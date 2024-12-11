«Характер сливочный»: в Новосибирске продают шикарного мейн-куна, который любит поцелуи — хозяйка хочет другого

Кот выглядит шикарно Источник: Avito











В Новосибирске продают шикарного кота породы мейн-кун по кличке Даймон за 105 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito. Собственница кота Олеся добавила, что хочет себе новое животное.

— Продам кота в разведение за 105 тысяч рублей. Возраст 2,5 года. Вес 7 кг. Высокий, длинный. Генетические тесты чистые. Кот развязан. Если повяжете с крупной кошкой, котята будут крупные. Характер сливочный. Очень ласковый. Любит поцелуйчики в теменную зону. Документы, родословная в порядке, — указала в объявлении собственница кота Олеся.

У животного крупные черты и пушистая шерсть Источник: Avito











Кот имеет титул «Большой Международный чемпион». Все награды и титулы собственница кота отдаст вместе c ним. В объявлении указано, что причина продажи в том, что кот не подходит по окрасу.

У Даймона уже было потомство Источник: Avito Кот рос в семье с детьми Источник: Avito

— Хочу другого кота. Более крупного и с более мощным подбородком. У него уже были детки. Кот хорошо передает окрас мрамор и биколор. Характер у котят сливочный. Кот сам рос в семье с детьми, — сообщила НГС хозяйка Даймона Олеся.