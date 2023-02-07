Крыша «протекла»: новосибирского бизнесмена арестовали после показаний полицейского — дома у него нашли 120 млн рублей

7 февраля Центральный районный суд арестовал предпринимателя Александра Стаценко. Его подозревают в организации нелегальных азартных игр в Новосибирске: по версии следствия, он и еще несколько человек контролировали больше 20 игорных клубов в пяти районах города. При обыске дома у бизнесмена нашли наличные — больше
Взрослые игры
Задержанию Александра Стаценко предшествовала объемная оперативная работа. На прошлой неделе силовики задержали четырех человек, которые, по версии следствия, организовали целую сеть нелегальных игровых клубов в Новосибирске.
Заведения в первую очередь ориентировались на любителей игровых автоматов в их современном исполнении: клиент приходит в клуб, передает администратору наличные и получает в свое распоряжение компьютер со специальной игровой онлайн-программой.
— По данным следствия, под контролем подозреваемых находились свыше 20 незаконных игорных клубов в Ленинском, Калининском, Октябрьском, Центральном и Железнодорожном районах Новосибирска, — сообщили в управлении ФСБ по Новосибирской области.
Силовики отмечают, что участники «выполняли административные функции, занимались инкассацией денежных средств и открытием новых заведений». Не последнюю роль в нелегальном бизнесе, по их мнению, играл Александр Стаценко. Его задержание стало пятым в рамках проведенной спецоперации.
Группа захвата нагрянула к предпринимателю 3 февраля. В ходе обыска в его квартире обнаружили крупную сумму наличных, в том числе в иностранной валюте — более
4 февраля следователи вышли в суд с ходатайством об аресте бизнесмена на время расследования, однако судья Татьяна Петрова посчитала, что собранных доказательств недостаточно для заключения предпринимателя под стражу. 7 февраля силовики предприняли еще одну попытку, которая оказалась для них удачной.
Арестовали со второго раза
В суде Александр Стаценко откровенно недоумевал, чем обязан пристальному вниманию прессы и просил его не фотографировать.
В начале заседания судья Петрова поинтересовалась у следователя, какие материалы он подготовил за прошедшие дни. Он отметил, что причастность предпринимателя к нелегальному бизнесу косвенно подтверждает прошлогодний приговор администратору одного из новосибирских игровых клубов Марине Табакаевой. По информации источника НГС, знакомого с ситуацией, женщина называла адреса нелегальных заведений, и по одному из них следователи «нашли связь» с Александром Стаценко.
Петрова в свою очередь отметила, что это она выносила приговор Табакаевой (полтора года условно), поэтому вынуждена передать дело предпринимателя другому судье. После часового перерыва материалы по аресту бизнесмена принял судья Руслан Фролов. Чтобы сохранить тайну следствия, он закрыл процесс от СМИ и попросил журналистов покинуть зал заседаний.
Адвокаты просили суд отпустить их подзащитного под залог в
«Никого не знаю»
Обвинение Александру Стаценко не предъявлено. На сегодня он проходит по делу подозреваемым, но даже подозрения силовиков в организации нелегальных азартных игр отрицает. Во время перерыва между заседаниями, сидя в клетке, он коротко прокомментировал происхождение крупной суммы наличных в его доме.
— Я занимаюсь легальным бизнесом. Все деньги проходят по банковским платежам, я могу отчитаться за каждую копейку. Я плачу налоги, и это всё видно, — отметил Стаценко.
Предприниматель при этом оговорился, что после задержания силовики настойчиво интересовались, знаком ли он «с каким-то Умеровым и каким-то Хомой... Хоминым». После выразительного взгляда своего адвоката предприниматель умолк, но успел буркнуть, что никого из них не знает.
Источник НГС, знакомый с ситуацией, отметил, что поводом для задержания Стаценко стали показания задержанного в конце прошлого года начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Имя собеседник не назвал. По его словам, полицейский (находится под следствием) указал на предпринимателя как на человека, который приносил взятки за «крышевание» игорного бизнеса.
22 декабря Центральный суд арестовал начальника ОЭБиПК Центрального отдела МВД майора Александра Умерова. Силовика обвинили в получении миллионной взятки от организатора нелегальных азартных игр в Новосибирске и отправили в СИЗО на 2 месяца.
Кто такой Александр Стаценко?
Адвокат Стаценко Вадим Трифонов заявил корреспонденту НГС, что его подзащитному была избрана «слишком жесткая мера (пресечения)».
— (Стаценко) — достаточно видный предприниматель в Новосибирской области. У нас прозрачный объем доказательств, указывающий, по нашему мнению, на невиновность. Я считаю, что при таких обстоятельствах могло быть вынесено более мягкое решение. Будем обжаловать, — отметил Трифонов.
Александр Стаценко в суде заявил, что ему 40 лет. Он родом из села Черновка Кочковского района, у него среднее специальное образование. Женат, воспитывает несовершеннолетнего ребенка.
Как пояснил Трифонов, у Стаценко в собственности находится большое количество объектов коммерческой недвижимости (в том числе в Новосибирске), которые он сдает в аренду. По словам источника НГС, предприниматель объяснил силовикам происхождение миллионов у него дома так: он готовился к очередной сделке — покупке крупного объекта. Один из косвенных признаков «легальности» наличных — они были в банковской упаковке.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Александр Стаценко сегодня является учредителем трех организаций, которые занимаются управлением недвижимостью. Самая прибыльная из них — ООО «Компакт». По итогам 2021 года компания зафиксировала выручку в размере
Александр Стаценко пробудет в следственном изоляторе до 23 марта.
В конце прошлого года по Новосибирску прокатилась серия задержаний полицейских. Силовиков, которые имеют отношение к игорному бизнесу, разрабатывают сотрудники столичного управления собственной безопасности МВД РФ. По информации источника НГС, москвичи продолжают работать в Новосибирске.