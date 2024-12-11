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Происшествия Ростовскую область атаковали ракетами: сгорели автомобили, жилые дома остались без отопления

Ростовскую область атаковали ракетами: сгорели автомобили, жилые дома остались без отопления

Удару подвергся Таганрог, где утром звучали сирены, предупреждающие о воздушной опасности

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Минобороны ранее показало кадры обломков ракет ATACMS, которыми атакуют Россию

Источник:

Ростовская область утром в среду, 11 декабря, подверглась ракетной атаке. В Таганроге повреждения получил промышленный объект и сгорели автомобили жителей, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

— Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Объем полученных повреждений уточняется.

Как передают наши коллеги с портала 161.ru, таганрожцы писали в соцсетях о взрывах в небе, над городом звучала сирена. Глава города Светлана Камбулова в социальных сетях предупредила жителей об опасности и попросила их спуститься в подвалы.

Она также уточнила, что повреждена котельная. В 27 домах из-за этого нет отопления.

Воздушная тревога звучала в Таганроге рано утром

Источник:

Ранее стало известно, что ракеты HIMARS которые смогут поразить цели в Ростове-на-Дону уже поставлены на Украину. Об этом сообщил военный деятель Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

— Это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине, — отметил Басурин.

Однако чем били по Таганрогу пока не сообщается.

ПО ТЕМЕ
Ракета Таганрог ВСУ Юрий Слюсарь Спецоперация Ростовская область
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Комментарии
3
Красивая.
1 минута
"Че не смеетесь?Не смешно?Это РОССИЯ!!!(С) В.В.Жириновский.
Гость
2 минуты
Вот только непонятно, а как же тогда НАТО-Украина тотально проигрывает нищей и разваливающейся России ??? 🤣
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