Вжарили на природе: 10 мест в Новосибирске, где можно отдохнуть на выходных с шашлыками

В Новосибирске начинается сезон шашлыков
В этом году ожидание весны — как проверка на прочность. Кажется, что вот-вот всё зазеленеет, но потом опять снег. Траву и листья ждем со дня на день, а скупые лучи сибирского солнца заставляют бросить всё и идти на улицу впитывать весну всеми фибрами. Вскапывать грядки еще рановато — снег только сходит, зато жарить шашлык на природе — самое время. Хороший вариант — дача, но не для всех по разным причинам. Мы нашли десять мест в округе Новосибирска, где можно снять беседку и устроить шашлык-пати. Адреса, цены и инфраструктура — в обзоре НГС.
В этом сезоне придется забыть про Заельцовский парк как место для отдыха и пикников — 15 апреля его закрыли на реконструкцию. Откроют парк только следующим летом — территорию разделят на несколько зон, облагородят дорожки и сделают экотропу.
Рядом с Заельцовским парком находится Ботанический сад, где есть несколько беседок. Мангалы там не предусмотрены, но поставить термос и разложить бутерброды — запросто. В каждом районе города можно найти места для относительно цивильного отдыха — вот десять вариантов.
Сосновый бор на Учительской
Как рассказали в администрации парка, на территории 10 беседок разного уровня. Цена — от 500 рублей в час, минимальная бронь — 3 часа. Беседки доступны ежедневно с 10 до 22. Главный минус в том, что по телефону не бронируют — если хотите гарантированное место, нужно приехать заранее и внести предоплату за два часа. Причем только наличными, уточнили в администрации. Адрес парка — Учительская, 49. Рядом с парком конечная остановка трамвая
Беседки на территории базы отдыха «Меркурий»
База находится в лесной зоне недалеко от села Мочище, рядом с Северным объездом. Здесь две деревянные беседки: первая называется «Сауна» (потому что рядом действительно есть сауна). Вместимость 20 человек, за каждого сверху нужно будет доплатить 150 рублей. Аренда стоит 700 рублей в час, если бронируете на 5 часов, цена будет 3000 за все время. Деревянная беседка «Гостевой дом» вмещает 30 человек (дополнительный посетитель также 150 рублей). Цены те же, что и на «Сауну».
Кирпичная беседка под названием «Пейнтбол» — наверное, самая красивая (но это субъективно). Рассчитана на компанию до 15 человек. Здесь также есть зона барбекю, освещение. Цена — 500 рублей в час, 1500 рублей на 4 часа. 5 часов обойдутся в 2000 рублей. Здесь же можно купить уголь и жидкость для розжига.
Иня
Летом горнолыжный комплекс «Иня» на Ключ-Камышенском плато легким движением руки превращается в место для летнего отдыха с арендой беседок (всего 9 штук вместимостью от 4 до 15 человек). Гора, лес, вид с горы на новостройки Первомайки и речку Иню — почему бы и нет? Беседки разбросаны по всему комплексу, арендовать можно с 10 утра до полуночи.
Цены разные — зависит от выбора беседки и дня недели. В будни (с понедельника по четверг) от 200 до 600 рублей, в выходные (пятница тоже идет за выходной): от 300 до 700 рублей. В будни можно забронировать беседку на весь день со значительной скидкой. Как уточнили в администрации комплекса, в праздники тариф выше на 50% (в ближайшее время это два дорогих дня — 1 и 9 мая).
Здесь можно купить уголь и розжиг, взять напрокат решетку (500 рублей). В администрации комплекса напоминают, что опаздывать не стоит, при опоздании на один час заказ аннулируется.
«Звезда» на Обском море
На территории парка рядом с Академгородком около 20 беседок абсолютно разного уровня по разным ценам. Главный плюс — на берегу моря. Отдельное внимание стоит уделить названиям беседок: здесь вам не сухие цифры и бесчувственные номера. Беседки называются: «Пятница», «Робинзон» (аскетичные сооружения вместимостью до 6 человек, цена 300 в час в будни и 400 — в выходные).
Каменная беседка «Орлиное гнездо» вмещает 12–15 человек. На территории беседок мангальная зона, есть электричество. Цена за час — 500 рублей в будни и 600 в выходные.
Беседка «Служебный роман» выглядит как приватная зона для двух человек, хотя вмещает она до 4-х. Несмотря на небольшие размеры, есть скамейки, небольшой стол, рядом небольшая площадка. Цена — 200 рублей в час в будни и 300 в выходные.
