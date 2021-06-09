9 июня среда
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 4/10
usd 72.83
eur 88.64

Все новости

Все новости

Что скрывает Большая Ельцовка: когда-то она меняла цвет — была то желтой, то зеленой. И вот как выглядит сейчас

Ее заливали химией, меняли русло и каждый год забрасывают мусором

7 357
26Обсудить

Поделиться

Речка вместе с «сестрой» дала название целому району, и если сегодня она только Вторая, то раньше уважительно называлась Большой

Речка вместе с «сестрой» дала название целому району, и если сегодня она только Вторая, то раньше уважительно называлась Большой

Поделиться

НГС проверил состояние городской речки 2-й Ельцовки

Две недели назад НГС запустил новую рубрику, в которой рассказывает про малые реки Новосибирска. Мы уже погуляли по руслу 1-й Ельцовки — самой шумной городской речки, которая то и дело мелькает в новостных сводках. 2-я Ельцовка в публикациях появляется нечасто, она длиннее, шире и как-то спокойнее, с озерами и прудами. Полноценная прогулка по ее руслу невозможна, но именно идя вдоль него оказываешься то в волшебном лесу, то в уютном частном секторе, то в недружелюбной промзоне. Подробнее — в репортаже Лизы Пичугиной.

Поделиться

2-я Ельцовка — одна из длинных городских речек: она тянется 14 километров и берет начало за городской чертой, в небольшом озере возле микрорайона Ключевой в поселке Садовый (хотя формально относится скорее к поселку Клюквенному).

Речка берет начало в небольшом озере рядом с микрорайоном Ключевой — вероятно, ее образуют местные ключи и родники

Речка берет начало в небольшом озере рядом с микрорайоном Ключевой — вероятно, ее образуют местные ключи и родники

Поделиться

У озера есть парочка импровизированных пляжей с явно завезенным песком — то что нужно местным детям

У озера есть парочка импровизированных пляжей с явно завезенным песком — то что нужно местным детям

Поделиться

От этого озера речка перебегает в другое — в Спартак в Калининском районе. Это одно из озер, где можно неплохо провести время в городе у воды: посидеть в беседке, поплавать на лодке или прыгнуть с пирса. Но жарким днем немало людей прыгают в озеро прямо с огромной трубы, в которой прячется 2-я Ельцовка: дешево и сердито.

Русло реки будто охраняют огромные ЛЭП: эту линию построили по течению 2-й Ельцовки в начале 1960-х, многие башни датированы <nobr class="_">1963 годом</nobr>

Русло реки будто охраняют огромные ЛЭП: эту линию построили по течению 2-й Ельцовки в начале 1960-х, многие башни датированы 1963 годом

Поделиться

На Спартаке даже в будний день отдыхают новосибирцы: и на совершенно диком берегу...

На Спартаке даже в будний день отдыхают новосибирцы: и на совершенно диком берегу...

Поделиться

... и на обустроенном пирсе

... и на обустроенном пирсе

Поделиться

В воду прыгают прямо с трубы, в которую из озера прячется река

В воду прыгают прямо с трубы, в которую из озера прячется река

Поделиться

С другой стороны речка появляется небольшим индустриальным водопадом: в буквальном смысле льется из огромного совка

С другой стороны речка появляется небольшим индустриальным водопадом: в буквальном смысле льется из огромного совка

Поделиться

С другой стороны дороги вдоль озера речку почти не видно: из трубы она спадает импровизированным водопадом и теряется в зарослях между улицами Красных Зорь и Краузе.

По всей длине через речку тут и там перекидывают мостики, но ни живописными, ни привлекательными для отдыха эти места назвать нельзя

По всей длине через речку тут и там перекидывают мостики, но ни живописными, ни привлекательными для отдыха эти места назвать нельзя

Поделиться

Вдоль Курчатова 2-я Ельцовка появляется вновь, и не будь ее берега такими заросшими, у жителей домов на соседней улице Кочубея были бы отличные виды из окна. Воде здесь что-то мешает, поэтому в районе мостика она преимущественно стоит, особенно после дождей, а ближе к улице Мясниковой разливается в небольшой пруд.

