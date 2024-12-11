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Животные Дорогие домашние животные «Характер сливочный»: в Новосибирске продают шикарного мейн-куна, который любит поцелуи — хозяйка хочет другого

«Характер сливочный»: в Новосибирске продают шикарного мейн-куна, который любит поцелуи — хозяйка хочет другого

Коту 2,5 года, у него есть родословная

1 591
14 комментариев

Кот выглядит шикарно

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В Новосибирске продают шикарного кота породы мейн-кун по кличке Даймон за 105 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito. Собственница кота Олеся добавила, что хочет себе новое животное.

— Продам кота в разведение за 105 тысяч рублей. Возраст 2,5 года. Вес 7 кг. Высокий, длинный. Генетические тесты чистые. Кот развязан. Если повяжете с крупной кошкой, котята будут крупные. Характер сливочный. Очень ласковый. Любит поцелуйчики в теменную зону. Документы, родословная в порядке, — указала в объявлении собственница кота Олеся.

У животного крупные черты и пушистая шерсть

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Кот имеет титул «Большой Международный чемпион». Все награды и титулы собственница кота отдаст вместе c ним. В объявлении указано, что причина продажи в том, что кот не подходит по окрасу.

У Даймона уже было потомство

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Кот рос в семье с детьми

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— Хочу другого кота. Более крупного и с более мощным подбородком. У него уже были детки. Кот хорошо передает окрас мрамор и биколор. Характер у котят сливочный. Кот сам рос в семье с детьми, — сообщила НГС хозяйка Даймона Олеся.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают кошечку Висту за 120 тысяч. Окрас кошечки называется «шоколадный биколор».

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Комментарии
15
kalqcd
15 минут
Описали как предмет.
Гость
35 минут
Наигралась и спихивает, как надоевшую вещь.
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