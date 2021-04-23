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«Сначала была эйфория»: истории сибиряков, переехавших в Сочи, Анапу и Краснодар. Сколько нужно денег и чем они недовольны?

Жить на курорте мечтают многие — НГС собрал разные мнения у сбежавших на русский юг

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Бывшие сибиряки рассказали о жизни на русском юге

Бывшие сибиряки рассказали о жизни на русском юге

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Новосибирцы рассказали о плюсах и минусах переезда на юг России

Хотя бы один раз в жизни каждого сибиряка посещала мысль о том, чтобы сбежать из Новосибирска. Серость города и неблагоприятный климат вгоняют в тоску. Мечты о море, солнце и об отсутствии зимы становятся всё более реальными и постепенно превращаются в план побега. Юг России — самая популярная локация для переезда: Сочи, Крым, Краснодар или Анапа. Мы поговорили с бывшими новосибирцами, которые уже несколько лет живут там, и попросили их рассказать о жизни около моря — правда ли она так прекрасна, как нам кажется.

Анастасия Муха, 30 лет, менеджер в «Леруа Мерлен». Живет в Краснодаре

Анастасия живет в Краснодаре уже 2,5 года<br>

Анастасия живет в Краснодаре уже 2,5 года

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— Переехать жить в Краснодар было для нас с мужем спонтанным решением — после очередного отпуска захотелось больше тепла и моря в своей жизни, — признается Анастасия. — Не могу сказать, что жизнь в Сибири и на юге кардинально отличается, проблемы везде одни и те же: пробки, отсутствие нормальных дорог, застройки. Отсутствие снега на Новый год было непривычным, постоянные дожди и плюсовая температура зимой. Межсезонье — прекрасная пора, до ноября комфортная летняя погода. Климат мне очень нравится.

Анастасия в восторге от краснодарского климата

Анастасия в восторге от краснодарского климата

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Прожиточный минимум здесь такой же, как в Новосибирске, — 12 с лишним тысяч рублей. Цены на продукты практически такие же. Например, хлеб и молочные продукты, овощи и фрукты дешевле летом и осенью. Дороже бензин и коммуналка: зимой мы платим около 5000 рублей, а летом — 3000 рублей. Думаю, что в Краснодаре нужно чуть больше денег для комфортной жизни, чем в Новосибирске, чтобы была возможность выезда из города на море или в горы. Жилье за последние 5 лет очень выросло в цене. Однокомнатная квартира 40 кв. м стоит 2 500 000 рублей минимум. Цены примерно как в Новосибирске.

Переезд на юг стал для Анастасии возможностью путешествовать (на фото — пейзаж Крыма)

Переезд на юг стал для Анастасии возможностью путешествовать (на фото — пейзаж Крыма)

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Изменений обстановки в городе из-за пандемии я не заметила, на мой взгляд, ситуация стабильная. Наплыв народа здесь постоянный. Местным это не нравится, город не подготовлен к такому количеству людей и машин, большая конкуренция на рынке вакансий, некомфортное передвижение по городу из-за постоянных пробок, отсутствие парковочных мест. Здесь здорово иметь свой дом и работать удаленно.

До ноября в Краснодаре теплая летняя погода<br>

До ноября в Краснодаре теплая летняя погода

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Из-за жары летом часто случаются перебои электричества, также часто отключают воду без предупреждения, но я не жалуюсь, это мой выбор. Мыслей о том, чтобы вернуться в Новосибирск, у меня нет, тут даже комментировать нечего — я приезжаю несколько раз в год, чтобы увидеться с родными и друзьями. Сейчас возможность путешествовать и смотреть красивые места стала реальнее, чем когда я жила в Сибири.

Нонна Петросян, 34 года, в декрете. Живет в Анапе

Нонна живет в Анапе уже 10 лет

Нонна живет в Анапе уже 10 лет

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— В Анапе мы с семьей живем уже 10 лет, — рассказывает Нонна. — В 2016 году по работе переезжали в Краснодар, но вернулись обратно, потому что нам не подошел климат: слишком жарко, в +45 °С в Краснодаре плавится асфальт, а в Анапе веет морской бриз. Кроме того, в Краснодаре большая загазованность и пробки — нам это не подходит для комфортной жизни.

