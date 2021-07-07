Потерянная река: бродим вдоль Каменки с десятком мостов, неожиданно чистыми берегами и верблюдами

НГС проверил состояние речки Каменки
Каменку многие уже не считают городской речкой: большая ее часть именно в городской черте давно и надежно упрятана в трубу под слоями асфальта Ипподромской магистрали. Но когда-то она была одной из важных водных артерий молодого города: вдоль нее, в частности, формировалась одна из первых городских промзон. Корреспонденты НГС Лиза Пичугина и Александр Ощепков попытались найти исток Каменки и прошли по руслу до места, где река исчезает под землей, чтобы через несколько километров встретиться с Обью.
Каменка — вторая по длине новосибирская малая река: она бежит от истока за городской чертой до Оби около 24 километров, длиннее только Тула на левом берегу. Хотя в открытых источниках есть точные координаты истока Каменки, журналистам НГС дойти до него не удалось: он скрыт в лесу далеко от дорог (по которым, кстати, не всякий автомобиль проедет), за поселком Ленинский.
По пути к Новосибирску Каменка вбирает в себя множество ручьев и образует несколько озер. Одно из двух самых больших — Ягодное. С одной его стороны — просторные дворы поселка Ленинский, с другой — рощи и лужайки, достойные кисти какого-нибудь пейзажиста, вдоль воды встречаются рыбаки.
Здесь речка впервые прячется в довольно длинную трубу — через нее проходит дорога от поселка к Восточному шоссе. Место, где Каменка уходит под дорогу — своеобразный водопад: чем выше уровень воды (нам, например, повезло: мы поехали изучать речку после недели дождей), тем эффектнее водопад.
На другой стороне дороги, возле реки, стоит заброшенное одноэтажное сооружение. По нескольким колодцам рядом можно предположить, что его назначение когда-то было связано с водой, но это уже давно в прошлом. Сегодня вокруг него пасутся коровы.
Вдоль Каменки, как и вдоль 2-й Ельцовки, встречаются опоры ЛЭП, но здесь они русло реки не повторяют и иногда уходят в сторону. Вероятно, долина Каменки такой удобной для электросетей не была.
За городской чертой Каменка, помимо Ленинского, проходит еще через два поселка: Советский и Витаминку, а затем через лес добирается до названного в ее честь села. Сердце села — тоже Каменка, но на этот раз это озеро с большим, уже заросшим песчаным пляжем.
Пляж — место очень популярное: тут тебе и отдыхающие селяне, и местные спортсмены, и плещущиеся в воде дети, и утиные семьи с уже подросшими утятами. Рыбаки тоже есть, но предпочитают места потише и дальше от «курортной зоны» — примерно на середине дамбы.
Никаких лужаек и рощ здесь, конечно, нет: с одного берега озера теснятся частные дома, с другого — на них смотрят окнами новостройки микрорайона «Олимпийской славы». Здесь же у воды появляются и первые стихийные свалки, но, к чести местных жителей, хотя бы не прямо в озере.
Дорога проходит границей между озером и вытекающей из него речкой. Еще одним водопадом по дамбе Каменка сбегает в небольшой частный сектор и дальше продолжает путь по территории дач: сперва по СТ «Калинка», затем — по СНТ «Золотая горка».
На территории дач через речку перекинуто несколько мостиков. Один из первых — может, не самый старый, но уже изрядно покосился и явно требует ремонта. Местные велосипедистки пересекают его, только спешившись.
— Через такое мы не ездим — это капец, а не мост, — пояснила одна из них.
В стороне от моста в воде видны новые опоры для мостика, но никакой активности нет. Русло в этой части заросшее, поперек реки лежат поваленные деревья. При этом, как ни странно, нет ни пластиковых бутылок, ни другого мусора, хотя сама вода чистотой не отличается. В целом Каменка гораздо более полноводная, чем обе Ельцовки, вместе взятые, — возможно, мусор просто уносит быстрым течением.
Кое-где на дачных территориях по одному берегу речки проходит дорога, а по другому — частные дачные владения, пройти вдоль которых невозможно. У некоторых прозорливых дачников есть даже индивидуальные мостики, закрытые калитками.
Коренная жительница Дзержинского района Наталья Денисова рассказывает, как в детстве сплавлялась по Каменке на бревне:
— Не знаю, откуда оно у нас взялось, но мы с братом на нём плавали до запруды, что на дачах, и обратно. Бревно до сих пор припарковано у родительской дачи.
Запруда — местное популярное место для купания. Как к ней лучше всего подойти — расскажет любой дачник «Золотой горки»: есть вариант через дачи, по Аллее А, можно пролезть через дыру в заборе между дачами и гаражным кооперативом и пройти через него, но проще всего подобраться по дороге со стороны проспекта Дзержинского. Течение реки здесь почти незаметно, и по поверхности воды вокруг труб насосов, которые забирают воду на полив, лениво плавают утки и тополиный пух.
