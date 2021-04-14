«В Анталье всё очень грустно»: туристы и местные жители рассказали, что сейчас происходит в Турции на самом деле

— Ситуация с ковидом коснулась многих занятых в различных сферах. Люди теряют работу, предприятия вынуждены сокращать персонал. В туристических городах — Анталье, Мармарисе, Алании, Бодруме — всё очень грустно, сезон планировали открыть в надежде на то, что приедут туристы из России. Да, путевки подорожали, но это связано и с ростом курса доллара в Турции, и с повышением цен на все продукты питания, бензин (литр 95-го у нас стоит больше 70 рублей , а клубника, на которую сейчас сезон, — 150–170 рублей ).

Заболеваемость растет, и статистика — неумолимое тому доказательство. Столь стремительный скачок многие — как простые люди, так и власти — связывают с тем, что на непродолжительное время были послабления (субботу открыли от локдауна и рестораны для посетителей). Как начался резкий скачок, гайки снова закрутили. Ситуация с ковидом по-прежнему пугает: если вдруг спустишь маску на нос, рядом находящиеся люди делают страшное лицо и начинают шикать. Выйти на улицу без маски равносильно голому. Ситуация немного успокоилась, народ привык, если сравнивать с первой волной, но всё еще тяжело. Маску надо носить везде (кроме собственного дома, а некоторые и в личном авто ездят в ней). В Турции, кстати, организовали прививочные туры в Россию. Говорят, стоить это будет 1100 евро , записи на прививку в больницах есть — вакцины нет, поэтому очереди и лист ожидания. Желающих привиться хоть отбавляй. Многие говорят: «Россия создала свою вакцину, поэтому в стране сейчас такая благополучная ситуация». Как в панацею верят: всех разом вакцинировать — и вирус отступит.