Нонна считает климат Анапы более подходящим для жизни

Нонна считает климат Анапы более подходящим для жизни

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Анапа привлекает нас близостью моря, на юге 9 месяцев лето, а не 9 месяцев зима. Я могу сказать, что счастлива жить здесь, особенно сравнив жизнь в Анапе и в Краснодаре. Теперь я еще больше люблю этот тихий уютный городок. Возвращаться на родину в вечную зиму мне совершенно не хочется.

Сейчас в Анапе вот так цветут деревья

Сейчас в Анапе вот так цветут деревья

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Жизнь на море недешевая, но дешевле. Стоимость фруктов как в средней полосе, хотя всё растет под боком — виноград, персики, абрикосы местные летом — 130–170 рублей за кг, арбузы по 16–18 рублей за кг, дыни — 40 рублей за кг. Помидоры, огурцы — по 40 рублей. Здесь дешевле в плане одежды: теплая куртка на 4 месяца и кроссовки — вот и вся зимняя одежда. Хотя пару раз за зиму выпадает снег, для этих случаев у нас на балконе стоят санки. На семью с 1 ребенком денег нужно минимум от 30 000 рублей и выше, если свое жилье. Если квартира в ипотеку, то добавляем сюда ипотеку. 1-комнатная квартира сейчас стоит 3,5–4,5 миллиона рублей в среднем, 2-комнатная — от 4,5 до 6 миллионов рублей. Цены на недвижимость на побережье поднялись на 30% по сравнению с 2020 годом и будут только расти. Сейчас в строительной сфере наводят порядок, многие стройки приостановлены.

Так выглядит район, в котором живет Нонна с семьей

Так выглядит район, в котором живет Нонна с семьей

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Многие люди, переехав в Анапу и уладив дела с покупкой жилья, ощущают тоску, им не с кем поздороваться в прямом смысле слова. После ухода в декрет я сама как переехавший человек ощутила нехватку общения. Плюс возврат в Анапу спустя 4 года жизни в Краснодаре сделал заново меня переехавшим человеком, поэтому я основала клуб для таких же переехавших, как я сама. Мы знакомимся, общаемся, заводим дружбу.

Нонна ведет клуб для переехавших в Анапу людей, чтобы они могли познакомиться между собой и не чувствовали себя одиноко в чужом городе

Нонна ведет клуб для переехавших в Анапу людей, чтобы они могли познакомиться между собой и не чувствовали себя одиноко в чужом городе

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Сейчас границы края открыты. Мы переехали обратно в июне 2020 года, были пустые пляжи, пустой город, как зимой. К минусам жизни в Анапе могу отнести ранее цветение — с апреля по сентябрь. Аллергия начинается даже у многих здоровых людей.

Лада Конкина, 28 лет, работает в семейном бизнесе. Живет в Сочи

Сибирячка живет в Сочи уже 5 лет

Сибирячка живет в Сочи уже 5 лет

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— Мы с семьей живем в Сочи уже 5 лет. Брат мужа пригласил его в гости, мужу понравилось, и он решил, что мы будем переезжать, — говорит Лада. — Я сначала не хотела, сопротивлялась: как я уеду, в Новосибирске семья, друзья, мы на тот момент еще не были женаты. Потом я забеременела, мы поженились и я, как жена декабриста, последовала в Сочи за своим мужем. Поначалу была эйфория, но потом это чувство прошло: когда ты переезжаешь из большого города в маленький, тебе становится скучно, сходить особо некуда, живешь по принципу «дом — работа — дом». Спустя время ты забываешь о том, что живешь в городе-курорте — за сезон мы бываем на море 2–3 раза, а достопримечательности смотрим, только когда приезжают гости.

За это время город стал для нее родным

За это время город стал для нее родным

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В Сочи мне нравится климат, близость моря, солнце. Не нравится, что этот город — сборная солянка, люди приезжают сюда из разных мест, у всех разный менталитет, разное отношение друг к другу. Например, сибиряки более ответственные, даже в плане работы: если мы договариваемся о встрече в 10, значит в 10 встреча состоится, а жители Сочи вообще могут про тебя забыть и не прийти. Возвращаться в Новосибирск я не хочу. После переезда в Сочи я была в Новосибирске три раза и в последний поняла, что город перестал быть для меня родным, мой дом — это Сочи, а Новосибирск теперь просто город, где я родилась, даже несмотря на то что я знаю его вдоль и поперек, там живут мои родные и друзья.

