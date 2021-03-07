Азита из Исфахана. История 20-летней девушки из Ирана — она приехала в морозную Сибирь, чтобы стать врачом

Девушка из Ирана поступила в НГУ и рассказала НГС о своей жизни
Тысячи выпускников каждый год уезжают из Новосибирска в поисках лучшей жизни — Петербург, Москва, другие страны. А есть другой тип студентов — иностранцы, которые целенаправленно поступают в наши вузы, влюбляются в серый город и после окончания учебы связывают жизнь со столицей Сибири. В их числе и 20-летняя Азита из Ирана — девушка учится в НГУ на медицинском факультете и собирается устроиться на работу в одну из местных клиник. Как она очутилась в Новосибирске, почему решила стать врачом, чем отличается менталитет иранцев и россиян, сложно ли ей дается учеба на чужом языке — НГС поговорил с Азитой и узнал ее историю.
«Хочется спасать чьих-то матерей»
Азите 20 лет. Она родилась и выросла в иранском городе Исфахан. На русском девушка говорит пока плохо и знает лишь немного самых распространенных фраз. Азита уже давно решила, что хочет связать свою жизнь с врачебным делом. На этот путь ее привел печальный опыт из детства.
— Сколько себя помню, я всегда хотела стать врачом. Когда была маленькой, у меня умерла мама. Возможно, потому что врачи были недостаточно квалифицированы и совершили ошибку. Может, это и стало одной из причин моего желания. Мне захотелось иметь возможность спасать людей в будущем, чьих-то матерей, — рассказывает Азита.
К выбору вуза девушка подошла основательно — изучала варианты в разных странах. Особенно ее внимание привлек Новосибирский государственный университет.
— Я поступила учиться на медицинский факультет. Во-первых, для меня было важно выбрать университет с выдающимся уровнем преподавания. Я видела, что у НГУ довольно высокий научный показатель. Это один из лучших университетов в России. Поэтому и выбрала его. Меня даже не пугала здешняя погода, которая, как говорят некоторые, уж слишком холодная. Я горжусь тем, что учусь здесь.
Азита говорит, что сибирские морозы пришлись ей по духу. Здесь ей проще сосредоточиться на учебе. Она сразу влюбилась в природу Академгородка, когда впервые приехала сюда. Все сомнения в выборе места для учебы моментально отпали.
Девушка уже отучилась один семестр, сейчас идет второй. Пока все хорошо, говорит Азита, у нее высокие оценки.
— Я люблю приключения, люблю путешествовать — за свою жизнь я уже много где побывала. Во всех городах Ирана. Была в Турции и Грузии, еще была в Москве. Так что мне есть с чем сравнить. Я люблю рисковать, мне нравится принимать неожиданные решения в жизни. Поэтому я и решила учиться за границей. Мне кажется, в Новосибирске довольно легко жить. Мне нравятся люди здесь. Они очень хорошие, заботливые, спокойные и дружелюбные. Даже по сравнению с Москвой — я жила там какое-то время, около года, — рассказывает Азита о своей жизни.
«Русские иначе говорят слово "нет"»
Какое-то время Азита жила в студенческом общежитии, но потом поняла, что нуждается в квартире:
— Я не привыкла жить в студенческих общагах. Хотя мне кажется, что это крутой опыт — ты видишь столько разных культур в одном пространстве. Мне же в своей квартире комфортнее учиться — у меня очень много уроков по медицине, к которым надо подготовиться, а в общаге шумно и людно. Мне нужна была приватность, свое место.
Новосибирцы, говорит девушка, очень близки к тому типу людей, с которыми бы ей хотелось жить. Она считает местных спокойными, счастливыми и терпеливыми. Незнакомцы в Академгородке всегда приветливы и дружелюбны. Азите, как иностранке, важно, чтобы с ней хорошо обращались. Друзья помогают ей решать проблемы и преодолевать языковой барьер.
