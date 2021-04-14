«В Анталье всё очень грустно»: туристы и местные жители рассказали, что сейчас происходит в Турции на самом деле

Россия закрыла перелеты
Анна Сельчук, живет в Турции 12 лет
Анна живет в городе Измите, недалеко от Стамбула. Она рассказывает, что сейчас для граждан страны и людей, имеющих вид на жительство, введены строгие ограничения. Они появились в октябре
— Это было ожидаемо. Закрыли кафе, бассейны, досуговые места, почти все спортсалоны, общепит остался навынос. Проще сказать, что вообще в стране работало. Ограничили перемещение
Со слов Анны, комендантский час не действовал и не действует на тех, кто имеет статус
— Жители Турции любят социализироваться и даже во время запретов собираются в гостях большими компаниями, многие приезжают друг к другу на выходные, проводить вместе эвдекал (буквальный перевод — «сиди дома», комендантский час так называют здесь). Практически никуда нельзя попасть без
Многие живущие здесь говорят, что в России сейчас лучше находиться, меньше запретов и стабильнее ситуация с ковидом. Попасть на родину отныне стало
— Ситуация с ковидом коснулась многих занятых в различных сферах. Люди теряют работу, предприятия вынуждены сокращать персонал. В туристических
Заболеваемость растет,
— В больших городах ситуация напряженная, особенно в Стамбуле. Насчет запретов на въезд переживают только живущие в Турции россияне. Многие на лето собирались домой, в гости, повидаться с родными и близкими. Недовольны двухнедельным карантином по прилете. Боятся, что на фоне ограничений резко вырастет стоимость авиабилетов. Вряд ли это политическая игра со стороны России. Когда вся Турция в «красной» зоне по ковиду и за три недели статистические данные резко рванули вверх, говорить об этом немного глупо. Наоборот, соваться в неблагополучную по ковиду страну было бы
Иван Рябов, улетел в Турцию с рабочим визитом
Сибиряк улетел в Турцию две недели назад по рабочим вопросам. За эти дни Иван Рябов успел побывать в нескольких городах — Аланье, Анталье, Кападокии и Мерсине.
— Что касается ситуации
Иван отмечает, что во всех городах, где он был, сохраняется масочный
— Я был в Мерсине и встречался с мэром города по поводу помощи русским туристам и организации русской общины, мы затронули тему
Регина Низамутдинова, отдыхает в Аланье
— Мы прилетели отдыхать вместе с семьей
— Когда мы выходим из отеля, нам выдают одноразовые маски, везде есть антисептики. Приборы в заведениях выдают в одноразовых пакетах, шведский стол находится
— Отдых у нас запланирован на две недели —
— В зоне Wi-Fi или в заведении мы слышим, что люди обсуждают закрытие авиасообщения с Россией, но я бы сказала, что это больше оптимистичные разговоры, люди улыбаются и шутят, что останутся жить в Турции, и пусть закрывают. Никто не волнуется, а будто даже радуется.
Наталья И., отдыхает в Анталье
— Я прилетела в Турцию 8 апреля, улетать обратно должна
— В Анталье обстановка такая же, как была во время
— Отели готовились к началу сезона и сильно ждали
— Обстановку в Анталье сейчас могу охарактеризовать как типичную обстановку туристического
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