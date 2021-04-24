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Вжарили на природе: 10 мест в Новосибирске, где можно отдохнуть на выходных с шашлыками

С видом на море, высоко на горе или в парке недалеко от метро — изучаем и сравниваем цены

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По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни наступит настоящее лето — воздух прогреется до 10–13 градусов&nbsp;<br><br>

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни наступит настоящее лето — воздух прогреется до 10–13 градусов 

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В Новосибирске начинается сезон шашлыков

В этом году ожидание весны — как проверка на прочность. Кажется, что вот-вот всё зазеленеет, но потом опять снег. Траву и листья ждем со дня на день, а скупые лучи сибирского солнца заставляют бросить всё и идти на улицу впитывать весну всеми фибрами. Вскапывать грядки еще рановато — снег только сходит, зато жарить шашлык на природе — самое время. Хороший вариант — дача, но не для всех по разным причинам. Мы нашли десять мест в округе Новосибирска, где можно снять беседку и устроить шашлык-пати. Адреса, цены и инфраструктура — в обзоре НГС.

В этом сезоне придется забыть про Заельцовский парк как место для отдыха и пикников — 15 апреля его закрыли на реконструкцию. Откроют парк только следующим летом — территорию разделят на несколько зон, облагородят дорожки и сделают экотропу.

Рядом с Заельцовским парком находится Ботанический сад, где есть несколько беседок. Мангалы там не предусмотрены, но поставить термос и разложить бутерброды — запросто. В каждом районе города можно найти места для относительно цивильного отдыха — вот десять вариантов.

Сосновый бор на Учительской

Как рассказали в администрации парка, на территории 10 беседок разного уровня. Цена — от 500 рублей в час, минимальная бронь — 3 часа. Беседки доступны ежедневно с 10 до 22. Главный минус в том, что по телефону не бронируют — если хотите гарантированное место, нужно приехать заранее и внести предоплату за два часа. Причем только наличными, уточнили в администрации. Адрес парка — Учительская, 49. Рядом с парком конечная остановка трамвая № 11. В беседке есть розетка и освещение. Вместимость — до 25 человек.

Сосновый бор расположен в Калининском районе

Сосновый бор расположен в Калининском районе

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Беседки на территории базы отдыха «Меркурий»

База находится в лесной зоне недалеко от села Мочище, рядом с Северным объездом. Здесь две деревянные беседки: первая называется «Сауна» (потому что рядом действительно есть сауна). Вместимость 20 человек, за каждого сверху нужно будет доплатить 150 рублей. Аренда стоит 700 рублей в час, если бронируете на 5 часов, цена будет 3000 за все время. Деревянная беседка «Гостевой дом» вмещает 30 человек (дополнительный посетитель также 150 рублей). Цены те же, что и на «Сауну».

Кирпичная беседка под названием «Пейнтбол» — наверное, самая красивая (но это субъективно). Рассчитана на компанию до 15 человек. Здесь также есть зона барбекю, освещение. Цена — 500 рублей в час, 1500 рублей на 4 часа. 5 часов обойдутся в 2000 рублей. Здесь же можно купить уголь и жидкость для розжига.

Иня

Летом горнолыжный комплекс «Иня» на Ключ-Камышенском плато легким движением руки превращается в место для летнего отдыха с арендой беседок (всего 9 штук вместимостью от 4 до 15 человек). Гора, лес, вид с горы на новостройки Первомайки и речку Иню — почему бы и нет? Беседки разбросаны по всему комплексу, арендовать можно с 10 утра до полуночи.

Цены разные — зависит от выбора беседки и дня недели. В будни (с понедельника по четверг) от 200 до 600 рублей, в выходные (пятница тоже идет за выходной): от 300 до 700 рублей. В будни можно забронировать беседку на весь день со значительной скидкой. Как уточнили в администрации комплекса, в праздники тариф выше на 50% (в ближайшее время это два дорогих дня — 1 и 9 мая).

Здесь можно купить уголь и розжиг, взять напрокат решетку (500 рублей). В администрации комплекса напоминают, что опаздывать не стоит, при опоздании на один час заказ аннулируется.

Летом горнолыжный комплекс «Иня» становится территорией для летнего отдыха

Летом горнолыжный комплекс «Иня» становится территорией для летнего отдыха

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«Звезда» на Обском море

На территории парка рядом с Академгородком около 20 беседок абсолютно разного уровня по разным ценам. Главный плюс — на берегу моря. Отдельное внимание стоит уделить названиям беседок: здесь вам не сухие цифры и бесчувственные номера. Беседки называются: «Пятница», «Робинзон» (аскетичные сооружения вместимостью до 6 человек, цена 300 в час в будни и 400 — в выходные).

В парке «Звезда» самые интересные называния беседок

В парке «Звезда» самые интересные называния беседок

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Каменная беседка «Орлиное гнездо» вмещает 12–15 человек. На территории беседок мангальная зона, есть электричество. Цена за час — 500 рублей в будни и 600 в выходные.

Рядом море и сосновый бор

Рядом море и сосновый бор

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Беседка «Служебный роман» выглядит как приватная зона для двух человек, хотя вмещает она до 4-х. Несмотря на небольшие размеры, есть скамейки, небольшой стол, рядом небольшая площадка. Цена — 200 рублей в час в будни и 300 в выходные.