За время, проведенное здесь, Азита успела увидеть разницу в менталитетах иранцев и россиян.
— Здесь люди говорят «нет» несколько вежливее, чем в Иране. Например, они никогда не говорят конкретно «нет», но всегда пытаются придать этому какой-то позитивный смысл. Если, например, я прошу друга оставить у себя мою собаку на три дня, он откажет, но объяснит, что на этой неделе у него тест, он не сможет следить за животным. Или, например, скажет, что в эти дни его не будет дома. То есть местные никогда не говорят просто «нет», они объясняют причины отказа. Какое-то время я постоянно ловила себя на мысли, что не понимаю их ответов, но со временем до меня дошло — они просто несколько иначе говорят «нет». Это потому, что люди вежливые, — считает Азита.
Кроме того, иностранная студентка сделала для себя открытие — местные могут планировать важные официальные встречи поздними вечерами или даже ночью. В Иране их организуют только по утрам.
— Еще одна разница между Россией и Ираном — в людях. В моей стране, если мы видим незнакомца, то всегда улыбаемся. И всегда идем ему навстречу, узнаём — не нужна ли ему помощь. Может, ему негде переночевать. Мы предлагаем ему остановиться в нашем доме. Он даже может прожить месяц у нас, и обычно мы пытаемся сделать так, чтобы ему было комфортно, кормим своей едой. Мы принимаем незнакомцев проще. Даже если в помощи они не нуждаются. В России каждый сам за себя — у всех своя жизнь. Только твои друзья приглашают тебя домой. Здесь незнакомцы должны сами попросить помощи. И тебя позовут в дом, только если вы уже друзья, — рассуждает девушка о разнице культур.
Одиночество в чужой стране
Первое время в совершенно новом городе девушке некогда было скучать. Она изучала новую для себя обстановку и привыкала к непонятному быту. А как только почувствовала одиночество — завела собаку с говорящей кличкой Хоуп (в переводе с английского означает «надежда»).
— С ней мое чувство одиночества значительно ослабло. Долгое время мне было гораздо проще одной. Собака же не оставляет мне свободного времени. В заботе о ней у меня не возникает момента, когда я даже могу задуматься об одиночестве. Хоуп помогает мне справляться со стрессом. Сейчас мне кажется, что я уже и не смогу без нее жить, ведь я уже привыкла к ней. Она меня полностью понимает, различает мои эмоции. Еще я нашла здесь несколько друзей. У меня здесь есть лучший друг — он русский. Он всегда мне помогает. Так что, как только мне становится грустно, я зову его в гости.
Планы на будущее в России
В ближайшее время Азита хочет устроиться работать в «какую-нибудь небольшую клинику». Тогда, рассуждает девушка, у нее совсем не останется времени для грусти.
— У меня грандиозные планы на будущее! В следующем году я хочу принять участие в исследовательских программах. Это важно для меня. Я и приехала в Новосибирск именно из-за возможности участия в таких исследованиях, — говорит Азита и добавляет, что хочет написать свою книгу — о ее научных идеях, научных вопросах, о мире и вселенной.
— Я, конечно, не настолько взрослая и опытная, так что книга не может базироваться только на моем личном опыте. Сейчас я пытаюсь разобраться с этим. В будущем я бы, конечно, хотела написать несколько книг. Это одна из моих жизненных целей.
Вторая цель, продолжает девушка, это возможность работать. Азите важно быть занятой, она считает себя очень активной и боится, что ей станет скучно, как только наступит время, когда она не сможет работать.
— Я не знаю, что таит будущее. Возможно, я найду здесь любовь, выйду замуж и останусь. Кто знает? Но в жизни я всегда путешествовала, так что, возможно, я не тот тип человека, который остается на одном месте надолго. Я уже думала про следующий шаг — возможно, я решу повысить свою квалификацию в Германии или Шотландии. В любом случае это зависит от того, куда повернет моя жизнь.
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