Источник: главный борец с коррупцией УМВД Новосибирска уходит на пенсию — рапорт уже написан

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) управления МВД по Новосибирску Андрей Хомин подал рапорт об увольнении. Об этом корреспонденту НГС сообщил источник в правоохранительных органах.
— Хомин написал рапорт в связи с уходом на пенсию, — сообщил собеседник.
В пресс-службе регионального управления МВД информацию о грядущей отставке главного в Новосибирске полицейского по экономике не подтвердили, но и не опровергли.
— Информация о структуре подразделений размещена на официальном сайте ГУ МВД по Новосибирской области, — ответили в пресс-службе на официальный запрос редакции.
На сайте главка отмечено, что обязанности начальника ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску временно исполняет подполковник полиции Денис Анатольевич Подушко.
В пресс-службе добавили, что не вправе разглашать информацию из личного дела сотрудника, поскольку она попадает под понятие тайны.
— При решении вопроса о предоставлении запрашиваемых сведений следует исходить из необходимости соблюдения требований нормативных правовых актов, — резюмировали в полиции.
В декабре 2022 года в новосибирском ОЭБиПК были проведены обыски после громких задержаний по делу о нелегальных казино в Новосибирске. Источник НГС в правоохранительных органах сообщал, что Андрея Хомина допрашивали сотрудники Следственного комитета.
Силовики провели допрос Хомина после ареста начальника Центрального ОЭБиПК Александра Умерова, которого обвинили в «крышевании» игорного бизнеса в Новосибирске. По версии следствия, полицейский ежемесячно получал от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за общее покровительство нелегальных бизнесменов.
Фамилия Хомина также прозвучала в суде на аресте новосибирского предпринимателя Александра Стаценко, которого в феврале заподозрили в организации нелегальных азартных игр в Новосибирске. Бизнесмен в присутствии корреспондента НГС рассказал, что задержавшие его силовики настойчиво интересовались у него, передавал ли он деньги «Умерову или Хомину». В ходе обыска дома у Стаценко были найдены более 100 миллионов рублей наличными.