Прыжки в высоту: белые медведицы устроили детские забавы с шариком в Новосибирском зоопарке

Белые медведицы Белка и Стрелка устроили игры с мячом в Новосибирском зоопарке. Забавное видео на своей странице опубликовал постоянный посетитель учреждения Сергей Ильтяков.
На опубликованном ролике видно, что внимание медведиц привлек розовый шарик. Они специально положили его на высокий край вольера и спустились вниз, чтобы попытаться допрыгнуть до него. Одна из сестер оказалась менее упорной и быстра поднялась наверх, а потом и вовсе вышла из игры.
Другая же спустя какое-то время снова поставила мячик на борт вольера и стала упражняться в прыжках в высоту. Через несколько попыток ей все же удалось сбить лапой заветную игрушку. После этого медведица победно подняла его над головой.
Белые медведицы Белка и Стрелка появились на свет в Новосибирском зоопарке 16 декабря 2022 года. Они быстро стали любимицами сибиряков.
Ранее появилось видео, как пара манулят устроила игры в Новосибирском зоопарке.