Поделиться

В районе улицы Карпатской еще один мостик ведет через плотные заросли: за ними совсем не ожидаешь увидеть пруд с утками

В районе улицы Карпатской еще один мостик ведет через плотные заросли: за ними совсем не ожидаешь увидеть пруд с утками

Поделиться

Пруд образовался справа от течения речки и разделен местами уже провалившейся асфальтовой дорожкой: с одной стороны еще вода, с другой — уже болото

Пруд образовался справа от течения речки и разделен местами уже провалившейся асфальтовой дорожкой: с одной стороны еще вода, с другой — уже болото

Поделиться

За железной дорогой реки не видно: здесь поверх русла построили гаражные комплексы, среди которых отмечена голубая линия воды, но на полноценную речку она не похожа. Зато ниже, на границе территории НПО «Север» и поселка Северный, она вдруг образует обрамленный зеленью пруд, который на картах Google и Yandex отмечен как пруд имени Б. Н. Ельцина (справочник 2GIS, как ни странно, названия пруда не знает).

— Да ну! Не! Ребята, может, вы как-то не так читали? — удивился названию пруда Юрий, один из местных жителей.

Пруд мог бы повторить судьбу знаменитого <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2014/08/25/1903251/" class="_" target="_blank">пруда с утками на Золотодолинской</a>: у него для этого есть все данные

Пруд мог бы повторить судьбу знаменитого пруда с утками на Золотодолинской: у него для этого есть все данные

Поделиться

Кроме, наверное, любви горожан и инвесторов — самого, в сущности, важного

Кроме, наверное, любви горожан и инвесторов — самого, в сущности, важного

Поделиться

В пруду плавают утки, уже успевшие обзавестись потомством. Юрий говорит, что утки не улетают даже зимой, а вода почти не замерзает: у речки в этом месте довольно быстрое течение, из-за него — а может, и из-за примесей, вода почти не замерзает. В 1990-е, вспоминает местный житель, руководивший на тот момент «Севером» Алексей Горб делился планами вычистить пруд, отсыпать берега песком и запустить лебедей. До реализации планы так и не дошли.

— Раньше всё было чисто, говорят, здесь даже купались. Сейчас всё захламили, — говорит еще одна местная жительница Катя. — Зимой даже холодильник сюда скидывали. Вечерами здесь страшно, потому что алкоголики сидят.

Кажется, что <nobr class="_">2-я Ельцовка</nobr> гораздо чище 1-й...

Кажется, что 2-я Ельцовка гораздо чище 1-й...

Поделиться

... но это только кажется

... но это только кажется

Поделиться

При этом речка выглядит гораздо более чистой, чем ее «младшая сестра»: в воде мусора в разы меньше, вода тоже на порядок прозрачнее. Местные жители говорят, что это всё благодаря волонтерам: периодически они на разных участках реки разбирают дамбы из пластиковых бутылок и другого мусора.

Но за мостиком по берегам снова залежи, с которыми волонтеры явно не справляются. На вопрос, откуда же берется мусор в реке, Юрий уверенно машет в сторону небольшого частного сектора на улице Карпатской.

— А куда он понесет мусор? Здесь же самое близкое, — тут же будто извиняется за поведение людей мужчина.

