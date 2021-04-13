Ростуризм объяснил, как операторы будут возвращать деньги за туры в Турцию

Деньги за аннулированные туры в Турцию и Танзанию с вылетом после
Туры в Турцию или Танзанию с вылетами с
— Что касается туристов, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, то они также смогут вернуться в Россию планово, — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. — Вместе с тем рекомендуем отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобретены авиабилеты.
Вчера оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции принял решение о приостановке чартерного и регулярного авиасообщения с курортами Турции с