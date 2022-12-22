«Заносили на самый верх». Начальника Центрального ОБЭП Новосибирска задержали за взятку - он мог получить более миллиона рублей

— На данный момент информация уточняется, — сообщили корреспонденту в пресс-службе ГУ МВД по НСО.



За последний месяц в Новосибирске и Новосибирской области задержаны уже минимум десяток полицейских, в том числе и сотрудники ОБЭП. О всех известных случаев НГС рассказал здесь.