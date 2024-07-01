Пожар, спирт и взятка в 35 миллионов: кто сдал главного борца с коррупцией Новосибирской области Вялкова

Владимир Вялков был уволен с поста начальника УЭБиПК ГУ МВД по Новосибирской области, а через год задержан Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В конце июня суд оставил под арестом экс-начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального главка МВД Владимира Вялкова. Адвокаты безуспешно пытаются вытащить его из-за решётки, но их попытки перевести подзащитного под домашний арест или добиться освобождения под залог ни к чему не приводят. Вялкова обвиняют в получении крупных взяток, но детали обвинения до сих пор хранятся в тайне. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов постарался приоткрыть завесу и выяснил подробности, возможно, одного из самых громких коррупционных скандалов последних лет.



Офицерское братство

Так или иначе, но о закате карьеры влиятельного полицейского Владимира Вялкова начали поговаривать ещё в конце 2022 года, когда московские силовики задержали начальника Центрального антикоррупционного отдела (ОЭБиПК) УМВД по Новосибирску Александра Умерова. Его обвинили в крышевании нелегального игорного бизнеса, и именно с него началось расследование громкого дела о «Сибирском Лас-Вегасе». О возможном увольнении и даже уголовном преследовании Вялкова говорили сами полицейские, но будто вполголоса, до конца не веря в произнесённые слова — настолько устойчивым и непоколебимым тогда казался его образ.



Уверенности в самых смелых предположениях придал внезапный выход на пенсию начальника ОЭБиПК МВД по Новосибирску Андрея Хомина в марте 2023 года. Хомину — непосредственному начальнику Умерова и подчинённому Вялкова — на тот момент было 40 лет, и в том, что отставка вынужденная, его коллеги не сомневались. Казалось, земля под ногами высокопоставленных борцов с коррупцией задрожала.

Андрея Хомина обвиняют в получении взяток за крышевание нелегального игорного бизнеса Источник: 54.мвд.рф











Предположения подтвердились, когда сам Владимир Вялков сложил полномочия. В мае того же года появился приказ о его увольнении с формулировкой «в связи с утратой доверия». Причиной отставки назвали результаты проверки по контролю за расходами.



В сентябре арестовали Андрея Хомина и нескольких начальников районный антикоррупционных отделов МВД. Их всех обвинили в получении взяток и крышевании нелегального игорного бизнеса. Считается, что поводом для серии арестов полицейских стали показания вышеназванного Александра Умерова, который, сидя в СИЗО, пошёл на сделку со следствием, а затем и покинул изолятор. Учитывая некогда плотную служебную связь Хомина с Вялковым задержание последнего посчитали уже чем-то неизбежным, просто отсроченным по времени. Ждать пришлось больше полугода.

Владимира Вялкова обвинили в крышевании нелегального производства алкоголя Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











11 апреля 2024 года сотрудники ФСБ задержали бывшего высокопоставленного полицейского в его коттедже в посёлке Озёрный, обвинив в коррупционных преступлениях. В июне стало известно, что экс-подчинённый Владимира Вялкова Андрей Хомин пошёл на сделку со следствием и вышел из СИЗО.

По словам источника НГС, бывший начальник городского ОЭБиПК дал показания, в которых фигурируют имена около 35 бывших и действующих сотрудников полиции, Следственного комитета и прокуратуры, возможно причастных к разного рода преступлениям. Считается, что в перечне силовиков с большой долей вероятности есть и имя Владимира Вялкова.



Таинственное обвинение

Официальных сообщений, в чем именно обвиняют Владимира Вялкова, правоохранительные органы до сих не опубликовали. Расследованием дела занимается 5-е следственное управление СК России, которое базируется в Новосибирске, но подчиняется напрямую центральному аппарату Главного следственного управления Следственного комитета в Москве. Подразделение максимально сторонится общения со СМИ на всех стадиях расследования. Например, его сотрудники занимались делом бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, и журналистам удалось выяснить детали обвинения только когда их огласили в судебном процессе.