Возле «Севера» сохранился небольшой частный сектор: всего четыре дома, но этого достаточно для небольшой речки по соседству, к которой от домов ведет тропинка

Возле «Севера» сохранился небольшой частный сектор: всего четыре дома, но этого достаточно для небольшой речки по соседству, к которой от домов ведет тропинка

Поделиться

За табличкой о водоохранной зоне — вырубленные берега и относительно свежая насыпь

За табличкой о водоохранной зоне — вырубленные берега и относительно свежая насыпь

Поделиться

На насыпи появился киоск, несколько металлических гаражей и, кажется, идет торговля дровами — не исключено, что из вырубленных здесь же деревьев. Продавца рядом не оказалось, и он так и не вышел, пока журналисты крутились вокруг

На насыпи появился киоск, несколько металлических гаражей и, кажется, идет торговля дровами — не исключено, что из вырубленных здесь же деревьев. Продавца рядом не оказалось, и он так и не вышел, пока журналисты крутились вокруг

Поделиться

От Объединения до Окружной 2-я Ельцовка снова теряется в зарослях: берега у нее и здесь, и вообще по всему пути к Оби очень высокие, поэтому если спуститься к воде еще можно, то выбраться наверх уже непросто. Возможно, в этом отчасти причина того, что она чище гораздо более высокой 1-й Ельцовки. Но к реке подбираются и сверху: вдоль Рекордного переулка частично вырублены клены и вязы, а на образовавшемся пятачке уже появилась относительно свежая насыпь и металлические гаражи.

Поделиться

Вдоль новой улицы Георгия Колонды русло у <nobr class="_">2-й Ельцовки</nobr> самое приличное. В основном потому что ненастоящее

Вдоль новой улицы Георгия Колонды русло у 2-й Ельцовки самое приличное. В основном потому что ненастоящее

Поделиться

Здесь на реке появились новые, надежные и скучные мостики. А со временем и вездесущие покрышки

Здесь на реке появились новые, надежные и скучные мостики. А со временем и вездесущие покрышки

Поделиться

От Окружной до Светлановской вид у русла 2-й Ельцовки самый приличный, но, по правде сказать, искусственный: направление реки изменили при строительстве улицы Георгия Колонды. Поэтому кажется, что выглядит речка цивилизованно, но как-то неправильно.

Подобные объявления типичны для гаражных кооперативов, но если прямо под ними мусора нет, то в реке он рано или поздно появляется

Подобные объявления типичны для гаражных кооперативов, но если прямо под ними мусора нет, то в реке он рано или поздно появляется

Поделиться

Как правило, чтобы понять, откуда в воде старые покрышки, не нужно быть детективом

Как правило, чтобы понять, откуда в воде старые покрышки, не нужно быть детективом

Поделиться

Видите в этом буйстве зелени речку? А она есть

Видите в этом буйстве зелени речку? А она есть

Поделиться

За гаражами под деревьями нашелся чей-то укромный уголок. Судя по воткнутым между ветвями неподалеку красным игрушечным световым мечам, тут обосновались ситхи. Ну, они хотя бы немного убирают за собой

За гаражами под деревьями нашелся чей-то укромный уголок. Судя по воткнутым между ветвями неподалеку красным игрушечным световым мечам, тут обосновались ситхи. Ну, они хотя бы немного убирают за собой

Поделиться

Отсыпанные крупным щебнем берега еще не успели зарасти, но там, где река соседствует с очередным гаражным кооперативом, в ней ожидаемо видны старые покрышки. А за перекрестком со Светлановской река не мешала, потому и вид имеет более привычный: непроходимый. Правда, вдоль улицы за гаражами спуски всё же есть, есть и небольшой мостик, даже нашлось кем-то обустроенное место с кострищем: удивительно, но и здесь почти нет мусора.

За Красным проспектом в реку снова бросают мусор: рядом проходит дорожка к остановке, работают заправки, а урн, очевидно, на всех не хватает

За Красным проспектом в реку снова бросают мусор: рядом проходит дорожка к остановке, работают заправки, а урн, очевидно, на всех не хватает

Поделиться

Коллектор, кажется, помнит более полноводные времена: он такой большой, что по нему легко пройти, не пригибаясь

Коллектор, кажется, помнит более полноводные времена: он такой большой, что по нему легко пройти, не пригибаясь

Поделиться

Зато кучи его — на склоне к коллектору, из которого речка выходит с западной стороны Красного проспекта. Труба у коллектора здесь такая широкая, что в более засушливое и маловодное время по нему, кажется, легко пройти пешком. Дальше речка снова набирает глубину и скорость, а троп вдоль русла нет — место явно не прогулочное.

