Без бикини и ол инклюзива. Турция, которой вы еще не видели: фоторепортаж НГС

Турция опустела без иностранных туристов
С 15 апреля Россия официально приостановила авиасообщение с Турцией. Всё дело в растущем числе заболевших
Проанализировав все риски, федеральный оперативный штаб решил запретить полеты
Ранее мы рассказывали, как сейчас живет Турция. Несмотря на то что маски там нужно носить повсеместно, туристов за их отсутствие практически не наказывают.
— Далеко не все выполняют эти требования, особенно туристы, — рассказывает Максим Бутусов. — Когда полицейские видели, что на мне нет маски, они мне даже не сделали предупреждение, хотя, по идее, должны были. Штраф за отсутствие маски —
Власти Турции стараются предупредить большие скопления людей. Поэтому закрывают магазины и торговые центры в выходные. Работать разрешено только продуктовым и кафе, но вторым можно продавать еду только навынос.
На фото выше — голубая мечеть (мечеть Султанахмет), построенная в 1616 году. Она включает шесть минаретов, четыре из которых расположены по периметру, а еще два поменьше — на внешних углах. Храм может вместить
Голубая мечеть стоит рядом с собором Святой Софии, которая является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посмотрите, как красиво внутри!
Собор появился на руинах древнего акрополя. Начали строительство при Юстиниане Первом. Храм возводили
Жалко, что посмотреть на всю эту красоту удастся только летом. Но эксперты боятся с уверенностью говорить, что после
— Сроки могут меняться в зависимости от ситуации, не только связанной с коронавирусом, а может быть, и под действием иных факторов, например политических. Но настолько всё непредсказуемо, что большинство прогнозов, которые делали эксперты, себя, как мы видим, в течение года не оправдывали, — сказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в интервью E1.RU.
Туристы, которые сейчас находятся в Турции, говорят, что обстановка не такая страшная.
— Что касается ситуации с
Что делать, если вы уже купили билеты в Турцию, подробно объяснил Ростуризм. Путешественники рассказывают, что в турагентствах им уже предложили перебронировать тур. Но цены на остальные направления вдруг выросли.
— Мы смотрели тур на Кипр (Айя-Напа, Протарас) на четверых — трое взрослых и ребенок. Несколько дней назад тур с вылетом
Подробнее о сильно выросших ценах на
Ограничения в Турции усиливаются. Бары и рестораны прежде работали до 19:00, магазины чуть дольше. Но теперь из-за всплеска заболеваемости общепит могут снова закрыть.
— Вчера объявили об ужесточении запретов — комендантский час теперь с 19:00 до
Посмотрите также подробную инструкцию от Ростуризма о том, как вернуть деньги за билеты или перенести тур. А вот список из