«Сначала была эйфория»: истории сибиряков, переехавших в Сочи, Анапу и Краснодар. Сколько нужно денег и чем они недовольны?

Новосибирцы рассказали о плюсах и минусах переезда на юг России
Хотя бы один раз в жизни каждого сибиряка посещала мысль о том, чтобы сбежать из Новосибирска. Серость города и неблагоприятный климат вгоняют в тоску. Мечты о море, солнце и об отсутствии зимы становятся всё более реальными и постепенно превращаются в план побега. Юг России — самая популярная локация для переезда: Сочи, Крым, Краснодар или Анапа. Мы поговорили с бывшими новосибирцами, которые уже несколько лет живут там, и попросили их рассказать о жизни около моря — правда ли она так прекрасна, как нам кажется.
Анастасия Муха, 30 лет, менеджер в «Леруа Мерлен». Живет в Краснодаре
— Переехать жить в Краснодар было для нас с мужем спонтанным решением — после очередного отпуска захотелось больше тепла и моря в своей жизни, — признается Анастасия. — Не могу сказать, что жизнь в Сибири и на юге кардинально отличается, проблемы везде одни и те же: пробки, отсутствие нормальных дорог, застройки. Отсутствие снега на Новый год было непривычным, постоянные дожди и плюсовая температура зимой. Межсезонье — прекрасная пора, до ноября комфортная летняя погода. Климат мне очень нравится.
Прожиточный минимум здесь такой же, как в Новосибирске, — 12 с лишним тысяч рублей. Цены на продукты практически такие же. Например, хлеб и молочные продукты, овощи и фрукты дешевле летом и осенью. Дороже бензин и коммуналка: зимой мы платим около 5000 рублей, а летом — 3000 рублей. Думаю, что в Краснодаре нужно чуть больше денег для комфортной жизни, чем в Новосибирске, чтобы была возможность выезда из города на море или в горы. Жилье за последние 5 лет очень выросло в цене. Однокомнатная квартира
Изменений обстановки в городе из-за пандемии я не заметила, на мой взгляд, ситуация стабильная. Наплыв народа здесь постоянный. Местным это не нравится, город не подготовлен к такому количеству людей и машин, большая конкуренция на рынке вакансий, некомфортное передвижение по городу из-за постоянных пробок, отсутствие парковочных мест. Здесь здорово иметь свой дом и работать удаленно.
Из-за жары летом часто случаются перебои электричества, также часто отключают воду без предупреждения, но я не жалуюсь, это мой выбор. Мыслей о том, чтобы вернуться в Новосибирск, у меня нет, тут даже комментировать нечего — я приезжаю несколько раз в год, чтобы увидеться с родными и друзьями. Сейчас возможность путешествовать и смотреть красивые места стала реальнее, чем когда я жила в Сибири.
Нонна Петросян, 34 года, в декрете. Живет в Анапе
— В Анапе мы с семьей живем уже 10 лет, — рассказывает Нонна. — В 2016 году по работе переезжали в Краснодар, но вернулись обратно, потому что нам не подошел климат: слишком жарко, в
Анапа привлекает нас близостью моря, на юге 9 месяцев лето, а не 9 месяцев зима. Я могу сказать, что счастлива жить здесь, особенно сравнив жизнь в Анапе и в Краснодаре. Теперь я еще больше люблю этот тихий уютный городок. Возвращаться на родину в вечную зиму мне совершенно не хочется.
Жизнь на море недешевая, но дешевле. Стоимость фруктов как в средней полосе, хотя всё растет под боком — виноград, персики, абрикосы местные летом — 130–170 рублей за кг, арбузы по 16–18 рублей за кг, дыни — 40 рублей за кг. Помидоры, огурцы — по 40 рублей. Здесь дешевле в плане одежды: теплая куртка на 4 месяца и кроссовки — вот и вся зимняя одежда. Хотя пару раз за зиму выпадает снег, для этих случаев у нас на балконе стоят санки. На семью с 1 ребенком денег нужно минимум от
Многие люди, переехав в Анапу и уладив дела с покупкой жилья, ощущают тоску, им не с кем поздороваться в прямом смысле слова. После ухода в декрет я сама как переехавший человек ощутила нехватку общения. Плюс возврат в Анапу спустя 4 года жизни в Краснодаре сделал заново меня переехавшим человеком, поэтому я основала клуб для таких же переехавших, как я сама. Мы знакомимся, общаемся, заводим дружбу.
