Ростуризм объяснил, как операторы будут возвращать деньги за туры в Турцию

Деньги за аннулированные туры в Турцию и Танзанию с вылетом после 1 июня 2021 года туристам вернут, но удержат из них фактически понесенные расходы туроператоров. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Ростуризма. Если турист не согласится с размером вычета, он вправе оспорить его в суде. Доказывать размер фактически понесенных расходов должен будет туроператор.



Туры в Турцию или Танзанию с вылетами с 15 апреля до 1 июня в Ростуризме рекомендовали заменить на другие направления в эти же даты либо перенести. Организованные туристы, которые находятся в путешествии уже сейчас, смогут вернуться в Россию планово, а если решат вернуться раньше даты окончания тура, сделать это можно по согласованию с туроператором.

