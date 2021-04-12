Россия ограничила перелеты в Турцию и Танзанию

Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией
В заявлении оперштаба отмечается, что регулярное авиасообщение с Турцией будет ограничено двумя рейсами в неделю из Москвы в Стамбул и из Стамбуола в Москву на взаимной основе. Чартеры также приостанавливаются. Вывозные рейсы сохраняются. Российским туроператорам рекомендовано остановить продажу туров на срок
Об ограничении авиасообщения говорилось еще на прошлой неделе. Если в начале года в стране ежесуточно фиксировалось
— Из разных стран привезены и британский вариант, и южноафриканский, но только из Турции у нас ввезены оба варианта: разными людьми и в разное время, — говорила Анна Попова.
Впервые авиасообщение с Турцией Россия закрыла в марте