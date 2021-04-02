Даже теста не надо? 14 стран, которые ждут вас в отпуск

Турция



В стране снова действует комендантский час: выходить на улицу нельзя с 21:00 до 05:00, в регионах с высоким риском заражения (в этом списке есть Анталия и Стамбул) дополнительный комендантский час вводится с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. Общепит работает с загрузкой в 50% посадочных мест, некоторые кафе и рестораны — только навынос или с доставкой. Обязательный масочный режим. С 13 апреля по 12 мая , пока идет Рамадан, комендантский час будет действовать в выходные на территории всей Турции, массовые скопления людей запрещаются, а общепит полностью переходит на доставку.

Условия въезда: запись в прививочном сертификате о пройденной вакцинации, отрицательный ПЦР-тест (сделан не позднее 72 часов до въезда). Детям до 6 лет вакцинация и тест не нужны. Все туристы заполняют форму HES, по которой власти Турции отслеживают и при необходимости предупреждают путешественника о контакте с заболевшим.

ОАЭ



В Эмиратах заболеваемость коронавирусом идет на спад, тем не менее для туристов действуют отдельные правила. Лучше до вылета скачать приложения DXB Smart App или Pure Health App — на них будут приходить результаты ПЦР-тестов и они же будут отслеживать ваше местоположение.