Лада говорит, что жить в Сочи дороже, чем в Новосибирске

Лада говорит, что жить в Сочи дороже, чем в Новосибирске

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Жить в Сочи дороже, чем в Новосибирске, здесь дороже досуг. Ценовая политика в городе меняется согласно обстановке в мире — сейчас закрыли Турцию, туроператоры подняли цены на 20%. Цены в один из популярных отелей — 3 звезды, эконом «Сочи парк отель 2» — около 10 000 рублей, прошлым летом мы туда попали за 2000 рублей по акции. Парк развлечений, единственный современный в городе, — от 1600 рублей — дети, взрослый билет — от 1800 рублей. На Роза-Хуторе ски-пасс от 3500 рублей, везде платный вход, даже на природные достопримечательности типа водопада, но есть и много чего бесплатного. Самый главный минус для туристов — нет достойного сервиса. Пик пандемии прошел, сейчас в Сочи всё так, как было раньше, за исключением масок и антисептиков. Туристов много всегда, особенно в Олимпийском парке и на Роза-Хуторе. Цены на жилье в Сочи сейчас как в Москве — от 180–250 тысяч рублей за квадрат. Пять лет назад мы покупали квартиру, цены были от 50 до 70 тысяч рублей за квадрат.

Татьяна М., 63 года, пенсионерка

У Татьяны с мужем свой участок, на котором они выращивают ягоды, фрукты и овощи

У Татьяны с мужем свой участок, на котором они выращивают ягоды, фрукты и овощи

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— Мы давно мечтали о том, чтобы переехать в Краснодар, часто бывали на юге, рассматривали там места для постоянного проживания. В 2017 году мы окончательно определились, а в сентябре 2018 года купили дом в Краснодаре и переехали, — рассказывает Татьяна. — Прожив там три года, мы ни разу не пожалели о сделанном выборе: для нас, пенсионеров, главным условием были погодные условия — короткая зима, которая длится не более двух месяцев. Конечно, ее не сравнишь с сибирской: снег выпадает всего на несколько дней, и он в радость.

Дети с радостью приезжают в гости к родителям в теплые края

Дети с радостью приезжают в гости к родителям в теплые края

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В нашем саду растут яблоки, груши, слива, абрикосы, персики, вишня, черешня и все овощи. Клубника плодоносит с конца мая по октябрь, а в прошлом году 10 ноября мы набрали еще целое ведро. Это ли не рай? Цены на продукты такие же, как в Новосибирске, много сетевых магазинов. Овощи и фрукты дешевле, их можно купить на рынке. Мы живем в своем доме, поэтому коммунальные платежи получаются дешевле в несколько раз, чем в Новосибирске: плата за газ в зимние месяцы составляет 1400–1500 рублей в месяц, за электроэнергию — 100–120 рублей, вывоз мусора стоит 100 рублей с человека. За воду не платим, так как своя скважина, перебоев с водой нет. Летом оплата меньше в два раза. В Новосибирске платили 5000 рублей в среднем за месяц.

Татьяна говорит, что в Краснодаре живут приятные и дружелюбные люди

Татьяна говорит, что в Краснодаре живут приятные и дружелюбные люди

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Жить в Краснодаре нам гораздо комфортнее: воздух чище, море рядом, климат мягкий. Много солнечных дней, что отражается на здоровье человека. Детям всегда есть куда приехать отдохнуть. Говорят, что люди здесь другие: если рассматривать коренное население, оно отличается тем, что люди гораздо степеннее, никуда не торопятся. Среди наших соседей есть и местные, и приезжие — я не вижу отличий. Первое время нам все помогали советами, своими заготовками на зиму и еще много чем. Как говорят, сам будь человеком, и люди к тебе потянутся, а плохие и хорошие люди есть везде.

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Изнанка рая. Честный рассказ о жизни в Крыму — бывший сибиряк рассказал о плюсах, минусах и мифах.

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Азита из Исфахана. История 20-летней девушки из Ирана — она приехала в морозную Сибирь, чтобы стать врачом.

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