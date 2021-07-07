Потерянная река: бродим вдоль Каменки с десятком мостов, неожиданно чистыми берегами и верблюдами

На территории дач через речку перекинуто несколько мостиков. Один из первых — может, не самый старый, но уже изрядно покосился и явно требует ремонта. Местные велосипедистки пересекают его, только спешившись.



— Через такое мы не ездим — это капец, а не мост, — пояснила одна из них.

