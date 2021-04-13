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Тема дняСудьба полпредов. Куда они делись? И где сейчас?

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Пошла жара: в какие страны можно улететь летом из Толмачёво и сколько стоят билеты (карта полетов)

Билеты до моря обойдутся минимум в 10 тысяч рублей на человека

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А у вас какие планы на это лето? Рискнете отправиться в путешествие? По каким странам соскучились больше всего? Рассказывайте в комментариях к этому тексту

А у вас какие планы на это лето? Рискнете отправиться в путешествие? По каким странам соскучились больше всего? Рассказывайте в комментариях к этому тексту

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В Толмачёво составили график летних рейсов в другие страны

Лето-2020 мы провели в родном пыльном Новосибирске, изредка позволяя себе такую роскошь, как поездки на дачу или купание в Обском море. Сейчас ситуация с коронавирусом чуть лучше (по крайней мере, в России), и в расписании Толмачёво появились заманчивые рейсы в другие страны. Куда сейчас можно улететь из Новосибирска? Мы изучили расписание аэропорта и туры, которые предлагают популярные компании. Рассказываем, во сколько обойдется отпуск-2021.

Российские курорты

Толмачёво увеличивает количество рейсов в Сочи, Симферополь, Краснодар, Анапу, Казань, Благовещенск и другие города. Авиаперевозчик S7 откроет перелеты в Геленджик и Калининград. Компания AZUR air будет выполнять перелеты в Сочи два раза в неделю.

— Продолжается программа субсидирования авиаперевозок отдельных категорий пассажиров из городов Дальнего Востока в узловые аэропорты России. Для аэропорта Толмачёво перечень субсидируемых направлений включает такие города, как Благовещенск, Владивосток, Магадан, Мирный, Нерюнгри, Норильск, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Улан-Удэ, Хабаровск, Чита и Якутск. Постановлением также предусматривается субсидирование авиаперевозок в Крым (Симферополь), — сообщили в аэропорту.

Перелеты по этим направлениям выполняют компании S7, «Алроса», «Якутия», NordStar, «Уральские авиалинии».

Международные рейсы — разрешенные и запрещенные

С 19 апреля каждый понедельник из Новосибирска будут выполняться рейсы в Ларнаку (Кипр) авиакомпанией S7.

— К перевозке на данных рейсах принимаются те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, — сообщили НГС в пресс-службе авиаперевозчика.

Купить или забронировать билеты можно уже сегодня. Так, на сайте авиакомпании билет до Ларнаки на 31 мая стоит 20 228 рублей на взрослого человека (с пересадкой в Москве билет стоит уже 31 тысячу рублей).

Также с 6 марта S7 летает в Дубай и Анталью (туда также есть рейсы от Royal Flight). До недавнего времени дважды в неделю из Толмачёво вылетали самолеты в Стамбул. С 30 мая должно было открыться чартерное направление в Бодрум (Турция). На нём планировала работать компания Royal Flight с туроператором Coral Travel. Правда, теперь судьба этих рейсов непонятна: поздно вечером 12 апреля оперштаб ограничил перелеты в Турцию и Танзанию (на остров Занзибар летали чартерные рейсы авиакомпаний AZUR air и Royal Flight). Под вопросом и рейсы в турецкий Даламан, куда туроператор ANEX Tour в партнерстве с авиакомпанией AZUR air планировал запустить чартерную полетную программу из Новосибирска.

Зато летом будут осуществляться рейсы в Узбекистан (Ташкент, Фергана, Бухара, Наманган), Киргизию (Ош, Бишкек, Иссык-Куль), Таджикистан (Душанбе, Худжанд) и Армению (Ереван). Их пока не запретили.

Сколько это стоит? Цены на отдых в России

Минимальная цена за отдых в Сочи у оператора ANEX Tour в период с 19 апреля по 30 июня — 42 780 рублей за пять ночей. Самое дорогое предложение на этот период — 83 394 рубля в приморском Лоо за 10 ночей. Pegas Touristik предлагает тур на две ночи за 55 891 рубль. Самая высокая цена за тот же период составляет 171 633 рубля.

Цены на билеты в Сочи авиакомпании S7 в июне начинаются от 21 588 рублей за двоих человек. Самая высокая — 25 558 рублей. В июле цены подрастут и составят от 25 350 до 30 460 рублей. В августе — от 22 490 также до 30 460 рублей.

Перелет до Симферополя будет стоить от 23 102 рублей: от 27 212 рублей в июле и от 23 102 рублей в августе. Билеты в Геленджик обойдутся примерно в такую же цену. В июне и июле минимальная цена составляет 25 336 рублей, в августе — 20 226 рублей.

В какие страны могут въезжать россияне? Сейчас в списке 14 направлений, в некоторые можно попасть с пересадками. Читайте, что нужно сделать, чтобы получить разрешение на въезд.

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