«У них 0 заболевших»: сибиряк съездил в неизведанный Занзибар и рассказал, чем он круче Таиланда

Я много где был в России и за границей и для себя понял, что именно путешествия за рубеж вызывают больше всего эмоций. Не потому, что у нас хуже сервис или нечего смотреть. Что касается природы, то в России есть уникальные места, на одном только Алтае я был уже раз 20 .



Для меня самое интересное в поездках — это не красивые виды и достопримечательности, а люди. И здесь что-то по-настоящему новое вы можете встретить, только если попадете в другую страну. К тому же поездка в действительно интересные для меня регионы (например Камчатка или Крайний Север) обойдется сейчас дороже, чем любая доступная экзотика типа Таиланда или Гоа.



Где находится Занзибар и как до него добраться

