Редкий грамотей ответит на 10 из 10: вот сейчас будет реально сложный тест по русскому языку

Правила русского языка — это как хождение по минному полю: столько всего нужно учесть, чтобы не сделать ошибку. Сегодня вас ждет эпическая схватка с двумя неуловимыми хитрецами — НЕ и НИ. Эти ребята вечно путают всех, одно неверное движение — и вы уже в их ловушке. Но те, кто чувствует себя в русской грамматике как рыба в воде, без труда пройдут этот тест. А вы готовы испытать себя и показать, кто тут настоящий знаток русского языка? Тогда начнем — и пусть никакие ошибки не встанут на вашем пути!
Разомнемся: «не» или «ни»?
«Цвет лица у Ильи Ильича н(1) был н(2) румяный, н(3) смуглый, н(4) положительно бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого».
Везде пишем «ни»
Везде пишем «не»
В первом случае — «не», в остальных — «ни»
В первом — «ни», в остальных — «не»
А здесь поставите «не» или «ни»?
Лежанье у Ильи Ильича не было н(1) необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, н(2) случайностью, как у того, кто устал, н(3) наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием.
Везде с «не»
Везде с «ни»
В первом — «ни», в остальных — «не»
В первом и третьем — «не», во втором — «ни»
В каких случаях здесь напишем с «не»?
«Если б н(1) эта тарелка, да н(2) прислоненная к постели только что выкуренная трубка, или н(3) сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живет — так всё запылилось, полиняло и вообще лишено было живых следов человеческого присутствия.
Везде
В первом и втором случае
Только в первом случае
Везде нужно писать с «ни»
Как правильно написать в этом предложении?
«Из чего же они бьются: из потехи, что ли, что вот кого-де н(…) возьмем, а верно и выйдет?»
С «не»
С «ни»
В этом предложении напишете «не» слитно или раздельно?
«Известно, о каких не(…)приятностях может писать староста: не(…)урожай, не(…)доимки, уменьшение дохода и т. п.»
В первом случае слитно, во втором — раздельно, в третьем снова слитно
Везде раздельно
Везде слитно
А тут «не» пишется слитно или раздельно?
«Захар стоял минуты две, не(?)благосклонно, немного стороной посматривая на барина, и наконец пошел к дверям».
Слитно
Раздельно
Реплику Ильи Ильича напишем слитно или раздельно?
— Это от не(…)чистоты, — перебил Обломов. — Что ты всё врешь!
Слитно
Раздельно
Здесь как правильно — слитно или раздельно?
«Конечно, не(…)дурно заглянуть и в театр и влюбиться в какую-нибудь Лидию… Она миленькая!»
Слитно
Раздельно
А вот и сложный вопрос: в каком из вариантов написано верно?
Природа ни дала ему ни какой резкой, заметной черты, не дурной, не хорошей.
Природа не дала ему никакой резкой, заметной черты, ни дурной, ни хорошей.
Природа не дала ему ни какой резкой, заметной черты, не дурной, не хорошей.
Природа не дала ему никакой резкой, заметной черты, не дурной, не хорошей.
Где написано правильно?
Тарантьев смотрел на всё угрюмо, с полупрезрением, с явным не доброжелательством ко всему окружающему, готовый бранить всё и всех на свете, как будто какой-нибудь обиженный не справедливостью или не признанный в каком-то достоинстве, наконец как гонимый судьбою сильный характер, который не добровольно, не уныло покоряется ей.
Тарантьев смотрел на всё угрюмо, с полупрезрением, с явным ни доброжелательством ко всему окружающему, готовый бранить всё и всех на свете, как будто какой-нибудь обиженный несправедливостью или не признанный в каком-то достоинстве, наконец как гонимый судьбою сильный характер, который ни добровольно, ни уныло покоряется ей.
Тарантьев смотрел на всё угрюмо, с полупрезрением, с явным недоброжелательством ко всему окружающему, готовый бранить всё и всех на свете, как будто какой-нибудь обиженный несправедливостью или непризнанный в каком-то достоинстве, наконец как гонимый судьбою сильный характер, который недобровольно, неуныло покоряется ей.
Тарантьев смотрел на всё угрюмо, с полупрезрением, с явным недоброжелательством ко всему окружающему, готовый бранить все и всех на свете, как будто какой-нибудь обиженный несправедливостью или непризнанный в каком-то достоинстве, наконец как гонимый судьбою сильный характер, который не добровольно, не уныло покоряется ей.