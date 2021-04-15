Без бикини и ол инклюзива. Турция, которой вы еще не видели: фоторепортаж НГС

Ранее мы рассказывали, как сейчас живет Турция. Несмотря на то что маски там нужно носить повсеместно, туристов за их отсутствие практически не наказывают.

— Далеко не все выполняют эти требования, особенно туристы, — рассказывает Максим Бутусов. — Когда полицейские видели, что на мне нет маски, они мне даже не сделали предупреждение, хотя, по идее, должны были. Штраф за отсутствие маски — 30 тысяч рублей.

Власти Турции стараются предупредить большие скопления людей. Поэтому закрывают магазины и торговые центры в выходные. Работать разрешено только продуктовым и кафе, но вторым можно продавать еду только навынос.

