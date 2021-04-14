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«В Анталье всё очень грустно»: туристы и местные жители рассказали, что сейчас происходит в Турции на самом деле

Турки послушно соблюдают масочный режим даже на улице, а в стране снова введен комендантский час для граждан

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Прочтите о том, что сейчас происходит <nobr class="_">в Турции</nobr>

Прочтите о том, что сейчас происходит в Турции

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Россия закрыла перелеты в Турцию — с 15 апреля останавливается авиасообщение по всё той же, коронавирусной причине, пока до 1 июня. О том, что делать туристам, находящимся на территории страны, и тем, кто только планирует отдых, мы написали большую памятку, в которой подробно описали, что случилось и какие действия необходимо предпринять. Кроме того, мы пообщались с отдыхающими и сибиряками, которые живут в Турции, — они рассказали, какая сейчас обстановка в стране.

Анна Сельчук, живет в Турции 12 лет

Анна живет в городе Измите, недалеко от Стамбула. Она рассказывает, что сейчас для граждан страны и людей, имеющих вид на жительство, введены строгие ограничения. Они появились в октябре 2020-го, когда ситуация стала ухудшаться и туристический сезон закончился.

Так выглядела Анталья в феврале <nobr class="_">2021 года</nobr>

Так выглядела Анталья в феврале 2021 года

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— Это было ожидаемо. Закрыли кафе, бассейны, досуговые места, почти все спортсалоны, общепит остался навынос. Проще сказать, что вообще в стране работало. Ограничили перемещение несовершеннолетних — были специальные детские часы, они действуют до сих пор. Обучение онлайн, кроме 8-х и 12-х классов, и то они ходят в школу не каждый день, посменно. Работают, по сути, только торговые центры, фуд-корты — навынос, общественный транспорт, больницы, экстренные службы. Просвет наметился в конце февраля — начале марта, когда страну поделили на «красные», «оранжевые», «желтые» и «синие» зоны. Всем, кроме «красных», разрешили открыть кафе для посетителей, но недолго радовались: спустя недели три ситуация начала ухудшаться и ввели комендантский час. С октября по февраль сидели дома с 21 часа до 5 утра, включая выходные. Сейчас опять к этому, запрет снова действует уже как две недели. C наступлением Рамадана, когда мусульмане постятся, кафе и рестораны снова закрыли для посещений. Сегодня ждем выступления президента — будет говорить, как жить дальше. Все опасаются, что могут закрыть передвижение между городами. В стране кризис, выросла безработица, курс доллара, рост стоимости грамма золота и коронавирус — три общие темы для всех, — рассказывает Анна.

Со слов Анны, комендантский час не действовал и не действует на тех, кто имеет статус туриста, — им можно передвигаться без ограничений. Местным тоже можно получить разрешение — и под видом похода в больницу посетить друзей.

На фото Анна со своими близкими

На фото Анна со своими близкими

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— Жители Турции любят социализироваться и даже во время запретов собираются в гостях большими компаниями, многие приезжают друг к другу на выходные, проводить вместе эвдекал (буквальный перевод — «сиди дома», комендантский час так называют здесь). Практически никуда нельзя попасть без HES-кода (персональный номер, который стали присваивать человеку в Турции во время пандемии. HES-код позволяет отслеживать перемещения людей, знать, какие места посетили заболевшие люди или люди, находящиеся в группе риска. Прим. ред.) — в административные учреждения, больницы, кафе, и даже транспортные карты к нему привязаны. Система отслеживает социальные контакты (с заболевшими в первую очередь).

Многие живущие здесь говорят, что в России сейчас лучше находиться, меньше запретов и стабильнее ситуация с ковидом. Попасть на родину отныне стало сложно — все, видя резкий скачок числа заболевших, предугадывали итоги совещания Росавиации. Небо закрыли — но все до последнего надеялись, что этого не произойдет. На работе местных авиакомпаний это пока не отразилось, — рассказывает Анна.

Также февральское фото из Антальи

Также февральское фото из Антальи

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— Ситуация с ковидом коснулась многих занятых в различных сферах. Люди теряют работу, предприятия вынуждены сокращать персонал. В туристических городах — Анталье, Мармарисе, Алании, Бодруме — всё очень грустно, сезон планировали открыть в надежде на то, что приедут туристы из России. Да, путевки подорожали, но это связано и с ростом курса доллара в Турции, и с повышением цен на все продукты питания, бензин (литр 95-го у нас стоит больше 70 рублей, а клубника, на которую сейчас сезон, — 150–170 рублей).

