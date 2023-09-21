Круче, чем ментовские войны: кого из полицейских «Сибирский Лас-Вегас» подвёл под статью — история о коррупции с продолжением

21 сентября в Новосибирске задержали высокопоставленных полицейских из антикоррупционных подразделений — всего четырех человек, которые, по словам источника НГС, имеют отношение к сети нелегальных казино. Скандальные задержания стали очередной главой в захватывающей истории о том, как московские силовики «сносят крышу» бизнесу, который превратил Новосибирск в «Сибирский Лас-Вегас». Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов приводит хронологию реальных событий, способных лечь в основу детектива о службе, которая «и опасна, и трудна».
Авторитетный силовик
Всё началось с громкого задержания начальника ОБЭП Центрального района Александра Умерова 20 декабря 2022 года. Новость о том, что на запястьях авторитетного (в хорошем смысле слова) силовика захлопнули наручники, прогремела как гром среди ясного неба. Поводом для задержания стало обвинение в «крышевании» нелегального игорного бизнеса: якобы Умеров прикрывал подпольных бизнесменов, сообщая им о незапланированных проверках. Такса за услуги начальника районного ОБЭП, по материалам дела, — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей в месяц.
На время расследования Умерова отправили в следственный изолятор, где он находится до сих пор. Примечательно, что в день, когда полицейского арестовали, сразу в нескольких районных отделах полиции прошли обыски, в том числе в управлении МВД по городу Новосибирску.
Источники НГС, не связанные между собой, сообщали, что вверх дном перевернули даже кабинет начальника городского ОБЭПа Андрея Хомина, а его самого якобы увезли на допрос в Следственный комитет. Ходили слухи, что среди сотрудников полиции из сферы экономической безопасности началась паника. При этом других громких задержаний на тот момент не последовало.
Коррупционный клубок оказался, куда больше, чем казалось на первый взгляд, а тот, кто его начал разматывать, приехал в Новосибирск задолго до задержания Умерова.
Моковская оперативная гастроль
Источник НГС, знакомый с ситуацией, рассказывал, что на Александра Умерова обратили внимание после того, как в ноябре 2022 года Новосибирск посетили общественники, которые мониторят ситуацию с нелегальным игорным бизнесом по всей России. Они поразились обилию подпольных клубов в столице Сибири, которые особо не скрывались и зазывали клиентов цветастыми вывесками, в том числе на центральных улицах города. Именно поэтому в своих публикациях они назвали Новосибирск «Сибирским Лас-Вегасом».
Работу активистов в столице Сибири якобы согласовали в центральном аппарате МВД в Москве. Столичные силовики поручили новосибирским коллегам взять шефство над блогерами. Есть версия, что новосибирцы были готовы прокатить активистов по конкретным нелегальным заведениям, но те, подозревая, что им представят ситуацию необъективно, сумели каким-то образом уйти от кураторов. В итоге они сняли «бомбовый контент», который лёг на стол руководству отдела собственной безопасности в Москве.
После этого в Новосибирск отправили группу опытных оперативников, которые подключили к работе коллег из Алтайского края. Таким образом силовики попытались минимизировать возможность утечки информации: даже бойцы СОБРа из Барнаула до последнего не знали, в какой операции будут участвовать. Результат профессионального подхода к делу не заставил себя долго ждать: Умерова взяли с поличным после получения денег. После его ареста в инфополе наступило затишье. Как оказалось позже, московские оперативники в это время продолжали свой кропотливый труд.
Бизнес на игре
В 2023 году новосибирских силовиков будто подменили: почти каждую неделю они рапортовали о закрытии нелегального клуба и задержании подпольных бизнесменов. В феврале сотрудники ФСБ нейтрализовали целую группу предпринимателей, которые держали больше 20 заведений в разных районах города. Среди них оказался 40-летний Александр Стаценко — его, как и других обвинили в незаконной организации азартных игр (ч.3 ст.171.2 УК РФ).
При обыске дома у бизнесмена силовики нашли более 100 миллионов рублей наличными. По версии следствия, эти деньги могут иметь отношение к нелегальному казино.
Стаценко в суде, где решалась его судьба на ближайшее время, заявил, что деньги приготовил на покупку коммерческого объекта недвижимости. Он искренне недоумевал, почему его задержали, называл себя честным бизнесменом и открещивался от нелегального казино.
Но он проговорился, что оперативники активно выясняли у него, знаком ли он с «каким-то Умаровым (Умеровым) и каким-то Хомой (Хоминым)». При этом один из источников НГС тогда рассказал, что Стаценко задержали по показаниям некого начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, задержанного в конце 2022 года. Полицейский якобы указал на бизнесмена, как на человека, от которого получал деньги за «крышу». Фамилию силовика собеседник не назвал.
Отставки в МВД
В марте внезапно на пенсию в 40 лет собрался начальник городского ОБЭП Андрей Хомин. По меркам полицейского начальства возраст самого расцвета сил. Причину решительного поступка выяснить не удалось.
В мае свой пост покидает начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального главка МВД Владимир Вялков. Главного борца с коррупцией уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия». В документе, который оказался в распоряжении НГС, говорилось, что решение об увольнении Вялкова было принято по результатам «контроля над расходами».
Хомина и Вялкова в этой истории объединяет тот факт, что оба, по словам источника редакции, проходили полиграф по делу о нелегальных казино в Новосибирске. При этом, как сказал собеседник НГС, «Вялков тест прошёл, а Хомин нет».
Всех сдал?
Новую главу «ментовских войн в Сибири» начали писать этой осенью. Сегодня, 21 сентября, сотрудники ФСБ буквально с трапа самолёта сняли уже бывшего начальника городского ОБЭПа Андрея Хомина — в 6 утра он прилетел в Новосибирск из Москвы.
Параллельно с ним были задержаны действующий заместитель начальника городского ОБЭПа Дмитрий Шило, начальник ОБЭП Ленинского района Денис Фетисов и сотрудник ОБЭП Заельцовского района Максим Абрамов. В ближайшее время им изберут меру пресечения.
— Обвинения те же самые, что у Умерова, — сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией.
Он же подчеркнул, что незадолго до громких задержаний Александр Умеров заключил со следствием досудебное соглашение.
Продолжение следует? НГС будет следить за развитием событий.
Еще до истории с сетью нелегальных казино по Новосибирской области прокатилась волна задержаний полицейских, связанная с коррупционными мотивами.