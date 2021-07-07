7 июля среда
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 3/10
usd 73.27
eur 87.00

Все новости

Все новости

Потерянная река: бродим вдоль Каменки с десятком мостов, неожиданно чистыми берегами и верблюдами

Речку спрятали в коллектор, и горожане забыли о ее существовании, но некоторые помнят, как сплавлялись по ней на бревне

4 276
4Обсудить

Поделиться

В некоторых местах Каменка растеклась в ширину на несколько десятков метров

В некоторых местах Каменка растеклась в ширину на несколько десятков метров

Поделиться

НГС проверил состояние речки Каменки

Каменку многие уже не считают городской речкой: большая ее часть именно в городской черте давно и надежно упрятана в трубу под слоями асфальта Ипподромской магистрали. Но когда-то она была одной из важных водных артерий молодого города: вдоль нее, в частности, формировалась одна из первых городских промзон. Корреспонденты НГС Лиза Пичугина и Александр Ощепков попытались найти исток Каменки и прошли по руслу до места, где река исчезает под землей, чтобы через несколько километров встретиться с Обью.

Поделиться

Каменка — вторая по длине новосибирская малая река: она бежит от истока за городской чертой до Оби около 24 километров, длиннее только Тула на левом берегу. Хотя в открытых источниках есть точные координаты истока Каменки, журналистам НГС дойти до него не удалось: он скрыт в лесу далеко от дорог (по которым, кстати, не всякий автомобиль проедет), за поселком Ленинский.

Исток Каменки находится в лесополосе за поселком Ленинский — за полями жимолости и смородины. Ехать туда без спроса за ягодой не советуем: очень уж строгие охранники

Исток Каменки находится в лесополосе за поселком Ленинский — за полями жимолости и смородины. Ехать туда без спроса за ягодой не советуем: очень уж строгие охранники

Поделиться

В Каменку со всех сторон вливаются ручьи, иногда достаточно бойкие, чтобы размыть подобие мостика на проселочной дороге

В Каменку со всех сторон вливаются ручьи, иногда достаточно бойкие, чтобы размыть подобие мостика на проселочной дороге

Поделиться

По пути к Новосибирску Каменка вбирает в себя множество ручьев и образует несколько озер. Одно из двух самых больших — Ягодное. С одной его стороны — просторные дворы поселка Ленинский, с другой — рощи и лужайки, достойные кисти какого-нибудь пейзажиста, вдоль воды встречаются рыбаки.

Озеро Ягодное — одно из двух больших озер на пути Каменки к Оби

Озеро Ягодное — одно из двух больших озер на пути Каменки к Оби

Поделиться

Из озера река сбегает импровизированным водопадом в трубу под землей

Из озера река сбегает импровизированным водопадом в трубу под землей

Поделиться

Труба уводит Каменку как можно дальше от дороги. Вода появляется из нее там, где на лужайке видны кусты

Труба уводит Каменку как можно дальше от дороги. Вода появляется из нее там, где на лужайке видны кусты

Поделиться

Здесь речка впервые прячется в довольно длинную трубу — через нее проходит дорога от поселка к Восточному шоссе. Место, где Каменка уходит под дорогу — своеобразный водопад: чем выше уровень воды (нам, например, повезло: мы поехали изучать речку после недели дождей), тем эффектнее водопад.

Возможно, когда-то это сооружение было связано с водой — спросить было не у кого. За трубой, прямо напротив него, на траве отдыхала местная буренка

Возможно, когда-то это сооружение было связано с водой — спросить было не у кого. За трубой, прямо напротив него, на траве отдыхала местная буренка

Поделиться

На другой стороне дороги, возле реки, стоит заброшенное одноэтажное сооружение. По нескольким колодцам рядом можно предположить, что его назначение когда-то было связано с водой, но это уже давно в прошлом. Сегодня вокруг него пасутся коровы.

Вдоль русла Каменки время от времени встречаются опоры ЛЭП, но магистраль не повторяет течения реки

Вдоль русла Каменки время от времени встречаются опоры ЛЭП, но магистраль не повторяет течения реки

Поделиться

Вдоль Каменки, как и вдоль 2-й Ельцовки, встречаются опоры ЛЭП, но здесь они русло реки не повторяют и иногда уходят в сторону. Вероятно, долина Каменки такой удобной для электросетей не была.

