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Даже теста не надо? 14 стран, которые ждут вас в отпуск

Рассказываем, где сняли последние препятствия для туристов, а где придется тратить драгоценные дни отдыха на карантин

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В отличие от прошлого года, в этом шансы улететь куда подальше прибавились&nbsp;

В отличие от прошлого года, в этом шансы улететь куда подальше прибавились 

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Впереди майские праздники и три месяца перманентных отпусков. Если вы из тех, кто задумался махнуть на отдых куда подальше, мы приготовили шпаргалку: вот список стран, с которыми открыто прямое авиасообщение или можно добраться чартером. Рассказываем, какие где правила въезда, где до сих пор действует карантин, а где даже ПЦР-тест не понадобится.

Внимание! Пандемия COVID-19 всё еще не отступила, поэтому не теряйте бдительность, соблюдайте меры безопасности. Мойте руки, носите маски, избегайте массовых скоплений людей. Планируя поездку, обратите внимание на статистику заболеваемости коронавирусом в этой стране.

Турция

В стране снова действует комендантский час: выходить на улицу нельзя с 21:00 до 05:00, в регионах с высоким риском заражения (в этом списке есть Анталия и Стамбул) дополнительный комендантский час вводится с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. Общепит работает с загрузкой в 50% посадочных мест, некоторые кафе и рестораны — только навынос или с доставкой. Обязательный масочный режим. С 13 апреля по 12 мая, пока идет Рамадан, комендантский час будет действовать в выходные на территории всей Турции, массовые скопления людей запрещаются, а общепит полностью переходит на доставку.

Условия въезда: запись в прививочном сертификате о пройденной вакцинации, отрицательный ПЦР-тест (сделан не позднее 72 часов до въезда). Детям до 6 лет вакцинация и тест не нужны. Все туристы заполняют форму HES, по которой власти Турции отслеживают и при необходимости предупреждают путешественника о контакте с заболевшим.

ОАЭ

В Эмиратах заболеваемость коронавирусом идет на спад, тем не менее для туристов действуют отдельные правила. Лучше до вылета скачать приложения DXB Smart App или Pure Health App — на них будут приходить результаты ПЦР-тестов и они же будут отслеживать ваше местоположение.

Условия въезда: результаты ПЦР-теста на бумаге (желательно на английском языке, сделать за 72 часа до вылета). Детям до 12 лет и людям с тяжелой формой инвалидности сдавать тест не нужно. Перед посадкой в самолет пассажиры заполняют «декларацию здоровья», по прилете в аэропорту нужно сдать еще один тест. Выходить из номера отеля запрещено до появления результатов этого теста. Всем туристам также необходимо дополнительное медстрахование от коронавируса, которое покрывает возможные госпитализацию и обсервацию.

Танзания

Танзания стала одной из первых, куда российские власти разрешили летать. В итоге за полгода постепенного снятия ограничений Африка стала новой Турцией — побывать там смогли все, у кого была хоть какая-то возможность.

Условия въезда: их нет. Власти страны отменили тесты на коронавирус, карантина также нет. У прибывших в страну лишь измеряют температуру и просят заполнить пассажирский бланк наблюдения. Для нахождения в Танзании требуется виза, но она оформляется в аэропорту по прилете.

Грузия

Грузия сняла все ограничения на регулярное международное авиасообщение в феврале, а с марта россияне официально могут въезжать на территорию государства. Сейчас грузинское правительство работает над упрощением режима въезда в страну при соблюдении необходимых норм безопасности.

Условия въезда: отрицательный тест на коронавирус и справка о полном курсе вакцинации. Не позднее чем за 48 часов до прибытия в Грузию вам также нужно заполнить специальную форму заявки.

Черногория

Власти Черногории открыли границы для российских туристов, у которых есть справка о вакцинации от коронавируса. Но прямое авиасообщение между странами до сих пор остановлено. Туристы прибывают в основном через Стамбул или Белград.

