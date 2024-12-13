НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-6°

облачно, без осадков

ощущается как -12

6 м/c,

южн.

 756мм 59%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,95
EUR 110,48
Младенец умер в больнице
Что дарить родителям
Распродают торговые центры
Копим на будущее
Вендинги в школах
Нейродеды Морозы
Секретные места в облбольнице
Новости в Telegram
Криминал эксклюзив Арестован высокопоставленный новосибирский силовик, об обысках у которого писал НГС — его отправили в СИЗО

Арестован высокопоставленный новосибирский силовик, об обысках у которого писал НГС — его отправили в СИЗО

Накануне суд избрал Наилю Акжигитову меру пресечения

5 646
31 комментарий

Возбуждено два уголовных дела

Источник:

Силовики задержали заместителя начальника Центра профессиональной подготовки ГУ МВД по Новосибирской области Наиля Акжигитова, об обысках у которого писал НГС. Об этом в пятницу сообщили корреспонденту НГС несколько источников, не связанных между собой.

В Центральном районном суде корреспонденту НГС уточнили, что Наиля Акжигитова накануне отправили под стражу сроком на два месяца. Ему предъявлены обвинения по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 285 УК и часть 1 статьи 286 УК), добавили в суде.

Как ранее писал НГС, несколько высокопоставленных силовиков могли попасть в поле зрения правоохранительных органов из-за показаний, которые дал бывший начальник отдела по борьбе с коррупцией УМВД по Новосибирску Андрей Хомин в рамках расследования дела о «Сибирском Лас-Вегасе».

Тогда, кроме Наиля Акжигитова, речь шла о заместителе начальника Управления собственной безопасности ГУ МВД по НСО Алексее Гаврише.

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области называла информацию об оперативных мероприятиях у силовиков «не соответствующей действительности».

Кроме того, в те же дни проводились оперативные мероприятия у экс-начальника подразделения Управления ФСБ по НСО Игоря Камешкова.

Ранее стали известны подробности уголовного преследования бывшего начальника Управления по борьбе с коррупцией главка МВД Владимира Вялкова. Его обвиняют в получении взяток в сумме более 35 миллионов рублей.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Суд Силовики
Лайк
LIKE25
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
34
Картавый
43 минуты
Игровые автоматы и подпольные казино не будут сами себя крышевать.
280801685
47 минут
Научитесь готовить материал грамотно, а то преподносите всё как сплетни, чуть-чуть там слышали, чуть здесь прочитали, чуть сами додумали.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Мнение
Российский ретейл на грани? Эксперт рынка труда — о том, как кадровый кризис угрожает отрасли розничной торговли
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Егор,35

Viki,33

Ростислав,30

AlexSandra,36

Дмитрий,39

Aleksandr,41

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление