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Без бикини и ол инклюзива. Турция, которой вы еще не видели: фоторепортаж НГС

Наш коллега Максим Бутусов успел вернуться из Стамбула прежде чем авиасообщение ограничили

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Россия закрыла авиасообщение с Турцией <nobr class="_">с 15 апреля</nobr> <nobr class="_">по 1 июня</nobr> <nobr class="_">2021 года</nobr>

Россия закрыла авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня 2021 года

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Турция опустела без иностранных туристов

С 15 апреля Россия официально приостановила авиасообщение с Турцией. Всё дело в растущем числе заболевших COVID-19. На Урале уже зарегистрировали первый случай британского штамма, женщина, у которой его обнаружили, отдыхала в Турции в конце марта.

Проанализировав все риски, федеральный оперативный штаб решил запретить полеты с 15 апреля по 1 июня 2021 года. Наш коллега по «Сети городских порталов» Максим Бутусов (с иммунитетом от коронавируса) успел запрыгнуть в последний вагон и побывал в Стамбуле. Публикуем большой фоторепортаж из старинного города. Такую Турцию видел не каждый.

В Турции по выходным действует комендантский час. На улицы можно выходить только туристам

В Турции по выходным действует комендантский час. На улицы можно выходить только туристам

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В Стамбуле в середине апреля около <nobr class="_">+20 градусов</nobr>&nbsp;

В Стамбуле в середине апреля около +20 градусов 

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Ранее мы рассказывали, как сейчас живет Турция. Несмотря на то что маски там нужно носить повсеместно, туристов за их отсутствие практически не наказывают.

— Далеко не все выполняют эти требования, особенно туристы, — рассказывает Максим Бутусов. — Когда полицейские видели, что на мне нет маски, они мне даже не сделали предупреждение, хотя, по идее, должны были. Штраф за отсутствие маски — 30 тысяч рублей.

Власти Турции стараются предупредить большие скопления людей. Поэтому закрывают магазины и торговые центры в выходные. Работать разрешено только продуктовым и кафе, но вторым можно продавать еду только навынос.

Стамбул славится красивыми мечетями&nbsp;

Стамбул славится красивыми мечетями 

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На Галатском мосту каждый день собираются рыбаки. Под мостом находятся рыбные рестораны

На Галатском мосту каждый день собираются рыбаки. Под мостом находятся рыбные рестораны

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Голубая мечеть Султанахмет построена <nobr class="_">в 1616 году</nobr>

Голубая мечеть Султанахмет построена в 1616 году

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На фото выше — голубая мечеть (мечеть Султанахмет), построенная в 1616 году. Она включает шесть минаретов, четыре из которых расположены по периметру, а еще два поменьше — на внешних углах. Храм может вместить 10 тысяч человек. Для строительства использовали камень и мрамор, для облицовки — керамику белого и голубого цветов.

Мечеть располагается рядом с собором Святой Софии

Мечеть располагается рядом с собором Святой Софии

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Голубая мечеть стоит рядом с собором Святой Софии, которая является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посмотрите, как красиво внутри!

Помещение заливает свет, проникающий сквозь 40 оконных проемов

Помещение заливает свет, проникающий сквозь 40 оконных проемов

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Собор появился на руинах древнего акрополя. Начали строительство при Юстиниане Первом. Храм возводили 10 тысяч человек, на работы ушло всего 5 лет.

В 1935 году&nbsp;при Ататюрке Айя-София стала музеем

В 1935 году при Ататюрке Айя-София стала музеем

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Жалко, что посмотреть на всю эту красоту удастся только летом. Но эксперты боятся с уверенностью говорить, что после 1 июня перелеты откроют.

— Сроки могут меняться в зависимости от ситуации, не только связанной с коронавирусом, а может быть, и под действием иных факторов, например политических. Но настолько всё непредсказуемо, что большинство прогнозов, которые делали эксперты, себя, как мы видим, в течение года не оправдывали, — сказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в интервью E1.RU.

Айя-София — некогда православный храм и мусульманская мечеть, а сегодня музей

Айя-София — некогда православный храм и мусульманская мечеть, а сегодня музей

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Мечеть Султанахмет

Мечеть Султанахмет

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Площадь Султанахмет

Площадь Султанахмет

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Дворец Топкапы

Дворец Топкапы

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Четвертый двор дворца Топкапы — с него открывается красивый вид на пролив

Четвертый двор дворца Топкапы — с него открывается красивый вид на пролив

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Туристы, которые сейчас находятся в Турции, говорят, что обстановка не такая страшная.

— Что касается ситуации с COVID-19, я увидел то, что картина несопоставима с той, что мы видим в России по телевизору, — говорит Иван Рябов, который уехал в страну с рабочим визитом. — Здесь не умирают на улицах, нет очередей в больницу, не ездят бригады в костюме химзащиты. За те две недели, что я здесь, ни разу не столкнулся даже с кашляющим турком, не говоря уже о больных. Судя по разговорам с местными жителями, они или их знакомые болели коронавирусом полгода или год назад. Говорят, 200 человек на 100 тысяч: этого не видно.

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Дворец Долмабахче

Дворец Долмабахче

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Вид на Босфор

Вид на Босфор

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Вид на Стамбул с Галатской башни

Вид на Стамбул с Галатской башни

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Красные крыши Стамбула напоминают Прагу

Красные крыши Стамбула напоминают Прагу

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Что делать, если вы уже купили билеты в Турцию, подробно объяснил Ростуризм. Путешественники рассказывают, что в турагентствах им уже предложили перебронировать тур. Но цены на остальные направления вдруг выросли.

— Мы смотрели тур на Кипр (Айя-Напа, Протарас) на четверых — трое взрослых и ребенок. Несколько дней назад тур с вылетом 19 апреля стоил 129 тысяч рублей — это на семь ночей с завтраком и ужином. Сейчас цена выросла примерно в три раза — сегодня уже 380 тысяч, — рассказал корреспонденту НГС один из читателей.

Подробнее о сильно выросших ценах на отпуск-2021 читайте тут.

Акведук Валента

Акведук Валента

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Стамбул умудряется умело сочетать историю и современность

Стамбул умудряется умело сочетать историю и современность

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Мечеть Шехзаде

Мечеть Шехзаде

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В городе все обязаны ходить в масках

В городе все обязаны ходить в масках

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Вид на внутренний двор мечти&nbsp;Сулеймание

Вид на внутренний двор мечти Сулеймание

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Вид с моста Ататюрк

Вид с моста Ататюрк

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Ограничения в Турции усиливаются. Бары и рестораны прежде работали до 19:00, магазины чуть дольше. Но теперь из-за всплеска заболеваемости общепит могут снова закрыть.

— Вчера объявили об ужесточении запретов — комендантский час теперь с 19:00 до 5 утра и нельзя перемещаться между городами без спецразрешения, — рассказывает Анна Сельчук, которая живет в Турции 12 лет. — В стране кризис, выросла безработица, курс доллара, рост стоимости грамма золота и коронавирус — три общие темы для всех.

Главная пешеходная и туристическая улица Стамбула Истиклал

Главная пешеходная и туристическая улица Стамбула Истиклал

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Рыбак на Галатском мосту

Рыбак на Галатском мосту

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Мост Ататюрк

Мост Ататюрк

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Вид на мечеть Сулеймание и бухту Золотой Рог

Вид на мечеть Сулеймание и бухту Золотой Рог

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Посмотрите также подробную инструкцию от Ростуризма о том, как вернуть деньги за билеты или перенести тур. А вот список из 13 стран, в которые еще можно улететь из России, помимо Турции.

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СтамбулТурцияфоторепортаж
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