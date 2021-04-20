Изнанка рая. Честный рассказ о жизни в Крыму — бывший сибиряк рассказал о плюсах, минусах и мифах

Новосибирец рассказал о плюсах и минусах жизни в Крыму
Каждый месяц из столицы Сибири уезжают несколько тысяч человек: только за первый месяц 2021 года, по данным Новосибирскстата, регион покинули 3751 человек. По Сибирскому федеральному округу цифры еще внушительнее: подальше от морозов, пыли и лесных пожаров уехали 28 727 человек (и это только официальные данные за один месяц). О переезде из Новосибирска задумываются многие. Но, как говорится, «хорошо там, где нас нет». Наш земляк Дмитрий Мосолов несколько лет назад переехал в Симферополь. Он рассказал, чем похожи наши города и почему на полуостров не стоит переезжать с маленькими детьми. Публикуем его колонку (далее от первого лица).
Проблемы с водой (и не только)
Начну сразу с одной из главных проблем, усугубившихся в 2020 году. Это снабжение населения бытовой пресной и питьевой водой. Можно условно придумать уровни угрозы, где наивысший назвать «критическим», когда снабжение пресной водой в любом виде невозможно и население находится на грани гибели. Следующим за ним назвать «высоким», когда у населения есть лишь частичный доступ к бытовой пресной воде, а питьевая вода является дефицитом. Ситуация в Крыму в настоящее время очень близка к «высокому», но всё-таки пока держится на «посредственно-стабильном» уровне. Не думаю, что ситуация когда-нибудь станет «критической» или даже «высокой».
Во-первых, Крым — всё-таки не пустыня, и кое-какие источники пресной воды имеются. Во-вторых, Россия — не страна третьего мира, и снабжение в стране отличное. Сейчас вода в Крыму подаётся только в течение ограниченного времени. Несколько часов утром и несколько часов вечером, иногда ночью. И вполне нормальна ситуация, когда вы пришли поздно с работы, а воды уже нет или напор очень слабый, из-за чего приходится ложиться спать, не приняв душ. А если нет запаса воды, то нельзя даже элементарно помыть руки. Ситуация особенно будет неприятной для людей с ночным графиком работы, которые уходят вечером или в ночь и возвращаются с работы в обед. Днём воды нет, и придётся терпеть до вечера. Также не рекомендую планировать переезд в Крым, если у вас маленький ребёнок, который ещё не ходит в детский сад. Наличие ребёнка особенно повышает необходимость постоянного доступа к воде. Советую отложить вопрос переезда, как минимум, до того времени, как ребёнок не начнёт ходить в школу или хотя бы в ясли. Ну или до момента, пока ситуация с водой не наладится.
Качество воды за год тоже сильно снизилось. Последние 3–4 месяца она всё чаще идёт из крана непрозрачная — помимо стандартного «ржавого» оттенка, вполне может пойти зелёная, голубоватая или даже ярко-синего цвета. Я вообще не рекомендую употреблять воду, поступающую из системы водоснабжения в Крыму, в качестве питьевой или для приготовления пищи. Не понятно еще, конечно, как «голубая» вода повлияет на кожу при гигиенических процедурах или при стирке, но выхода нет. Либо ходи грязный и немытый, либо используй что есть, принимая душ под трек «Eiffel 65 — I'm blue».
Вторая небольшая проблема, которая может ненадолго нарушить устоявшийся поток жизни, — это осадки в виде снега. Отношение коммунальных служб я могу охарактеризовать фразой «п*** [без разницы] — само растает». На улицах очень мало техники, даже основные улицы почти не чистят. Тротуары не убирают от слова совсем, может, в нескольких местах немного щёткой пройдутся и всё. Я понимаю, что держать такой же парк техники, как, например, в Сибири, нерационально, но и откровенно забивать болт тоже не культурно. Не понятно, где дворники: как снег выпал, так он и лежал во дворах и на ступенях подъездов подавляющего большинства домов, пока не подтаял. Это третья моя зима в Крыму и снег со льдом пока не лежал (в Симферополе) дольше 3–4 дней. И хотя на Земле вроде бы глобальное потепление, никто не застрахован от климатической аномалии. Если в Крыму сыпанёт снега как следует, да недельки на две-три, то будет полный завал. Гарантированно.