Поделиться

Река, получившая свое название от когда-то работавших на ее берегах каменоломен, назвала множество точек на карте: село, озеро в центре села и множество связанных с ней улиц и переулков

Река, получившая свое название от когда-то работавших на ее берегах каменоломен, назвала множество точек на карте: село, озеро в центре села и множество связанных с ней улиц и переулков

Поделиться

За городской чертой Каменка, помимо Ленинского, проходит еще через два поселка: Советский и Витаминку, а затем через лес добирается до названного в ее честь села. Сердце села — тоже Каменка, но на этот раз это озеро с большим, уже заросшим песчаным пляжем.

Когда-то пляж был глиняным, а отдыхали на нем вместе с сельскими коровами. С новостройками на пляже появился песок, но уже успел основательно зарасти

Когда-то пляж был глиняным, а отдыхали на нем вместе с сельскими коровами. С новостройками на пляже появился песок, но уже успел основательно зарасти

Поделиться

Возле озера есть место не только для отдыха, но и для спорта

Возле озера есть место не только для отдыха, но и для спорта

Поделиться

... и для встреч с друзьями

... и для встреч с друзьями

Поделиться

... и для рыбалки

... и для рыбалки

Поделиться

А еще Каменка, благодаря своей полноводности, озерам и запрудам — очень «утиная» речка

А еще Каменка, благодаря своей полноводности, озерам и запрудам — очень «утиная» речка

Поделиться

Пляж — место очень популярное: тут тебе и отдыхающие селяне, и местные спортсмены, и плещущиеся в воде дети, и утиные семьи с уже подросшими утятами. Рыбаки тоже есть, но предпочитают места потише и дальше от «курортной зоны» — примерно на середине дамбы.

Вместе с большим количеством людей на берегах речки появляется и мусор, хотя после свалок на берегах 1-й и 2-й Ельцовок такие кучи кажутся случайно, буквально только что, на пару минут, забытыми

Вместе с большим количеством людей на берегах речки появляется и мусор, хотя после свалок на берегах 1-й и 2-й Ельцовок такие кучи кажутся случайно, буквально только что, на пару минут, забытыми

Поделиться

Никаких лужаек и рощ здесь, конечно, нет: с одного берега озера теснятся частные дома, с другого — на них смотрят окнами новостройки микрорайона «Олимпийской славы». Здесь же у воды появляются и первые стихийные свалки, но, к чести местных жителей, хотя бы не прямо в озере.

Дамба Каменки — будто большая дамба ГЭС в миниатюре

Дамба Каменки — будто большая дамба ГЭС в миниатюре

Поделиться

Сузившись из озера снова в речку, Каменка теряется среди ивняка и сперва редких, а затем теснящих друг друга по берегам, дач

Сузившись из озера снова в речку, Каменка теряется среди ивняка и сперва редких, а затем теснящих друг друга по берегам, дач

Поделиться

Дорога проходит границей между озером и вытекающей из него речкой. Еще одним водопадом по дамбе Каменка сбегает в небольшой частный сектор и дальше продолжает путь по территории дач: сперва по СТ «Калинка», затем — по СНТ «Золотая горка».

Первый из множества мостов через Каменку на территории дач выглядит ненадежно: велосипедисты переходят по нему реку только пешком

Первый из множества мостов через Каменку на территории дач выглядит ненадежно: велосипедисты переходят по нему реку только пешком

Поделиться

Поблизости готовятся строить новый мостик — и даже уже установили для него опоры

Поблизости готовятся строить новый мостик — и даже уже установили для него опоры

Поделиться

На территории дач через речку перекинуто несколько мостиков. Один из первых — может, не самый старый, но уже изрядно покосился и явно требует ремонта. Местные велосипедистки пересекают его, только спешившись.

— Через такое мы не ездим — это капец, а не мост, — пояснила одна из них.

