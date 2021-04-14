Что осталось кроме Турции? 12 стран, куда еще можно улететь в отпуск

Условия въезда: отрицательный тест на коронавирус или справка о полном курсе вакцинации. Не позднее чем за 48 часов до прибытия в Грузию вам также нужно заполнить специальную форму заявки. На третий день пребывания в Грузии тест придется сдать еще раз.



Абхазия



Между Россией и Абхазией авиасообщения нет — в республике не работает ни один аэропорт. Зато пешее, автомобильное и железнодорожное сообщение восстановлены с августа прошлого года. Попасть в Абхазию можно через Сочи.



Условия въезда: их нет. В обе стороны у путешественников не должны требовать справку об отсутствии коронавируса или прохождения двухнедельного карантина. По возвращении российским туристам также не нужно сдавать ПЦР-тест (в отличие от остальных зарубежных направлений).



Хорватия



Страна принимает российских туристов с апреля. Кроме документов, подтверждающих здоровье, необходима виза (которую сейчас в консульских службах в РФ не оформляют). Подойдет действующая шенгенская или кипрская виза, сообщает АТОР.

