Изнанка рая. Честный рассказ о жизни в Крыму — бывший сибиряк рассказал о плюсах, минусах и мифах

Проблемы с водой (и не только)

Начну сразу с одной из главных проблем, усугубившихся в 2020 году. Это снабжение населения бытовой пресной и питьевой водой. Можно условно придумать уровни угрозы, где наивысший назвать «критическим», когда снабжение пресной водой в любом виде невозможно и население находится на грани гибели. Следующим за ним назвать «высоким», когда у населения есть лишь частичный доступ к бытовой пресной воде, а питьевая вода является дефицитом. Ситуация в Крыму в настоящее время очень близка к «высокому», но всё-таки пока держится на «посредственно-стабильном» уровне. Не думаю, что ситуация когда-нибудь станет «критической» или даже «высокой».



Во-первых, Крым — всё-таки не пустыня, и кое-какие источники пресной воды имеются. Во-вторых, Россия — не страна третьего мира, и снабжение в стране отличное. Сейчас вода в Крыму подаётся только в течение ограниченного времени. Несколько часов утром и несколько часов вечером, иногда ночью. И вполне нормальна ситуация, когда вы пришли поздно с работы, а воды уже нет или напор очень слабый, из-за чего приходится ложиться спать, не приняв душ. А если нет запаса воды, то нельзя даже элементарно помыть руки. Ситуация особенно будет неприятной для людей с ночным графиком работы, которые уходят вечером или в ночь и возвращаются с работы в обед. Днём воды нет, и придётся терпеть до вечера. Также не рекомендую планировать переезд в Крым, если у вас маленький ребёнок, который ещё не ходит в детский сад. Наличие ребёнка особенно повышает необходимость постоянного доступа к воде. Советую отложить вопрос переезда, как минимум, до того времени, как ребёнок не начнёт ходить в школу или хотя бы в ясли. Ну или до момента, пока ситуация с водой не наладится.