Каменка — более полноводная, быстрая и, возможно, поэтому чистая. Но даже на входах в коллектор и трубчатые переходы мусора оказывается меньше, чем ожидаешь увидеть

Каменка — более полноводная, быстрая и, возможно, поэтому чистая. Но даже на входах в коллектор и трубчатые переходы мусора оказывается меньше, чем ожидаешь увидеть

Поделиться

В стороне от моста в воде видны новые опоры для мостика, но никакой активности нет. Русло в этой части заросшее, поперек реки лежат поваленные деревья. При этом, как ни странно, нет ни пластиковых бутылок, ни другого мусора, хотя сама вода чистотой не отличается. В целом Каменка гораздо более полноводная, чем обе Ельцовки, вместе взятые, — возможно, мусор просто уносит быстрым течением.

Как правило, со стороны дач подойти к воде очень непросто, но иногда встречаются спуски прямо с дорожки

Как правило, со стороны дач подойти к воде очень непросто, но иногда встречаются спуски прямо с дорожки

Поделиться

Некоторые дачники строят индивидуальные мостики. За кадром припаркован автомобиль: через мостик перейти быстрее и удобнее, чем делать круг по полноценной дороге дальше от дачи

Некоторые дачники строят индивидуальные мостики. За кадром припаркован автомобиль: через мостик перейти быстрее и удобнее, чем делать круг по полноценной дороге дальше от дачи

Поделиться

Но чаще с рекой граничат не дорожки, а садовые участки, а лучший вид на реку оказывается иногда из теплиц

Но чаще с рекой граничат не дорожки, а садовые участки, а лучший вид на реку оказывается иногда из теплиц

Поделиться

Кое-где на дачных территориях по одному берегу речки проходит дорога, а по другому — частные дачные владения, пройти вдоль которых невозможно. У некоторых прозорливых дачников есть даже индивидуальные мостики, закрытые калитками.

Коренная жительница Дзержинского района Наталья Денисова рассказывает, как в детстве сплавлялась по Каменке на бревне:

— Не знаю, откуда оно у нас взялось, но мы с братом на нём плавали до запруды, что на дачах, и обратно. Бревно до сих пор припарковано у родительской дачи.

Поделиться

Длинная дачная запруда — это и место для купания, и резервуар для поливочной воды

Длинная дачная запруда — это и место для купания, и резервуар для поливочной воды

Поделиться

А еще здесь, конечно, живут утиные семейства. Их можно кормить, но мама-утка к этому относится настороженно и на всякий случай предупредительно крякает, чтобы утята не подплывали слишком близко к незнакомцам

А еще здесь, конечно, живут утиные семейства. Их можно кормить, но мама-утка к этому относится настороженно и на всякий случай предупредительно крякает, чтобы утята не подплывали слишком близко к незнакомцам

Поделиться

Запруда — местное популярное место для купания. Как к ней лучше всего подойти — расскажет любой дачник «Золотой горки»: есть вариант через дачи, по Аллее А, можно пролезть через дыру в заборе между дачами и гаражным кооперативом и пройти через него, но проще всего подобраться по дороге со стороны проспекта Дзержинского. Течение реки здесь почти незаметно, и по поверхности воды вокруг труб насосов, которые забирают воду на полив, лениво плавают утки и тополиный пух.

Так выглядит единственный на территории дач мост, по которому может проехать машина. Кажется, он сварен в соседних гаражах, но не без выдумки: чего стоят декоративные вентили на концах ограждения

Так выглядит единственный на территории дач мост, по которому может проехать машина. Кажется, он сварен в соседних гаражах, но не без выдумки: чего стоят декоративные вентили на концах ограждения

Поделиться

При желании дорогу через речку, возможно, можно расширить: конструкция, сужающая ее русло, достаточно широкая. Внизу в воде видны уже привычные пластиковые бутылки и другой мусор

При желании дорогу через речку, возможно, можно расширить: конструкция, сужающая ее русло, достаточно широкая. Внизу в воде видны уже привычные пластиковые бутылки и другой мусор

Поделиться

За дорогой русло речки снова сужается, и в эту ловушку попадает плывущий по воде мусор: пластиковые бутылки, пакеты, покрышки, обломки ветвей деревьев. Впрочем, на всём протяжении пути Каменки по дачам река остается сравнительно чистой, а там, где она уходит на другую сторону Каменского шоссе, разделяя СНТ и микрорайон «Золотая горка», и вовсе на реке обустроена вполне цивилизованная зона отдыха.

