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Россия закрыла перелеты в Турцию и Танзанию. Что теперь делать туристам?

Россия закрыла перелеты в Турцию и Танзанию. Что теперь делать туристам?

Рассказываем всё, что известно на текущий момент

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Туристам предлагают пока повременить с поездками на заграничные курорты

Туристам предлагают пока повременить с поездками на заграничные курорты

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Россия официально закрыла авиасообщение с Турцией и Танзанией. Причина всё та же — пандемия коронавируса. Последнюю неделю много говорилось о приостановке полетов, но до конца так и непонятно, как быть туристам, которые собирались на отдых, а также тем, кто уже успел улететь. Собрали всё, что известно на данный момент.

1

Что произошло?

Регулярное авиасообщение с Танзанией и Турцией приостанавливается с 15 апреля по 1 июня. Причина — резкий рост заболевших.

В Турции еще в начале года ежесуточно фиксировалось по 10–15 тысяч новых случаев коронавируса, но с первых чисел апреля цифры резко пошли в рост. По данным на 12 апреля, в Турции официально зарегистрировано 3,85 миллиона случаев заболевания (+50 678 случаев за сутки). Кроме того, по данным Роспотребнадзора, именно из Турции в Россию были завезены новые штаммы коронавируса.

С Танзанией ситуация немного иная. Местные власти не признают пандемию, статистику заболевших не ведут. Да и чтобы попасть туда, туристу не надо ни справки о здоровье, ни сертификата о вакцинации. Кроме того, по данным оперштаба, у туристов есть шанс подхватить малярию.

По решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России авиасообщение приостанавливается до стабилизации эпидемиологической обстановки.

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2

Остановлены все рейсы?

Практически. Оперштаб объявил о прекращении регулярного и чартерного авиасообщения, однако оставил два взаимных рейса в Турцию — из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву. Для граждан, которые уже в Турции, будет возможность как продолжить отдых, так и вылететь вывозными рейсами.

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3

Что делать тем, кто купил туры, но еще не улетел?

Пока в правительстве рекомендовали россиянам, которые приобрели туры до 1 июня, договориться с операторами об изменении страны отдыха. Туристов, чьи поездки запланированы после этой даты, будут держать в курсе развития событий.

«Уральские авиалинии» сообщили РИА «Новости», что готовы вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы в Турцию. В S7 заявили, что приостанавливают рейсы в Турцию и ждут информацию о вывозе россиян.

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4

Что делать туристам, которые уже в Турции?

Для российских граждан, которые оказались в Турции, будет возможность как продолжить отдых, так и вылететь вывозными рейсами.

— Организованные туристы смогут вернуться в Россию планово, в соответствии с датами окончания туров, — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. — Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В отдельных случаях возможно изменение дат обратного вылета на более ранний срок, поэтому мы рекомендуем держать связь с представителями туроператоров.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что в дальнейшем Ростуризм примет пакет мер для помощи туристам, включая финансовую поддержку.

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5

Куда звонить туристам?

На горячую линию Ростуризма по телефону: 8 (499) 678-12-03. Номер доступен круглосуточно.

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6

Куда еще можно летать?

Туристам по-прежнему можно улететь на отдых в ОАЭ. До вылета необходимо скачать приложения DXB Smart App или Pure Health App — на них будут приходить результаты ПЦР-тестов, они же будут отслеживать ваше местоположение. Условия въезда: результаты ПЦР-теста на бумаге (желательно на английском языке, сделать за 72 часа до вылета). Детям до 12 лет и людям с тяжелой формой инвалидности сдавать тест не нужно. Перед посадкой в самолет пассажиры заполняют «декларацию здоровья», по прилете в аэропорту нужно сдать еще один тест. Выходить из номера отеля запрещено до появления результатов этого теста. Всем туристам также необходимо дополнительное медстрахование от коронавируса, которое покрывает возможные госпитализацию и обсервацию.

С 1 апреля открыто авиасообщение с Кипром, для въезда нужен отрицательный ПЦР-тест, взятый за 72 часа до вылета (можно не сдавать детям до 12 лет). Результат загрузить на платформу Cyprus Flight Pass.

Мальдивы требуют ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до поездки. Не сдавать тест можно только детям до года. Если в аэропорту у вас заподозрят признаки ковида, сдавать повторный тест придется и вам, и членам вашей семьи (стоимость исследования — порядка 100 долларов на человека).

Для Кубы необходим ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, по прилете придется сдать еще один тест. Наличие прививки не отменяет требование сдавать тест. Для туристов также обязательна медицинская страховка от COVID-19, стоит она порядка 30 долларов. При въезде на Кубу также нужно заполнить декларацию о здоровье.

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Турциятуристыпандемия коронавирусаТанзания
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