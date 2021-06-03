13 живописных озер в Новосибирске и вокруг — где есть пляжи, лодки и беседки, а где сосновый бор

Новосибирцы выбирают места для отдыха у воды в черте города
Подробно об озерах вблизи Новосибирска мы рассказывали в нашем прошлогоднем летнем сериале. Наверняка в первые дни лета нового года напоминание о водоемах в пешей доступности придется кстати горожанам, уставшим от сибирской жары. Вообще в Новосибирске и чуть за его пределами довольно много озер, поэтому, если вы знаете красивые места и вам захочется о них рассказать, пишите в комментариях. А пока подборка озер, которые уже были в наших обзорах — от городских возле дома до кристально чистых в Новосибирской области.
Если посмотреть на карту Новосибирска, водоем обнаружится в каждом районе города. Вопрос лишь в том, насколько ухоженная территория вокруг него.
Озеро Медвежье
Озеро Медвежье находится в Ленинском районе, недалеко от улицы Станционной. Сначала кажется, что звучит так себе — сразу представляется промышленная зона — какой там может быть отдых? Тем не менее на берегу озера есть беседки и даже баня. Горожане признаются, что раньше туда не ездили, потому что было грязно, но теперь лучше, и можно запросто приехать отдохнуть и даже забронировать беседку на берегу озера с грозным называнием.
Озеро Грёз
Озеро с красивым и немного грустным названием — известное место, особенно для жителей левого берега. Оно расположено за зданием «Совсибири» (Новосибирского издательского дома). Два года назад здесь проходили соревнования по судомодельному спорту — о том, как по озеру плавают самодельные кораблики, можете узнать из нашего репортажа.
У озера не очень хорошая репутация в плане безопасности — купание запрещено, но запрет игнорируют, соответственно, бывают несчастные случаи. Но, впрочем, это может случиться везде. Здесь понравится любителям водных видов спорта — в Shark Wake Park можно покататься на вейкборде.
Озеро Спартак
Озеро Спартак находится на границе с Калининским районом, его хорошо знают жители жилмассива «Снегири». Часть берега облагорожена — здесь находится досугово-развлекательный центр «Озеро Спартак». Можно забронировать уютную беседку на воде и для большой компании. И даже устроить романтическую прогулку — здесь можно взять лодку напрокат.
Котлован на Юго-Западном
Слово «котлован» даже слегка отталкивает, но это одно из самых известных летних мест отдыха на левом берегу. Со стороны улицы Связистов здесь обустроили пляжно-парковую зону «У Озера Юга». Вдоль берега около
Шадриха, Смородинка, Быково, Малиновка, Квадратка
В районе Академгородка, недалеко от Ботанического сада есть живописное место — озеро Шадриха, куда можно доехать на велосипеде. Путь к озеру ведет по лесным дорожкам, через Ботсад. До СНТ «Полянка геологическая» ходит автобус
Кстати, опытные велосипедисты знают еще несколько озер, до которых можно добраться на двухколесном.
Например, озеро Смородинка недалеко от села Жеребцово (ориентир — СНТ «Смородинка»). Озеро довольно большое —
У опытных велосипедистов целый список озер, до которых можно добраться на двухколесном. Например, в
Недалеко от Быково есть озеро Малиновка, так что можно совместить. До Малиновки ходит автобус, но можно доехать и на электричке до станции «Геодезическая», потом пройти пешком примерно
Квадратка — озеро в черте города, неподалеку от МЖК. Название озеру дали, вероятно, из-за формы. Озеро расположено в Октябрьском районе, недалеко от остановки «Татьяны Снежиной». До озера ходит
Озеро Собачье
Если нет желания и возможности далеко ехать, останемся в городе. Рядом с Восточным жилмассивом есть озеро Собачье. Спутниковая карта «Яндекса» показывает, что озеро длиной
Общественники говорили, что, даже если власти не помогут деньгами, пусть хотя бы не отдают это место под застройку. Возле озера когда-то хотели построить крытый рынок — даже шли судебные разбирательства. В документах городских властей озеро почему-то называлось Лазурным, правда, потом в суде выяснилось, что оно всё-таки Собачье (так оно обозначено даже в картах). В
Молодежное
К счастью, уточек можно часто увидеть в городских озерах. Например, в районе улицы Объединения, на озере, которое в народе называют Молодежным. Его большой плюс в том, что оно почти дикое — гаражи и частные дома далеко, вокруг водоема много деревьев. Правда рядом ЛЭП (ведь все-таки это город).
Лесное
Лесное озеро — красивое название, красивый водоем. Здесь можно устроить пикник, посмотреть на диких уток. Озеро с красивым названием находится на территории парка «Сосновый бор», рядом спа-центр «Термы Мира». Вероятно, это дало озеру шанс быть более-менее ухоженным. Но с другой стороны озера, к сожалению, нужно быть готовым к встрече с мусором. Впрочем, вряд ли в Новосибирской области найдется озеро (если, конечно, оно не на частной территории), где кто-то даст гарантию чистоты.
Абрашино
Если вы хотите настоящего — кристально чистого, далекого от города и похожего на море, тогда это уже, пожалуй, всем известный Абрашинский карьер, в
Вода в карьере прозрачная, изумрудного цвета. Настолько чистая, что дно просматривается на глубине 2–3 метров — как в море, только немного прохладном и несоленом. Можно наблюдать за стаями рыб (здесь водятся форель, толстолобы, белые амуры, плотва, окуни). На мелководье небольшие стайки окуней, плотвы. Рыбачить здесь, кстати, запрещено, даже за деньги.
До самой деревни Абрашино можно добраться разными дорогами. Первый способ — ехать по суше, от Академгородка через Искитим, Бурмистрово, вдоль Караканского бора. Плюс в том, что не нужно ориентироваться на расписание парома. Но этот плюс перекрывает огромный минус — многокилометровое бездорожье.
Так что лучше все-таки на пароме. Тем более для тех, кто ездит нечасто, это изюминка путешествия. На пароме ехать минут 40. Дальше от Нижнекаменки до Абрашино
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