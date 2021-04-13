Россия закрыла перелеты в Турцию и Танзанию. Что теперь делать туристам?

Регулярное авиасообщение с Танзанией и Турцией приостанавливается с 15 апреля по 1 июня . Причина — резкий рост заболевших.



В Турции еще в начале года ежесуточно фиксировалось по 10–15 тысяч новых случаев коронавируса, но с первых чисел апреля цифры резко пошли в рост. По данным на 12 апреля , в Турции официально зарегистрировано 3,85 миллиона случаев заболевания (+ 50 678 случаев за сутки). Кроме того, по данным Роспотребнадзора, именно из Турции в Россию были завезены новые штаммы коронавируса.



С Танзанией ситуация немного иная. Местные власти не признают пандемию, статистику заболевших не ведут. Да и чтобы попасть туда, туристу не надо ни справки о здоровье, ни сертификата о вакцинации. Кроме того, по данным оперштаба, у туристов есть шанс подхватить малярию.



По решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России авиасообщение приостанавливается до стабилизации эпидемиологической обстановки.

