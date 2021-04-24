Вжарили на природе: 10 мест в Новосибирске, где можно отдохнуть на выходных с шашлыками

В этом сезоне придется забыть про Заельцовский парк как место для отдыха и пикников — 15 апреля его закрыли на реконструкцию. Откроют парк только следующим летом — территорию разделят на несколько зон, облагородят дорожки и сделают экотропу.



Рядом с Заельцовским парком находится Ботанический сад, где есть несколько беседок. Мангалы там не предусмотрены, но поставить термос и разложить бутерброды — запросто. В каждом районе города можно найти места для относительно цивильного отдыха — вот десять вариантов.

Сосновый бор на Учительской