Дело Вялкова, похоже, ждёт аналогичная участь. Корреспонденту НГС в день задержания удалось выяснить, что экс-полицейского обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) и что обвинения связаны с его тесными отношениями с одним из производителей алкогольных напитков в Новосибирске.

Владимир Вялков встретил силовиков на пороге собственного коттеджа в посёлке Озёрный Источник: оперативная съёмка

11 апреля вслед за арестом Владимира Вялкова в Центральном суде запрет определенных действий наложили на некого Дениса Арисова — человека, которого обвинили в посредничестве при передаче взятки (ч.4 ст. 291.1 УК РФ) по делу бывшего начальника УЭБиПК. Об избрании меры пресечения кому-либо по статье о даче взятки (ст. 291 УК РФ) до сих пор ничего не известно. Возможно, в этой ситуации речь идёт как раз об освобождении от ответственности, когда взяткодатель пишет явку с повинной и даёт обширные показания на предполагаемого взяточника, таким образом помогая силовикам выявить коррупционное преступление.



Кто взяткодатель?

Детали преступления, в котором обвиняют Владимира Вялкова, до сих пор не известно, но два источника НГС, не связанные между собой, назвали имя взяткодателя — предприниматель Игорь Чернявский.



По данным сервиса «Контур.Фокус», сегодня Чернявский активно занимается строительством, входя в состав учредителей двух профильных организаций. Кроме того, он имеет долю в логистической компании, которая в 2023 году принесла владельцам 16,2 млн рублей.



Отношение Игоря Чернявского к производству алкоголя подтверждается его учредительством в ООО «Аква-Алко» — компании, которая занималась производством слабоалкогольным напитков. В 2022 году «Аква-Алко» фигурировала в громком деле о неуплате налогов на сумму более 195 миллионов рублей, в которой обвинили предпринимательницу Янину Яковлеву. Женщина поясняла корреспонденту НГС, что в проекте по производству алкогольных коктейлей выполняла только роль инвестора, а фактически руководили компанией «серьезные люди», имена которых она отказалась называть. Дело дошло до суда, а в марте 2024 года было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Теневое производство алкоголя приносит сотни миллионов рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Несмотря на то, что сегодня в открытых источниках нет информации о связи Игоря Чернявского с производством алкогольных напитков, по словам источника НГС, предприниматель может иметь отношение к этому направлению бизнеса. В частности, его имя связывают со складом спиртосодержащей продукции в посёлке Мочище. 13 марта 2024 года одноэтажное здание на улице Кожзаводской загорелось. Площадь пожара в итоге составила около 1000 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, но новость о ЧП была удостоена отдельного поста в Telegram-канале МЧС России.



По информации двух источников НГС, не связанных между собой, в материалах дела Вялкова указано, что сумма взяток, переданных предпринимателем Чернявскмм, составила около 35 млн рублей.



Закрыть нельзя освободить

Владимиру Вялкову уже дважды продлевали срок содержания под стражей. 3 июня Дзержинский суд постановил содержать бывшего высокопоставленного полицейского в изоляторе до 9 сентября.



Адвокаты экс-начальника УЭБиПК обжаловали постановление, но Новосибирский областной суд 21 июня оставил решение в силе. Примечательно, что в сообщении Судебного департамента — единственного ведомства, которое даёт хоть какую-то информацию по делу — появилась новая деталь: Владимиру Вялкову добавили обвинение в ещё одном эпизоде преступления. Ещё одна взятка, но в крупном размере (ч.5 ст. 290 УК РФ). По словам источника НГС, знакомого с ситуацией, сейчас следователи готовят обвинения по ещё нескольким преступным эпизодам.



Адвокат Владимира Вялкова, присутствовавший на его аресте, Александр Плевин на звонки корреспондента НГС не ответил. Звонки и сообщение в мессенджере также проигнорировал предприниматель Игорь Чернявский.