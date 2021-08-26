В Новосибирске построят парк в американском стиле на берегу забытой речки — смотрим, что там сейчас

При строительстве нового микрорайона и Академгородка почти всю речку спрятали в трубу, и на поверхности она появляется только в трех местах: недалеко от Бульвара Молодежи, возле заправки на Бердском шоссе и в лесу.



Примерно 360 метров реки — открытая вода в плотной застройке микрорайона. Она выглядывает из трубы возле политехнического колледжа и под несколькими мостиками бежит почти до новостройки на Иванова, 8, где снова прячется. Ширина речки в конце лета едва достигает метра, во многих местах ее можно перешагнуть: даже с самой маленькой Камышенкой такой фокус не пройдет.