Поделиться

Мостик через речку возле частного сектора буквально снесло принесенным водой мусором, так что речке приходится огибать эту дамбу сбоку, подмывая берег. Совсем скоро такими темпами мостик совсем уйдет в воду

Мостик через речку возле частного сектора буквально снесло принесенным водой мусором, так что речке приходится огибать эту дамбу сбоку, подмывая берег. Совсем скоро такими темпами мостик совсем уйдет в воду

Поделиться

Между Красным проспектом и улицей Жуковского речка соседствует с одной стороны с частным сектором, с другой — с бывшей промзоной. Поэтому здесь, наверное, самый грязный и замусоренный ее отрезок.

Мусором и илом даже снесло пешеходный мостик между переулками Шапошникова, а что не сделала вода, закончили местные дети. В последний раз мостик восстанавливали около 8 лет назад, вспоминает местный старожил Владимир Васильевич, но с тех пор образовалась такая дамба, что реке пришлось ее обходить.

Высокий берег речки здесь представляет собой одну огромную мусорную кучу, а тропа к мостику — одна из самых неприятных за всё время пути вдоль <nobr class="_">14-километровой</nobr> реки

Высокий берег речки здесь представляет собой одну огромную мусорную кучу, а тропа к мостику — одна из самых неприятных за всё время пути вдоль 14-километровой реки

Поделиться

Берег реки здесь представляет собой свалку: идти через нее к воде неприятно, да никто и не ходит. Жительница одного из крайних домов в переулке Наталья призналась, что переехала сюда два года назад, но к реке ходила лишь однажды. По ее словам, мусор в частном секторе исправно вывозят дважды в неделю, но местные — в основном, дети — всё равно сбрасывают его в импровизированную свалку в конце улицы.

Проезд к реке с одного из верхних переулков на днях перегородили — как иначе бороться с машинами, сваливающими строительный мусор и землю в водоохранной зоне, местные жители не знают

Проезд к реке с одного из верхних переулков на днях перегородили — как иначе бороться с машинами, сваливающими строительный мусор и землю в водоохранной зоне, местные жители не знают

Поделиться

— У меня было предложение поставить шлагбаум, чтобы сюда не ходили, но тут прибрежная зона, кто ж разрешит, — жалуется Наталья. — В прошлом году я заметила один раз, что привозили строительный мусор. Землю откуда-то возили, КАМАЗы тут ходили, разбили нам дорогу, мы поймали и запретили — больше не возят.

Владимир Васильевич рассказывает, что землю привозили со стройки автоцентра на Ереванской: получилась внушительная насыпь, которая весной и после дождей превращается в болото над рекой. Сюда же всю зиму сдвигают с окрестных улиц снег — вместе со всем, что в нем попадется. Но какой-то особенной обеспокоенности состоянием реки мужчина не испытывает: «Это же помойка, ребята».

За огородами речка кажется не такой замусоренной — возможно, быстрым течением мусор уносит вниз, к Оби. Кто-то над водой даже обустроил себе небольшую зону отдыха с газоном — конечно, за высоким забором

За огородами речка кажется не такой замусоренной — возможно, быстрым течением мусор уносит вниз, к Оби. Кто-то над водой даже обустроил себе небольшую зону отдыха с газоном — конечно, за высоким забором

Поделиться

— Экологии тут никакой нет, это техническая речка, вся канализация здесь. Приборостроительный, 80-й, 63-й заводы — всё здесь. Можно утром прийти — один цвет, в обед другой, вечером — третий, — говорит он. — Сейчас она чище, конечно, предприятия-то не работают, а если взять 25 лет назад: то желтая, то зеленая.

Из частного сектора в бывшую промзону ведет местами забетонированная тропа и еще один мост

Из частного сектора в бывшую промзону ведет местами забетонированная тропа и еще один мост

Поделиться

Здесь вода тоже постепенно меняет русло: пробиться через плотную стену веток и бутылок ей не под силу — проще оказалось подмыть берег

Здесь вода тоже постепенно меняет русло: пробиться через плотную стену веток и бутылок ей не под силу — проще оказалось подмыть берег

Поделиться

Ниже по течению, у улицы Жуковского, через 2-ю Ельцовку перекинут еще один мостик: уже более основательный, к нему даже ведет частично забетонированная тропа. Кажется, что сюда вода добирается более чистой, но и здесь под мостом из-за мусора образовалась небольшая дамба, так что река на большой скорости выбивается сбоку и уходит под дорогу.

В реке виднеются кучи строительного мусора, но его при этом отлично видно: вода постепенно становится чище

В реке виднеются кучи строительного мусора, но его при этом отлично видно: вода постепенно становится чище

Поделиться

За редким по пути <nobr class="_">2-й Ельцовки</nobr> явлением — автомобильным мостом, а не полноценной дорогой — офисы и склады, а на другом берегу — стремительно дорожающие вниз по течению коттеджные поселки

За редким по пути 2-й Ельцовки явлением — автомобильным мостом, а не полноценной дорогой — офисы и склады, а на другом берегу — стремительно дорожающие вниз по течению коттеджные поселки

Поделиться

Жители отнюдь не дешевой улицы Видной просят бросать мусор не прямо рядом с ними, а чуть дальше, у реки

Жители отнюдь не дешевой улицы Видной просят бросать мусор не прямо рядом с ними, а чуть дальше, у реки

Поделиться

За улицей Жуковского, наконец, понимаешь, что не река в гостях у города, а наоборот: тут она постепенно становится полновластной хозяйкой, а гаражи вокруг сменяют сперва долина с островами деревьев, а потом только лес.

Поделиться

Высота берегов на территории Дендрологического парка — не меньше 10—15 м, а спуски к воде такие крутые, что кажется, будто редкие тропы вдоль воды протоптали скалолазы, не иначе.

В Заельцовском бору и в Дендрологическом парке у речки очень высокие и крутые берега, и их постоянно подмывает: упавшие деревья — результат в том числе недавних дождей

В Заельцовском бору и в Дендрологическом парке у речки очень высокие и крутые берега, и их постоянно подмывает: упавшие деревья — результат в том числе недавних дождей

Поделиться

Упавшие деревья задерживают крупный мусор, так что дальше речка бежит немного более чистой

Упавшие деревья задерживают крупный мусор, так что дальше речка бежит немного более чистой

Поделиться

Встречаются и такие артефакты прошлого. Видимо, с тех времен, когда проехать по бору было проще

Встречаются и такие артефакты прошлого. Видимо, с тех времен, когда проехать по бору было проще

Поделиться

Впрочем, даже тут, среди аккуратных троп и постоянных предупреждений об обвалах в реке встречаются какие-то призраки прошлого: например, остов «Жигулей». Как он туда попал — совершенно непонятно, но похоже, что он там давно.

Эта часть русла реки почти не тронута человеком — примерно так выглядели когда-то давно берега <nobr class="_">2-й Ельцовки</nobr>

Эта часть русла реки почти не тронута человеком — примерно так выглядели когда-то давно берега 2-й Ельцовки

Поделиться

За деревьями речку даже не слышно, но таблички в лесу предупреждают: она где-то близко

За деревьями речку даже не слышно, но таблички в лесу предупреждают: она где-то близко

Поделиться

Тропинки на берегах речки обычно ведут не к тайным спускам к воде, а к кострищам (хотя костры в лесу вообще-то строго-настрого запрещены)

Тропинки на берегах речки обычно ведут не к тайным спускам к воде, а к кострищам (хотя костры в лесу вообще-то строго-настрого запрещены)

Поделиться

Сооружение, которое многим знакомо как Старый мост, на самом деле поддерживает внутри трубы коммуникаций

Сооружение, которое многим знакомо как Старый мост, на самом деле поддерживает внутри трубы коммуникаций

Поделиться

Ближе к Оби <nobr class="_">2-я Ельцовка</nobr> набирает мощь и скорость и несется по камням прочь из леса

Ближе к Оби 2-я Ельцовка набирает мощь и скорость и несется по камням прочь из леса

Поделиться

В бору через речку перекинуто несколько мостиков, самый знаменитый — отмеченный на картах и в справочниках как Старый мост. Здесь и ниже уже можно подойти к воде: она тут на удивление чистая — видны результаты упорных волонтерских субботников. У одного из мостиков нам встретился корги Коржик, который регулярно купается в речке. Его хозяйка говорит, что в этой части реки уже можно встретить рыбаков, здесь живут утки и ондатры, а Коржик ни разу после купаний не отравился — чем не знак качества.

На выходе из леса речка так же медленно обрастает цивилизацией: снова ЛЭП, утоптанные дорожки и мостики

На выходе из леса речка так же медленно обрастает цивилизацией: снова ЛЭП, утоптанные дорожки и мостики

Поделиться

Здесь река немного замедляется — сюда прилетают утки и иногда приходят рыбаки

Здесь река немного замедляется — сюда прилетают утки и иногда приходят рыбаки

Поделиться

Вода тут уже достаточно чистая, чтобы пушистый Корж мог без опаски купаться

Вода тут уже достаточно чистая, чтобы пушистый Корж мог без опаски купаться

Поделиться

Такая чистая, что еще обиднее увидеть на дне мусор

Такая чистая, что еще обиднее увидеть на дне мусор

Поделиться

Пока река бежит по лесу, она явно становится чище, но едва на берегах появляется пресловутая цивилизация — ситуация ухудшается: в районе конного клуба «Фаворит» возле реки построены беседки, а в самой реке снова виден мусор.

Ближе к выходу из парка и жилым домам снова появляются мостики

Ближе к выходу из парка и жилым домам снова появляются мостики

Поделиться

Вместе с людьми на речке появляются места для отдыха. Разумеется, платные

Вместе с людьми на речке появляются места для отдыха. Разумеется, платные

Поделиться

Мост на Сухарной будто отделяет реку от леса — ее исконного дома

Мост на Сухарной будто отделяет реку от леса — ее исконного дома

Поделиться

Где именно речка впадает в Обь, точно знают местные рыбаки. Видите темный проем за белой точкой на воде? Вот там

Где именно речка впадает в Обь, точно знают местные рыбаки. Видите темный проем за белой точкой на воде? Вот там

Поделиться

Вокруг впадения <nobr class="_">2-й Ельцовки</nobr> в Обь сегодня стихийная зона отдыха, и маленькая речка в этой суете совсем теряется

Вокруг впадения 2-й Ельцовки в Обь сегодня стихийная зона отдыха, и маленькая речка в этой суете совсем теряется

Поделиться

СЮЖЕТ

Малые реки Новосибирска

За мостом, соединяющим улицы Сухарную и Заельцовский Парк, 2-я Ельцовка, которую когда-то называли Большой (1-я Ельцовка, соответственно, была Ельцовкой Малой) впадает в заводь, а из нее — в Обь. Здесь, как и в устье 1-й Ельцовки, много рыбаков, и, наверное, только они и знают наверняка то место между ивами, откуда выбегает речка.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК17
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Заельцовский бордендропаркмалые реки Новосибирска2-я Ельцовка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (26)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...