Даже теста не надо? 14 стран, которые ждут вас в отпуск

Впереди майские праздники и три месяца перманентных отпусков. Если вы из тех, кто задумался махнуть на отдых куда подальше, мы приготовили шпаргалку: вот список стран, с которыми открыто прямое авиасообщение или можно добраться чартером. Рассказываем, какие где правила въезда, где до сих пор действует карантин, а где даже ПЦР-тест не понадобится.
Внимание! Пандемия COVID-19 всё еще не отступила, поэтому не теряйте бдительность, соблюдайте меры безопасности. Мойте руки, носите маски, избегайте массовых скоплений людей. Планируя поездку, обратите внимание на статистику заболеваемости коронавирусом в этой стране.
Турция
В стране снова действует комендантский час: выходить на улицу нельзя с 21:00 до 05:00, в регионах с высоким риском заражения (в этом списке есть Анталия и Стамбул) дополнительный комендантский час вводится с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. Общепит работает с загрузкой в 50% посадочных мест, некоторые кафе и рестораны — только навынос или с доставкой. Обязательный масочный режим. С
Условия въезда: запись в прививочном сертификате о пройденной вакцинации, отрицательный ПЦР-тест (сделан не позднее
ОАЭ
В Эмиратах заболеваемость коронавирусом идет на спад, тем не менее для туристов действуют отдельные правила. Лучше до вылета скачать приложения DXB Smart App или Pure Health App — на них будут приходить результаты ПЦР-тестов и они же будут отслеживать ваше местоположение.
Условия въезда: результаты ПЦР-теста на бумаге (желательно на английском языке, сделать за
Танзания
Танзания стала одной из первых, куда российские власти разрешили летать. В итоге за полгода постепенного снятия ограничений Африка стала новой Турцией — побывать там смогли все, у кого была хоть какая-то возможность.
Условия въезда: их нет. Власти страны отменили тесты на коронавирус, карантина также нет. У прибывших в страну лишь измеряют температуру и просят заполнить пассажирский бланк наблюдения. Для нахождения в Танзании требуется виза, но она оформляется в аэропорту по прилете.
Грузия
Грузия сняла все ограничения на регулярное международное авиасообщение в феврале, а с марта россияне официально могут въезжать на территорию государства. Сейчас грузинское правительство работает над упрощением режима въезда в страну при соблюдении необходимых норм безопасности.
Условия въезда: отрицательный тест на коронавирус и справка о полном курсе вакцинации. Не позднее чем за
Черногория
Власти Черногории открыли границы для российских туристов, у которых есть справка о вакцинации от коронавируса. Но прямое авиасообщение между странами до сих пор остановлено. Туристы прибывают в основном через Стамбул или Белград.
Условия въезда: сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса (срок получения — не менее недели до момента прибытия в Черногорию) и отрицательный ПЦР-тест.
Египет
Авиасообщение между Россией и Египтом налажено только через Москву. Попасть на курорты можно трансфером через Стамбул и Каир. Виза для Египта не требуется, но находиться только по загранпаспорту в стране можно не больше одного месяца.
Условия въезда: отрицательный ПЦР-тест, сделанный за
Кипр
Республика Кипр с 1 апреля открыла свои границы для туристов из России.
Условия въезда: отрицательный ПЦР-тест, взятый за
Мальдивы
Мальдивы открыты для россиян с сентября прошлого года. Визу для въезда не надо, достаточно того, чтобы паспорт был «старше» шести месяцев. Находиться на территории островов можно до
Условия въезда: ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за
Доминикана
Прямого сообщения между Россией и Доминиканой пока нет, но до курортов можно добраться чартером. На путешествие длиною меньше месяца виза не нужна.
Условия въезда: медицинский осмотр в аэропорту и заполнение декларации о здоровье.
Шри-Ланка
Авиасообщение со Шри-Ланкой действует с
Условия въезда: после того, как номер в отеле забронирован и получено подтверждение, туристу надо позаботиться о ПЦР-тесте — сделать его надо не раньше чем за
Марокко
Марокко открыли границы для туристов, приезжающих из стран, с которыми действует безвизовый режим. Для граждан России, прибывающих на срок менее
Условия въезда: справка об отсутствии коронавируса и документ, подтверждающий бронь в отеле.
Куба
С апреля рейсы из Москвы в Варадеро будут летать до семи раз в неделю — по крайней мере, так заявляли в Росавиации.
Условия въезда: ПЦР-тест, сделанный за
Германия
Одна из немногих европейских стран, с которой Россия восстановила авиасообщение.
Условия въезда: отрицательный ПЦР-тест.
Таиланд
Таиланд открыл границы для иностранных туристов в октябре
Пхукет, по сообщениям местной прессы, откроется только для вакцинированных от коронавируса туристов с
Условия въезда: свежий ПЦР-тест, сертификат о вакцинации,