Начальника Центрального ОБЭП Александра Умерова арестовали на 2 месяца по делу о крупной взятке

Центральный районный суд вынес постановление об аресте начальника Центрального ОЭБиПК (отдела экономической безопасности и противодействия коррупции) Управления МВД России майора полиции Александра Умерова. Ему предъявили обвинения по
Процесс об избрании Умерову меры пресечения прошел в закрытом режиме. Об этом попросила следователь, которая подчеркнула, что «необходимо соблюсти тайну следствия». Это значит, что официально обстоятельства задержания майора для общественности пока оглашены не будут.
Источники НГС сообщают, что арест Умерова связан с «крышеванием игорного бизнеса». Полицейскому вменяют получение миллионной взятки.
Следователь ходатайствовала о помещении Умерова в следственный изолятор, поскольку на свободе влиятельный силовик, по ее мнению, может помешать расследованию, в том числе надавить на ключевых свидетелей. Адвокат задержанного просил суд о менее строгой мере пресечения, в частности, отправить своего подзащитного под домашний арест.
В результате судья Руслан Фролов постановил заключить майора полиции под стражу на 1 месяц и 30 суток вплоть до 20 февраля.
В операции по задержанию Александра Умерова 20 декабря участвовали сотрудники московского управления собственной безопасности МВД РФ, а также бойцы группы быстрого реагирования из Барнаула. Детали операции держались в строгом секрете даже для некоторых ее участников, поскольку была высока вероятность утечки информации среди новосибирских силовиков, сообщил редакции НГС источник, близкий к правоохранительным органам.
Задержание Умерова стало очередным в затянувшейся серии арестов новосибирских полицейских. За последние пару месяцев под следствие попали больше 10 силовиков.