Поделиться

В микрорайоне «Золотая горка» едва построенный спуск к реке охраняют большие коты

В микрорайоне «Золотая горка» едва построенный спуск к реке охраняют большие коты

Поделиться

Под бдительным оком двух глиняных котов бросать в реку мусор, видимо, неловко. Поэтому его тут нет. Хотя, учитывая внимание к реке местных жителей, из нее наверняка регулярно вынимают немало пластика

Под бдительным оком двух глиняных котов бросать в реку мусор, видимо, неловко. Поэтому его тут нет. Хотя, учитывая внимание к реке местных жителей, из нее наверняка регулярно вынимают немало пластика

Поделиться

Совсем недавно здесь построили ступени, которые ведут под деревья к воде — там над рекой есть ровная площадка с выкопанным по центру местом для костра, выложенными камнем склонами и посаженными, а не внезапно выросшими кустами калины.

Эта зона у речки в микрорайоне — единственная благоустроенная и поддерживаемая в порядке на всём протяжении Каменки

Эта зона у речки в микрорайоне — единственная благоустроенная и поддерживаемая в порядке на всём протяжении Каменки

Поделиться

Благоустройством здесь занимается местный ТОС — он же превратил заросли вдоль проспекта Дзержинского в уютную зону для прогулки

Благоустройством здесь занимается местный ТОС — он же превратил заросли вдоль проспекта Дзержинского в уютную зону для прогулки

Поделиться

Это место для отдыха, как и въезд на территорию «Золотой горки», благоустроил местный одноименный ТОС. Они же превратили заросли вдоль дороги в симпатичную, а главное, безопасную тропу для тех, кто идет на построенную в зеленой зоне, между домами и проспектом Дзержинского, детскую площадку.

Поделиться

Даже если речка скрывается за частными домами и дворами, о ней постоянно напоминают предупредительные таблички и названия местных улиц

Даже если речка скрывается за частными домами и дворами, о ней постоянно напоминают предупредительные таблички и названия местных улиц

Поделиться

В частном секторе, с южной стороны проспекта Дзержинского, вылавливать мусор, видимо, некому, поэтому его задерживают упавшие в воду ветви деревьев

В частном секторе, с южной стороны проспекта Дзержинского, вылавливать мусор, видимо, некому, поэтому его задерживают упавшие в воду ветви деревьев

Поделиться

От Каменского шоссе и проспекта Дзержинского Каменка уходит на юго-запад, петляя между обширным частным сектором и небольшими СНТ. Наталья Денисова говорит, что речка всегда была своего рода границей между местными райончиками. Сами местные жители тоже делились на группы: «рабочинские» жили на Рабочих улицах и в переулках, «турки» имели отношение к исправительной колонии на 1-й Юргинской, «садовскими» называли дачников.

В частном секторе через Каменку перекинуто множество мостиков. Этот ведет к магазину

В частном секторе через Каменку перекинуто множество мостиков. Этот ведет к магазину

Поделиться

Еще один мостик соединяет частный сектор с остатками березовой рощи и дачами

Еще один мостик соединяет частный сектор с остатками березовой рощи и дачами

Поделиться

Мост через Каменку перекинут и среди гаражей, причем прохожих здесь больше, чем машин, а в воде даже нет покрышек

Мост через Каменку перекинут и среди гаражей, причем прохожих здесь больше, чем машин, а в воде даже нет покрышек

Поделиться

Здесь, пожалуй, один из самых «обжитых» участков Каменки: большинство спускающихся к реке улиц не упираются в тупик, а логично продолжаются мостиками. Мостик, причем двухрядный, перекинут через нее и в гаражах, хотя местные жители относятся к ним с некоторым даже пренебрежением. Старожил 4-й Рабочей улицы Евгений Васильевич говорит, что до появления гаражей Каменка была гораздо чище: в ней можно было купаться и ловить рыбу.