Плюсы
В общественном транспорте — практически поголовная безналичная оплата. Даже несмотря на то, что с января была повышена стоимость проезда и приведена к средней по России, что не было неожиданностью, введение безналичной оплаты — это огромный плюс.
Кроме стандартного транспорта, в Крыму появился сервис проката электросамокатов. В ключевых точках города стоят паркоматы: можно брать самокаты в аренду и даже использовать их как средство для поездки на работу. Климат располагает использовать электросамокат 95% времени года. Запущено железно-дорожное сообщение. Строительство «Тавриды» (экосистема проектов для реализации творческого и профессионального потенциала молодых деятелей культуры, — Прим. ред.) продолжается, и открываются всё новые участки. В целом транспортная система в Крыму очень хорошо развивается, я бы сказал «московскими масштабами».
В общем по всем сферам в той или иной степени Крым остаётся местом для вливания значительного кусочка федерального бюджета и нет оснований полагать, что это поменяется в ближайшие 5–10 лет.
Мифы о Крыме
Прочёл несколько постов от людей, переехавших в Крым. С чем-то согласен, а с чем-то нет. Удивлён, что люди поддерживают необоснованные мифы. Может, они просто не приспособлены к жизни в целом?
Миф №1 — цены на продукты и вещи первой необходимости.
Вообще не отличаются от материковых. В Симферополе есть два основных сетевых супермаркета и ещё есть «АШАН». Причём в «АШАНе» даже дороже закупаться. В степной части Крыма цены также не особо завышены — если это крупный ПГТ, то разницы с Симферополем нет. В палатках «овощи-фрукты» все вполне дёшево. Любителей суши/пиццы тоже готов обрадовать — цена на доставку еды очень дипломатичная, причём многие доставки достаточно качественные и вкусные. Природа этого мифа исходит исключительно от «курортных» магазинов, где цены в 1.5–2 раза выше, но стоит пройтись на 500 метров вглубь города и найти сетевой супермаркет, то переплачивать не придётся. Кстати, с открытием автомобильного моста стало больше акций и скидок, хоть цены и не изменились.
Также в Крыму можно купить недорогие украинские и белорусские продукты, кроме того сюда возят овощи и фрукты из Абхазии, Грузии, Азербайджана, Армении. Единственное, где вы вынуждены будете покупать продукты по завышенным ценам, это мелкие прибрежные посёлки, где нет сетевого супермаркета. Но и там есть магазины для местных, хотя ассортимент и качество там такое себе.
Миф №2 — дороги
Может быть, ранее это и не было мифом, но сейчас с каждым месяцем становится всё лучше и лучше. На Тавриде строят такие развязки и в такие короткие сроки, что моему родному городу-миллионнику и не снилось. В 2019 году под Симферополем реально каждый квартал открывалась одна автомобильная развязка, не побоюсь этого слова, «московского масштаба». Причём ведут эти развязки в посёлки размерами «три двора, да два кола».
Отремонтированы несколько основных улиц, в том числе пешеходных, отреставрирована набережная. Ремонт и строительство продолжаются, я бы сказал даже набирают обороты. Конечно, как и везде есть проблемные места, но в целом качество дорог и тротуаров приемлемое.
Миф №3 — коммуналка
В Новосибирске за содержание жилья я платил около 1000 рублей в месяц, а в Крыму плачу 3000 в год. В Новосибирске отопление + вода (холодная и горячая) в месяц выходила в районе 2500–3000 тысяч. В Крыму газ — 500 рублей в год, вода + отопление 500 рублей в месяц. Короче, коммунальный платёж в Новосибирске у меня выходил около 5–6 тысяч в месяц, в Крыму выходит примерно 1500 рублей (и это включая Интернет).
Что еще почитать про путешествия?
Сибиряк съездил в неизведанный Занзибар и рассказал, чем он круче Таиланда (читайте его историю);
14 стран, которые ждут вас в отпуск — и там не нужен тест на коронавирус;
В какие страны можно улететь летом из Толмачёво и сколько стоят билеты (карта полетов).
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