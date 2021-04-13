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Тема дняСудьба полпредов. Куда они делись? И где сейчас?

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Ростуризм объяснил, как операторы будут возвращать деньги за туры в Турцию

Это касается тех, кто купил туры с отправлением после 1 июня

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Те, кто на отдыхе уже сейчас, могут вернуться как в срок, так и раньше него — это нужно обсудить с туроператором

Те, кто на отдыхе уже сейчас, могут вернуться как в срок, так и раньше него — это нужно обсудить с туроператором

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Деньги за аннулированные туры в Турцию и Танзанию с вылетом после 1 июня 2021 года туристам вернут, но удержат из них фактически понесенные расходы туроператоров. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на разъяснения Ростуризма. Если турист не согласится с размером вычета, он вправе оспорить его в суде. Доказывать размер фактически понесенных расходов должен будет туроператор.

Туры в Турцию или Танзанию с вылетами с 15 апреля до 1 июня в Ростуризме рекомендовали заменить на другие направления в эти же даты либо перенести. Организованные туристы, которые находятся в путешествии уже сейчас, смогут вернуться в Россию планово, а если решат вернуться раньше даты окончания тура, сделать это можно по согласованию с туроператором.

— Что касается туристов, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, то они также смогут вернуться в Россию планово, — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. — Вместе с тем рекомендуем отслеживать информацию о возможных изменениях на сайтах авиакомпаний, у которых приобретены авиабилеты.

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Вчера оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции принял решение о приостановке чартерного и регулярного авиасообщения с курортами Турции с 15 апреля до 1 июня 2021 года. Это связано с эпидситуацией в стране: если в начале года ежесуточно фиксировалось по 10–15 тысяч новых случаев, то к апрелю показатель вырос до отметки 55 тысяч заболевших в день. Также временно приостановлено авиасообщение с Танзанией.

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ТурцияотпусккоронавирусТанзания
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