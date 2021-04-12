Россия ограничила перелеты в Турцию и Танзанию

Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня . Решение принято на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, причина — резкий рост числа COVID-заболевших в Турции. Что касается Танзании, то в этой стране учет зараженных коронавирусом не ведется, от приезжающих не требуют никаких справок об отсутствии COVID-19 .



В заявлении оперштаба отмечается, что регулярное авиасообщение с Турцией будет ограничено двумя рейсами в неделю из Москвы в Стамбул и из Стамбуола в Москву на взаимной основе. Чартеры также приостанавливаются. Вывозные рейсы сохраняются. Российским туроператорам рекомендовано остановить продажу туров на срок до 1 июня . Глава оперштаба по борьбе с коронавирусом в России Татьяна Голикова отметила, что авиасообщение с этими странами будет возобновлено, если ситуация там стабилизируется.