Названы даты вывозных рейсов для новосибирцев из Турции

Компания S7 составила расписание вывозных рейсов для российских туристов из Турции — первых новосибирцев вывезут уже завтра,
Именно
Для возвращения путешественников в Россию будут организованы чартерные рейсы — авиакомпания S7 будет переоформлять на рейсы из Турции в Россию только граждан России. Они стартуют
Рейсы Анталья — Новосибирск (
— Всем пассажирам, чьи перелеты запланированы на период введенных ограничений, в том числе с датой вылета
В Турции сейчас находится читатель НГС Иван Рябов. Мужчина улетел туда с рабочим визитом. По его словам, некоторые туристы уже сейчас сталкиваются с проблемами.
— Я успел удачно купить билет — из Аланьи в Новосибирск на
Еще одна сибирячка,
— Никто не знает, как будет осуществляться вывоз туристов, но, насколько я знаю, регулярные перевозчики типа S7, согласно расписанию, посадят нас на рейс. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сказала, что те туристы, которые на данный момент находятся на отдыхе, будут вывезены спокойно и без паники. Хотелось бы верить, что так и будет. Я не скажу, что туристы волнуются, они скорее радуются тому, что успели отдохнуть, а те, кто приобрел билеты на даты после
Другие истории туристов из Новосибирска и местных жителей НГС публиковал в этом материале — почитайте, что сейчас происходит в Турции на самом деле.