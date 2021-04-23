«Сначала была эйфория»: истории сибиряков, переехавших в Сочи, Анапу и Краснодар. Сколько нужно денег и чем они недовольны?

Из-за жары летом часто случаются перебои электричества, также часто отключают воду без предупреждения, но я не жалуюсь, это мой выбор. Мыслей о том, чтобы вернуться в Новосибирск, у меня нет, тут даже комментировать нечего — я приезжаю несколько раз в год, чтобы увидеться с родными и друзьями. Сейчас возможность путешествовать и смотреть красивые места стала реальнее, чем когда я жила в Сибири.



Нонна Петросян, 34 года, в декрете. Живет в Анапе