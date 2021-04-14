«Было 129 тысяч, стало 380»: цены на путевки на Кипр из Новосибирска резко выросли

Цены на путевки на Кипр из Новосибирска резко выросли
Путевки на Кипр из Новосибирска резко подорожали в несколько раз — туроператоры объяснили это перераспределением потока туристов.
— Мы смотрели тур на Кипр (Айя-Напа, Протарас) на четверых —
Туроператоры объяснили резкий скачок цен тем, что на это направление добавился поток туристов, которые планировали поездки в Турцию.
— Скорее всего, это уже не одна и та же путевка — постоянно запрашивается отель, категория номера, может быть, уже дополнительные функции включены. Здесь сложно сказать, что с чем сравнивают туристы. Безусловно, в первую очередь раскупают путевки с оптимальным соотношением цена — качество. А потом остаются путевки в более дорогие отели, — объяснила директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.
По ее словам, поток туристов, которые планировали поездку в Турцию, перешел на другие направления, в том числе на Кипр и ОАЭ. Поэтому самые бюджетные варианты быстро закончились, остались только дорогие путевки. А информации о том, что цены на отели Кипра выросли, пока не было.
Светлана Фоменко отметила, что по этим же причинам высокие цены не только на зарубежные направления, но и на предложения по России.
По данным НГС.ТУРИЗМ, на сегодняшний день турфирмы предлагают путевки на Кипр из Новосибирска по цене от 47 до
Напомним, авиасообщение с Турцией останавливают с