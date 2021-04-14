Названы даты вывозных рейсов для новосибирцев из Турции

Компания S7 составила расписание вывозных рейсов для российских туристов из Турции — первых новосибирцев вывезут уже завтра, 15 апреля .



Именно с 15 апреля по 1 июня 2021 года по распоряжению оперативного штаба Россия ограничивает авиасообщение с Турцией.

Для возвращения путешественников в Россию будут организованы чартерные рейсы — авиакомпания S7 будет переоформлять на рейсы из Турции в Россию только граждан России. Они стартуют с 15 апреля , и пока есть расписание до 30 мая .

