Прыжки в высоту: белые медведицы устроили детские забавы с шариком в Новосибирском зоопарке

Медведицы специально прыгали за мячом Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com











Белые медведицы Белка и Стрелка устроили игры с мячом в Новосибирском зоопарке. Забавное видео на своей странице опубликовал постоянный посетитель учреждения Сергей Ильтяков.

Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

На опубликованном ролике видно, что внимание медведиц привлек розовый шарик. Они специально положили его на высокий край вольера и спустились вниз, чтобы попытаться допрыгнуть до него. Одна из сестер оказалась менее упорной и быстра поднялась наверх, а потом и вовсе вышла из игры.

Другая же спустя какое-то время снова поставила мячик на борт вольера и стала упражняться в прыжках в высоту. Через несколько попыток ей все же удалось сбить лапой заветную игрушку. После этого медведица победно подняла его над головой.

Белые медведицы Белка и Стрелка появились на свет в Новосибирском зоопарке 16 декабря 2022 года. Они быстро стали любимицами сибиряков.