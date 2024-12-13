НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-7°

пасмурно, без осадков

ощущается как -12

4 м/c,

южн.

 758мм 59%
Подробнее
2 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Младенец умер в больнице
Что дарить родителям
Всё о пожаре на складе
Копим на будущее с ПДС
Распродают торговые центры
Нейродеды Морозы
Секретные места в облбольнице
Новости в Telegram
Происшествия Пожар на складе пластика «Может занять несколько дней»: в Новосибирске продолжают тушить пожар на складе пластика

«Может занять несколько дней»: в Новосибирске продолжают тушить пожар на складе пластика

Пожарные проливают здание на Тюменской с 7:51

686
3 комментария

Причина пожара пока неизвестна

Источник:

В Новосибирске продолжают тушить здание склада на улице Тюменской, 4 к3. Пожарные проливают конструкции. Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

— Это может занять несколько дней, — отметили в ведомстве.

Возгорание на складе пластика произошло около 23:05 12 декабря. Огонь охватил 5 тысяч квадратных метров. К 02:44 13 декабря сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, а к 7:51 — ликвидировать открытое горение. По информации сервиса 2ГИС, в здании находился склад компании «Кабельная арматура» и офис интернет-магазина. О том, что происходило утром после масштабного пожара — в репортаже НГС.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Пожар Склад МЧС Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Татьяна 53
12 минут
Сколько там работало работников, вот куда теперь им.
Zemb
24 минуты
только мне кажется что подобного склады с подобным ассортиментом продукции не должны находится далеко за чертой города... мэрия наша конечно строит жилые дома где хочет, хоть на костях... но этот момент тоже не мало важен. 😎
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«На капоте двойной окрас, на месте логотипа — шпатлевка»: сибирячка купила нового «китайца» в салоне — машина оказалась битой
Анонимное мнение
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

OleG,35

Евгений,47

Anton,43

Oleg,63

Dikii,41

Сергей,54

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление