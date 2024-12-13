«Может занять несколько дней»: в Новосибирске продолжают тушить пожар на складе пластика

В Новосибирске продолжают тушить здание склада на улице Тюменской, 4 к3. Пожарные проливают конструкции. Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Возгорание на складе пластика произошло около 23:05 12 декабря. Огонь охватил 5 тысяч квадратных метров. К 02:44 13 декабря сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, а к 7:51 — ликвидировать открытое горение. По информации сервиса 2ГИС, в здании находился склад компании «Кабельная арматура» и офис интернет-магазина. О том, что происходило утром после масштабного пожара — в репортаже НГС.