Заболеваемость растет, и статистика — неумолимое тому доказательство. Столь стремительный скачок многие — как простые люди, так и власти — связывают с тем, что на непродолжительное время были послабления (субботу открыли от локдауна и рестораны для посетителей). Как начался резкий скачок, гайки снова закрутили. Ситуация с ковидом по-прежнему пугает: если вдруг спустишь маску на нос, рядом находящиеся люди делают страшное лицо и начинают шикать. Выйти на улицу без маски равносильно голому. Ситуация немного успокоилась, народ привык, если сравнивать с первой волной, но всё еще тяжело. Маску надо носить везде (кроме собственного дома, а некоторые и в личном авто ездят в ней). В Турции, кстати, организовали прививочные туры в Россию. Говорят, стоить это будет 1100 евро, записи на прививку в больницах есть — вакцины нет, поэтому очереди и лист ожидания. Желающих привиться хоть отбавляй. Многие говорят: «Россия создала свою вакцину, поэтому в стране сейчас такая благополучная ситуация». Как в панацею верят: всех разом вакцинировать — и вирус отступит.

Некогда популярное кафе сегодня выглядит пустынно

Некогда популярное кафе сегодня выглядит пустынно

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— В больших городах ситуация напряженная, особенно в Стамбуле. Насчет запретов на въезд переживают только живущие в Турции россияне. Многие на лето собирались домой, в гости, повидаться с родными и близкими. Недовольны двухнедельным карантином по прилете. Боятся, что на фоне ограничений резко вырастет стоимость авиабилетов. Вряд ли это политическая игра со стороны России. Когда вся Турция в «красной» зоне по ковиду и за три недели статистические данные резко рванули вверх, говорить об этом немного глупо. Наоборот, соваться в неблагополучную по ковиду страну было бы безрассудством — со стороны частных лиц. Волнений не чувствуется, всем надоело сидеть дома, это давит на психику, на настроение, повышает депрессивность вкупе с инфляцией и постоянной угрозой лишиться работы, — говорит Анна.

Иван Рябов, улетел в Турцию с рабочим визитом

Сибиряк улетел в Турцию две недели назад по рабочим вопросам. За эти дни Иван Рябов успел побывать в нескольких городах — Аланье, Анталье, Кападокии и Мерсине.

— Что касается ситуации с COVID-19, я увидел то, что картина не сопоставима с той, что мы видим в России по телевизору. Здесь не умирают на улицах, нет очередей в больницу, не ездят бригады в костюме химзащиты. За те две недели, что я здесь, ни разу не столкнулся даже с кашляющим турком, не говоря уже о больных. Судя по разговорам с местными жителями, они или их знакомые болели коронавирусом полгода или год назад. Говорят — 200 человек на 100 тысяч: этого не видно, — говорит Иван Рябов.

Иван отмечает, что во всех городах, где он был, сохраняется масочный режим — и на улице, и в помещении, это контролирует полиция, маски носят из высокого качества, не такие, как в России. Людям измеряют температуру, антисептик — вещь первой необходимости.

Иван прилетел в Турцию с рабочим визитом и находится не в туристической зоне — обстановку описывает как спокойную, без каких-либо волнений

Иван прилетел в Турцию с рабочим визитом и находится не в туристической зоне — обстановку описывает как спокойную, без каких-либо волнений

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— Я был в Мерсине и встречался с мэром города по поводу помощи русским туристам и организации русской общины, мы затронули тему ковида — он характеризует ситуацию в Мерсине как безопасную, эпидемии нет. В городе всё работает в штатном режиме, на улице многолюдно, — делится Иван. — Я летал из города в город, на внутренних рейсах проблем нет, думаю, что запрет на въезд — это политическая игра, которая исходит со стороны России, а не действительные меры по предотвращению заболеваемости. Я успел удачно купить билет — из Аланьи в Новосибирск на 14 апреля за 4000 рублей — не знаю, будет рейс или нет, посмотрим, вариант, как улететь домой, найти можно, полететь через Беларусь например. Мои знакомые из Москвы столкнулись сейчас с тем, что их рейсы отменены и деньги не возвращают, предлагают ваучеры. Мои друзья, которые находятся в Турции, не могут купить билет обратно — стоимость резко подорожала и началась спекуляция билетами именно со стороны авиакомпаний.

