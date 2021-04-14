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«Было 129 тысяч, стало 380»: цены на путевки на Кипр из Новосибирска резко выросли

Туроператоры объяснили это большим потоком туристов, которые планировали лететь в Турцию

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Сейчас доступные морские направления для новосибирцев — Кипр и ОАЭ&nbsp;

Сейчас доступные морские направления для новосибирцев — Кипр и ОАЭ 

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Цены на путевки на Кипр из Новосибирска резко выросли

Путевки на Кипр из Новосибирска резко подорожали в несколько раз — туроператоры объяснили это перераспределением потока туристов.

— Мы смотрели тур на Кипр (Айя-Напа, Протарас) на четверых — 3 взрослых и ребенок. Несколько дней назад тур с вылетом 19 апреля стоил 129 тысяч рублей — это на семь ночей с завтраком и ужином. Сейчас цена выросла примерно в три раза — сегодня уже 380 тысяч, — рассказал корреспонденту НГС один из читателей.

Туроператоры объяснили резкий скачок цен тем, что на это направление добавился поток туристов, которые планировали поездки в Турцию.

— Скорее всего, это уже не одна и та же путевка — постоянно запрашивается отель, категория номера, может быть, уже дополнительные функции включены. Здесь сложно сказать, что с чем сравнивают туристы. Безусловно, в первую очередь раскупают путевки с оптимальным соотношением цена — качество. А потом остаются путевки в более дорогие отели, — объяснила директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.

По ее словам, поток туристов, которые планировали поездку в Турцию, перешел на другие направления, в том числе на Кипр и ОАЭ. Поэтому самые бюджетные варианты быстро закончились, остались только дорогие путевки. А информации о том, что цены на отели Кипра выросли, пока не было.

Светлана Фоменко отметила, что по этим же причинам высокие цены не только на зарубежные направления, но и на предложения по России.

По данным НГС.ТУРИЗМ, на сегодняшний день турфирмы предлагают путевки на Кипр из Новосибирска по цене от 47 до 120 тысяч рублей на двоих в трехзвездочный отель без питания на семь ночей. Однако в опубликованных предложениях стоит пометка, что итоговые цены могут отличаться от указанных.

Напомним, авиасообщение с Турцией останавливают с 15 апреля по 1 июня. Официальная причина такого решения — распространение коронавируса. Компания S7 составила расписание вывозных рейсов для российских туристов из Турции.

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туризмпутевки на Кипр
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