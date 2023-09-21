Круче, чем ментовские войны: кого из полицейских «Сибирский Лас-Вегас» подвёл под статью — история о коррупции с продолжением

Источники НГС, не связанные между собой, сообщали, что вверх дном перевернули даже кабинет начальника городского ОБЭПа Андрея Хомина, а его самого якобы увезли на допрос в Следственный комитет. Ходили слухи, что среди сотрудников полиции из сферы экономической безопасности началась паника. При этом других громких задержаний на тот момент не последовало.



Коррупционный клубок оказался, куда больше, чем казалось на первый взгляд, а тот, кто его начал разматывать, приехал в Новосибирск задолго до задержания Умерова.

