«Было 129 тысяч, стало 380»: цены на путевки на Кипр из Новосибирска резко выросли

Путевки на Кипр из Новосибирска резко подорожали в несколько раз — туроператоры объяснили это перераспределением потока туристов.

— Мы смотрели тур на Кипр (Айя-Напа, Протарас) на четверых — 3 взрослых и ребенок. Несколько дней назад тур с вылетом 19 апреля стоил 129 тысяч рублей — это на семь ночей с завтраком и ужином. Сейчас цена выросла примерно в три раза — сегодня уже 380 тысяч , — рассказал корреспонденту НГС один из читателей.

Туроператоры объяснили резкий скачок цен тем, что на это направление добавился поток туристов, которые планировали поездки в Турцию.