Сейчас границы края открыты. Мы переехали обратно в июне 2020 года, были пустые пляжи, пустой город, как зимой. К минусам жизни в Анапе могу отнести ранее цветение — с апреля по сентябрь. Аллергия начинается даже у многих здоровых людей.
Лада Конкина, 28 лет, работает в семейном бизнесе. Живет в Сочи
— Мы с семьей живем в Сочи уже 5 лет. Брат мужа пригласил его в гости, мужу понравилось, и он решил, что мы будем переезжать, — говорит Лада. — Я сначала не хотела, сопротивлялась: как я уеду, в Новосибирске семья, друзья, мы на тот момент еще не были женаты. Потом я забеременела, мы поженились и я, как жена декабриста, последовала в Сочи за своим мужем. Поначалу была эйфория, но потом это чувство прошло: когда ты переезжаешь из большого города в маленький, тебе становится скучно, сходить особо некуда, живешь по принципу «дом — работа — дом». Спустя время ты забываешь о том, что живешь в городе-курорте — за сезон мы бываем на море 2–3 раза, а достопримечательности смотрим, только когда приезжают гости.
В Сочи мне нравится климат, близость моря, солнце. Не нравится, что этот город — сборная солянка, люди приезжают сюда из разных мест, у всех разный менталитет, разное отношение друг к другу. Например, сибиряки более ответственные, даже в плане работы: если мы договариваемся о встрече в 10, значит в 10 встреча состоится, а жители Сочи вообще могут про тебя забыть и не прийти. Возвращаться в Новосибирск я не хочу. После переезда в Сочи я была в Новосибирске три раза и в последний поняла, что город перестал быть для меня родным, мой дом — это Сочи, а Новосибирск теперь просто город, где я родилась, даже несмотря на то что я знаю его вдоль и поперек, там живут мои родные и друзья.
Жить в Сочи дороже, чем в Новосибирске, здесь дороже досуг. Ценовая политика в городе меняется согласно обстановке в мире — сейчас закрыли Турцию, туроператоры подняли цены на 20%. Цены в один из популярных отелей — 3 звезды, эконом «Сочи парк отель 2» — около
Татьяна М., 63 года, пенсионерка
— Мы давно мечтали о том, чтобы переехать в Краснодар, часто бывали на юге, рассматривали там места для постоянного проживания. В 2017 году мы окончательно определились, а в сентябре 2018 года купили дом в Краснодаре и переехали, — рассказывает Татьяна. — Прожив там три года, мы ни разу не пожалели о сделанном выборе: для нас, пенсионеров, главным условием были погодные условия — короткая зима, которая длится не более двух месяцев. Конечно, ее не сравнишь с сибирской: снег выпадает всего на несколько дней, и он в радость.
В нашем саду растут яблоки, груши, слива, абрикосы, персики, вишня, черешня и все овощи. Клубника плодоносит с конца мая по октябрь, а в прошлом году
Жить в Краснодаре нам гораздо комфортнее: воздух чище, море рядом, климат мягкий. Много солнечных дней, что отражается на здоровье человека. Детям всегда есть куда приехать отдохнуть. Говорят, что люди здесь другие: если рассматривать коренное население, оно отличается тем, что люди гораздо степеннее, никуда не торопятся. Среди наших соседей есть и местные, и приезжие — я не вижу отличий. Первое время нам все помогали советами, своими заготовками на зиму и еще много чем. Как говорят, сам будь человеком, и люди к тебе потянутся, а плохие и хорошие люди есть везде.
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