Фауна долины Каменки внезапно экзотическая: проходя по частному сектору в Сибири, меньше всего ожидаешь увидеть разглядывающего тебя из-за забора верблюда

Фауна долины Каменки внезапно экзотическая: проходя по частному сектору в Сибири, меньше всего ожидаешь увидеть разглядывающего тебя из-за забора верблюда

Поделиться

В начале 90-х реку основательно чистили, причем доставали даже утонувшие автомобили. Сейчас, подчеркивает Евгений Васильевич, мусор в реку не скидывают. Каменка действительно выглядит куда чище 1-й и 2-й Ельцовок, вдоль которых НГС уже погулял. В первую очередь, наверное, из-за более уважительного к ней отношения местных жителей: частный сектор за Волочаевской даже больше, чем село Каменка, напоминает деревню, где живут давно и дружно и за свалку на берегу по головке не погладят.

Этот мостик упирается в забор — по нему приходится спускаться на идущий по краю берега, вдоль чужих владений, деревянный настил

Этот мостик упирается в забор — по нему приходится спускаться на идущий по краю берега, вдоль чужих владений, деревянный настил

Поделиться

Поскольку место проходное, но при этом укромное, мусор здесь куда менее приятный, чем обычно встречается по берегам городских речек. Например, использованные незакрытые шприцы

Поскольку место проходное, но при этом укромное, мусор здесь куда менее приятный, чем обычно встречается по берегам городских речек. Например, использованные незакрытые шприцы

Поделиться

С появлением многоэтажек очарование развеивается, а в реке появляется мусор: от груды кирпичей прямо под табличкой о границе прибрежной защитной полосы до вездесущего пластика на берегах и в воде. Мусором же отмечено и, судя по ландшафту, старое русло реки или ее притока.

У поймы Каменки как зоны отдыха, скажем так, большой потенциал: под сенью окружающих ее деревьев отдыхают и в середине рабочего дня

У поймы Каменки как зоны отдыха, скажем так, большой потенциал: под сенью окружающих ее деревьев отдыхают и в середине рабочего дня

Поделиться

В частном секторе такая свалка строительного мусора надолго не задерживается: битым кирпичом здесь выкладывают дороги, асфальтировать которые для местных жителей слишком дорого. Так что если сказочная Элли шла по дороге из желтого кирпича, то журналисты НГС путешествовали вдоль русла Каменки по красному

В частном секторе такая свалка строительного мусора надолго не задерживается: битым кирпичом здесь выкладывают дороги, асфальтировать которые для местных жителей слишком дорого. Так что если сказочная Элли шла по дороге из желтого кирпича, то журналисты НГС путешествовали вдоль русла Каменки по красному

Поделиться

Среди многоэтажек некоторые мостики через Каменку выглядят даже укромными — удивительный контраст с мостами в частном секторе и с цивилизованными дворами многоквартирных домов

Среди многоэтажек некоторые мостики через Каменку выглядят даже укромными — удивительный контраст с мостами в частном секторе и с цивилизованными дворами многоквартирных домов

Поделиться

Если бы не слишком мутная вода, то можно было бы представить себя на реке далеко от города

Если бы не слишком мутная вода, то можно было бы представить себя на реке далеко от города

Поделиться

Здесь Каменку пересекают и полноценные мостики, и трубы коммуникаций. На некоторые набредаешь будто случайно: они окружены такими зарослями, что наверняка о них знают, наверное, только местные жители, которые постоянно по ним переходят реку на пути к остановке на Волочаевской или к проспекту Дзержинского.

— Есть труба, по которой через Каменку ходили и ходят до ДК имени Чкалова. Я по ней ходила на танцы, дочь моя спустя четверть века ходила, — рассказывает Наталья Денисова. — И ее, и мои родители обещали нас выпороть, если опять пойдем по трубе.

Утки в районе многоэтажек человеку доверяют и подплывают, едва кто-то заходит на мост. Судя по разбросанным вокруг моста пакетам от хлеба, подкармливают их регулярно

Утки в районе многоэтажек человеку доверяют и подплывают, едва кто-то заходит на мост. Судя по разбросанным вокруг моста пакетам от хлеба, подкармливают их регулярно

Поделиться

По одной из таких труб даже можно перейти реку, но и подход к ней не самый удобный, и переход не самый безопасный. А вот греющиеся на трубе утки выглядят весьма органично

По одной из таких труб даже можно перейти реку, но и подход к ней не самый удобный, и переход не самый безопасный. А вот греющиеся на трубе утки выглядят весьма органично

Поделиться

За переулком Трикотажстроя, о котором сегодня помнят последние три частных дома, Каменка попадает на территорию будущего ландшафтного парка. Раньше здесь были сенокосные луга и одна из первых городских промзон с кирпичным заводом, а ниже вдоль русла, которого уже не видно, стояли водяные мельницы. История речки стала основой для проекта парка, который по плану должны начать благоустраивать в следующем году.