Утепленная красивая беседка с видом на море называется «Что? Где? Когда?» (видимо, пейзажи вокруг беседки располагают к каким-то мыслям). Она рассчитана на 15 человек. Здесь есть мангал, стол, 8 стульев, электроэнергия. В будни час стоит 600 рублей, в выходные — 700 рублей.
База отдыха «На камнях»
База отдыха находится на берегу Обского моря, недалеко от санаториев «Сибиряк» и «Рассвет». Здесь есть крытые и открытые беседки. Самая интересная — крытая беседка в виде купола (свет туда попадает через небольшое окно). Беседка так и называется — купольная. Внутри есть стол, стулья, беседка рассчитана на 16 сидячих мест. Аренда беседки стоит 2500 рублей на три часа, 4300 на шесть часов. В администрации уточнили, что после 15 мая цены вырастут. Также есть кованые беседки по цене 1500 рублей на три часа и 2500 на шесть часов.
Медвежка
Медвежка — территория отдыха на берегу озера Медвежье в Ленинском районе. Аренда брутальных беседок, обшитых поликарбонатом, стоит от 500 до 700 рублей в час. Безлимитная аренда на день — 3500 рублей. Администрация называет их «беседками закрытого формата». Вместительность самой бюджетной беседки — 6 человек. В ней есть электричество, рядом мангальная зона.
В самую большую беседку поместятся 15 человек. У администраторов можно купить «хороший, фирменный» уголь за 250 рублей и розжиг за 100 рублей.
«Пикниковый рай» на Горской
Преимущество — не нужна машина, можно воспользоваться общественным транспортом. Зона отдыха на берегу котлована Горский (не путать с карьером), недалеко от Студенческой.
— «Пикниковый Рай» находится в месте, сочетающем противоположности: живописную природу озера и расположение в центре города. Вас ждут приятная музыка на всей территории отдыха «Пикниковый Рай», теплая атмосфера и уютный интерьер закрытых и отапливаемых финских гриль-домиков, — говорится в описании территории отдыха.
На первый взгляд, звучит сомнительно, но с наличием водоема и близостью к метро не поспоришь.
Финские домики действительно есть (это закрытые помещения, которые вмещают до 16 и до 25 человек, мангал — внутри беседки). А гриль-беседок теперь нет, уточнили в администрации. Но есть так называемые «мангальные места»: деревянные стол и скамейки плюс мангал. Аренда мангального места стоит 300 рублей в час.
При бронировании гриль-домика в подарок обещают жидкость для розжига, уголь, воду и коробку спичек.
Березовая роща
В Березовой роще пикник можно устроить с 11 до 21. Здесь четыре беседки на 8–10 человек. Небольшая беседка стоит 600 рублей в час (минимальное время бронирования — 3 часа). Вип-зона, где, кроме беседки и мангала, есть качеля, маленький домик для детей, небольшой водопад, — 1200 рублей в час.
Территория базы отдыха «Парк у Моря»
Это район ОбьГЭС, на Софийской. На территории 25 беседок разной вместимости. Если ориентироваться на среднюю компанию, до 10–12 человек, можно арендовать красивую каменную беседку. На 6 часов аренда стоит 2700 рублей в будни, 4500 в выходные. Как уточнили в администрации, это цены на май, в июне будет дороже, так как в беседку подадут воду.
Бугринская роща
Адрес: Саввы Кожевникова, 39. Место, откуда видно Бугринский мост, что логично. Гриль-зона здесь называется «Бугринская гавань». Аренда маленьких летних веранд (вмещают до 10 человек) с понедельника по четверг стоит 900 рублей за три часа и 1800 на весь день. В выходные (с пятницы по воскресенье) цена беседки будет 1000 рублей за три часа и 2000 рублей за весь день.
Есть веранды побольше — вместимостью до 15 человек. Они сдаются на день. Час аренды стоит 500 рублей. Если арендовать на день (кроме субботы), веранда будет стоить 4000 рублей. Суббота — самый популярный и поэтому самый дорогой день — цена аренды 5000 рублей.
Если вы знаете хорошие места для отдыха в округе Новосибирска, расскажите о них в комментариях. А для тех, кто не понимает, как можно отдыхать и тем более жить в Сибири, можно почитать истории людей, которые перехали в Сочи, Анапу или Краснодар.