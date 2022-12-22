«Заносили на самый верх». Начальника Центрального ОБЭП Новосибирска задержали за взятку - он мог получить более миллиона рублей

В Новосибирске 20 декабря задержан начальник Центрального ОЭБиПК Управления МВД России майор полиции Александр Умеров. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере от представителей игорного бизнеса. Об этом корреспонденту НГС рассказали сразу два источника близких к правоохранительным органам.
ОЭБиПК — Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, также известен как ОБЭП.
По информации источников, возбуждено уголовное дело по части 6 статье 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).
Задержание, по данным источников, осуществляли сотрудники московского УСБ ГУ МВД РФ, местного ФСБ и в качестве силовой поддержки — спецгруппа из другого города. Источники говорят, что группа была из Кемерово или Барнаула. Но источник из правоохранительных органов Кемерово сообщил корреспонденту НГС, что их сотрудники в задержании не участвовали.
— По моим данным, «тяжелые», в смысле — спецгруппа, ехали с Барнаула. Они, говорят, даже не знали, кого едут задерживать, потому что все было засекречено. Говорят, деньги с «игорки» заносились на самый верх, — рассказал корреспонденту НГС один из источников.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в СК России по Новосибирской области и в пресс-службу новосибирской полиции. В Следственном комитете сообщили, что у них «в производстве нет таких дел», а в полиции не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить данную информацию.
— На данный момент информация уточняется, — сообщили корреспонденту в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
За последний месяц в Новосибирске и Новосибирской области задержаны уже минимум десяток полицейских, в том числе и сотрудники ОБЭП. О всех известных случаев НГС рассказал здесь.