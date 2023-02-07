Крыша «протекла»: новосибирского бизнесмена арестовали после показаний полицейского — дома у него нашли 120 млн рублей

Взрослые игры

Задержанию Александра Стаценко предшествовала объемная оперативная работа. На прошлой неделе силовики задержали четырех человек, которые, по версии следствия, организовали целую сеть нелегальных игровых клубов в Новосибирске.



Заведения в первую очередь ориентировались на любителей игровых автоматов в их современном исполнении: клиент приходит в клуб, передает администратору наличные и получает в свое распоряжение компьютер со специальной игровой онлайн-программой.



— По данным следствия, под контролем подозреваемых находились свыше 20 незаконных игорных клубов в Ленинском, Калининском, Октябрьском, Центральном и Железнодорожном районах Новосибирска, — сообщили в управлении ФСБ по Новосибирской области.

