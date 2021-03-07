Азита из Исфахана. История 20-летней девушки из Ирана — она приехала в морозную Сибирь, чтобы стать врачом

— Я не привыкла жить в студенческих общагах. Хотя мне кажется, что это крутой опыт — ты видишь столько разных культур в одном пространстве. Мне же в своей квартире комфортнее учиться — у меня очень много уроков по медицине, к которым надо подготовиться, а в общаге шумно и людно. Мне нужна была приватность, свое место.



Новосибирцы, говорит девушка, очень близки к тому типу людей, с которыми бы ей хотелось жить. Она считает местных спокойными, счастливыми и терпеливыми. Незнакомцы в Академгородке всегда приветливы и дружелюбны. Азите, как иностранке, важно, чтобы с ней хорошо обращались. Друзья помогают ей решать проблемы и преодолевать языковой барьер.



За время, проведенное здесь, Азита успела увидеть разницу в менталитетах иранцев и россиян.



— Здесь люди говорят «нет» несколько вежливее, чем в Иране. Например, они никогда не говорят конкретно «нет», но всегда пытаются придать этому какой-то позитивный смысл. Если, например, я прошу друга оставить у себя мою собаку на три дня, он откажет, но объяснит, что на этой неделе у него тест, он не сможет следить за животным. Или, например, скажет, что в эти дни его не будет дома. То есть местные никогда не говорят просто «нет», они объясняют причины отказа. Какое-то время я постоянно ловила себя на мысли, что не понимаю их ответов, но со временем до меня дошло — они просто несколько иначе говорят «нет». Это потому, что люди вежливые, — считает Азита.