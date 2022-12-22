Начальника Центрального ОБЭП Александра Умерова арестовали на 2 месяца по делу о крупной взятке

Процесс об избрании Умерову меры пресечения прошел в закрытом режиме. Об этом попросила следователь, которая подчеркнула, что «необходимо соблюсти тайну следствия». Это значит, что официально обстоятельства задержания майора для общественности пока оглашены не будут.