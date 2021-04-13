Пошла жара: в какие страны можно улететь летом из Толмачёво и сколько стоят билеты (карта полетов)

Лето-2020 мы провели в родном пыльном Новосибирске, изредка позволяя себе такую роскошь, как поездки на дачу или купание в Обском море. Сейчас ситуация с коронавирусом чуть лучше (по крайней мере, в России), и в расписании Толмачёво появились заманчивые рейсы в другие страны. Куда сейчас можно улететь из Новосибирска? Мы изучили расписание аэропорта и туры, которые предлагают популярные компании. Рассказываем, во сколько обойдется отпуск-2021.

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