можно сказать, что эксперимент удался, это сообщество развивается. Но, к сожалению, примерно лет 15 назад отдыхающие устроили там пожар и довольно сильно повредили этот участок, — говорит Николай Лащинский. — Не хочется лишать городковцев возможности отдыхать на этой прекрасной территории, но, к сожалению, люди не всегда ответственно себя ведут.

Из пруда речка вытекает через две большие трубы: сейчас уровень воды в ней самый низкий в году, а вот весной здесь образуется настоящий водопад

Из пруда речка вытекает через две большие трубы: сейчас уровень воды в ней самый низкий в году, а вот весной здесь образуется настоящий водопад

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Один из немногих мостиков через Зырянку — явно свадебный: кружевные перила отлично смотрятся на фотографиях (и обильно увешаны замочками)

Один из немногих мостиков через Зырянку — явно свадебный: кружевные перила отлично смотрятся на фотографиях (и обильно увешаны замочками)

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Среди зарослей много птиц. Журналистам НГС даже повезло заметить зимородка: небольшая птичка с ярко-голубыми спинкой и крыльями сторонится людей, но гнездится в Ботсаду. Сфотографировать зимородка, к сожалению, не удалось

Среди зарослей много птиц. Журналистам НГС даже повезло заметить зимородка: небольшая птичка с ярко-голубыми спинкой и крыльями сторонится людей, но гнездится в Ботсаду. Сфотографировать зимородка, к сожалению, не удалось

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Берега речки укрепили, но кое-где она всё равно подмывает корни деревьев

Берега речки укрепили, но кое-где она всё равно подмывает корни деревьев

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Иногда речка убегает от троп, и угадать ее русло можно по зарослям речных растений

Иногда речка убегает от троп, и угадать ее русло можно по зарослям речных растений

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На территории Ботсада русло Зырянки часто и очень живописно петляет

На территории Ботсада русло Зырянки часто и очень живописно петляет

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За озером речка через две большие трубы по небольшим порогам течет дальше по направлению к Обскому морю. В Ботсаду она часто и красиво петляет, ныряя под мостики. За берегами тщательно следят, не давая им зарастать и укрепляя, где это необходимо, поэтому почти везде можно близко подойти к воде. Тропинки то пересекают речку, то идут рядом, то теряют ее в хвощах и деревьях.

На некоторых участках течения заметно, что иногда река всё же разливается

На некоторых участках течения заметно, что иногда река всё же разливается

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В некоторых местах заметно, что Зырянка не всегда мелкая, как ручей — весной она разливается на берега. По словам Николая Лащинского, ее уровень в зависимости от количества снега зимой и скорости его таяния может подниматься на полтора-два метра. Это особенно заметно в районе дороги между Золотодолинской и насосной станцией.

Под теплоцентралью будто устроена чья-то лежка, и это явно не лоси

Под теплоцентралью будто устроена чья-то лежка, и это явно не лоси

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В этой части русла можно буквально пройти по реке, и люди себе в этом не отказывают, поднимая грязь. Грязь же — и на берегах

В этой части русла можно буквально пройти по реке, и люди себе в этом не отказывают, поднимая грязь. Грязь же — и на берегах

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Дальше по течению через реку проходит теплоцентраль, и это самый грязный участок реки: здесь журналисты НГС встретили целую груду старых вещей, сваленных рядом с водой, а в русле Зырянки — типичный для города мусор, пластик и старые покрышки. Сама же река здесь мелеет и местами больше похожа на разлившиеся после дождей лужи, чем на полноценную речку.

