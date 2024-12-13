Арестован высокопоставленный новосибирский силовик, об обысках у которого писал НГС — его отправили в СИЗО

Возбуждено два уголовных дела Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU











Силовики задержали заместителя начальника Центра профессиональной подготовки ГУ МВД по Новосибирской области Наиля Акжигитова, об обысках у которого писал НГС. Об этом в пятницу сообщили корреспонденту НГС несколько источников, не связанных между собой.

В Центральном районном суде корреспонденту НГС уточнили, что Наиля Акжигитова накануне отправили под стражу сроком на два месяца. Ему предъявлены обвинения по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 285 УК и часть 1 статьи 286 УК), добавили в суде.

Как ранее писал НГС, несколько высокопоставленных силовиков могли попасть в поле зрения правоохранительных органов из-за показаний, которые дал бывший начальник отдела по борьбе с коррупцией УМВД по Новосибирску Андрей Хомин в рамках расследования дела о «Сибирском Лас-Вегасе».

Тогда, кроме Наиля Акжигитова, речь шла о заместителе начальника Управления собственной безопасности ГУ МВД по НСО Алексее Гаврише.

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области называла информацию об оперативных мероприятиях у силовиков «не соответствующей действительности».

Кроме того, в те же дни проводились оперативные мероприятия у экс-начальника подразделения Управления ФСБ по НСО Игоря Камешкова.