Поделиться

Мусор словно бы отмечает высохшее русло самой Каменки, но местные старожилы не помнят, чтобы русло реки менялось. — Возможно, здесь, как и дальше вдоль Каменки, когда-то был глиняный карьер, — предположила Наталья Денисова

Мусор словно бы отмечает высохшее русло самой Каменки, но местные старожилы не помнят, чтобы русло реки менялось. — Возможно, здесь, как и дальше вдоль Каменки, когда-то был глиняный карьер, — предположила Наталья Денисова

Поделиться

Впадающих в речку ручьев (или просто крупных стоков) много и в городской черте, но на картах они не отмечены

Впадающих в речку ручьев (или просто крупных стоков) много и в городской черте, но на картах они не отмечены

Поделиться

На подходе к будущему парку губительная деятельность человека уже очень заметна

На подходе к будущему парку губительная деятельность человека уже очень заметна

Поделиться

Здесь кажется, что река сохранила вокруг себя девственную природу (что на самом деле не так: изначально ясенелистного клена здесь, конечно, не было): заросли ивняка и кленов выглядят просто непроходимыми. Плотная березовая роща тоже пока не располагает к прогулкам, хотя тропы здесь явно популярные — как минимум среди местных владельцев собак. По словам Натальи Денисовой, в 60-е рощу высадили заводчане (правда, какие именно, мнения расходятся), и до начала нулевых она была больше: сегодня на месте берез стоят новостройки улицы Адриена Лежена.

Еще заметнее она вокруг коллектора, который прячет реку до самой Оби. Сюда будто специально тащили со всей округи всё ненужное

Еще заметнее она вокруг коллектора, который прячет реку до самой Оби. Сюда будто специально тащили со всей округи всё ненужное

Поделиться

Болото в затопляемой зоне будущего парка может быть даже красивым — конечно, если перестать бросать в него всё, что можно донести до ближайшего мусорного бака

Болото в затопляемой зоне будущего парка может быть даже красивым — конечно, если перестать бросать в него всё, что можно донести до ближайшего мусорного бака

Поделиться

Уже через год за эту территорию возьмутся архитекторы и строители: они превратят неухоженные заросли в ландшафтный парк, где Каменка, наконец, сможет сыграть главную роль

Уже через год за эту территорию возьмутся архитекторы и строители: они превратят неухоженные заросли в ландшафтный парк, где Каменка, наконец, сможет сыграть главную роль

Поделиться

Здесь Каменка, пройдя долгий и непростой путь по Новосибирску, встречается с Обью. Узнать в этой спокойной воде быструю речку, конечно, очень непросто, а многие думают, что ее устье находится совсем в другом месте

Здесь Каменка, пройдя долгий и непростой путь по Новосибирску, встречается с Обью. Узнать в этой спокойной воде быструю речку, конечно, очень непросто, а многие думают, что ее устье находится совсем в другом месте

Поделиться

На краю будущего парка Каменку скрывает коллектор. О том, что далеко под слоями асфальта к Оби бежит речка, сегодня напоминает только медленно исчезающая улица Левый берег Каменки: даже Каменскую магистраль, которая частично повторяла русло реки, уже переименовали в Ипподромскую.

СЮЖЕТ

Малые реки Новосибирска

Про малые реки Новосибирска мы рассказываем в специальной рубрике. Вот, например, река-оборотень, где есть свои фавелы и лес (сами вы там вряд ли погуляете). А из этого репортажа вы узнаете, что скрывает Большая Ельцовка: когда-то она была то желтой, то зеленой, и вот как выглядит сейчас.

По теме (7)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК6
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Каменкасело Каменкамалые реки Новосибирска
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...