«У них 0 заболевших»: сибиряк съездил в неизведанный Занзибар и рассказал, чем он круче Таиланда

Житель Новосибирска рассказал о новогоднем отдыхе в Занзибаре
В 2020 году даже при наличии денег уехать куда-то в отпуск было непросто — страны позакрывали свои границы, а те россияне, кто успел выбраться за рубеж, порой не могли потом вернуться обратно. На этом фоне хитом продаж у турагентств неожиданно оказался Занзибар. Причиной стали не только (и не столько) прекрасные пляжи и чистый океан, а полное отсутствие каких-то «ковидных» ограничений. Новосибирец Алексей Овтин решил рискнуть и отправился в Африку. Что ждет там туристов и во сколько обойдется путешествие в неизведанную страну — он рассказал НГС.
Я много где был в России и за границей и для себя понял, что именно путешествия за рубеж вызывают больше всего эмоций. Не потому, что у нас хуже сервис или нечего смотреть. Что касается природы, то в России есть уникальные места, на одном только Алтае я был уже
Для меня самое интересное в поездках — это не красивые виды и достопримечательности, а люди. И здесь что-то по-настоящему новое вы можете встретить, только если попадете в другую страну. К тому же поездка в действительно интересные для меня регионы (например Камчатка или Крайний Север) обойдется сейчас дороже, чем любая доступная экзотика типа Таиланда или Гоа.
Где находится Занзибар и как до него добраться
Я не люблю пакетные туры, но в случае с Занзибаром путевка оказалась дешевле. В отеле, который был включен в стоимость, я прожил дня три, остальное время путешествовал по стране самостоятельно. Самолет летит в Занзибар где-то
Если сравнивать Занзибар с чем-то известным, то он одновременно похож чем-то и на Таиланд с Вьетнамом, и на Индию. Но нужно понимать, что Занзибар и сама Танзания (частью которой он является) — это не одно и то же. Занзибар — островной архипелаг, где всё крутится вокруг туризма. Здесь есть и приличные отели, и нормальные рестораны, почти все хоть немного говорят по-английски. На материке не только туристов, но просто белых людей гораздо меньше. Здесь уже можно посмотреть на настоящую Африку. Цены на еду или услуги, к слову, там ниже, чем на Занзибаре, раза в два-три.
Безопасно ли на Занзибаре?
Когда мы только прилетели, нам рассказывали историю, что буквально за несколько дней до этого у туриста прямо в районе аэропорта срезали сумку, где были деньги и документы. Причем работала банда — когда он оглянулся, то увидел сразу несколько человек, которые кинулись бежать в разные стороны. Но сами мы ни с чем подобным не сталкивались. Конечно, там тоже есть места, куда лучше не ходить с большим количеством наличных, но такое можно сказать почти про любой город.
Больше беспокойства в Африке вызывают инфекционные болезни. В самой Танзании с этим вроде бы спокойно, но если вы захотите съездить в соседнюю Кению, то вам нужно будет поставить прививку и на обратном пути сдать анализы.
В самой стране (на континенте) в глаза бросаются развешанные повсеместно тряпки с белыми и синими полосами. Как мне объяснили, это пропитанные ядом ловушки для мух цеце — якобы они любят это сочетание цветов. Правда, потом я не раз видел людей в такой одежде. Так что не знаю уж, насколько эти ловушки эффективны.
Что же касается пандемии, то ее там официально просто нет, местное руководство, похоже, ни в какой ковид просто не верит. По официальной статистике, у них было
Чем кормят и почем
Какой-то очевидной гастрономической экзотики тут нет. Из сравнительно непривычного — много батата (сладкий картофель), который готовят всеми способами. Из животной пищи чаще можно увидеть курицу, тунца. Но если брать континент, то есть то, что местные едят сами. Основной тип блюда — это какое-то рагу, мясо или рыба с овощами в густом бульоне. Или нечто обжаренное во фритюре. И, конечно, много фруктов.
Что меня больше всего удивило — на материке местные практически не пьют зерновой кофе. Хотя сам кофе там выращивается. Но если вы попросите кофе в кафе, то вам принесут банку с гранулами и кипяток. Зато на Занзибаре уже можно найти даже современные кофейни с альтернативными способами заваривания.
На Занзибаре ужин на двоих на береговой линии будет стоить от
Что смотреть
На Занзибар люди едут за тем, чтобы жить на берегу океана, ездить на острова, нырять с маской или аквалангом — в общем, обычный набор развлечений для курорта на берегу. Единственное отличие — океан здесь чище, чем, например, на Гоа.
С архитектурными достопримечательностями там сложнее. Например, в столице есть «Дом чудес», к которому возят экскурсии. На самом деле это просто первый в этой стране трехэтажный дом, где к тому же поставили первый в стране лифт. Так вот, незадолго до нашего приезда у этого дома рухнула крыша. Но туристов всё равно везли и деньги брали.
Самое главное развлечение на континенте — это сафари, возможность увидеть диких животных в их естественной среде обитания, не в клетках. Турагентства продают эти экскурсии по
Вообще экскурсии лучше покупать на месте, а там где можно — вообще ездить самостоятельно. Можно очень прилично сэкономить. Если вы говорите по-английски, то языковых проблем там не будет. Им владеют более или менее большинство образованных людей. Хотя есть племена, которые и на суахили (основной государственный язык) не очень говорят.
Меня, конечно, тоже спрашивают, не страшно ли было ездить самостоятельно по стране. И у меня по этому случаю есть такой пример. Я знаю голландца, которого жена — она родом из Новосибирской области — привозила недавно к себе на историческую родину, в деревню к бабушке где-то в районе Барабинска. Так вот, дома в Голландии это путешествие воспринималось его знакомыми как безумная авантюра, что-то совершенно невероятное. А мы как-то живем тут и ничего. И если тут не пропали, то и Африкой нас не напугать.
Жителям всего мира приходится сейчас учитывать при выборе маршрутов кроме финансовых возможностей еще и постоянно меняющуюся карту ограничений. А вот семья Клочковых из Новосибирска уже давно живет на яхте в море, совершая одно путешествие за другим.