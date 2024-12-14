Масштабный пожар на складе и арест высокопоставленного силовика: главные события Новосибирска 13 декабря

За день произошло множество событий Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ежедневно происходят десятки событий. Часть из них становятся резонансными, другие же остаются незамеченными. НГС собрал пять главных новостей Новосибирска за 13 декабря.

Рухнувшая крыша и едкий дым: огромный склад сгорел в Новосибирске

В ночь на 13 декабря вспыхнул масштабный пожар на складе пластика на улице Тюменской, 4, к. 3. По информации сервиса «2ГИС», в здании находился склад компании «Кабельная арматура» и офис интернет-магазина. Огонь охватил 5 тысяч квадратных метров. К 02:44 13 декабря сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, а к 07:51 — ликвидировать открытое горение. Пожарные продолжают проливать горящее здание. Все подробности пожара собрали в одном сюжете.

«Просто подходили и смотрели»: в новосибирской больнице умер младенец — родственники рассказали о последних часах его жизни

В Мошковском районе Новосибирской области скончался 10-месячный ребенок — малыш задыхался и терял сознание. Младенца сначала привезли к педиатру, но, не получив необходимой помощи, были вынуждены отправить в местную ЦРБ. Родственники мальчика винят в трагедии медиков. Корреспондент НГС попытался разобраться в ситуации.

Арестован высокопоставленный новосибирский силовик, об обысках у которого писал НГС, — его отправили в СИЗО

Силовики задержали заместителя начальника Центра профессиональной подготовки ГУ МВД по Новосибирской области Наиля Акжигитова. Об этом 13 декабря сообщили корреспонденту НГС несколько источников, не связанных между собой. В Центральном районном суде уточнили, что Наиля Акжигитова отправили под стражу на два месяца. Ему предъявлены обвинения по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 285 УК и часть 1 статьи 286 УК).

Новосибирская Единая диспетчерская служба сменила номер — как теперь дозвониться

В Новосибирске Единая дежурно-диспетчерская служба начала работать по новому телефону — короткий номер 051 прекратит работу уже со следующего года. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска. Теперь нужно звонить на номер 218-00-51.

От миллиарда и выше: в Новосибирске выставили на продажу сразу несколько больших торговых центров — что происходит на рынке