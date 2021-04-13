Пошла жара: в какие страны можно улететь летом из Толмачёво и сколько стоят билеты (карта полетов)

В Толмачёво составили график летних рейсов в другие страны
Лето-2020 мы провели в родном пыльном Новосибирске, изредка позволяя себе такую роскошь, как поездки на дачу или купание в Обском море. Сейчас ситуация с коронавирусом чуть лучше (по крайней мере, в России), и в расписании Толмачёво появились заманчивые рейсы в другие страны. Куда сейчас можно улететь из Новосибирска? Мы изучили расписание аэропорта и туры, которые предлагают популярные компании. Рассказываем, во сколько обойдется
Российские курорты
Толмачёво увеличивает количество рейсов в Сочи, Симферополь, Краснодар, Анапу, Казань, Благовещенск и другие города. Авиаперевозчик S7 откроет перелеты в Геленджик и Калининград. Компания
— Продолжается программа субсидирования авиаперевозок отдельных категорий пассажиров из городов Дальнего Востока в узловые аэропорты России. Для аэропорта Толмачёво перечень субсидируемых направлений включает такие города, как Благовещенск, Владивосток, Магадан, Мирный, Нерюнгри, Норильск,
Перелеты по этим направлениям выполняют компании S7, «Алроса», «Якутия», NordStar, «Уральские авиалинии».
Международные рейсы — разрешенные и запрещенные
С
— К перевозке на данных рейсах принимаются те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, — сообщили НГС в пресс-службе авиаперевозчика.
Купить или забронировать билеты можно уже сегодня. Так, на сайте авиакомпании билет до Ларнаки
Также с
Зато летом будут осуществляться рейсы в Узбекистан (Ташкент, Фергана, Бухара, Наманган), Киргизию (Ош, Бишкек,
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Цены на билеты в Сочи авиакомпании S7 в июне начинаются
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