Условия въезда: сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса (срок получения — не менее недели до момента прибытия в Черногорию) и отрицательный ПЦР-тест.

Египет

Авиасообщение между Россией и Египтом налажено только через Москву. Попасть на курорты можно трансфером через Стамбул и Каир. Виза для Египта не требуется, но находиться только по загранпаспорту в стране можно не больше одного месяца.

Условия въезда: отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия. Справка должна быть на английском языке с подписью врача и штампом клиники, рукописные не принимаются. Сдать тест можно и по прибытии, но это довольно затратное удовольствие — порядка 30 долларов.

Кипр

Республика Кипр с 1 апреля открыла свои границы для туристов из России.

Условия въезда: отрицательный ПЦР-тест, взятый за 72 часа до вылета (можно не сдавать детям до 12 лет). Результат загрузить на платформу Cyprus Flight Pass.

Мальдивы

Мальдивы открыты для россиян с сентября прошлого года. Визу для въезда не надо, достаточно того, чтобы паспорт был «старше» шести месяцев. Находиться на территории островов можно до 30 дней.

Условия въезда: ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до поездки. Не сдавать тест можно только детям до года. Если в аэропорту у вас заподозрят признаки ковида, сдавать повторный тест придется и вам, и членам вашей семьи (стоимость исследования — порядка 100 долларов на человека).

Доминикана

Прямого сообщения между Россией и Доминиканой пока нет, но до курортов можно добраться чартером. На путешествие длиною меньше месяца виза не нужна.

Условия въезда: медицинский осмотр в аэропорту и заполнение декларации о здоровье.

Шри-Ланка

Авиасообщение со Шри-Ланкой действует с 1 апреля, правда, правила въезда не из простых. Туристу нужно заполнить заявление на онлайн-визу, а вместе с ним забронировать номер в одном из сертифицированных отелей и предварительно оплатить ПЦР-тест, медицинскую страховку, которая в случае чего покроет затраты на лечение от ковида.

Условия въезда: после того, как номер в отеле забронирован и получено подтверждение, туристу надо позаботиться о ПЦР-тесте — сделать его надо не раньше чем за 96 часов до вылета. Еще два оплаченных теста сдаются уже по приезде в отель.

Марокко

Марокко открыли границы для туристов, приезжающих из стран, с которыми действует безвизовый режим. Для граждан России, прибывающих на срок менее 90 дней, виза не нужна.

Условия въезда: справка об отсутствии коронавируса и документ, подтверждающий бронь в отеле.

Куба

С апреля рейсы из Москвы в Варадеро будут летать до семи раз в неделю — по крайней мере, так заявляли в Росавиации.

Условия въезда: ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, по прилете придется сдать еще один тест. Наличие прививки не отменяет требование сдавать тест. Для туристов также обязательна медицинская страховка от COVID-19, стоит она порядка 30 долларов. При въезде на Кубу нужно заполнить декларацию о здоровье.

Германия

Одна из немногих европейских стран, с которой Россия восстановила авиасообщение.

Условия въезда: отрицательный ПЦР-тест.

Таиланд

Таиланд открыл границы для иностранных туристов в октябре 2020 года, но строгие правила въезда отпугивают. Например, обязательный карантин (который, к слову, с апреля сокращается — до 10 дней для обычных туристов и до 7 дней для туристов с полным курсом вакцинации от ковида).

Пхукет, по сообщениям местной прессы, откроется только для вакцинированных от коронавируса туристов с 1 июля. Другие курортные регионы, как ожидается, откроются 1 октября.

Условия въезда: свежий ПЦР-тест, сертификат о вакцинации, COVID-паспорт или проездной IATA Travel Pass.

Надеемся, что скоро эта таблица будет еще длиннее

Надеемся, что скоро эта таблица будет еще длиннее

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путешествиепандемия коронавирусаПЦРвакцинация от COVID-19
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