Что скрывает Большая Ельцовка: когда-то она меняла цвет — была то желтой, то зеленой. И вот как выглядит сейчас

НГС проверил состояние городской речки 2-й Ельцовки
Две недели назад НГС запустил новую рубрику, в которой рассказывает про малые реки Новосибирска. Мы уже погуляли по руслу
2-я Ельцовка — одна из длинных городских речек: она тянется
От этого озера речка перебегает в другое — в Спартак в Калининском районе. Это одно из озер, где можно неплохо провести время в городе у воды: посидеть в беседке, поплавать на лодке или прыгнуть с пирса. Но жарким днем немало людей прыгают в озеро прямо с огромной трубы, в которой прячется
С другой стороны дороги вдоль озера речку почти не видно: из трубы она спадает импровизированным водопадом и теряется в зарослях между улицами Красных Зорь и Краузе.
Вдоль Курчатова
За железной дорогой реки не видно: здесь поверх русла построили гаражные комплексы, среди которых отмечена голубая линия воды, но на полноценную речку она не похожа. Зато ниже, на границе территории НПО «Север» и поселка Северный, она вдруг образует обрамленный зеленью пруд, который на картах Google и Yandex отмечен как пруд
— Да ну! Не! Ребята, может, вы как-то не так читали? — удивился названию пруда Юрий, один из местных жителей.
В пруду плавают утки, уже успевшие обзавестись потомством. Юрий говорит, что утки не улетают даже зимой, а вода почти не замерзает: у речки в этом месте довольно быстрое течение, из-за него — а может, и из-за примесей, вода почти не замерзает. В 1990-е, вспоминает местный житель, руководивший на тот момент «Севером» Алексей Горб делился планами вычистить пруд, отсыпать берега песком и запустить лебедей. До реализации планы так и не дошли.
— Раньше всё было чисто, говорят, здесь даже купались. Сейчас всё захламили, — говорит еще одна местная жительница Катя. — Зимой даже холодильник сюда скидывали. Вечерами здесь страшно, потому что алкоголики сидят.
При этом речка выглядит гораздо более чистой, чем ее «младшая сестра»: в воде мусора в разы меньше, вода тоже на порядок прозрачнее. Местные жители говорят, что это всё благодаря волонтерам: периодически они на разных участках реки разбирают дамбы из пластиковых бутылок и другого мусора.
Но за мостиком по берегам снова залежи, с которыми волонтеры явно не справляются. На вопрос, откуда же берется мусор в реке, Юрий уверенно машет в сторону небольшого частного сектора на улице Карпатской.
— А куда он понесет мусор? Здесь же самое близкое, — тут же будто извиняется за поведение людей мужчина.
От Объединения до Окружной
От Окружной до Светлановской вид у русла
Отсыпанные крупным щебнем берега еще не успели зарасти, но там, где река соседствует с очередным гаражным кооперативом, в ней ожидаемо видны старые покрышки. А за перекрестком со Светлановской река не мешала, потому и вид имеет более привычный: непроходимый. Правда, вдоль улицы за гаражами спуски всё же есть, есть и небольшой мостик, даже нашлось кем-то обустроенное место с кострищем: удивительно, но и здесь почти нет мусора.
Зато кучи его — на склоне к коллектору, из которого речка выходит с западной стороны Красного проспекта. Труба у коллектора здесь такая широкая, что в более засушливое и маловодное время по нему, кажется, легко пройти пешком. Дальше речка снова набирает глубину и скорость, а троп вдоль русла нет — место явно не прогулочное.
Между Красным проспектом и улицей Жуковского речка соседствует с одной стороны с частным сектором, с другой — с бывшей промзоной. Поэтому здесь, наверное, самый грязный и замусоренный ее отрезок.
Мусором и илом даже снесло пешеходный мостик между переулками Шапошникова, а что не сделала вода, закончили местные дети. В последний раз мостик восстанавливали около
Берег реки здесь представляет собой свалку: идти через нее к воде неприятно, да никто и не ходит. Жительница одного из крайних домов в переулке Наталья призналась, что переехала сюда два года назад, но к реке ходила лишь однажды. По ее словам, мусор в частном секторе исправно вывозят дважды в неделю, но местные — в основном, дети — всё равно сбрасывают его в импровизированную свалку в конце улицы.
— У меня было предложение поставить шлагбаум, чтобы сюда не ходили, но тут прибрежная зона, кто ж разрешит, — жалуется Наталья. — В прошлом году я заметила один раз, что привозили строительный мусор. Землю откуда-то возили, КАМАЗы тут ходили, разбили нам дорогу, мы поймали и запретили — больше не возят.
Владимир Васильевич рассказывает, что землю привозили со стройки автоцентра на Ереванской: получилась внушительная насыпь, которая весной и после дождей превращается в болото над рекой. Сюда же всю зиму сдвигают с окрестных улиц снег — вместе со всем, что в нем попадется. Но какой-то особенной обеспокоенности состоянием реки мужчина не испытывает: «Это же помойка, ребята».
— Экологии тут никакой нет, это техническая речка, вся канализация здесь. Приборостроительный, 80-й, 63-й заводы — всё здесь. Можно утром прийти — один цвет, в обед другой, вечером — третий, — говорит он. — Сейчас она чище, конечно, предприятия-то не работают, а если взять
Ниже по течению, у улицы Жуковского, через
За улицей Жуковского, наконец, понимаешь, что не река в гостях у города, а наоборот: тут она постепенно становится полновластной хозяйкой, а гаражи вокруг сменяют сперва долина с островами деревьев, а потом только лес.
Высота берегов на территории Дендрологического парка — не меньше 10—
Впрочем, даже тут, среди аккуратных троп и постоянных предупреждений об обвалах в реке встречаются какие-то призраки прошлого: например, остов «Жигулей». Как он туда попал — совершенно непонятно, но похоже, что он там давно.
В бору через речку перекинуто несколько мостиков, самый знаменитый — отмеченный на картах и в справочниках как Старый мост. Здесь и ниже уже можно подойти к воде: она тут на удивление чистая — видны результаты упорных волонтерских субботников. У одного из мостиков нам встретился корги Коржик, который регулярно купается в речке. Его хозяйка говорит, что в этой части реки уже можно встретить рыбаков, здесь живут утки и ондатры, а Коржик ни разу после купаний не отравился — чем не знак качества.
Пока река бежит по лесу, она явно становится чище, но едва на берегах появляется пресловутая цивилизация — ситуация ухудшается: в районе конного клуба «Фаворит» возле реки построены беседки, а в самой реке снова виден мусор.
За мостом, соединяющим улицы Сухарную и Заельцовский Парк,