Русло есть, а речки нет. Впрочем, с таким отношением людей ее можно понять

Русло есть, а речки нет. Впрочем, с таким отношением людей ее можно понять

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В районе поселка Кирова недалеко от речки большая лужайка, на которой пасутся козы

В районе поселка Кирова недалеко от речки большая лужайка, на которой пасутся козы

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Недалеко от поселка Кирова Зырянка и вовсе пропадает. Видно, где проходит ее русло, в нем — характерные для принесенных водой нагромождения веток, но самой речки нет. Как рассказал Николай Лащинский, такие исчезновения рек свойственны районам, богатым известняками: тогда вода просто уходит под землю и какое-то время бежит по каналам, проточенным водой в легко растворимых породах, а потом снова выходит на поверхность. Но у нас таких условий нет, так что Зырянка, скорее всего, просто разделяется на несколько рукавов, которые сложно вычислить в зарослях.

В районе улицы Рыбацкой речка возвращается в отмеченное на картах русло

В районе улицы Рыбацкой речка возвращается в отмеченное на картах русло

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Мостиков люди здесь строить не стали, просто завалили русло строительным мусором. Тропа ведет к лестнице — по ней можно подняться к Бердскому шоссе

Мостиков люди здесь строить не стали, просто завалили русло строительным мусором. Тропа ведет к лестнице — по ней можно подняться к Бердскому шоссе

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Под шоссе для воды построили коллектор

Под шоссе для воды построили коллектор

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Уровень воды здесь совсем низкий, по коллектору можно пройти пешком

Уровень воды здесь совсем низкий, по коллектору можно пройти пешком

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С речкой здесь особо не церемонятся, как будто ядовитые краски не помешают ни ей, ни водохранилищу

С речкой здесь особо не церемонятся, как будто ядовитые краски не помешают ни ей, ни водохранилищу

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С Бердского шоссе видно проход реки под железной дорогой и водохранилище, в которое Зырянка впадает

С Бердского шоссе видно проход реки под железной дорогой и водохранилище, в которое Зырянка впадает

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Снова речка появляется в районе улицы Рыбацкой: здесь она бежит в стороне от жилых домов и ныряет сначала в коллектор под Бердским шоссе, а затем — под железнодорожную насыпь. Такого внимания к Зырянке, как на территории Ботсада, здесь нет. После рабочих, обновляющих лестницы на Бердское шоссе, на берегу остались банки с краской, кисти, пластиковые бутылки и прочий мусор. Рабочие, в этот момент обустраивающие тротуары вдоль шоссе, заверили, что это не их зона ответственности.

— У Зырянки хозяина нет. Большая часть проходит по территории Ботанического сада, устье — в совершенно других условиях, самые верховья — тоже за пределами нашей территории. В целом реку никто не мониторит, никто не охраняет, — посетовал Николай Лащинский. — А охранять ее и восстанавливать можно только когда мы контролируем бассейн реки полностью.

У Обского моря маловодность Зырянки компенсирует водохранилище: здесь даже не узнать узенькую речку

У Обского моря маловодность Зырянки компенсирует водохранилище: здесь даже не узнать узенькую речку

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Когда-то речка впадала в болото, но сегодня о нем не осталось ни одного напоминания

Когда-то речка впадала в болото, но сегодня о нем не осталось ни одного напоминания

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Зырянка, когда-то впадавшая в болото, сегодня встречается с настоящим морем: по крайней мере, при сильном ветре Новосибирское водохранилище вполне можно с ним сравнить — такие серьезные поднимаются волны. Водохранилище сегодня — мощный регулятор для всех впадающих в него речек: поднимается уровень воды в нем — автоматически становятся более полноводными маленькие речки.

СЮЖЕТ

Малые реки Новосибирска

Водохранилище, в частности, не дает некоторым из них иссохнуть полностью. Но одно Обское море новосибирские малые реки, конечно, не спасет. Людям же заниматься спасением речек, кажется, пока некогда. Да и некому особо: специалистов, разбирающихся в таких водных объектах, в Новосибирске очень мало. А их работа, увы, не финансируется.

Зырянка — не единственная речка в Советском районе. Совсем недалеко от нее, по Нижней зоне Академгородка, течет забытая речка Чербузы, а севернее — Ельцовка.

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