За дорогой русло речки снова сужается, и в эту ловушку попадает плывущий по воде мусор: пластиковые бутылки, пакеты, покрышки, обломки ветвей деревьев. Впрочем, на всём протяжении пути Каменки по дачам река остается сравнительно чистой, а там, где она уходит на другую сторону Каменского шоссе, разделяя СНТ и микрорайон «Золотая горка», и вовсе на реке обустроена вполне цивилизованная зона отдыха.
Совсем недавно здесь построили ступени, которые ведут под деревья к воде — там над рекой есть ровная площадка с выкопанным по центру местом для костра, выложенными камнем склонами и посаженными, а не внезапно выросшими кустами калины.
Это место для отдыха, как и въезд на территорию «Золотой горки», благоустроил местный одноименный ТОС. Они же превратили заросли вдоль дороги в симпатичную, а главное, безопасную тропу для тех, кто идет на построенную в зеленой зоне, между домами и проспектом Дзержинского, детскую площадку.
От Каменского шоссе и проспекта Дзержинского Каменка уходит на юго-запад, петляя между обширным частным сектором и небольшими СНТ. Наталья Денисова говорит, что речка всегда была своего рода границей между местными райончиками. Сами местные жители тоже делились на группы: «рабочинские» жили на Рабочих улицах и в переулках, «турки» имели отношение к исправительной колонии на 1-й Юргинской, «садовскими» называли дачников.
Здесь, пожалуй, один из самых «обжитых» участков Каменки: большинство спускающихся к реке улиц не упираются в тупик, а логично продолжаются мостиками. Мостик, причем двухрядный, перекинут через нее и в гаражах, хотя местные жители относятся к ним с некоторым даже пренебрежением. Старожил 4-й Рабочей улицы Евгений Васильевич говорит, что до появления гаражей Каменка была гораздо чище: в ней можно было купаться и ловить рыбу.
В начале 90-х реку основательно чистили, причем доставали даже утонувшие автомобили. Сейчас, подчеркивает Евгений Васильевич, мусор в реку не скидывают. Каменка действительно выглядит куда чище 1-й и 2-й Ельцовок, вдоль которых НГС уже погулял. В первую очередь, наверное, из-за более уважительного к ней отношения местных жителей: частный сектор за Волочаевской даже больше, чем село Каменка, напоминает деревню, где живут давно и дружно и за свалку на берегу по головке не погладят.
С появлением многоэтажек очарование развеивается, а в реке появляется мусор: от груды кирпичей прямо под табличкой о границе прибрежной защитной полосы до вездесущего пластика на берегах и в воде. Мусором же отмечено и, судя по ландшафту, старое русло реки или ее притока.
Здесь Каменку пересекают и полноценные мостики, и трубы коммуникаций. На некоторые набредаешь будто случайно: они окружены такими зарослями, что наверняка о них знают, наверное, только местные жители, которые постоянно по ним переходят реку на пути к остановке на Волочаевской или к проспекту Дзержинского.
— Есть труба, по которой через Каменку ходили и ходят до ДК имени Чкалова. Я по ней ходила на танцы, дочь моя спустя четверть века ходила, — рассказывает Наталья Денисова. — И ее, и мои родители обещали нас выпороть, если опять пойдем по трубе.
За переулком Трикотажстроя, о котором сегодня помнят последние три частных дома, Каменка попадает на территорию будущего ландшафтного парка. Раньше здесь были сенокосные луга и одна из первых городских промзон с кирпичным заводом, а ниже вдоль русла, которого уже не видно, стояли водяные мельницы. История речки стала основой для проекта парка, который по плану должны начать благоустраивать в следующем году.
Здесь кажется, что река сохранила вокруг себя девственную природу (что на самом деле не так: изначально ясенелистного клена здесь, конечно, не было): заросли ивняка и кленов выглядят просто непроходимыми. Плотная березовая роща тоже пока не располагает к прогулкам, хотя тропы здесь явно популярные — как минимум среди местных владельцев собак. По словам Натальи Денисовой, в 60-е рощу высадили заводчане (правда, какие именно, мнения расходятся), и до начала нулевых она была больше: сегодня на месте берез стоят новостройки улицы Адриена Лежена.
На краю будущего парка Каменку скрывает коллектор. О том, что далеко под слоями асфальта к Оби бежит речка, сегодня напоминает только медленно исчезающая улица Левый берег Каменки: даже Каменскую магистраль, которая частично повторяла русло реки, уже переименовали в Ипподромскую.
Про малые реки Новосибирска мы рассказываем в специальной рубрике. Вот, например, река-оборотень, где есть свои фавелы и лес (сами вы там вряд ли погуляете). А из этого репортажа вы узнаете, что скрывает Большая Ельцовка: когда-то она была то желтой, то зеленой, и вот как выглядит сейчас.