Утепленная красивая беседка с видом на море называется «Что? Где? Когда?» (видимо, пейзажи вокруг беседки располагают к каким-то мыслям). Она рассчитана на 15 человек. Здесь есть мангал, стол, 8 стульев, электроэнергия. В будни час стоит 600 рублей, в выходные — 700 рублей.

Преимущество крытых беседок в том, что можно не бояться «сюрпризов» сибирской погоды

Преимущество крытых беседок в том, что можно не бояться «сюрпризов» сибирской погоды

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База отдыха «На камнях»

База отдыха находится на берегу Обского моря, недалеко от санаториев «Сибиряк» и «Рассвет». Здесь есть крытые и открытые беседки. Самая интересная — крытая беседка в виде купола (свет туда попадает через небольшое окно). Беседка так и называется — купольная. Внутри есть стол, стулья, беседка рассчитана на 16 сидячих мест. Аренда беседки стоит 2500 рублей на три часа, 4300 на шесть часов. В администрации уточнили, что после 15 мая цены вырастут. Также есть кованые беседки по цене 1500 рублей на три часа и 2500 на шесть часов.

Беседки позволяют разместить компанию до 20 человек, мангальная зона прилагается

Беседки позволяют разместить компанию до 20 человек, мангальная зона прилагается

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Медвежка

Медвежка — территория отдыха на берегу озера Медвежье в Ленинском районе. Аренда брутальных беседок, обшитых поликарбонатом, стоит от 500 до 700 рублей в час. Безлимитная аренда на день — 3500 рублей. Администрация называет их «беседками закрытого формата». Вместительность самой бюджетной беседки — 6 человек. В ней есть электричество, рядом мангальная зона.

В самую большую беседку поместятся 15 человек. У администраторов можно купить «хороший, фирменный» уголь за 250 рублей и розжиг за 100 рублей.

«Пикниковый рай» на Горской

Преимущество — не нужна машина, можно воспользоваться общественным транспортом. Зона отдыха на берегу котлована Горский (не путать с карьером), недалеко от Студенческой.

— «Пикниковый Рай» находится в месте, сочетающем противоположности: живописную природу озера и расположение в центре города. Вас ждут приятная музыка на всей территории отдыха «Пикниковый Рай», теплая атмосфера и уютный интерьер закрытых и отапливаемых финских гриль-домиков, — говорится в описании территории отдыха.

На первый взгляд, звучит сомнительно, но с наличием водоема и близостью к метро не поспоришь.

Мангальное место — стол, скамейки и мангал

Мангальное место — стол, скамейки и мангал

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Финские домики действительно есть (это закрытые помещения, которые вмещают до 16 и до 25 человек, мангал — внутри беседки). А гриль-беседок теперь нет, уточнили в администрации. Но есть так называемые «мангальные места»: деревянные стол и скамейки плюс мангал. Аренда мангального места стоит 300 рублей в час.

Цена на гриль-домики — от 2300 рублей в час, минимальный срок бронирования — 2 часа

Цена на гриль-домики — от 2300 рублей в час, минимальный срок бронирования — 2 часа

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При бронировании гриль-домика в подарок обещают жидкость для розжига, уголь, воду и коробку спичек.

Березовая роща

В Березовой роще пикник можно устроить с 11 до 21. Здесь четыре беседки на 8–10 человек. Небольшая беседка стоит 600 рублей в час (минимальное время бронирования — 3 часа). Вип-зона, где, кроме беседки и мангала, есть качеля, маленький домик для детей, небольшой водопад, — 1200 рублей в час.

Вип-беседка в Березовой роще

Вип-беседка в Березовой роще

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Территория базы отдыха «Парк у Моря»

Это район ОбьГЭС, на Софийской. На территории 25 беседок разной вместимости. Если ориентироваться на среднюю компанию, до 10–12 человек, можно арендовать красивую каменную беседку. На 6 часов аренда стоит 2700 рублей в будни, 4500 в выходные. Как уточнили в администрации, это цены на май, в июне будет дороже, так как в беседку подадут воду.

Бугринская роща

Адрес: Саввы Кожевникова, 39. Место, откуда видно Бугринский мост, что логично. Гриль-зона здесь называется «Бугринская гавань». Аренда маленьких летних веранд (вмещают до 10 человек) с понедельника по четверг стоит 900 рублей за три часа и 1800 на весь день. В выходные (с пятницы по воскресенье) цена беседки будет 1000 рублей за три часа и 2000 рублей за весь день.

Беседки расположены как в глубине леса, так и на берегу реки

Беседки расположены как в глубине леса, так и на берегу реки

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Есть веранды побольше — вместимостью до 15 человек. Они сдаются на день. Час аренды стоит 500 рублей. Если арендовать на день (кроме субботы), веранда будет стоить 4000 рублей. Суббота — самый популярный и поэтому самый дорогой день — цена аренды 5000 рублей.

На территории парка есть смотровая площадка с видом на мост и реку

На территории парка есть смотровая площадка с видом на мост и реку

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Если вы знаете хорошие места для отдыха в округе Новосибирска, расскажите о них в комментариях. А для тех, кто не понимает, как можно отдыхать и тем более жить в Сибири, можно почитать истории людей, которые перехали в Сочи, Анапу или Краснодар.

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шашлыкиотдых на природебеседкилетний отдых в Сибири
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