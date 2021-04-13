Россия закрыла перелеты в Турцию и Танзанию. Что теперь делать туристам?

1
Что произошло?
Регулярное авиасообщение с Танзанией и Турцией приостанавливается с
В Турции еще в начале года ежесуточно фиксировалось по 10–15 тысяч новых случаев коронавируса, но с первых чисел апреля цифры резко пошли в рост. По данным на
С Танзанией ситуация немного иная. Местные власти не признают пандемию, статистику заболевших не ведут. Да и чтобы попасть туда, туристу не надо ни справки о здоровье, ни сертификата о вакцинации. Кроме того, по данным оперштаба, у туристов есть шанс подхватить малярию.
По решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России авиасообщение приостанавливается до стабилизации эпидемиологической обстановки.
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2
Остановлены все рейсы?
Практически. Оперштаб объявил о прекращении регулярного и чартерного авиасообщения, однако оставил два взаимных рейса в Турцию — из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву. Для граждан, которые уже в Турции, будет возможность как продолжить отдых, так и вылететь вывозными рейсами.
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3
Что делать тем, кто купил туры, но еще не улетел?
Пока в правительстве рекомендовали россиянам, которые приобрели туры до
«Уральские авиалинии» сообщили РИА «Новости», что готовы вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы в Турцию. В S7 заявили, что приостанавливают рейсы в Турцию и ждут информацию о вывозе россиян.
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4
Что делать туристам, которые уже в Турции?
Для российских граждан, которые оказались в Турции, будет возможность как продолжить отдых, так и вылететь вывозными рейсами.
— Организованные туристы смогут вернуться в Россию планово, в соответствии с датами окончания туров, — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. — Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В отдельных случаях возможно изменение дат обратного вылета на более ранний срок, поэтому мы рекомендуем держать связь с представителями туроператоров.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что в дальнейшем Ростуризм примет пакет мер для помощи туристам, включая финансовую поддержку.
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5
Куда звонить туристам?
На горячую линию Ростуризма по телефону:
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6
Куда еще можно летать?
Туристам по-прежнему можно улететь на отдых в ОАЭ. До вылета необходимо скачать приложения DXB Smart App или Pure Health App — на них будут приходить результаты ПЦР-тестов, они же будут отслеживать ваше местоположение. Условия въезда: результаты ПЦР-теста на бумаге (желательно на английском языке, сделать за 72 часа до вылета). Детям до 12 лет и людям с тяжелой формой инвалидности сдавать тест не нужно. Перед посадкой в самолет пассажиры заполняют «декларацию здоровья», по прилете в аэропорту нужно сдать еще один тест. Выходить из номера отеля запрещено до появления результатов этого теста. Всем туристам также необходимо дополнительное медстрахование от коронавируса, которое покрывает возможные госпитализацию и обсервацию.
С
Мальдивы требуют ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до поездки. Не сдавать тест можно только детям до года. Если в аэропорту у вас заподозрят признаки ковида, сдавать повторный тест придется и вам, и членам вашей семьи (стоимость исследования — порядка 100 долларов на человека).
Для Кубы необходим ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, по прилете придется сдать еще один тест. Наличие прививки не отменяет требование сдавать тест. Для туристов также обязательна медицинская страховка от COVID-19, стоит она порядка 30 долларов. При въезде на Кубу также нужно заполнить декларацию о здоровье.
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