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Тема дняСибирячка работала русалкой в Китае. История, фото

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«У них 0 заболевших»: сибиряк съездил в неизведанный Занзибар и рассказал, чем он круче Таиланда

Чистые пляжи и дикие звери, но цены сильно зависят от места — с туристов дерут втридорога

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За африканской природой лучше ехать на материк

За африканской природой лучше ехать на материк

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Житель Новосибирска рассказал о новогоднем отдыхе в Занзибаре

В 2020 году даже при наличии денег уехать куда-то в отпуск было непросто — страны позакрывали свои границы, а те россияне, кто успел выбраться за рубеж, порой не могли потом вернуться обратно. На этом фоне хитом продаж у турагентств неожиданно оказался Занзибар. Причиной стали не только (и не столько) прекрасные пляжи и чистый океан, а полное отсутствие каких-то «ковидных» ограничений. Новосибирец Алексей Овтин решил рискнуть и отправился в Африку. Что ждет там туристов и во сколько обойдется путешествие в неизведанную страну — он рассказал НГС.

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Я много где был в России и за границей и для себя понял, что именно путешествия за рубеж вызывают больше всего эмоций. Не потому, что у нас хуже сервис или нечего смотреть. Что касается природы, то в России есть уникальные места, на одном только Алтае я был уже раз 20.

Для меня самое интересное в поездках — это не красивые виды и достопримечательности, а люди. И здесь что-то по-настоящему новое вы можете встретить, только если попадете в другую страну. К тому же поездка в действительно интересные для меня регионы (например Камчатка или Крайний Север) обойдется сейчас дороже, чем любая доступная экзотика типа Таиланда или Гоа.

Где находится Занзибар и как до него добраться

Я не люблю пакетные туры, но в случае с Занзибаром путевка оказалась дешевле. В отеле, который был включен в стоимость, я прожил дня три, остальное время путешествовал по стране самостоятельно. Самолет летит в Занзибар где-то 8 часов, это немного больше, чем перелет в Таиланд. Пакетный тур стоил 150 тысяч на двоих — с проживанием и завтраками.

Главное достоинство самого Занзибара — бесконечные пляжи с пока чистым океаном

Главное достоинство самого Занзибара — бесконечные пляжи с пока чистым океаном

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Если сравнивать Занзибар с чем-то известным, то он одновременно похож чем-то и на Таиланд с Вьетнамом, и на Индию. Но нужно понимать, что Занзибар и сама Танзания (частью которой он является) — это не одно и то же. Занзибар — островной архипелаг, где всё крутится вокруг туризма. Здесь есть и приличные отели, и нормальные рестораны, почти все хоть немного говорят по-английски. На материке не только туристов, но просто белых людей гораздо меньше. Здесь уже можно посмотреть на настоящую Африку. Цены на еду или услуги, к слову, там ниже, чем на Занзибаре, раза в два-три.

Безопасно ли на Занзибаре?

Когда мы только прилетели, нам рассказывали историю, что буквально за несколько дней до этого у туриста прямо в районе аэропорта срезали сумку, где были деньги и документы. Причем работала банда — когда он оглянулся, то увидел сразу несколько человек, которые кинулись бежать в разные стороны. Но сами мы ни с чем подобным не сталкивались. Конечно, там тоже есть места, куда лучше не ходить с большим количеством наличных, но такое можно сказать почти про любой город.

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В туристических (и вообще людных) местах лучше быть настороже&nbsp;

В туристических (и вообще людных) местах лучше быть настороже 

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Больше беспокойства в Африке вызывают инфекционные болезни. В самой Танзании с этим вроде бы спокойно, но если вы захотите съездить в соседнюю Кению, то вам нужно будет поставить прививку и на обратном пути сдать анализы.

В самой стране (на континенте) в глаза бросаются развешанные повсеместно тряпки с белыми и синими полосами. Как мне объяснили, это пропитанные ядом ловушки для мух цеце — якобы они любят это сочетание цветов. Правда, потом я не раз видел людей в такой одежде. Так что не знаю уж, насколько эти ловушки эффективны.

