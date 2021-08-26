В Новосибирске построят парк в американском стиле на берегу забытой речки — смотрим, что там сейчас

Мэрия Новосибирска решила сделать парк на берегу реки Чербузы
Неделю назад часть новосибирцев узнала, что в городе, кроме общепризнанных малых рек, есть еще и совсем забытая речка Чербузы, которая бежит по Советскому району. На поверхности ее осталось совсем немного, и кусочек этой видимой и доступной части городские власти решили благоустроить. Журналисты НГС прогулялись по берегам маленькой речки, чтобы узнать, как она выглядит и где в перспективе будет новый парк.
Чербузы — очень маленькая речка, больше похожая на ручей (ее именно так отмечают на некоторых картах) или даже на дренажный канал. Ее русло проводит своеобразную границу между двумя микрорайонами Нижней зоны Академгородка: на правом берегу — «Щ», на левом — «Д».
«Щ» строили на месте деревни, делившей с речкой название (разве что написание вариативное: Чербусы), которое, по одной из версий, означало «Березовый лог» — так она называлась официально. Деревню основали в начале 1920-х поволжские переселенцы, значительную часть которых составляли чуваши. Через 30 лет, по данным книги Игоря Маранина и Константина Осеева «Новосибирск: Пять исчезнувших городов», в ней было 60 дворов, клуб, детский сад и амбулатория, пекарня. В 1958 году деревня вошла в состав Советского района, а в 1983 году здесь снесли последний деревенский дом. На память городу осталось название речки, улица Пасечная и Южное кладбище (у местных жителей слово «чербузы» до сих пор ассоциируется со смертью).
При строительстве нового микрорайона и Академгородка почти всю речку спрятали в трубу, и на поверхности она появляется только в трех местах: недалеко от Бульвара Молодежи, возле заправки на Бердском шоссе и в лесу.
Примерно 360 метров реки — открытая вода в плотной застройке микрорайона. Она выглядывает из трубы возле политехнического колледжа и под несколькими мостиками бежит почти до новостройки на Иванова, 8, где снова прячется. Ширина речки в конце лета едва достигает метра, во многих местах ее можно перешагнуть: даже с самой маленькой Камышенкой такой фокус не пройдет.
К дому на улице Арбузова, 11 речку пересекает небольшой мостик, по которому ее то переходят люди, то перебегают маленькие ящерки. Здесь Чербузы почти не видно: она течет по остаткам луга, густо заросшего высокой, до середины человеческого роста, травой.
Территория возле второго моста, высокого и длинного, который ведет от Бульвара Молодежи к местному ЖЭУ, выглядит так, будто когда-то ее уже пытались благоустроить. Вообще вся открытая часть речки будто взята в бетонные рамки и очень доступна — в отличие от всех остальных городских речек, которые так и норовят забраться в лог поглубже или обрасти ивняком поплотнее. Такая ее открытость, с одной стороны, позволяет местным детям играть у воды, с другой, делает ее очень заманчивым местом для сбора мусора.
Последнего в воде очень много, от бочки, почти перекрывающей путь воде, до мелкого бытового мусора. Причем почему-то чаще всего встречаются какие-то детские вещи, например, трехколесный велосипед. Или целая коллекция детских зубных щеток. Почему так много и почему именно здесь — совершенно не понятно. На этом фоне разбитый пылесос, будто отдыхающий на берегу у воды, даже не удивляет.
В районе здания на Иванова, 12, за еще одним мостом, речка Чербузы прячется в трубу. За этим местом при строительстве дома на Иванова, 8 обустроили небольшой сквер — его весной местным жителям удалось отстоять, не допустив в будущем строительства здесь парковки.
Маленький сквер, как рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, войдет в территорию будущего парка в пойме Чербузов — его предлагали создать еще в конце 2019 года, когда готовили концепцию сквера на Демакова (в которую, кстати, речка Чербузы тоже вошла — хотя и символически).
Тогда у авторов концепции была только идея сохранить реку в открытом русле, сейчас территорию площадью больше 1,7 тысяч кв. м уже передали городу и отметили как зону сквера. В перспективе благоустроить хотят пешеходный маршрут от станции Сеятель до Технопарка, который как раз идет вдоль русла Чербузов.
— Городу пока передали участок, где как раз речка есть. Остальные обещали передать. По большому счету, мы будем разрабатывать весь маршрут, — рассказала Анна Терешкова.
Парк должен стать новосибирским «Хай-Лайном»: с известным нью-йоркским парком их объединяет железная дорога. Житель «Щ» Дмитрий Кречетов вспомнил, что линию, которая почти дублирует речку, построили вместе с Академгородком: она вела к котельной, базе УРСА, Институту прикладной физики, складу «Академпродснаба» на Пасечной и тяговой подстанции РЖД. Последняя еще действует, отметил он, но рельсы к ней разобраны. Долгое время, пока действовали эти ответвления от основной ветки, она сохранялась как резервная.
— Ответвления стали выводить из эксплуатации ориентировочно с конца 90-х. Последними продержалась база УРСА (прекратилось движение не раньше 2010 года, но не позже 2011-го), затем закрыли ответвление на тяговую подстанцию РЖД, — рассказал Дмитрий Кречетов. — Но в феврале 2016-го линию на подстанцию прочистил снегоочистительный поезд РЖД, и возможно, что-то оттуда вывезли, после чего движение прекратилось. На склад на Пасечной поезда ходили до 2017 года, последний поезд прошел 19 ноября 2017 года, после этого движение прекратилось окончательно. Но официально линия считалась действующей до 2020 года.
По оставшимся еще на месте шпалам можно дойти до улицы Героев Труда, перейти Бердское шоссе в месте пересечения с проспектом Строителей и Балтийской и углубиться в лес: здесь река уже без вмешательства людей (не считая множества тропинок, по направлению которых через речку перекинуты мостики) течет к своему устью в окружении сосен, папоротников и костяники.
Если в городской части Чербузов из представителей фауны журналисты НГС встретили ящерок, то в лесу то тут, то там можно увидеть маленьких жаб. Речка же, в отличие от других городских малых рек, впадает не в другую реку, а в болото Гладкое в центре соснового бора. Правда, подобраться к самому устью сложно: здесь речка Чербузы предпочитает прятаться в зарослях.
Парк в пойме малой новосибирской реки — идея не новая. Сейчас готовят к реализации проект парка в пойме Каменки, а активисты стараются не допустить новых строек в пойме 1-й Ельцовки, где парка добивались много лет.