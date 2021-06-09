Что скрывает Большая Ельцовка: когда-то она меняла цвет — была то желтой, то зеленой. И вот как выглядит сейчас

За железной дорогой реки не видно: здесь поверх русла построили гаражные комплексы, среди которых отмечена голубая линия воды, но на полноценную речку она не похожа. Зато ниже, на границе территории НПО «Север» и поселка Северный, она вдруг образует обрамленный зеленью пруд, который на картах Google и Yandex отмечен как пруд имени Б. Н. Ельцина (справочник 2GIS, как ни странно, названия пруда не знает).



— Да ну! Не! Ребята, может, вы как-то не так читали? — удивился названию пруда Юрий, один из местных жителей.