Что же касается пандемии, то ее там официально просто нет, местное руководство, похоже, ни в какой ковид просто не верит. По официальной статистике, у них было 0 заболевших. Поэтому вообще никто не носит маски. Никаких справок от туристов также не требуют.

Чем кормят и почем

Какой-то очевидной гастрономической экзотики тут нет. Из сравнительно непривычного — много батата (сладкий картофель), который готовят всеми способами. Из животной пищи чаще можно увидеть курицу, тунца. Но если брать континент, то есть то, что местные едят сами. Основной тип блюда — это какое-то рагу, мясо или рыба с овощами в густом бульоне. Или нечто обжаренное во фритюре. И, конечно, много фруктов.

В Танзании любят всё жарить в масле

В Танзании любят всё жарить в масле

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Что меня больше всего удивило — на материке местные практически не пьют зерновой кофе. Хотя сам кофе там выращивается. Но если вы попросите кофе в кафе, то вам принесут банку с гранулами и кипяток. Зато на Занзибаре уже можно найти даже современные кофейни с альтернативными способами заваривания.

На Занзибаре ужин на двоих на береговой линии будет стоить от 60 тысяч шиллингов (это порядка 1900 рублей), завтрак в кафе — в районе 15 тысяч (480 рублей). Чашка кофе или кружка пива обойдутся в 5 тысяч (160 рублей). Но по меркам остальной Танзании это очень дорого. На континенте можно сытно поесть вдвоем в нормальном месте уже за 30 тысяч (950 рублей), а кружка пива будет стоит 2 тысячи (65 рублей).

Что смотреть

На Занзибар люди едут за тем, чтобы жить на берегу океана, ездить на острова, нырять с маской или аквалангом — в общем, обычный набор развлечений для курорта на берегу. Единственное отличие — океан здесь чище, чем, например, на Гоа.

Главное развлечение туристов в Африке — смотреть на диких животных в дикой природе&nbsp;

Главное развлечение туристов в Африке — смотреть на диких животных в дикой природе 

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С архитектурными достопримечательностями там сложнее. Например, в столице есть «Дом чудес», к которому возят экскурсии. На самом деле это просто первый в этой стране трехэтажный дом, где к тому же поставили первый в стране лифт. Так вот, незадолго до нашего приезда у этого дома рухнула крыша. Но туристов всё равно везли и деньги брали.

Самое главное развлечение на континенте — это сафари, возможность увидеть диких животных в их естественной среде обитания, не в клетках. Турагентства продают эти экскурсии по 500 долларов на человека, но если поехать самостоятельно на материк и прийти в местное агентство, то можно уложиться и в 200.

Улочка старого города

Улочка старого города

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Вообще экскурсии лучше покупать на месте, а там где можно — вообще ездить самостоятельно. Можно очень прилично сэкономить. Если вы говорите по-английски, то языковых проблем там не будет. Им владеют более или менее большинство образованных людей. Хотя есть племена, которые и на суахили (основной государственный язык) не очень говорят.

Меня, конечно, тоже спрашивают, не страшно ли было ездить самостоятельно по стране. И у меня по этому случаю есть такой пример. Я знаю голландца, которого жена — она родом из Новосибирской области — привозила недавно к себе на историческую родину, в деревню к бабушке где-то в районе Барабинска. Так вот, дома в Голландии это путешествие воспринималось его знакомыми как безумная авантюра, что-то совершенно невероятное. А мы как-то живем тут и ничего. И если тут не пропали, то и Африкой нас не напугать.

Жителям всего мира приходится сейчас учитывать при выборе маршрутов кроме финансовых возможностей еще и постоянно меняющуюся карту ограничений. А вот семья Клочковых из Новосибирска уже давно живет на яхте в море, совершая одно путешествие за другим.

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путешествияЗанзибар
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