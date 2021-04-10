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Оперштаб обсудит ограничение перелетов в Турцию: там резко выросла заболеваемость COVID-19

Из этой страны завезено больше всего новых штаммов коронавируса

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Авиасообщение с Турцией прошлым летом открыли в первую очередь

Авиасообщение с Турцией прошлым летом открыли в первую очередь

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12 апреля, в понедельник, оперштаб может принять решение об ограничении полетов в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в туристической отрасли. Ранее предполагалось, что ограничение полетов обсудят на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора в пятницу, однако решение пока не принято.

О планах обсуждения российскими властями запрета стали говорить на этой неделе. РБК со ссылкой на источники сообщал, что закрытие границ планировалось по «лондонскому сценарию». Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что именно из Турции в Россию завезено больше всего новых штаммов коронавируса.

— Из разных стран привезены и британский вариант, и южноафриканский, но только из Турции у нас ввезены оба варианта: разными людьми и в разное время, — говорила Попова.

Резкий рост заразившихся коронавирусом в Турции начался в апреле. Если в январе среднесуточный показатель заболевших был на отметке 10–15 тысяч, то к 8 апреля он достиг отметки 55,9 тысячи человек. На данный момент, по данным Университета Джонса Хопкинса, в Турции официально зафиксировано 3 745 657 случаев COVID-19. Страна на седьмом месте в мировом рейтинге (Россия — на пятом).

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Турция — основное направление для российских туристов. По числу отдыхающих граждане РФ опережают остальные страны. Авиасообщение между двумя странами закрылось в прошлом году в марте с началом пандемии, а в начале лета 2020-го частично возобновилось. С 1 августа снова появились рейсы в Стамбул, а с 10 августа — на основные турецкие курорты: в Анталью, Бодрум и Даламан.

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Турциякоронавируспандемия коронавирусаоперштаб России
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