Регина Низамутдинова, отдыхает в Аланье

— Мы прилетели отдыхать вместе с семьей 9 апреля. Сложностей с прилетом у нас не возникло: сделали тесты, получили HES-код. Трансферы, гиды, отели, экскурсионные программы — всё работает как обычно. До воскресенья, 11 апреля, туристов было мало, но после выходного дня поток отдыхающих заметно увеличился и обстановка стала оживленнее.

Регина отдыхает в Аланье вместе с семьей

Регина отдыхает в Аланье вместе с семьей

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— Когда мы выходим из отеля, нам выдают одноразовые маски, везде есть антисептики. Приборы в заведениях выдают в одноразовых пакетах, шведский стол находится за стеклом — сотрудники сами накладывают еду. Если на улице спущена маска, в вежливой форме просят ее надеть. Обстановка довольно спокойная.

Сейчас в Турции мало туристов, потому что сезон еще не начался

Сейчас в Турции мало туристов, потому что сезон еще не начался

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— Отдых у нас запланирован на две недели — 23-го числа мы должны вылететь обратно. Представители турфирмы предупреждали нас о том, что есть вероятность запрета на въезд на территорию Турции, но отдыхающих это не коснется, и мы спокойно улетим домой согласно своему расписанию.

Рынки пустуют

Рынки пустуют

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— В зоне Wi-Fi или в заведении мы слышим, что люди обсуждают закрытие авиасообщения с Россией, но я бы сказала, что это больше оптимистичные разговоры, люди улыбаются и шутят, что останутся жить в Турции, и пусть закрывают. Никто не волнуется, а будто даже радуется.

Наталья И., отдыхает в Анталье

В летних кафе довольно безлюдно

В летних кафе довольно безлюдно

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— Я прилетела в Турцию 8 апреля, улетать обратно должна 17 апреля. Никто не знает, как будет осуществляться вывоз туристов, но, насколько я знаю, регулярные перевозчики типа S7, согласно расписанию, посадят нас на рейс. Татьяна Голикова сказала, что те туристы, которые на данный момент находятся на отдыхе, будут вывезены спокойно и без паники. Хотелось бы верить, что так и будет. Я не скажу, что туристы волнуются, они скорее радуются тому, что успели отдохнуть, а те, кто приобрел билеты на даты после 15 апреля, так и не смогут ими воспользоваться, думаю, волнуются из-за запрета больше они.

На улице чаще встречаешь спящих собак, чем туристов

На улице чаще встречаешь спящих собак, чем туристов

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— В Анталье обстановка такая же, как была во время пандемии, — все ходят в масках, люди носят их даже в машине, в которой находятся со своей семьей. Мы были на экскурсии в маленькой деревушке — и там местные жители носят маску. Турки на порядок сознательнее нас и соблюдают правила по совести, а не по строгой необходимости. Они очень щепетильны в вопросах эпидемиологической безопасности. Сейчас начался Рамадан, и заведения работают только навынос, до начала Рамадана рестораны и кафе работали в обычном режиме — столы расположены на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Зоны отдыха выглядят печально и одиноко

Зоны отдыха выглядят печально и одиноко

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— Отели готовились к началу сезона и сильно ждали его — он должен был начаться уже скоро. Более 500 тысяч туристов собирались прилететь на отдых в мае, а теперь не смогут этого сделать. Это огромный урон как и для наших туристов, так и для целой республики — турки очень рассчитывали заработать денег в этот период.

Сознательные турки носят маску везде, за исключением собственного дома

Сознательные турки носят маску везде, за исключением собственного дома

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— Обстановку в Анталье сейчас могу охарактеризовать как типичную обстановку туристического города — отдых прекрасен, его не сравнить ни с Крымом, ни с Сочи. Цены сейчас низкие на всё: мои траты на 9 дней отпуска составили 35 900 рублей: 21 000 рублей — перелет туда-обратно регулярным рейсом, 13 000 рублей — отель «4 звезды» с завтраками в Старом городе, 1900 рублей — ПЦР-тест. На еду (качественную) я каждый день трачу примерно 2000 рублей — не езжу туда, где всё включено. После поездки мне нужно будет сделать еще один ПЦР-тест — это еще 1900 рублей.

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Турцияотдых в Турциипандемия в Турции
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