Масштабный пожар на складе и арест высокопоставленного силовика: главные события Новосибирска 13 декабря

Ежедневно происходят десятки событий. Часть из них становятся резонансными, другие же остаются незамеченными. НГС собрал пять главных новостей Новосибирска за 13 декабря.
Рухнувшая крыша и едкий дым: огромный склад сгорел в Новосибирске
В ночь на 13 декабря вспыхнул масштабный пожар на складе пластика на улице Тюменской, 4, к. 3. По информации сервиса «2ГИС», в здании находился склад компании «Кабельная арматура» и офис интернет-магазина. Огонь охватил 5 тысяч квадратных метров. К 02:44 13 декабря сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, а к 07:51 — ликвидировать открытое горение. Пожарные продолжают проливать горящее здание. Все подробности пожара собрали в одном сюжете.
«Просто подходили и смотрели»: в новосибирской больнице умер младенец — родственники рассказали о последних часах его жизни
В Мошковском районе Новосибирской области скончался 10-месячный ребенок — малыш задыхался и терял сознание. Младенца сначала привезли к педиатру, но, не получив необходимой помощи, были вынуждены отправить в местную ЦРБ. Родственники мальчика винят в трагедии медиков. Корреспондент НГС попытался разобраться в ситуации.
Арестован высокопоставленный новосибирский силовик, об обысках у которого писал НГС, — его отправили в СИЗО
Силовики задержали заместителя начальника Центра профессиональной подготовки ГУ МВД по Новосибирской области Наиля Акжигитова. Об этом 13 декабря сообщили корреспонденту НГС несколько источников, не связанных между собой. В Центральном районном суде уточнили, что Наиля Акжигитова отправили под стражу на два месяца. Ему предъявлены обвинения по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 285 УК и часть 1 статьи 286 УК).
Новосибирская Единая диспетчерская служба сменила номер — как теперь дозвониться
В Новосибирске Единая дежурно-диспетчерская служба начала работать по новому телефону — короткий номер 051 прекратит работу уже со следующего года. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска. Теперь нужно звонить на номер 218-00-51.
От миллиарда и выше: в Новосибирске выставили на продажу сразу несколько больших торговых центров — что происходит на рынке
Под конец года владельцы крупной торговой недвижимости, похоже, решили устроить распродажу — только на «Авито» сейчас больше десятка торговых объектов стоимостью от 500 миллионов рублей каждый. При этом продавцы не всегда готовы озвучивать название объектов, ограничиваясь общими описаниями. Обозреватель НГС собрал самые крупные лоты и попытался понять, что за ТЦ скрываются за частью из них.