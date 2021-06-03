13 живописных озер в Новосибирске и вокруг — где есть пляжи, лодки и беседки, а где сосновый бор

Озеро с красивым и немного грустным названием — известное место, особенно для жителей левого берега. Оно расположено за зданием «Совсибири» (Новосибирского издательского дома). Два года назад здесь проходили соревнования по судомодельному спорту — о том, как по озеру плавают самодельные кораблики, можете узнать из нашего репортажа.



У озера не очень хорошая репутация в плане безопасности — купание запрещено, но запрет игнорируют, соответственно, бывают несчастные случаи. Но, впрочем, это может случиться везде. Здесь понравится любителям водных видов спорта — в Shark Wake Park можно покататься на вейкборде.