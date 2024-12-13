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Животные Прыжки в высоту: белые медведицы устроили детские забавы с шариком в Новосибирском зоопарке

Прыжки в высоту: белые медведицы устроили детские забавы с шариком в Новосибирском зоопарке

Белка и Стрелка повеселили гостей своими играми

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1 комментарий

Медведицы специально прыгали за мячом

Источник:

Белые медведицы Белка и Стрелка устроили игры с мячом в Новосибирском зоопарке. Забавное видео на своей странице опубликовал постоянный посетитель учреждения Сергей Ильтяков.

Источник:

На опубликованном ролике видно, что внимание медведиц привлек розовый шарик. Они специально положили его на высокий край вольера и спустились вниз, чтобы попытаться допрыгнуть до него. Одна из сестер оказалась менее упорной и быстра поднялась наверх, а потом и вовсе вышла из игры.

Другая же спустя какое-то время снова поставила мячик на борт вольера и стала упражняться в прыжках в высоту. Через несколько попыток ей все же удалось сбить лапой заветную игрушку. После этого медведица победно подняла его над головой.

Белые медведицы Белка и Стрелка появились на свет в Новосибирском зоопарке 16 декабря 2022 года. Они быстро стали любимицами сибиряков.

Ранее появилось видео, как пара манулят устроила игры в Новосибирском зоопарке.

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Комментарии
1
233143581
4 минуты
Не, я говорю,А ели он лабнёт и по носу мишке вдарит? Удаляйте, это я так, лишний раз убедиться над вами :-)))))
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