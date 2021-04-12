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Россия ограничила перелеты в Турцию и Танзанию

Решение сегодня принял оперштаб

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Рост заболевших COVID-19 в Турции начался в апреле

Рост заболевших COVID-19 в Турции начался в апреле

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Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. Решение принято на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, причина — резкий рост числа COVID-заболевших в Турции. Что касается Танзании, то в этой стране учет зараженных коронавирусом не ведется, от приезжающих не требуют никаких справок об отсутствии COVID-19.

В заявлении оперштаба отмечается, что регулярное авиасообщение с Турцией будет ограничено двумя рейсами в неделю из Москвы в Стамбул и из Стамбуола в Москву на взаимной основе. Чартеры также приостанавливаются. Вывозные рейсы сохраняются. Российским туроператорам рекомендовано остановить продажу туров на срок до 1 июня. Глава оперштаба по борьбе с коронавирусом в России Татьяна Голикова отметила, что авиасообщение с этими странами будет возобновлено, если ситуация там стабилизируется.

Об ограничении авиасообщения говорилось еще на прошлой неделе. Если в начале года в стране ежесуточно фиксировалось по 10–15 тысяч новых случаев, то к апрелю показатель вырос до отметки 55 тысяч заболевших в день. Сейчас в Турции, по данным университета имени Хопкинса, официально выявлено 3 849 011 случаев COVID-19. Также ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что именно из Турции в Россию завезено больше всего новых штаммов коронавируса.

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— Из разных стран привезены и британский вариант, и южноафриканский, но только из Турции у нас ввезены оба варианта: разными людьми и в разное время, — говорила Анна Попова.

Впервые авиасообщение с Турцией Россия закрыла в марте 2020 года, когда во всем мире объявили пандемию коронавируса. В августе страна стала одной из первых, куда возобновились перелеты.

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Турцияоперштаб по борьбе с коронавирусомпандемия коронавируса
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