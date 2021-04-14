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Что осталось кроме Турции? 12 стран, куда еще можно улететь в отпуск

Авиасообщение с Турцией и Танзанией ограничено до 1 июня

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В отличие от прошлого года, в этом шансы улететь куда подальше прибавились&nbsp;

В отличие от прошлого года, в этом шансы улететь куда подальше прибавились 

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С 15 апреля любимые курорты россиян будут временно недоступны: из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом в Турции Россия ограничила перелеты, а также закрыла авиасообщение с Танзанией, ставшей в прошлом году открытием для наших туристов. О том, что делать, если туры на руках, а отдохнуть уже не выйдет, мы рассказывали в этом материале. Сейчас же напомним, куда еще можно улететь.

Внимание! Пандемия COVID-19 всё еще не отступила, поэтому не теряйте бдительность, соблюдайте меры безопасности. Мойте руки, носите маски, избегайте массовых скоплений людей. Планируя поездку, обратите внимание на статистику заболеваемости коронавирусом в этой стране.

ОАЭ

В Эмиратах заболеваемость коронавирусом идет на спад, тем не менее для туристов действуют отдельные правила. Лучше до вылета скачать приложения DXB Smart App или Pure Health App — на них будут приходить результаты ПЦР-тестов и они же будут отслеживать ваше местоположение.

Условия въезда: результаты ПЦР-теста на бумаге (желательно на английском языке, сделать за 72 часа до вылета). Детям до 12 лет и людям с тяжелой формой инвалидности сдавать тест не нужно. Перед посадкой в самолет пассажиры заполняют «декларацию здоровья», по прилете в аэропорту нужно сдать еще один тест. Выходить из номера отеля запрещено до появления результатов этого теста. Всем туристам также необходимо дополнительное медстрахование от коронавируса, которое покрывает возможные госпитализацию и обсервацию.

Грузия

Грузия сняла все ограничения на регулярное международное авиасообщение в феврале, а с марта россияне официально могут въезжать на территорию государства. Сейчас грузинское правительство работает над упрощением режима въезда в страну при соблюдении необходимых норм безопасности.

Условия въезда: отрицательный тест на коронавирус или справка о полном курсе вакцинации. Не позднее чем за 48 часов до прибытия в Грузию вам также нужно заполнить специальную форму заявки. На третий день пребывания в Грузии тест придется сдать еще раз.

Абхазия

Между Россией и Абхазией авиасообщения нет — в республике не работает ни один аэропорт. Зато пешее, автомобильное и железнодорожное сообщение восстановлены с августа прошлого года. Попасть в Абхазию можно через Сочи.

Условия въезда: их нет. В обе стороны у путешественников не должны требовать справку об отсутствии коронавируса или прохождения двухнедельного карантина. По возвращении российским туристам также не нужно сдавать ПЦР-тест (в отличие от остальных зарубежных направлений).

Хорватия

Страна принимает российских туристов с апреля. Кроме документов, подтверждающих здоровье, необходима виза (которую сейчас в консульских службах в РФ не оформляют). Подойдет действующая шенгенская или кипрская виза, сообщает АТОР.

Условия въезда: отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия. На десятый день пребывания в Хорватии нужно сделать повторный тест. Кроме того, въехать на территорию государства можно с сертификатом о полном курсе вакцинации от коронавируса, при этом с момента введения второго компонента вакцины должно пройти не менее 14 дней. При наличии сертификата сдавать ПЦР не нужно. Детям до 7 лет справки не нужны.

Черногория

Власти Черногории открыли границы для российских туристов, у которых есть справка о вакцинации от коронавируса. Но прямое авиасообщение между странами до сих пор остановлено. Туристы прибывают в основном через Стамбул или Белград.

Условия въезда: сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса (срок получения — не менее недели до момента прибытия в Черногорию) и отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов.

Египет

Авиасообщение между Россией и Египтом налажено только через Москву. Попасть на курорты можно трансфером через Каир. Виза для Египта не требуется, но находиться только по загранпаспорту в стране можно не больше одного месяца.

Условия въезда: отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия. Справка должна быть на английском языке с подписью врача и штампом клиники, рукописные не принимаются. Сдать тест можно и по прибытии, но это довольно затратное удовольствие — порядка 30 долларов.

Кипр

Республика Кипр с 1 апреля открыла свои границы для туристов из России.

Условия въезда: отрицательный ПЦР-тест, взятый за 72 часа до вылета (можно не сдавать детям до 12 лет). Результат загрузить на платформу Cyprus Flight Pass.

Мальдивы

Мальдивы открыты для россиян с сентября прошлого года. Визу для въезда не надо, достаточно того, чтобы паспорт был «старше» шести месяцев. Находиться на территории островов можно до 30 дней.

Условия въезда: ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до поездки. Не сдавать тест можно только детям до года. Если в аэропорту у вас заподозрят признаки ковида, сдавать повторный тест придется и вам, и членам вашей семьи (стоимость исследования — порядка 100 долларов на человека).

Доминикана

Прямого сообщения между Россией и Доминиканой пока нет, но до курортов можно добраться чартером. На путешествие длиною меньше месяца виза не нужна.

Условия въезда: медицинский осмотр в аэропорту и заполнение декларации о здоровье.

Шри-Ланка

Авиасообщение со Шри-Ланкой действует с 1 апреля, правда, правила въезда не из простых. Туристу нужно заполнить заявление на онлайн-визу, а вместе с ним забронировать номер в одном из сертифицированных отелей и предварительно оплатить ПЦР-тест, медицинскую страховку, которая в случае чего покроет затраты на лечение от ковида.

Условия въезда: после того как номер в отеле забронирован и получено подтверждение, туристу надо позаботиться о ПЦР-тесте — сделать его надо не раньше чем за 96 часов до вылета. Еще два оплаченных теста сдаются уже по приезде в отель.

Марокко

Марокко открыло границы для туристов, приезжающих из стран, с которыми действует безвизовый режим. Для граждан России, прибывающих на срок менее 90 дней, виза не нужна.

Условия въезда: справка об отсутствии коронавируса (срок годности — 48 часов) и документ, подтверждающий бронь в отеле.

Куба

С апреля рейсы из Москвы в Варадеро будут летать до семи раз в неделю — по крайней мере, так заявляли в Росавиации.

Условия въезда: ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, по прилете придется сдать еще один тест. Наличие прививки не отменяет требование сдавать тест. Для туристов также обязательна медицинская страховка от COVID-19, стоит она порядка 30 долларов. При въезде на Кубу нужно заполнить декларацию о здоровье.

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путешествиепандемия коронавирусаПЦРвакцинация от COVID-19
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