14 апреля среда
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 5/10
usd 77.25
eur 91.92
Тема дняЧто происходит в Турции? Истории наших туристов

Все новости

Все новости

Названы даты вывозных рейсов для новосибирцев из Турции

Компания S7 объявила о двух полетах в Новосибирск на этой неделе

2 683
55Обсудить

Поделиться

На фото — Чёрное море в Анталье

На фото — Чёрное море в Анталье

Поделиться

Компания S7 составила расписание вывозных рейсов для российских туристов из Турции — первых новосибирцев вывезут уже завтра, 15 апреля.

Именно с 15 апреля по 1 июня 2021 года по распоряжению оперативного штаба Россия ограничивает авиасообщение с Турцией.

Для возвращения путешественников в Россию будут организованы чартерные рейсы — авиакомпания S7 будет переоформлять на рейсы из Турции в Россию только граждан России. Они стартуют с 15 апреля, и пока есть расписание до 30 мая.

Рейсы Анталья — Новосибирск (S7 5864) пока стоят в расписании дважды — 15 и 17 апреля.

— Всем пассажирам, чьи перелеты запланированы на период введенных ограничений, в том числе с датой вылета 13 и 14 апреля, будет оформлен полный возврат денежных средств без штрафов, в том числе за стыковочные рейсы, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе авиакомпании.

В Турции сейчас находится читатель НГС Иван Рябов. Мужчина улетел туда с рабочим визитом. По его словам, некоторые туристы уже сейчас сталкиваются с проблемами.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

— Я успел удачно купить билет — из Аланьи в Новосибирск на 14 апреля за 4000 рублей — не знаю, будет рейс или нет, посмотрим. Вариант, как улететь домой, найти можно, например, полететь через Беларусь. Мои знакомые из Москвы столкнулись сейчас с тем, что их рейсы отменены и деньги не возвращают, предлагают ваучеры. Мои друзья, которые находятся в Турции, не могут купить билет обратно — стоимость резко подорожала и началась спекуляция билетами именно со стороны авиакомпаний.

Еще одна сибирячка, Наталья И., рассказала, что сейчас отдыхает в Анталье, она должна была улететь обратно 17 апреля.

— Никто не знает, как будет осуществляться вывоз туристов, но, насколько я знаю, регулярные перевозчики типа S7, согласно расписанию, посадят нас на рейс. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сказала, что те туристы, которые на данный момент находятся на отдыхе, будут вывезены спокойно и без паники. Хотелось бы верить, что так и будет. Я не скажу, что туристы волнуются, они скорее радуются тому, что успели отдохнуть, а те, кто приобрел билеты на даты после 15 апреля, так и не смогут ими воспользоваться, думаю, волнуются из-за запрета больше они, — говорит Наталья.

Другие истории туристов из Новосибирска и местных жителей НГС публиковал в этом материале — почитайте, что сейчас происходит в Турции на самом деле.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Анталияавиакомпания S7авиасообщениетуристывывозные рейсы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (55)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...