Что осталось кроме Турции? 12 стран, куда еще можно улететь в отпуск

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Внимание! Пандемия COVID-19 всё еще не отступила, поэтому не теряйте бдительность, соблюдайте меры безопасности. Мойте руки, носите маски, избегайте массовых скоплений людей. Планируя поездку, обратите внимание на статистику заболеваемости коронавирусом в этой стране.
ОАЭ
В Эмиратах заболеваемость коронавирусом идет на спад, тем не менее для туристов действуют отдельные правила. Лучше до вылета скачать приложения DXB Smart App или Pure Health App — на них будут приходить результаты ПЦР-тестов и они же будут отслеживать ваше местоположение.
Условия въезда: результаты ПЦР-теста на бумаге (желательно на английском языке, сделать за
Грузия
Грузия сняла все ограничения на регулярное международное авиасообщение в феврале, а с марта россияне официально могут въезжать на территорию государства. Сейчас грузинское правительство работает над упрощением режима въезда в страну при соблюдении необходимых норм безопасности.
Условия въезда: отрицательный тест на коронавирус или справка о полном курсе вакцинации. Не позднее чем за
Абхазия
Между Россией и Абхазией авиасообщения нет — в республике не работает ни один аэропорт. Зато пешее, автомобильное и железнодорожное сообщение восстановлены с августа прошлого года. Попасть в Абхазию можно через Сочи.
Условия въезда: их нет. В обе стороны у путешественников не должны требовать справку об отсутствии коронавируса или прохождения двухнедельного карантина. По возвращении российским туристам также не нужно сдавать ПЦР-тест (в отличие от остальных зарубежных направлений).
Хорватия
Страна принимает российских туристов с апреля. Кроме документов, подтверждающих здоровье, необходима виза (которую сейчас в консульских службах в РФ не оформляют). Подойдет действующая шенгенская или кипрская виза, сообщает АТОР.
Условия въезда: отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за
Черногория
Власти Черногории открыли границы для российских туристов, у которых есть справка о вакцинации от коронавируса. Но прямое авиасообщение между странами до сих пор остановлено. Туристы прибывают в основном через Стамбул или Белград.
Условия въезда: сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса (срок получения — не менее недели до момента прибытия в Черногорию) и отрицательный ПЦР-тест, сделанный за
Египет
Авиасообщение между Россией и Египтом налажено только через Москву. Попасть на курорты можно трансфером через Каир. Виза для Египта не требуется, но находиться только по загранпаспорту в стране можно не больше одного месяца.
Условия въезда: отрицательный ПЦР-тест, сделанный за
Кипр
Республика Кипр с 1 апреля открыла свои границы для туристов из России.
Условия въезда: отрицательный ПЦР-тест, взятый за
Мальдивы
Мальдивы открыты для россиян с сентября прошлого года. Визу для въезда не надо, достаточно того, чтобы паспорт был «старше» шести месяцев. Находиться на территории островов можно до
Условия въезда: ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за
Доминикана
Прямого сообщения между Россией и Доминиканой пока нет, но до курортов можно добраться чартером. На путешествие длиною меньше месяца виза не нужна.
Условия въезда: медицинский осмотр в аэропорту и заполнение декларации о здоровье.
Шри-Ланка
Авиасообщение со Шри-Ланкой действует с
Условия въезда: после того как номер в отеле забронирован и получено подтверждение, туристу надо позаботиться о ПЦР-тесте — сделать его надо не раньше чем за
Марокко
Марокко открыло границы для туристов, приезжающих из стран, с которыми действует безвизовый режим. Для граждан России, прибывающих на срок менее
Условия въезда: справка об отсутствии коронавируса (срок годности —
Куба
С апреля рейсы из Москвы в Варадеро будут летать до семи раз в неделю — по крайней мере, так заявляли в Росавиации.
Условия въезда: ПЦР-тест, сделанный за